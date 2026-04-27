Crescimento rápido e economia de tempo com um calendário inteligente de mídia social e planejador
Crie, agende e publique conteúdo com facilidade para todas as suas plataformas a partir de um único painel de controle. E fuja do bloqueio criativo.
Menos tempo publicando e alternando entre abas. Mais tempo para expandir sua marca.
Create viral content
Generate optimized captions and images right in the Hootsuite dashboard with OwlyGPT. Plus, know what's trending and brainstorm post ideas.
Schedule posts
Plan ahead and schedule content to go live at the best time to post. View all your paid and organic posts across networks in a list or calendar view.
Collab and approve
Get the thumbs up faster with custom approval workflows tailored to your team. Collaborate, brainstorm, and assign tasks to team members — all in one place.
Descubra o melhor momento para postar e inspire-se com ideias de conteúdo
Nossa plataforma de publicação em mídias sociais informa quando publicar para obter o maior engajamento. Você agenda seu conteúdo para ser publicado, mesmo nas horas em que está fora do seu local de trabalho.
Gere instantaneamente imagens, legendas e ideias de postagens com IA
Com o OwlyGPT, você pode gerar instantaneamente postagens para redes sociais e imagens alinhadas à marca para qualquer rede. Gere do zero, remixe postagens anteriores ou transforme imagens em conteúdo que prende a atenção com o OwlyGPT ou no Create. Melhor ainda, deixe o OwlyGPT criar visuais correspondentes a partir das suas legendas, mantendo sua marca consistente e envolvente sempre.
Aumente o engajamento e o alcance postando no momento certo
Leve sua estratégia social para o próximo nível postando exatamente no momento em que seu público está online. Veja mapas de calor mostrando quando postar para alcançar seus objetivos específicos. Em seguida, programe automaticamente seu conteúdo para ser publicado naquele momento.
Planeje e crie ótimos conteúdos em segundos
Crie conteúdo atraente e alinhado à marca em apenas alguns cliques com modelos integrados do Canva e do Adobe Express, imagens de banco sem custo e fluxos de aprovação sem dificuldades. Além disso, alcance o público certo com um gerador de hashtags que marca automaticamente seu conteúdo com base no seu texto, nas imagens e nos vídeos.
Reduza horas da sua semana de trabalho com agendamento de postagens em massa
Dê uma olhada rápida em seu conteúdo orgânico, pago, publicado e programado em um calendário ou exibição de lista. Mapeie campanhas, preencha lacunas de conteúdo e colabore em tempo real. Em seguida, use nosso agendador de mídia social em massa para agendar até 350 postagens de uma só vez. Suspenda facilmente as postagens agendadas em caso de possível crise ou oportunidade inesperada.
Veja o que está em alta e capture a atenção do seu público
Descubra exatamente o que envolve seu público com ferramentas de rastreamento de tendências e social listening. Veja os tópicos mais recentes por setor e, em seguida, use a IA para criar posts instantaneamente com base nessas tendências. Você também pode pesquisar por tópico, empresa e hashtag para descobrir o que está gerando mais ação no seu nicho.
Faça brainstorming, colabore e planeje no quadro de comunicação
Esqueça as planilhas e as intermináveis idas e vindas. O quadro de comunicação facilita o planejamento em conjunto, o compartilhamento de ideias e o alinhamento entre equipes — tudo dentro do painel de controle Hootsuite. Se você precisar de ajuda, o OwlyGPT está disponível para escrever seu primeiro rascunho ou sugerir novas ideias.
Sua completíssima ferramenta de publicação nas mídias sociais
Conheça alguns dos principais recursos de publicação da Hootsuite que ajudam a criar conteúdo de alta qualidade, vender mais on-line e aumentar o número de seguidores.
Legendas automáticas
Gere instantaneamente legendas e hashtags para todas as redes sociais. Use o mecanismo de ideias integrado para ter ideias sobre o que publicar.
Modelos de design
Acesse seus modelos favoritos do Canva e do Adobe Express diretamente na janela do Compositor. Crie do zero ou acesse seus modelos editados.
Melhor horário para postar
Tenha mais curtidas, comentários e compartilhamentos com horários recomendados para publicação, diretamente na janela do calendário.
Sugestões de hashtags
Alcance as pessoas certas e aumente as chances de viralizar com um gerador de hashtags que sugere aquelas que são perfeitas para a sua postagem.
Agendamento de postagens em massa
Agende centenas de postagens de uma só vez com um agendador de mídias sociais em massa. Economize tempo criando postagens com antecedência e agendando-as para o melhor horário.
