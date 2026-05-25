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A smiling woman in a blue sweater with arms crossed, beside red icons showing a handshake, smiley face, and heart.

Acreditamos no poder do social para elevar as pessoas

Nossa estratégia de impacto social dedica-se a repercutir positivamente em funcionários, clientes, comunidades e no ambiente no longo prazo.

Nosso impacto em 2023

Desde a defesa da diversidade até a retribuição às nossas comunidades, orgulhamo-nos de termos continuado progredindo em uma série de iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) na Hootsuite.

Leia nosso Relatório de Impacto Social 2023

Leia nosso relatório de 2022

Hootsuite #StepUp 2025 Environmental, Social and Governance Impact Report cover and interior pages displayed as a collage.

Como a Hootsuite eleva as organizações sem fins lucrativos

O programa HootGiving

Oferecemos educação e descontos de até 60% em nossas ferramentas para ajudar a apoiar e capacitar organizações sem fins lucrativos na busca por uma mudança social positiva. 

A Hootsuite ajuda as organizações sem fins lucrativos qualificadas a economizar uma média de três horas por semana na implementação de uma estratégia social para gerar conscientização, conectar-se com a comunidade e arrecadar fundos, tudo isso por uma fração do custo.

Inscreva-se agora
A smiling man in a wheelchair wearing red works on a laptop, with social media icons showing 12K likes and a analytics graph nearby.

Dedicação ao bem social

Em 2023, lançamos a Uplift – A Week for Social Good, evento virtual gratuito concentrado na ajuda e na educação, capacitação de organizações sem fins lucrativos com as habilidades e a tecnologia de que precisam para causarem impacto.

Assista às sessões sob demanda
Saiba mais sobre Uplift
A woman in an orange blazer holds folders beside a social media post for the 2025 Nonprofit Summit with a Watch on Demand button.

Apresentando TechSoup

Firmamos parceria com a TechSoup para alavancar seus Serviços de Validação para Organizações sem Fins Lucrativos como uma solução confiável para apoiar nosso Programa HootGiving para organizações sem fins lucrativos.

Saiba mais sobre a TechSoup
Learn more about Goodstack
A red heart-lock icon with a cursor pointing at it, alongside TechSoup and Goodstack logos on a pink background.

Como a Hootsuite eleva os funcionários

Retribuímos às comunidades onde vivemos e trabalhamos por meio de nosso premiado Programa Hootsuite for Good, que se concentra em iniciativas de voluntariado, doação e correspondência de funcionários.

US$ 173K+
arrecadado em 2022 por meio da HootMatch
1.848
horas de trabalho voluntário em 2022
529
Causas suportadas

Fora do ninho

Durante esse evento anual de voluntariado que abrange toda a empresa, os funcionários da Hootsuite passam um tempo na comunidade retribuindo às causas pelas quais são apaixonados. 

Sua organização sem fins lucrativos está interessada em fazer parceria com nossa equipe para uma oportunidade de voluntariado? Conte-nos aqui.

Three community photos: wheelchair basketball game, people crafting, and a group preparing meals in a kitchen.

Apresentamos Benevity

Utilizamos a Benevity, fornecedora líder em software para fins corporativos, para nossos programas de impacto social.

Saiba mais sobre a Benevity
Benevity logo on a pink background with a red megaphone icon and a white badge labeled #Nonprofit.

Como a Hootsuite eleva as comunidades

Apoiamos diversas causas e questões importantes para a Hootsuite, nosso pessoal e nossas comunidades, incluindo equidade e antirracismo, bem-estar na comunidade e no ambiente e resposta a catástrofes. Orgulhamo-nos de colaborar com as principais organizações sem fins lucrativos do mundo.

Razom para a Ucrânia

Desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, fornecemos à Razom for Ukraine acesso às nossas ferramentas sem custo para apoiar seus esforços concentrados no oferecimento de serviços essenciais e compartilhar informações críticas para os afetados pela guerra na Ucrânia.

