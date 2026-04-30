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Hootsuite dashboard showing customer feedback analytics, sentiment charts, preferences, a 4.4-star rating, and a woman shopping on her phone.

Conquiste e retenha clientes com análises de experiência do cliente baseadas em IA

O Hootsuite com o TalkwalkerAI transforma milhões de conversas reais com clientes em insights práticos de CX. Identifique atritos, resolva problemas mais rapidamente e ofereça experiências excepcionais aos clientes em cada ponto de contato.

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The Voice of Customer analytics tool powered by real human feedback

Hootsuite powered by TalkwalkerAI brings all your user feedback together into a single Voice of Customer (VoC) analytics platform. 

Social media sharing icons showing Facebook, X (formerly Twitter), Pinterest, and a plus symbol in a horizontal row

30+ social media networks

Track keywords and mentions across 30 social media networks.

Four dark blue icons showing email, globe, download, and plus symbols in a horizontal row on white background

150+ million websites

Monitor mentions across 150+ million websites in 239 countries and regions.

Logos of Google, Yelp, and Amazon displayed side by side with a plus sign, on a white rounded rectangle background.

Review sites and forums

Track user feedback from Google, Amazon, Yelp, Facebook, Tripadvisor, BBB, Trustpilot, and more.

Simple black icons showing video camera, stop recording, microphone, and plus sign controls on a white background

Video, images, and podcasts

Discover references to your brand in videos, images, podcasts, and more.

Understand your org’s full customer
experience picture — no blind spots

Track how customers feel, what they expect, and where experiences break down across social media, reviews, forums, and digital conversations.

Detecte problemas precocemente e resolva-os mais rapidamente. Monitore reclamações, problemas de serviço e conversas de suporte em tempo real em todos os canais digitais. Identifique rapidamente problemas que estejam se agravando e interaja proativamente com os clientes antes que a frustração aumente.

Garanta que a promessa de sua marca esteja alinhada à experiência real do cliente. Monitore o sentimento em relação à marca, analise o feedback das campanhas e identifique defensores e detratores para construir relacionamentos mais sólidos e proporcionar experiências encantadoras.

Unified consumer, market, and brand intelligence helps insights teams deliver faster insights, sharper recommendations, and the foresight leadership relies on to make smarter decisions.

Stay ahead of every conversation. Real-time sentiment, media tracking, and early crisis detection give your team the power to protect reputation, shape narratives, and respond with confidence across every market.

Hootsuite dashboard showing customer feedback analytics with bar charts and donut graphs for surveys and support sentiment.
Hootsuite dashboard showing engagement metrics, share of voice donut chart, platform bar graphs, and owned results cards.
Painel de controle do Hootsuite mostrando um gráfico de bolhas com as preferências do cliente, um gráfico de rede de difusão de mensagens e uma postagem em mídias sociais com um telefone.
Hootsuite dashboard showing brand mention analytics, a Coca-Cola social post detection, and a new alert notification panel.
Logotipo da Callaway Golf Company
Eu adoro a plataforma Talkwalker. Ela realmente me ajudou a compreender as percepções dos consumidores, o que as pessoas estão falando, o que é tendência no campo de golfe etc.
Kim Eason
Gerente Sênior de Insights do Consumidor
Callaway Golf Company

Turn customer conversations into actionable CX insights

Millions of customer conversations happen online every day. Hootsuite helps you turn that unstructured feedback into clear signals about what customers love and where experiences break down.

Painel de controle de mídias sociais da Starbucks mostrando 2,3 mil curtidas, estatísticas de crescimento do canal e um gráfico de menções ao longo do tempo.

Capture the voice of your customer in real time

By analyzing conversations across millions of digital channels, you can uncover sentiment, detect emerging issues, and identify the experiences that matter most to your customers — turning unstructured feedback into clear insights that drive better customer experiences.

Painel de controle de análise de feedback do cliente com gráfico de barras, ícones de sentimento e um gráfico de rosca mostrando 58% de avaliações positivas de suporte.

Understand your customers deeply

Identify who your customers are and what drives their expectations with rich demographic insights, sentiment analysis, and topic detection. Discover the motivations, frustrations, and preferences shaping the customer journey.

