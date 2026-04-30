Conquiste e retenha clientes com análises de experiência do cliente baseadas em IA
O Hootsuite com o TalkwalkerAI transforma milhões de conversas reais com clientes em insights práticos de CX. Identifique atritos, resolva problemas mais rapidamente e ofereça experiências excepcionais aos clientes em cada ponto de contato.
The Voice of Customer analytics tool powered by real human feedback
Hootsuite powered by TalkwalkerAI brings all your user feedback together into a single Voice of Customer (VoC) analytics platform.
30+ social media networks
Track keywords and mentions across 30 social media networks.
150+ million websites
Monitor mentions across 150+ million websites in 239 countries and regions.
Review sites and forums
Track user feedback from Google, Amazon, Yelp, Facebook, Tripadvisor, BBB, Trustpilot, and more.
Video, images, and podcasts
Discover references to your brand in videos, images, podcasts, and more.
Understand your org’s full customer
experience picture — no blind spots
Track how customers feel, what they expect, and where experiences break down across social media, reviews, forums, and digital conversations.
Detecte problemas precocemente e resolva-os mais rapidamente. Monitore reclamações, problemas de serviço e conversas de suporte em tempo real em todos os canais digitais. Identifique rapidamente problemas que estejam se agravando e interaja proativamente com os clientes antes que a frustração aumente.
Garanta que a promessa de sua marca esteja alinhada à experiência real do cliente. Monitore o sentimento em relação à marca, analise o feedback das campanhas e identifique defensores e detratores para construir relacionamentos mais sólidos e proporcionar experiências encantadoras.
Unified consumer, market, and brand intelligence helps insights teams deliver faster insights, sharper recommendations, and the foresight leadership relies on to make smarter decisions.
Stay ahead of every conversation. Real-time sentiment, media tracking, and early crisis detection give your team the power to protect reputation, shape narratives, and respond with confidence across every market.
Eu adoro a plataforma Talkwalker. Ela realmente me ajudou a compreender as percepções dos consumidores, o que as pessoas estão falando, o que é tendência no campo de golfe etc.
Turn customer conversations into actionable CX insights
Millions of customer conversations happen online every day. Hootsuite helps you turn that unstructured feedback into clear signals about what customers love and where experiences break down.
Capture the voice of your customer in real time
By analyzing conversations across millions of digital channels, you can uncover sentiment, detect emerging issues, and identify the experiences that matter most to your customers — turning unstructured feedback into clear insights that drive better customer experiences.
Understand your customers deeply
Identify who your customers are and what drives their expectations with rich demographic insights, sentiment analysis, and topic detection. Discover the motivations, frustrations, and preferences shaping the customer journey.
Decode sentiment and emotion with AI
Customer experience is emotional. Go beyond simple positive or negative sentiment to detect the emotions behind the conversation, including frustration, excitement, confusion, and delight. AI-powered emotion analysis helps teams identify moments of friction and moments that matter most.
Identify experience issues before they escalate
Spot emerging customer issues early with real-time alerts and trend discovery. Detect service disruptions, friction points, product complaints, or negative sentiment spikes before they impact customer satisfaction at scale.
Turn insights into action with dashboards and automation
Transform complex customer data into clear, shareable insights. Build dashboards that track customer sentiment, pain points, and experience metrics across channels so every team can make faster, smarter decisions.
Na HelloFresh, os dados estão no centro de tudo o que fazemos. O Talkwalker nos permitiu liberar o acesso a uma conversa muito mais ampla em torno da nossa marca do que nunca.
The customer experience tool built for modern teams
Bring all your customer feedback together into a single platform built to improve customer experience.
Monitoramento visual
Utilize reconhecimento de imagem e logotipo para monitorar como a sua marca, os seus produtos ou os seus concorrentes aparecem em fotos e vídeos gerados por usuários.
Mapeamento de interesses e sentimentos
Utilize a análise do sentimento com tecnologia de IA e o agrupamento de tópicos para conhecer interesses, valores e motivações emocionais do público.
Acompanhamento de avaliações
Consolide as avaliações do Google, Facebook, Yelp, Tripadvisor, Amazon e outras em um único painel de controle para análise unificada.
Análise demográfica
Analise os dados do público por idade, sexo, localização, idioma e outros fatores demográficos para identificar os principais segmentos.
Descoberta de Influenciadores
Descubra as vozes mais influentes que moldam as percepções e conversas dos clientes sobre sua marca ou seu setor.
Assistência de IA
Permita que a IA processe grandes volumes de dados com resumos do Blue Silk™ AI, detecção de picos, previsão e tags automáticas.
Segmentação de público com o uso de IA
Solicite à IA que identifique e crie segmentos de público-alvo descrevendo critérios com base nos padrões observados em seus próprios dados.
Percepções sobre personas
Otimize as suas personas do público com informações demográficas, padrões de comportamento, interesses e níveis de engajamento adicionais.
