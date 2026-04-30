O Hootsuite, com o Talkwalker AI, analisa milhões de conversas online para identificar o sentimento dos clientes, pontos problemáticos, expectativas e problemas emergentes em mídias sociais, avaliações, fóruns e canais digitais. Esses insights ajudam as organizações a compreender a Voz do Cliente e a aprimorar produtos, mensagens e jornadas com clientes.

As equipes também podem agir com base nessas informações usando a caixa de entrada social unificada do Hootsuite , que reúne mensagens, comentários e solicitações de atendimento ao cliente de redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, TikTok e X (Twitter) em um só lugar. Ferramentas de automação, sugestões de respostas baseadas em IA e roteamento inteligente ajudam as equipes a responder mais rapidamente e a fornecer um suporte mais consistente.

O Hootsuite integra-se a plataformas como Salesforce e Zendesk, conectando conversas em mídias sociais a registros de clientes e casos de suporte. Isso proporciona às equipes mais contexto durante as interações e as ajuda a resolver problemas mais rapidamente, ao mesmo tempo que entrega uma experiência mais fluida ao cliente.