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A Hootsuite ajuda as organizações sem fins lucrativos qualificadas a economizar uma média de três horas por semana na implementação de uma estratégia social para gerar conscientização, conectar-se com a comunidade e arrecadar fundos, tudo isso por uma fração do custo.