Painéis de controle personalizados
Crie painéis de controle personalizados para visualizar métricas principais, acompanhar indicadores-chave de desempenho (KPIs) e compartilhar insights práticos com as partes interessadas.
Customer stories
Uma líder global em hospitalidade escalou uma estratégia unificada de redes sociais para mais de 250 contas
See how one transportation network used Hootsuite to gain customer insights, engage with transit users, and more
Frequently asked questions (FAQs)
Hootsuite powered by TalkwalkerAI is a customer experience management and social listening platform that helps organizations understand customer sentiment, track feedback, and uncover insights from social media, review sites, forums, news, and other online sources.
It helps teams improve their customer experience strategy by monitoring customer conversations, detecting issues early, and improving responses across every touchpoint.
O Hootsuite, com o Talkwalker AI, analisa milhões de conversas online para identificar o sentimento dos clientes, pontos problemáticos, expectativas e problemas emergentes em mídias sociais, avaliações, fóruns e canais digitais. Esses insights ajudam as organizações a compreender a Voz do Cliente e a aprimorar produtos, mensagens e jornadas com clientes.
As equipes também podem agir com base nessas informações usando a caixa de entrada social unificada do Hootsuite, que reúne mensagens, comentários e solicitações de atendimento ao cliente de redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, TikTok e X (Twitter) em um só lugar. Ferramentas de automação, sugestões de respostas baseadas em IA e roteamento inteligente ajudam as equipes a responder mais rapidamente e a fornecer um suporte mais consistente.
O Hootsuite integra-se a plataformas como Salesforce e Zendesk, conectando conversas em mídias sociais a registros de clientes e casos de suporte. Isso proporciona às equipes mais contexto durante as interações e as ajuda a resolver problemas mais rapidamente, ao mesmo tempo que entrega uma experiência mais fluida ao cliente.
A Voz do Cliente (VoC) refere-se à coleta e análise do feedback do cliente em diversos canais para compreender suas expectativas e experiências.
Plataformas como o Hootsuite ajudam a centralizar os dados de Voz do Cliente (VoC) de mídias sociais, avaliações, fóruns e conversas online, proporcionando às equipes uma visão unificada do sentimento e do feedback dos clientes.
As equipes de experiência do cliente utilizam o social listening para monitorar o sentimento dos clientes, identificar problemas emergentes, analisar o feedback sobre produtos e serviços e acompanhar as melhorias na experiência ao longo do tempo.
Isso auxilia as organizações a identificar pontos de atrito, aprimorar os processos de suporte e proporcionar experiências mais satisfatórias aos clientes.
The best social listening tool for customer experience (CX) teams is one that not only monitors conversations but also turns customer feedback into actionable insights. Platforms like Hootsuite powered by Talkwalker AI help CX teams analyze sentiment, detect emerging issues, and understand the Voice of the Customer across social media, review sites, forums, blogs, and news.
With AI-powered sentiment and emotion analysis, real-time alerts, and customizable dashboards, CX teams can quickly identify pain points, track customer satisfaction, and uncover opportunities to improve the customer journey. Combined with Hootsuite’s unified social inbox and integrations with tools like Salesforce and Zendesk, teams can move from insight to action faster — resolving issues earlier and delivering better customer experiences across every touchpoint.
A análise de sentimento ajuda as organizações a compreender melhor como os clientes percebem sua marca, produtos e interações de suporte — permitindo que as equipes respondam de forma mais ágil e melhorem as experiências em todas as etapas das jornadas com clientes.
Ao analisar conversas nas mídias sociais, avaliações e canais de suporte ao cliente, a análise do sentimento pode identificar rapidamente pontos problemáticos e áreas onde os clientes podem estar frustrados ou insatisfeitos. Isso permite que as equipes resolvam os problemas logo no início, antes que eles se transformem em problemas maiores.
Também ajuda a medir a satisfação do cliente em diferentes pontos de contato, desde a primeira interação até o suporte pós-compra. O acompanhamento do sentimento ao longo do tempo dá às organizações uma visão mais clara de como suas experiências estão atendendo às expectativas dos clientes.
Com monitoramento em tempo real, as equipes podem interagir proativamente com clientes insatisfeitos, resolver problemas rapidamente e transformar experiências negativas em positivas — ajudando a aumentar a lealdade e a retenção.
Além das respostas imediatas, a análise do sentimento também revela tendências no feedback dos clientes. Essas informações podem orientar melhorias de produtos e aprimoramentos de serviços com base no que os clientes realmente valorizam.
Por fim, o monitoramento contínuo do sentimento auxilia no acompanhamento da saúde geral da marca, ao detectar precocemente mudanças na percepção pública, permitindo às organizações tempo para responder e proteger sua reputação.
Turn customer feedback into better experiences
See how Hootsuite helps organizations understand customer sentiment, identify issues early, and improve experiences at every stage of the journey.