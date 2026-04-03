Antecipe-se à interrupção com inteligência de IA em tempo real, desenvolvida especificamente para empresas de tecnologia
O Hootsuite com o Talkwalker AI ajuda organizações de tecnologia a prever tendências, proteger o valor da marca e acelerar o crescimento com insights práticos de todo o cenário digital.
A inovação avança rapidamente. Não fique para trás
O Hootsuite com o Talkwalker AI fornece às organizações de produtos e marketing os insights necessários para avançar, sem processos de integração complexos ou interpretações confusas de dados.
Obtenha informações em tempo real com IA sobre mudanças no mercado, necessidades dos clientes, movimentos dos concorrentes e riscos emergentes, permitindo a tomada de decisões antecipadas e o posicionamento estratégico. Respostas ágeis são asseguradas com insights em tempo real e resumos de IA.
Conecte insights digitais à receita, à integridade das marcas e à mitigação de riscos com relatórios que demonstram claramente o retorno de investimento. Agregue dados de engajamento, alcance e conversão de todos os canais para determinar a eficácia de suas campanhas.
A unificação de marketing, produtos e comunicação com inteligência compartilhada possibilita decisões mais rápidas e uma execução mais eficaz entre as equipes. A criação de painéis de controle personalizados permite o compartilhamento com as principais partes interessadas ao longo do processo de tomada de decisões.
Monitore constantemente o feedback e as tendências para orientar a inovação e a priorização de recursos. Acompanhe como o sentimento muda após atualizações ou lançamentos de produtos e obtenha feedback imediato sobre o que está funcionando e o que não está.
É uma plataforma muito poderosa e fácil de usar, que nos permite otimizar a nossa abordagem de marketing global. Somos capazes de fornecer visualizações de dados e insights atraentes que respondam a perguntas de negócios.
Não perca uma menção, oportunidade ou chance de ingressar na conversa
Veja tudo o que está acontecendo com a sua marca, concorrentes e setor com a Social Listening mais profunda do mundo para marcas de tecnologia.
Antecipe as mudanças do mercado antes de seus concorrentes
Identifique tecnologias emergentes, mudanças no sentimento dos clientes e movimentos da concorrência em tempo real, para você poder agir com antecedência em vez de reagir tarde. Compare facilmente o desempenho de sua marca com o de seus concorrentes diretos, em tempo real, para quantificar sua visibilidade e influência.
Proteja sua marca e propriedade intelectual
É possível detectar riscos à reputação, desinformação e possíveis problemas de segurança antes que se agravem, protegendo o valor das marcas e a propriedade intelectual crítica. Com as ferramentas de monitoramento de RP de tecnologia de ponta do Hootsuite, é possível receber alertas em tempo real e análises de sentimento, para que nunca se percam picos de menções ou anomalias que exijam sua atenção.
Transforme conversas com clientes em estratégia de produtos
Transforme o feedback do mundo real proveniente de mídias sociais, fóruns e sites de avaliação em insights práticos que validem as decisões do roteiro e acelerem a inovação. Crie painéis de controle personalizados para visualizar as informações mais relevantes para sua equipe, como fatia publicitária, sentimento e engajamento.
Compreenda profundamente as necessidades de seus clientes
Monitore a demanda por novos recursos ou pontos problemáticos para orientar os roteiros dos produtos. Em um único painel de controle, você pode avaliar e analisar o feedback dos usuários das principais redes de mídias sociais, além de fóruns e plataformas de avaliação, incluindo Reddit, Stack Overflow, Capterra, G2 e muito mais.
Otimize os lançamentos de produtos e itere mais rapidamente
Prepare-se para grandes lançamentos de produtos, avaliando a reação do mercado a versões beta ou teasers por meio do monitoramento de conversas e do sentimento em tempo real. Imediatamente após o lançamento, avalie a adoção, a satisfação e os pontos problemáticos, permitindo uma rápida iteração.
A melhor inteligência com IA do mundo para empresas de tecnologia
Aproveite a IA avançada para prever tendências, identificar oportunidades de mercado, comparar concorrentes e medir o impacto real nos negócios — tudo em uma única plataforma unificada.
