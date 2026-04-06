Análises de marketing de CPG em tempo real para crescimento de receita
Descubra tendências emergentes, proteja o valor da marca e comprove o retorno de investimento com insights baseados em IA, desenvolvidos especificamente para bens de consumo embalados. Transforme as conversas com os consumidores em decisões mais rápidas, campanhas mais inteligentes e impacto comercial mensurável.
Transforme os insights dos consumidores na vantagem competitiva de sua marca
É possível identificar tendências emergentes, detectar mudanças de sentimento de forma instantânea e otimizar campanhas com inteligência obtida a partir de milhões de conversas humanas.
Descubra os ingredientes, sabores, tendências de embalagens e mudanças de estilo de vida que estão promovendo o engajamento. Transforme conversas em tempo real com consumidores em inovação de produtos e estratégias mais ágeis de entrada no mercado.
Monitore o sentimento do público, detecte sinais de crise instantaneamente e responda antes que os problemas se agravem. Proteja o relacionamento com os varejistas e a confiança dos clientes com inteligência sempre ativa.
Vá além das métricas de vaidade. Conecte o desempenho nas mídias sociais, as ativações com influenciadores e o engajamento das campanhas a resultados comerciais reais, para que seja possível otimizar os gastos com confiança.
Acompanhe a repercussão, o sentimento e a resposta do público em tempo real durante o lançamento. Ajuste os elementos criativos, a segmentação e a alocação de mídias no meio da campanha para maximizar o impacto.
We use Talkwalker’s conversation clusters to monitor the 'ultra-processed food' narrative for our cross-functional health and wellness teams. By tracking this conversation years before it became a mainstream topic, we’ve been able to keep our scientists and communications teams ahead of the curve.
Previsão de tendências, marketing social e social listening para CPG
Aproveite resumos com IA, previsões de tendências e insights sobre o público para alinhar a liderança, acelerar a estratégia e antecipar mudanças no mercado.
Transforme dados sociais em insights prontos para executivos com a IA
Gere relatórios e painéis de controle personalizados para acelerar o alinhamento e a tomada de decisões. Além disso, utilize resumos gerados por IA e agentes de IA para destilar milhões de pontos de dados em conclusões claras para as equipes de liderança, marca e insights.
Compare o desempenho de sua marca em toda a categoria
Acompanhe a participação na voz, o sentimento, a atividade de campanha e os lançamentos de produtos dos concorrentes para identificar lacunas de posicionamento e oportunidades inexploradas. Entenda as estratégias de seus concorrentes acompanhando a frequência de publicação, o crescimento do público, o engajamento deles e muito mais.
Identifique tendências emergentes antes que atinjam o pico
Utilize previsões de tendências e agrupamentos de conversas com IA para descobrir ingredientes em ascensão, atributos de produtos e os comportamentos específicos do consumidor que moldam a demanda. Crie painéis de controle de tendências para validar roteiros de inovação e estratégias de marketing.
É possível conectar campanhas a resultados comerciais
Meça o impacto real de campanhas pagas, próprias e de influenciadores. Atribua os picos de engajamento e conversas a ativações específicas e otimize o retorno de investimento. Acompanhe o retorno de investimento em mídias sociais por rede social, conta ou período para ver quais esforços geraram mais receita.
Entenda seu público - e como ele se sente
Analise as conversas por dados demográficos, interesses e localização geográfica para identificar quais segmentos de consumidores estão impulsionando as tendências e respondendo às campanhas. Conheça seu público e como ele se sente com geração de relatórios detalhados de análise do sentimento.
Uma plataforma unificada para o crescimento do CPG
Elimine a proliferação de ferramentas e reúna insights, publicações, engajamento, análises e geração de relatórios em um único painel de controle.
Trend forecasting
Surface emerging ingredients, product attributes, and consumer behaviors before they hit the mainstream.
Real-time alerts and crisis detection
Get notified instantly when sentiment shifts, complaints spike, or competitor activity surges.
Competitive benchmarking
Continuously compare share of voice, sentiment, and campaign performance across your category.