Saiba mais

Jack.org

We are proud to help amplify youth mental health advocacy by providing pro bono services, funding and expertise for youth-led social media research, and employee volunteer programming for Jack.org.

Learn more

Organização Mundial da Saúde

Temos o orgulho de anunciar uma colaboração estratégica com a equipe Digital Channels, uma extensão da Digital Health & Innovations, em um esforço para combater a desinformação sobre crises globais de saúde.

Saiba mais

NPower Canada

A Hootsuite tem trabalhado com a NPower Canada desde 2022 para equipar candidatos a emprego sub-representados em todo o Canadá para carreiras tecnológicas requisitadas, o que inclui levar educação e currículo digital para 1.100 participantes do programa NPower Canada.

Saiba mais

Como a Hootsuite melhora nosso planeta

Trabalhamos com organizações proeminentes para atingirmos nossos objetivos na criação de uma empresa sustentável.

AWS

Green Standards

Com a ajuda da Green Standards, descobrimos uma solução sustentável para reduzir a perda corporativa após deixarmos de ir para o local de trabalho devido à pandemia da COVID-19.

Saiba mais

Logotipo da One Tree Planted

One Tree Planted

Desde 2020, plantamos mais de 16.300 árvores em regiões de todo do mundo, incluindo América do Norte, Austrália e México, para ajudar na recuperação de incêndios florestais com a One Tree Planted.

Reconhecimento



Pink hexagonal TrustRadius Tech Cares 2025 badge with a white heart icon at the bottom.

VENCEDOR


Prêmio Tech Cares 2024

Este prêmio, apresentado pelo TrustRadius, reconhece nosso forte compromisso com a responsabilidade social corporativa, permitindo que seus funcionários e comunidades locais prosperem em um mundo mais sustentável e equitativo. Saiba mais

Canadian HR Awards Payworks Award for Best CSR Strategy

WINNER

Canadian HR Awards: Best Corporate Social Responsibility Strategy

This award recognises organisations that demonstrate an outstanding commitment to social and environmental responsibility that creates meaningful impact for their employees, communities, and the world.

Learn more

The Goodies BeCause Award 2024

FINALISTA


Prêmio Goodies Moonshot 2023

O Prêmio Moonshot reconhece empresas que desenvolveram um programa de propósito corporativo criativo, audacioso e impactante e que continuamente otimizam o programa para gerar maior participação e impacto.

Prêmio Goodies Moonshot 2023

FINALIST


The Goodies Moonshot Award 2023

The Moonshot Award recognizes companies that have developed a creative, bold and impactful corporate purpose program and continually optimizes the program to drive greater participation and impact.

Learn more

Logotipo do Outstanding Workplace Award 2022

VENCEDOR


Prêmio de melhor local de trabalho 2022

O prêmio YWCA Women of Distinction Awards homenageia líderes femininas extraordinárias e empresas. A categoria do prêmio Outstanding Workplace reconhece uma empresa ou organização que tenha implementado uma cultura de local de trabalho única.

‘GameChanger - Diversity &amp; Inclusion’ Category 2022

VENCEDOR


‘GameChanger - Diversity & Inclusion’ Category 2022

Esta categoria nos BC Tech Impact Awards reconhece empresas que foram além para fazer uma diferença positiva em DE&I no setor de tecnologia.

Saiba mais

Tendências das mídias sociais da Hootsuite para 2025

Descubra o que impulsiona o sucesso nas mídias sociais em 2025.

Obtenha os insights necessários para ajudar sua organização sem fins lucrativos a gerar ação, fazer a diferença nas mídias sociais e mais.

Baixar o relatório

Nossos esforços de DEI dentro da Hootsuite

Saiba mais sobre as iniciativas da Hootsuite para criar uma cultura baseada na inclusão e priorizar a equidade salarial, oferecendo assim a melhor experiência aos funcionários do SaaS.

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