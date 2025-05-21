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Receba uma demo rápida e sem riscos do Parliament

Veja como o Parliament (antigo Hootsuite Amplify) facilita o trabalho dos funcionários embaixadores da marca e ajuda marcas como a sua a aumentarem engajamento, alcance e receita sem esforço extra.

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✓ Uma visão ao vivo do Parliament, incluindo o hub de conteúdo, placar e análises

Informações sobre como o Parliament pode ajudar você a reforçar sua mensagem e reduzir custos

✓ Sem qualquer compromisso. Isso nós prometemos.

As melhores marcas nas mídias sociais confiam nela

Mídia do logotipo da Organização Mundial da SaúdeLogotipo quadrado da AdobeLogotipo da UHAULLogotipo da University of Chicago

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200%
Taxa de clique mais alta quando um funcionário compartilha conteúdo, em comparação com quando uma empresa compartilha
8X
Mais engajamento quando o conteúdo é compartilhado pelos funcionários em comparação com as empresas
US$ 839 mil
Em custos de publicidade economizados pelos clientes da Hootsuite durante três anos para conseguir o mesmo alcance
A plataforma Parliament capacitou a equipe de vendas a compartilhar com confiança em suas mídias sociais, gerando um aumento no número de visitas ao site e consultas de clientes em potencial.
Miles Mercer
Gerente de marketing digital
Keyloop

Leia avaliações de usuários reais do Parliament

reviewStar
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May 21, 2025
“Uma excelente forma de garantir a consistência das mensagens em uma rede mais ampla.”
“O Parliament também foi divisor de águas para a QA Ltd. Possibilita às nossas equipes internas compartilhar facilmente conteúdo aprovado, transformando nossos funcionários em embaixadores da marca. Isso amplia considerav...”
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Lucy R.
Lucy R.
Líder de mídias sociais
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