Campaign performance dashboards
Track reach, engagement, and sentiment in real time with customizable reporting built for CPG KPIs.
Visual search and logo recognition
Monitor how products appear in user-generated content and analyze real-world usage and packaging perception.
Review and sentiment analysis
Aggregate product reviews and social feedback to uncover strengths, weaknesses, and innovation opportunities.
Histórias de clientes
Descubra como a Yves Rocher utilizou o Hootsuite para superar seus concorrentes no sentimento positivo em relação à marca.
Talkwalker enabled us to identify a potential reputational risk during product testing. We knew consumers had concerns around seed oils, but needed data to back up our assumptions before adjusting our tests. By analyzing sentiment ... we confirmed palm oil carried the strongest negative reaction ... saving R&D costs and protecting the brand from massive reputational backlash.
Perguntas frequentes (FAQs)
O Hootsuite com o Talkwalker AI, oferece social listening avançado para CPG ao monitorar conversas nas principais plataformas de mídias sociais (incluindo Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube e LinkedIn), além de sites de notícias, blogs, fóruns, podcasts e plataformas de avaliação. E como sua marca não aparece apenas em texto, ele também analisa conteúdos visuais utilizando reconhecimento de logotipos e imagens com IA.
Essa cobertura abrangente garante que as marcas tenham uma visão completa do sentimento do consumidor, tendências culturais, atividade competitiva e feedback dos produtos, fornecendo as análises de marketing de CPG em tempo real necessárias para tomar decisões mais inteligentes.
Como parte de um conjunto moderno de ferramentas de marketing de bens de consumo embalados, o Hootsuite com o Talkwalker AI analisa conversas em tempo real, avaliações e mudanças comportamentais para identificar necessidades não atendidas e oportunidades inexploradas.
Por meio da previsão de tendências e do agrupamento de conversas com IA, as equipes de CPG podem identificar ingredientes, sabores, preferências de embalagem e movimentos de estilo de vida emergentes antes que se tornem populares.
Esses insights orientam as estratégias de P&D, desenvolvimento de produtos e entrada no mercado, transformando dados sociais em um motor de inovação competitiva.
O Hootsuite com o Talkwalker AI oferece análises de marketing de CPG em tempo real, que conectam a atividade social ao impacto nos negócios. As marcas podem monitorar o alcance, o engajamento, o sentimento, o impacto dos influenciadores e a participação de voz da campanha em todos os canais.
Painéis de controle personalizados e recursos de atribuição social permitem que aos líderes de marketing ir além das métricas de vaidade e demonstrar um retorno de investimento mensurável. Isso permite um marketing de mídias sociais mais eficaz para CPG, uma alocação orçamentária mais inteligente e um alinhamento mais forte entre o desempenho de marketing e o crescimento da receita.
Sim. Como parte de um ecossistema abrangente de ferramentas de marketing para bens de consumo embalados, a plataforma permite que as marcas monitorem campanhas de concorrentes, lançamentos de produtos, mudanças de sentimento e participação de mercado.
As equipes de CPG podem comparar o desempenho em toda a categoria, identificar lacunas de posicionamento e refinar estratégias de mensagens com base em inteligência competitiva em tempo real, ajudando as marcas a defender e aumentar sua participação de mercado.
No dinâmico mundo do marketing de mídias sociais para CPG, os riscos à reputação podem escalar rapidamente. O Hootsuite com o Talkwalker AI fornece alertas em tempo real para picos de sentimentos negativos, reclamações virais, menções de recall ou problemas emergentes.
A detecção precoce permite uma resposta rápida, controle da narrativa e gestão proativa da reputação, ajudando as marcas a proteger o relacionamento com os varejistas, a confiança do consumidor e o valor da marca a longo prazo.
Sim. Por meio de busca visual impulsionada por IA, o Hootsuite, com a Talkwalker AI, detecta logotipos, produtos e embalagens em imagens geradas por usuários em todas as plataformas sociais. Isso permite que as marcas de bens de consumo compreendam como os produtos são utilizados, exibidos ou modificados em contextos do mundo real.
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