Sentiment analysis
Automatically detect and quantify positive, negative, and neutral sentiment in online conversations, reviews, and news.
Trend prediction
Use AI to identify emerging topics, technologies, and market shifts so you can anticipate industry changes and adapt strategies proactively.
Conversation clusters
Group discussions and themes from vast online data to uncover hidden insights, understand user communities, and get context on key conversations.
Influencer finder
Pinpoint influential voices, developers, and analysts within the tech ecosystem for targeted outreach, partnership development, and thought leadership initiatives.
Competitive benchmarking
Compare your brand and product performance against competitors in real time, tracking share of voice, sentiment, and engagement to inform positioning and differentiation.
Visual search and logo recognition
Monitor how products appear in user-generated content and analyze real-world usage and packaging perception.
Insights e recursos
Squarespace’s Ködderitzsch on driving brand growth with social
Read how Rodolphe Ködderitzsch, the General Manager of Social and Creators at Squarespace, builds brand success with a more agile social strategy.
Intuit Mailchimp’s Jeremy Jones on crafting content that converts
Learn the secret to crafting content that converts with Jeremy Jones, Global Head of Creative at Intuit Mailchimp.
Wealthsimple’s Leen Li on understanding your audience
We sat down with Leen Li, Chair of the Wealthsimple Foundation, to tap into her expert insights on understanding your audience.
Perguntas frequentes (FAQs)
Com certeza. Para empresas de tecnologia B2B, o social listening envolve o acompanhamento e a análise de conversas online relevantes para sua marca, produtos, concorrentes e tendências do setor. O Hootsuite com o Talkwalker permite que organizações de tecnologia B2B monitorem discussões em mídias sociais, fóruns, blogs e notícias, fornecendo insights práticos sobre necessidades dos clientes, pontos problemáticos e oportunidades emergentes.
O Hootsuite é igualmente valioso para empresas de tecnologia B2C, permitindo que capturem o sentimento dos consumidores em tempo real, monitorem avaliações de produtos e identifiquem tendências ou problemas virais à medida que surgem. Ao analisar conversas em larga escala com consumidores, as marcas de tecnologia B2C podem otimizar campanhas de marketing, aprimorar a experiência do cliente e responder rapidamente a mudanças na percepção pública ou no feedback do produto.
Além disso, as ferramentas de previsão e detecção de tendências do Hootsuite usam IA para identificar tópicos e tecnologias emergentes relevantes para seu setor. Ao analisar grandes volumes de dados online, as empresas de tecnologia B2C e B2B podem prever mudanças nas necessidades dos clientes e adaptar devidamente suas estratégias.
As ferramentas de monitoramento de marcas da Hootsuite para empresas de SaaS rastreiam menções à marca, sentimento e feedback dos clientes em canais digitais. Isso ajuda os provedores de SaaS a identificar rapidamente riscos à reputação, medir a eficácia das campanhas e coletar feedback dos usuários para orientar as estratégias de desenvolvimento de produtos e suporte ao cliente.
Entre os principais recursos, destacam-se a análise do sentimento, a previsão de tendências, a segmentação de conversas, o benchmarking competitivo, a identificação de influenciadores e a análise do desempenho de campanhas. Essas ferramentas ajudam as empresas de tecnologia a se manter à frente das tendências de mercado, a entender o sentimento do cliente e a mensurar o impacto nos negócios.
Ao agregar e analisar o feedback dos usuários de mídias sociais, sites de avaliação e fóruns, a Hootsuite com o Talkwalker AI auxilia as empresas de tecnologia a identificar solicitações de recursos, pontos problemáticos e tendências de adoção. Esses insights orientam os roteiros de produtos e aceleram a inovação.
Com certeza. As capacidades avançadas de busca e agrupamento de conversas do Talkwalker o tornam ideal para acompanhar discussões especializadas em plataformas como Reddit, Stack Overflow e fóruns específicos do setor, garantindo que nenhum insight crítico seja perdido.
Veja o que os concorrentes deixam passar e aja antes deles
Identifique tendências emergentes, quantifique o sentimento, descubra os principais influenciadores e conecte o desempenho à receita com o Hootsuite com o Talkwalker AI.