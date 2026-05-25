Acreditamos no poder do social para elevar as pessoas
Nossa estratégia de impacto social dedica-se a repercutir positivamente em funcionários, clientes, comunidades e no ambiente no longo prazo.
Nosso impacto em 2023
Desde a defesa da diversidade até a retribuição às nossas comunidades, orgulhamo-nos de termos continuado progredindo em uma série de iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) na Hootsuite.
Leia nosso Relatório de Impacto Social 2023
Como a Hootsuite eleva as organizações sem fins lucrativos
O programa HootGiving
Oferecemos educação e descontos de até 60% em nossas ferramentas para ajudar a apoiar e capacitar organizações sem fins lucrativos na busca por uma mudança social positiva.
A Hootsuite ajuda as organizações sem fins lucrativos qualificadas a economizar uma média de três horas por semana na implementação de uma estratégia social para gerar conscientização, conectar-se com a comunidade e arrecadar fundos, tudo isso por uma fração do custo.
Dedicação ao bem social
Em 2023, lançamos a Uplift – A Week for Social Good, evento virtual gratuito concentrado na ajuda e na educação, capacitação de organizações sem fins lucrativos com as habilidades e a tecnologia de que precisam para causarem impacto.
Apresentando TechSoup
Firmamos parceria com a TechSoup para alavancar seus Serviços de Validação para Organizações sem Fins Lucrativos como uma solução confiável para apoiar nosso Programa HootGiving para organizações sem fins lucrativos.
Como a Hootsuite eleva os funcionários
Retribuímos às comunidades onde vivemos e trabalhamos por meio de nosso premiado Programa Hootsuite for Good, que se concentra em iniciativas de voluntariado, doação e correspondência de funcionários.
Fora do ninho
Durante esse evento anual de voluntariado que abrange toda a empresa, os funcionários da Hootsuite passam um tempo na comunidade retribuindo às causas pelas quais são apaixonados.
Sua organização sem fins lucrativos está interessada em fazer parceria com nossa equipe para uma oportunidade de voluntariado? Conte-nos aqui.
Apresentamos Benevity
Utilizamos a Benevity, fornecedora líder em software para fins corporativos, para nossos programas de impacto social.
Como a Hootsuite eleva as comunidades
Apoiamos diversas causas e questões importantes para a Hootsuite, nosso pessoal e nossas comunidades, incluindo equidade e antirracismo, bem-estar na comunidade e no ambiente e resposta a catástrofes. Orgulhamo-nos de colaborar com as principais organizações sem fins lucrativos do mundo.
Razom para a Ucrânia
Desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, fornecemos à Razom for Ukraine acesso às nossas ferramentas sem custo para apoiar seus esforços concentrados no oferecimento de serviços essenciais e compartilhar informações críticas para os afetados pela guerra na Ucrânia.
Jack.org
We are proud to help amplify youth mental health advocacy by providing pro bono services, funding and expertise for youth-led social media research, and employee volunteer programming for Jack.org.
Organização Mundial da Saúde
Temos o orgulho de anunciar uma colaboração estratégica com a equipe Digital Channels, uma extensão da Digital Health & Innovations, em um esforço para combater a desinformação sobre crises globais de saúde.
NPower Canada
A Hootsuite tem trabalhado com a NPower Canada desde 2022 para equipar candidatos a emprego sub-representados em todo o Canadá para carreiras tecnológicas requisitadas, o que inclui levar educação e currículo digital para 1.100 participantes do programa NPower Canada.
Como a Hootsuite melhora nosso planeta
Trabalhamos com organizações proeminentes para atingirmos nossos objetivos na criação de uma empresa sustentável.
Green Standards
Com a ajuda da Green Standards, descobrimos uma solução sustentável para reduzir a perda corporativa após deixarmos de ir para o local de trabalho devido à pandemia da COVID-19.
One Tree Planted
Desde 2020, plantamos mais de 16.300 árvores em regiões de todo do mundo, incluindo América do Norte, Austrália e México, para ajudar na recuperação de incêndios florestais com a One Tree Planted.
Reconhecimento
VENCEDOR
Prêmio Tech Cares 2024
Este prêmio, apresentado pelo TrustRadius, reconhece nosso forte compromisso com a responsabilidade social corporativa, permitindo que seus funcionários e comunidades locais prosperem em um mundo mais sustentável e equitativo. Saiba mais
WINNER
Canadian HR Awards: Best Corporate Social Responsibility Strategy
This award recognises organisations that demonstrate an outstanding commitment to social and environmental responsibility that creates meaningful impact for their employees, communities, and the world.
FINALISTA
Prêmio Goodies Moonshot 2023
O Prêmio Moonshot reconhece empresas que desenvolveram um programa de propósito corporativo criativo, audacioso e impactante e que continuamente otimizam o programa para gerar maior participação e impacto.
FINALIST
The Goodies Moonshot Award 2023
The Moonshot Award recognizes companies that have developed a creative, bold and impactful corporate purpose program and continually optimizes the program to drive greater participation and impact.
VENCEDOR
Prêmio de melhor local de trabalho 2022
O prêmio YWCA Women of Distinction Awards homenageia líderes femininas extraordinárias e empresas. A categoria do prêmio Outstanding Workplace reconhece uma empresa ou organização que tenha implementado uma cultura de local de trabalho única.
VENCEDOR
‘GameChanger - Diversity & Inclusion’ Category 2022
Esta categoria nos BC Tech Impact Awards reconhece empresas que foram além para fazer uma diferença positiva em DE&I no setor de tecnologia.
Descubra o que impulsiona o sucesso nas mídias sociais em 2025.
Obtenha os insights necessários para ajudar sua organização sem fins lucrativos a gerar ação, fazer a diferença nas mídias sociais e mais.
Nossos esforços de DEI dentro da Hootsuite
Saiba mais sobre as iniciativas da Hootsuite para criar uma cultura baseada na inclusão e priorizar a equidade salarial, oferecendo assim a melhor experiência aos funcionários do SaaS.