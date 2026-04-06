O Hootsuite com o Talkwalker AI, oferece social listening avançado para CPG ao monitorar conversas nas principais plataformas de mídias sociais (incluindo Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube e LinkedIn), além de sites de notícias, blogs, fóruns, podcasts e plataformas de avaliação. E como sua marca não aparece apenas em texto, ele também analisa conteúdos visuais utilizando reconhecimento de logotipos e imagens com IA.

Essa cobertura abrangente garante que as marcas tenham uma visão completa do sentimento do consumidor, tendências culturais, atividade competitiva e feedback dos produtos, fornecendo as análises de marketing de CPG em tempo real necessárias para tomar decisões mais inteligentes.