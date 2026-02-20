Recursos da Hootsuite: tudo aquilo de que você precisa para crescer rapidamente nas mídias sociais
Milhões de usuários confiam na Hootsuite para conseguir mais seguidores e expandir seus negócios online. Como? Com inúmeras soluções e recursos de marketing de mídias sociais que economizam tempo e facilitam a conquista do sucesso nas mídias sociais.
O que a Hootsuite faz?
(melhor perguntar o que ela não faz?)
Em termos de gerenciamento de mídias sociais, a Hootsuite faz todo o trabalho pesado para você, desde criar e programar conteúdo até medir resultados e melhorar o desempenho. É o seu mecanismo de desempenho completo para criar, gerenciar e aprimorar sua estratégia de mídias sociais.
Publicação: crie melhor conteúdo na metade do tempo
Crie, agende e publique conteúdo em todas as suas mídias sociais em um só lugar. Supere o bloqueio criativo com nosso redator de IA e gerador de pós-ideias. Economize ainda mais tempo com templates incríveis e ferramentas fáceis de colaboração e aprovação.
Recursos de publicação da Hootsuite
Agendador de mídias sociais, OwlyWriter AI (gerador de legendas, ideias de conteúdo, gerador de hashtags e outros), melhores horários para publicar, modelos do Canva, agendamento de posts em massa e outros recursos
Engajamento: desenvolva a sua marca e mantenha os clientes satisfeitos
As soluções de engajamento em mídias sociais do Hootsuite ajudam profissionais de marketing a se conectar com seu público e a expandir sua marca. Para equipes de atendimento ao cliente, as ferramentas facilitam respostas rápidas e aumentam a satisfação dos clientes. E os recursos de colaboração em equipe facilitam o trabalho conjunto entre gerentes de mídias sociais e suporte ao cliente de forma mais eficiente.
Recursos de engajamento da Hootsuite
Monitoramento e listening de colunas, caixa de entrada para mensagens privadas e públicas, resposta automática, respostas salvas, marcação e atribuições automatizadas, análises de dados da caixa de entrada e mais opções.
Social listening: acompanhe o que as pessoas estão dizendo — e como elas se sentem — sobre sua marca
Acompanhe tendências e monitore tópicos, menções e hashtags para ver o sentimento da marca e obter ideias sobre o que publicar. O Blue Silk AI condensa dados complexos em resumos fáceis de ler e detecta menções à marca em fotos, vídeos e gifs.
Recursos de escuta social do Hootsuite
Pesquise e compare tendências, hashtags, tópicos e eventos nas mídias e em milhões de sites; monitore o sentimento da marca, detecte picos, preveja tendências, compare tópicos e receba relatórios e alertas programados.
Analytics: veja o que está funcionando e como melhorar
Tome decisões mais estratégicas sempre que publicar com ferramentas detalhadas de analytics de mídias sociais. Maximize o engajamento analisando o melhor momento para postar com base no seu público e metas. O Hootsuite Analytics mostrará até mesmo benchmarks do setor para ver como você está se saindo em comparação com seus concorrentes.
Recursos de analytics de mídias sociais da Hootsuite
Relatórios de desempenho de postagens, relatórios de sentimento em relação à marca, benchmarks do setor, agendamento e exportação de relatórios, relatórios personalizados
Anúncios: aproveite melhor cada dólar gasto para fazer anúncios
Gerencie seus anúncios de conteúdo pago junto com o conteúdo orgânico em um atraente calendário de mídias sociais. Os relatórios lado a lado permitem que você determine quais postagens estão funcionando e quais não estão. Converta automaticamente suas postagens de melhor desempenho em anúncios com o Hootsuite Boost.
Recursos da Hootsuite para anúncios em mídias sociais
Analytics de anúncios em mídias sociais, gerenciamento de anúncios em mídias sociais, impulsionamento de conteúdo orgânico
Integrações: traga todas as suas ferramentas de marketing para uma única aba
Vamos fechar essas abas, porque a Hootsuite reúne todas as suas ferramentas confiáveis em um só lugar. Integre seu CRM, software de gerenciamento de projetos, Slack, Teams, Vidyard, Upfluence, Adobe, Widen, Google My Business e muitos mais.
Integrações da Hootsuite
Salesforce, Mailchimp, HubSpot, Marketo, Slack, Microsoft Teams, Monday.com, Wrike, Asana, Airtable, Basecamp, Dropbox, Google My Business, Google Translate, Zapier, Dribbble, Figma, Lately AI, Proofpoint e muitos mais
Crie um painel de controle totalmente personalizado com o Hootsuite Enterprise.
O Hootsuite Enterprise é totalmente personalizável de acordo com as necessidades da sua marca. Melhore seu plano com as ferramentas de desempenho em mídias sociais mais avançadas do setor, disponíveis apenas para usuários Enterprise.
Inbox avançada
Automatize suas mensagens diretas, comentários e menções e eleve sua estratégia de atendimento ao cliente nas redes sociais. Reduza o tempo de resposta e meça o sucesso.
Social listening avançado
Simplifique sua pesquisa de clientes e acompanhe o sentimento da marca com Social Listening avançado.
Análises avançadas
Compare de forma justa suas campanhas pagas e orgânicas. Além disso, vincule seus resultados sociais ao tráfego da web com GA4 e Adobe Analytics.
Colaborador
Embaixadores da marca
Empower employees to share your posts across their own social networks with Hootsuite Amplify.
Comentário
Gestão
Monitore avaliações da marca junto com menções sociais no Hootsuite. Rastreie avaliações na web e compartilhe em suas redes sociais com alguns toques.
Gerenciamento de UGC e de influenciadores
Gerencie o conteúdo gerado pelo usuário e os relacionamentos com influenciadores diretamente do painel de controle Hootsuite com o TINT e o Upfluence.
Tudo o que você precisa para obter êxito nas mídias sociais em um único painel de controle
Não tem certeza se a Hootsuite tem o que você precisa para alcançar suas metas nas mídias sociais? Cadastre-se hoje mesmo e teste gratuitamente. Sem compromisso.