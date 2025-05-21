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Veja como o Parliament (antigo Hootsuite Amplify) facilita o trabalho dos funcionários embaixadores da marca e ajuda marcas como a sua a aumentarem engajamento, alcance e receita sem esforço extra.
O que posso esperar?
✓ Uma demo do Parliament, personalizada para sua equipe e seus objetivos
✓ Uma visão ao vivo do Parliament, incluindo o hub de conteúdo, placar e análises
✓ Informações sobre como o Parliament pode ajudar você a reforçar sua mensagem e reduzir custos
✓ Sem qualquer compromisso. Isso nós prometemos.
As melhores marcas nas mídias sociais confiam nela
Etapa 1 de 2
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Tenha acesso ao maior canal de crescimento ainda não explorado
200%
Taxa de clique mais alta quando um funcionário compartilha conteúdo, em comparação com quando uma empresa compartilha
8X
Mais engajamento quando o conteúdo é compartilhado pelos funcionários em comparação com as empresas
US$ 839 mil
Em custos de publicidade economizados pelos clientes da Hootsuite durante três anos para conseguir o mesmo alcance
A plataforma Parliament capacitou a equipe de vendas a compartilhar com confiança em suas mídias sociais, gerando um aumento no número de visitas ao site e consultas de clientes em potencial.
Miles Mercer
Gerente de marketing digital
Keyloop
Leia avaliações de usuários reais do Parliament
May 21, 2025
“Uma excelente forma de garantir a consistência das mensagens em uma rede mais ampla.”
“O Parliament também foi divisor de águas para a QA Ltd. Possibilita às nossas equipes internas compartilhar facilmente conteúdo aprovado, transformando nossos funcionários em embaixadores da marca. Isso amplia considerav...”Ler a avaliação completa
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Lucy R.
Líder de mídias sociais