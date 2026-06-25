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Mulher sorrindo com gráficos da plataforma Hootsuite

Economize até 60% na Hootsuite para organizações sem fins lucrativos

Obtenha seu desconto exclusivo para organizações sem fins lucrativos nos planos Standard, Professional ou Advanced do Hootsuite e economize, em média, 3 horas por semana ao implementar uma estratégia de redes sociais para gerar reconhecimento, conectar-se com a comunidade e arrecadar fundos, tudo isso por uma fração do custo.

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Com a confiança das principais organizações sem fins lucrativos do mundo

  • Logotipo da UNESCO
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  • Normalmente, US$ 99 por usuário/mês*

    Standard

    É possível gerenciar até dez contas de mídias sociais a partir de um único calendário.

    $39por mêspor usuário/mês*
    Inscreva-se agora

      Inclui:

      • Agende postagens ilimitadas nas redes sociais*

      • Gere postagens e imagens com IA

      • Responda às mensagens de uma única caixa de entrada

      • Monitore sua marca e seus concorrentes

      • Normalmente, US$ 199 por usuário/mês*

        Professional

        É possível gerenciar um número ilimitado de contas em mídias sociais e automatizar tarefas repetitivas.

        $79por mêspor usuário/mês*
        Inscreva-se agora

          Tudo do Standard, mais:

          • Gerencie de perfis em mídia social ilimitados

          • Automatize respostas na caixa de entrada e fluxos de trabalho

          • Preveja tendências sociais com até 90 dias de antecedência

          • Crie relatórios personalizados de desempenho

          • Normalmente, US$ 399 por usuário/mês*

            Advanced

            Agilize as aprovações e promova a colaboração entre as equipes.

            $159por mêspor usuário/mês*
            Inscreva-se agora

              Tudo do Professional, mais:

              • Analise e aprove o conteúdo com sua equipe

              • Atribua e encaminhe automaticamente as mensagens para os membros corretos da equipe

              • Coordene conteúdo e atendimento ao cliente

              • Analise o desempenho e a eficiência da equipe

              Wisdom icon

              Todos os planos são executados no Wisdom, seu colega de equipe de IA

              Um cérebro de IA em cada plano que elabora, recomenda e analisa, ajudando você a manter-se um passo à frente.

              *Preços mostrados em dólares americanos, para cobrança anual, mas sem incluir as taxas aplicáveis. As contas de teste têm limites diários de postagem (10–20 postagens por organização, dependendo do plano). O agendamento em massa não está disponível durante o teste.

              Espalhe a percepção, conecte-se com clientes e arrecade mais dinheiro

              As mídias sociais desempenham um papel fundamental em ajudar organizações sem fins lucrativos a alcançar apoiadores para sua causa, fornecer informações, fornecer ajuda quando necessário e inspirar as pessoas a agir. Nosso Programa HootGiving oferece um desconto na Hootsuite (a melhor ferramenta de mídias sociais para organizações sem fins lucrativos) para ajudá-lo a alcançar seus objetivos mais rapidamente.

              Aumente a percepção e obtenha mais doações

              Aumente a percepção e a ação em torno de um programa ou campanha. Alcance mais pessoas e construa uma comunidade de apoiadores com ferramentas que os ajudam a inspirar a agir.

              Economize tempo e crie conteúdo de qualidade

              As organizações sem fins lucrativos que utilizam o Hootsuite relatam uma economia média de 3 horas por semana, graças a ferramentas como o OwlyWriter AI do Hootsuite, os modelos do Adobe Express e do Canva, além de uma caixa de entrada unificada.

              Confie no que está funcionando

              O Hootsuite Analytics permite que você veja o que está trabalhando nas mídias sociais para que você possa gastar seu orçamento da maneira mais eficaz possível. Além disso, comprove o valor de cada postagem, para que você possa demonstrar seu impacto aos doadores e às partes interessadas.

              Conecte-se com sua comunidade

              Crie uma comunidade de apoiadores e conecte-se melhor com os clientes de seus programas. Fique por dentro das mensagens, monitore e responda aos comentários públicos.

              Faça mais bem por menos com a melhor ferramenta de gestão de mídias sociais para organizações sem fins lucrativos

              • Ícone vermelho de caixa de entrada

                Gestão da caixa de entrada

                Conecte-se a seu público e aumente o suporte rapidamente com uma caixa de entrada universal. Atribua mensagens entre colunas a vários membros da equipe ou voluntários.

                Saiba mais
              • Ícone de gráfico em vermelho

                Relatórios e funções estatísticas

                Crie relatórios personalizados em segundos mostrando o valor de seus esforços nas mídias sociais. Exporte relatórios e tenha certeza de que seu orçamento está sendo gasto com impacto.

                Saiba mais
              • Ícone com um avião de papel em vermelho

                Publicação multiplataforma

                Publique e agende em seus canais com um clique. Crie conteúdo mais rápido com uma ferramenta de escrita de IA e modelos atraentes. Agende em massa centenas de posts de uma só vez.

                Saiba mais
              Antes de usarmos a Hootsuite, nosso tempo era gasto publicando nativamente em cada canal de mídias sociais em todo o mundo. Agora, todo o nosso conteúdo é gerenciado em uma plataforma, o que nos dá tempo para nos concentrarmos em melhorar a estratégia geral das campanhas.&quot;
              Alfredo Trujillo Fernandez
              UNESCO

              Recursos para organizações sem fins lucrativos

              • Imagem com mulheres em um laptop

                Blog: Mídias sociais para instituições sem fins lucrativos: onze dicas essenciais para o sucesso

                Leia nosso guia sobre gerenciamento de mídias sociais para organizações sem fins lucrativos e saiba como economizar tempo, impulsionar o alcance e realizar mais com seu orçamento.

                Saiba mais
              • Tendências das mídias sociais da Hootsuite para 2025

                Relatório: Tendências de mídias sociais de 2025 para organizações sem fins lucrativos

                Obtenha os insights necessários para ajudar sua ONG a gerar ação e fazer a diferença além das mídias sociais.

                Ler agora
              • imagem de duas pessoas em um laptop

                Blog: Como angariar fundos nas mídias sociais: 12 dicas para aumentar as doações

                Saiba como angariar fundos nas mídias sociais, inspire-se com exemplos de campanhas bem-sucedidas e conheça as ferramentas que irão impulsionar os seus esforços.

                Saiba mais

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              Mulher jogando confete no ar sorrindo com fundo de coração