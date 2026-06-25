Economize até 60% na Hootsuite para organizações sem fins lucrativos
Obtenha seu desconto exclusivo para organizações sem fins lucrativos nos planos Standard, Professional ou Advanced do Hootsuite e economize, em média, 3 horas por semana ao implementar uma estratégia de redes sociais para gerar reconhecimento, conectar-se com a comunidade e arrecadar fundos, tudo isso por uma fração do custo.
Com a confiança das principais organizações sem fins lucrativos do mundo
Normalmente, US$ 99 por usuário/mês*
Standard
É possível gerenciar até dez contas de mídias sociais a partir de um único calendário.$39por mêspor usuário/mês*
Inclui:
Agende postagens ilimitadas nas redes sociais*
Gere postagens e imagens com IA
Responda às mensagens de uma única caixa de entrada
Monitore sua marca e seus concorrentes
Normalmente, US$ 199 por usuário/mês*
Professional
É possível gerenciar um número ilimitado de contas em mídias sociais e automatizar tarefas repetitivas.$79por mêspor usuário/mês*
Tudo do Standard, mais:
Gerencie de perfis em mídia social ilimitados
Automatize respostas na caixa de entrada e fluxos de trabalho
Preveja tendências sociais com até 90 dias de antecedência
Crie relatórios personalizados de desempenho
Normalmente, US$ 399 por usuário/mês*
Advanced
Agilize as aprovações e promova a colaboração entre as equipes.$159por mêspor usuário/mês*
Tudo do Professional, mais:
Analise e aprove o conteúdo com sua equipe
Atribua e encaminhe automaticamente as mensagens para os membros corretos da equipe
Coordene conteúdo e atendimento ao cliente
Analise o desempenho e a eficiência da equipe
Todos os planos são executados no Wisdom, seu colega de equipe de IA
Um cérebro de IA em cada plano que elabora, recomenda e analisa, ajudando você a manter-se um passo à frente.
*Preços mostrados em dólares americanos, para cobrança anual, mas sem incluir as taxas aplicáveis. As contas de teste têm limites diários de postagem (10–20 postagens por organização, dependendo do plano). O agendamento em massa não está disponível durante o teste.
Espalhe a percepção, conecte-se com clientes e arrecade mais dinheiro
As mídias sociais desempenham um papel fundamental em ajudar organizações sem fins lucrativos a alcançar apoiadores para sua causa, fornecer informações, fornecer ajuda quando necessário e inspirar as pessoas a agir. Nosso Programa HootGiving oferece um desconto na Hootsuite (a melhor ferramenta de mídias sociais para organizações sem fins lucrativos) para ajudá-lo a alcançar seus objetivos mais rapidamente.
Aumente a percepção e obtenha mais doações
Aumente a percepção e a ação em torno de um programa ou campanha. Alcance mais pessoas e construa uma comunidade de apoiadores com ferramentas que os ajudam a inspirar a agir.
Economize tempo e crie conteúdo de qualidade
As organizações sem fins lucrativos que utilizam o Hootsuite relatam uma economia média de 3 horas por semana, graças a ferramentas como o OwlyWriter AI do Hootsuite, os modelos do Adobe Express e do Canva, além de uma caixa de entrada unificada.
Confie no que está funcionando
O Hootsuite Analytics permite que você veja o que está trabalhando nas mídias sociais para que você possa gastar seu orçamento da maneira mais eficaz possível. Além disso, comprove o valor de cada postagem, para que você possa demonstrar seu impacto aos doadores e às partes interessadas.
Conecte-se com sua comunidade
Crie uma comunidade de apoiadores e conecte-se melhor com os clientes de seus programas. Fique por dentro das mensagens, monitore e responda aos comentários públicos.
Faça mais bem por menos com a melhor ferramenta de gestão de mídias sociais para organizações sem fins lucrativos
Gestão da caixa de entrada
Conecte-se a seu público e aumente o suporte rapidamente com uma caixa de entrada universal. Atribua mensagens entre colunas a vários membros da equipe ou voluntários.
Relatórios e funções estatísticas
Crie relatórios personalizados em segundos mostrando o valor de seus esforços nas mídias sociais. Exporte relatórios e tenha certeza de que seu orçamento está sendo gasto com impacto.
Publicação multiplataforma
Publique e agende em seus canais com um clique. Crie conteúdo mais rápido com uma ferramenta de escrita de IA e modelos atraentes. Agende em massa centenas de posts de uma só vez.
Antes de usarmos a Hootsuite, nosso tempo era gasto publicando nativamente em cada canal de mídias sociais em todo o mundo. Agora, todo o nosso conteúdo é gerenciado em uma plataforma, o que nos dá tempo para nos concentrarmos em melhorar a estratégia geral das campanhas."
Recursos para organizações sem fins lucrativos
Blog: Mídias sociais para instituições sem fins lucrativos: onze dicas essenciais para o sucesso
Leia nosso guia sobre gerenciamento de mídias sociais para organizações sem fins lucrativos e saiba como economizar tempo, impulsionar o alcance e realizar mais com seu orçamento.
Relatório: Tendências de mídias sociais de 2025 para organizações sem fins lucrativos
Obtenha os insights necessários para ajudar sua ONG a gerar ação e fazer a diferença além das mídias sociais.
Blog: Como angariar fundos nas mídias sociais: 12 dicas para aumentar as doações
Saiba como angariar fundos nas mídias sociais, inspire-se com exemplos de campanhas bem-sucedidas e conheça as ferramentas que irão impulsionar os seus esforços.