AI assistant UI showing brand sentiment analysis with emoji scale from detractors to promoters and a donut chart of positive, neutral, negative results.

Decode sentiment and emotion with AI

Customer experience is emotional. Go beyond simple positive or negative sentiment to detect the emotions behind the conversation, including frustration, excitement, confusion, and delight. AI-powered emotion analysis helps teams identify moments of friction and moments that matter most.

Message diffusion network graph with negative themes, alongside donut charts showing customer survey and support sentiment data.

Identify experience issues before they escalate

Spot emerging customer issues early with real-time alerts and trend discovery. Detect service disruptions, friction points, product complaints, or negative sentiment spikes before they impact customer satisfaction at scale.

Gráfico de linhas de gerenciamento de crises mostrando picos de sentimento nas fases Pré-Viral, Massa Crítica e Reação, com um painel de insights de IA.

Turn insights into action with dashboards and automation

Transform complex customer data into clear, shareable insights. Build dashboards that track customer sentiment, pain points, and experience metrics across channels so every team can make faster, smarter decisions.

HelloFresh logo
Na HelloFresh, os dados estão no centro de tudo o que fazemos. O Talkwalker nos permitiu liberar o acesso a uma conversa muito mais ampla em torno da nossa marca do que nunca.
Jordan Schultz
Gerente de Mídias Sociais
HelloFresh

The customer experience tool built for modern teams

Bring all your customer feedback together into a single platform built to improve customer experience.

Monitoramento visual

Utilize reconhecimento de imagem e logotipo para monitorar como a sua marca, os seus produtos ou os seus concorrentes aparecem em fotos e vídeos gerados por usuários.

Ícone de segmentação

Mapeamento de interesses e sentimentos

Utilize a análise do sentimento com tecnologia de IA e o agrupamento de tópicos para conhecer interesses, valores e motivações emocionais do público.

Acompanhamento de avaliações

Consolide as avaliações do Google, Facebook, Yelp, Tripadvisor, Amazon e outras em um único painel de controle para análise unificada.

Análise demográfica

Analise os dados do público por idade, sexo, localização, idioma e outros fatores demográficos para identificar os principais segmentos.

person with magnifying glass icon

Descoberta de Influenciadores

Descubra as vozes mais influentes que moldam as percepções e conversas dos clientes sobre sua marca ou seu setor.

Assistência de IA

Permita que a IA processe grandes volumes de dados com resumos do Blue Silk™ AI, detecção de picos, previsão e tags automáticas.

Ícone de segmentação de público do Audience Insights AI

Segmentação de público com o uso de IA

Solicite à IA que identifique e crie segmentos de público-alvo descrevendo critérios com base nos padrões observados em seus próprios dados. 

person icon

Percepções sobre personas

Otimize as suas personas do público com informações demográficas, padrões de comportamento, interesses e níveis de engajamento adicionais.

Painéis de controle personalizados

Crie painéis de controle personalizados para visualizar métricas principais, acompanhar indicadores-chave de desempenho (KPIs) e compartilhar insights práticos com as partes interessadas.

Customer stories

See the ways brands like yours use Hootsuite across their organizations.
Uma mulher de chapéu de palha relaxando à beira de uma piscina turquesa com uma bandeja de café da manhã tropical contendo frutas frescas e chá
Logotipo do Barceló Hotel Group

Uma líder global em hospitalidade escalou uma estratégia unificada de redes sociais para mais de 250 contas

46%aumento de novos seguidores após um ano
30%redução no tempo de geração de relatórios
Leia o estudo de caso completo
Two blurred trains speeding past a narrow platform with white railings and yellow-blue stripe, trees visible in background.
TransLink logo

See how one transportation network used Hootsuite to gain customer insights, engage with transit users, and more

1,400%increase in social engagement
5%improvement in brand sentiment
Read the full case study →

Frequently asked questions (FAQs)

Hootsuite powered by TalkwalkerAI is a customer experience management and social listening platform that helps organizations understand customer sentiment, track feedback, and uncover insights from social media, review sites, forums, news, and other online sources.

It helps teams improve their customer experience strategy by monitoring customer conversations, detecting issues early, and improving responses across every touchpoint.

