Com certeza. Para empresas de tecnologia B2B, o social listening envolve o acompanhamento e a análise de conversas online relevantes para sua marca, produtos, concorrentes e tendências do setor. O Hootsuite com o Talkwalker permite que organizações de tecnologia B2B monitorem discussões em mídias sociais, fóruns, blogs e notícias, fornecendo insights práticos sobre necessidades dos clientes, pontos problemáticos e oportunidades emergentes.



O Hootsuite é igualmente valioso para empresas de tecnologia B2C, permitindo que capturem o sentimento dos consumidores em tempo real, monitorem avaliações de produtos e identifiquem tendências ou problemas virais à medida que surgem. Ao analisar conversas em larga escala com consumidores, as marcas de tecnologia B2C podem otimizar campanhas de marketing, aprimorar a experiência do cliente e responder rapidamente a mudanças na percepção pública ou no feedback do produto.



Além disso, as ferramentas de previsão e detecção de tendências do Hootsuite usam IA para identificar tópicos e tecnologias emergentes relevantes para seu setor. Ao analisar grandes volumes de dados online, as empresas de tecnologia B2C e B2B podem prever mudanças nas necessidades dos clientes e adaptar devidamente suas estratégias.