O Hootsuite, com o Talkwalker AI, analisa milhões de conversas online para identificar o sentimento dos clientes, pontos problemáticos, expectativas e problemas emergentes em mídias sociais, avaliações, fóruns e canais digitais. Esses insights ajudam as organizações a compreender a Voz do Cliente e a aprimorar produtos, mensagens e jornadas com clientes.

As equipes também podem agir com base nessas informações usando a caixa de entrada social unificada do Hootsuite, que reúne mensagens, comentários e solicitações de atendimento ao cliente de redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, TikTok e X (Twitter) em um só lugar. Ferramentas de automação, sugestões de respostas baseadas em IA e roteamento inteligente ajudam as equipes a responder mais rapidamente e a fornecer um suporte mais consistente.

O Hootsuite integra-se a plataformas como Salesforce e Zendesk, conectando conversas em mídias sociais a registros de clientes e casos de suporte. Isso proporciona às equipes mais contexto durante as interações e as ajuda a resolver problemas mais rapidamente, ao mesmo tempo que entrega uma experiência mais fluida ao cliente.

A Voz do Cliente (VoC) refere-se à coleta e análise do feedback do cliente em diversos canais para compreender suas expectativas e experiências.

Plataformas como o Hootsuite ajudam a centralizar os dados de Voz do Cliente (VoC) de mídias sociais, avaliações, fóruns e conversas online, proporcionando às equipes uma visão unificada do sentimento e do feedback dos clientes.

As equipes de experiência do cliente utilizam o social listening para monitorar o sentimento dos clientes, identificar problemas emergentes, analisar o feedback sobre produtos e serviços e acompanhar as melhorias na experiência ao longo do tempo.

Isso auxilia as organizações a identificar pontos de atrito, aprimorar os processos de suporte e proporcionar experiências mais satisfatórias aos clientes.

The best social listening tool for customer experience (CX) teams is one that not only monitors conversations but also turns customer feedback into actionable insights. Platforms like Hootsuite powered by Talkwalker AI help CX teams analyze sentiment, detect emerging issues, and understand the Voice of the Customer across social media, review sites, forums, blogs, and news.

With AI-powered sentiment and emotion analysis, real-time alerts, and customizable dashboards, CX teams can quickly identify pain points, track customer satisfaction, and uncover opportunities to improve the customer journey. Combined with Hootsuite’s unified social inbox and integrations with tools like Salesforce and Zendesk, teams can move from insight to action faster — resolving issues earlier and delivering better customer experiences across every touchpoint.

A análise de sentimento ajuda as organizações a compreender melhor como os clientes percebem sua marca, produtos e interações de suporte — permitindo que as equipes respondam de forma mais ágil e melhorem as experiências em todas as etapas das jornadas com clientes.

Ao analisar conversas nas mídias sociais, avaliações e canais de suporte ao cliente, a análise do sentimento pode identificar rapidamente pontos problemáticos e áreas onde os clientes podem estar frustrados ou insatisfeitos. Isso permite que as equipes resolvam os problemas logo no início, antes que eles se transformem em problemas maiores.

Também ajuda a medir a satisfação do cliente em diferentes pontos de contato, desde a primeira interação até o suporte pós-compra. O acompanhamento do sentimento ao longo do tempo dá às organizações uma visão mais clara de como suas experiências estão atendendo às expectativas dos clientes.

Com monitoramento em tempo real, as equipes podem interagir proativamente com clientes insatisfeitos, resolver problemas rapidamente e transformar experiências negativas em positivas — ajudando a aumentar a lealdade e a retenção.

Além das respostas imediatas, a análise do sentimento também revela tendências no feedback dos clientes. Essas informações podem orientar melhorias de produtos e aprimoramentos de serviços com base no que os clientes realmente valorizam.

Por fim, o monitoramento contínuo do sentimento auxilia no acompanhamento da saúde geral da marca, ao detectar precocemente mudanças na percepção pública, permitindo às organizações tempo para responder e proteger sua reputação.

Uma mulher sorridente, vestindo um suéter azul, usa um laptop, cercada por cartões de interface de monitoramento de mídias sociais e visualizações de dados coloridas.

Turn customer feedback into better experiences

See how Hootsuite helps organizations understand customer sentiment, identify issues early, and improve experiences at every stage of the journey.

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