Colaboração fácil
Garanta conteúdo consistente sobre a marca com um fluxo de trabalho colaborativo que elimina idas e vindas.
Aprovações simplificadas
Graças a um processo de aprovação simples que permite que os membros da equipe revisem, você pode reduzir o risco e garantir que todas as suas postagens estejam de acordo com a marca.
Descoberta de tendências
Pesquise menções à marca e tópicos de tendência na Web para ver o que as pessoas estão postando e comentando. Em seguida, transforme-os automaticamente em postagens com IA.
Link na bio
Direcione tráfego de seus perfis sociais para seu website com um link na página da bio. Crie e gerencie seu link personalizável a partir do painel da Hootsuite.
Tudo o que você precisa para publicar, agendar e acompanhar publicações nas mídias sociais.
A Hootsuite é muito mais do que o agendador de mídias sociais nº 1. É também seu hub para mensagens sociais, análises, social listening e muito mais.
Monitore e gerencie todas as suas mensagens e menções nas mídias sociais em uma única aba. Economize tempo e mantenha os clientes satisfeitos com respostas de mensagens salvas e muito mais.
Meça e analise seu desempenho em todos os canais de mídias sociais de um só lugar. Aumente o engajamento, impressione seu chefe e mantenha-se à frente da concorrência.
Crie e gerencie facilmente campanhas publicitárias junto com seu conteúdo orgânico. Conquiste mais clientes e expanda o alcance com recomendações e relatórios objetivos.
Ouça conversas sobre sua marca, setor e concorrência com as melhores ferramentas de social listening. Proteja a imagem da sua marca e fique por dentro das tendências.
Recursos
Guia avançado de gerenciamento de mídias sociais para 2025
Especialistas líderes em mídias sociais compartilham seus insights sobre o futuro do gerenciamento de mídias sociais e como demonstrar impacto nos negócios hoje.
Modelo gratuito de estratégia para mídias sociais
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Perguntas frequentes
Em primeiro lugar: agendar postagens é bom para você. Pense nisso como um ato de autocuidado. Uma ferramenta confiável de agendamento de mídias sociais ajudará você a passar menos tempo grudado no seu telefone ou computador e lhe dará mais tempo livre para fazer o que você bem quiser.
Precisa de mais motivos para agendar nas redes sociais? Isso também pode ajudar a manter a consistência on-line e aumentar as taxas de engajamento. O fato é que nem sempre você está disponível durante os melhores momentos para postagens, mas agendar as publicações pode ajudar a garantir que ainda assim você possa aproveitar essas janelas.
Não. As postagens agendadas não recebem menos visualizações ou engajamento. Na verdade, há algumas evidências que mostram que é justamente o contrário. Isso ocorre porque o agendamento das postagens permite que você aproveite essas breves janelas com oportunidades de alto engajamento, mesmo que esteja fora do seu horário de trabalho.
Ao agendar postagens nas mídias sociais, você sempre pode escolher publicar no melhor horário para seu público. (Observação: a Hootsuite dirá a melhor hora para postar com base nos hábitos específicos dos seus seguidores.) Além disso, o agendamento ajuda na criação de um cronograma consistente de postagens nas redes sociais, o que todos nós sabemos que pode aumentar o engajamento.
Longe de mim querer contar vantagem, mas o Hootsuite é o melhor programador de mídias sociais do mercado. O planejador da Hootsuite tem tudo o que é necessário para redigir, agendar e publicar conteúdo em uma única janela. Isso permite que você visualize e edite todas as suas postagens publicadas e agendadas em uma única visualização intuitiva do calendário — um sonho para nós, que somos mais visuais.
O Hootsuite Composer ajuda na criação rápida de conteúdo incrível. Conta com modelos integrados do Canva e um gerador de hashtag. Quando a postagem estiver bem elaborada e pronta para ser publicada, a Hootsuite informará a melhor hora para publicação com base nos horários em que seus seguidores estão mais ativos.
Sim! Isso significa que você pode manter o conteúdo no Instagram fluindo o dia todo, mesmo estando em um fuso horário completamente diferente dos seus seguidores nas redes sociais. Publique automaticamente publicações no feed, Reels e Stories usando o Hootsuite.
Basta criar seu conteúdo e escolher a hora em que você quer publicá-lo. Dependendo do tipo do conteúdo e da sua conta, você poderá publicar diretamente no aplicativo ou via notificação móvel no horário selecionado.
✨ E temos um bônus para você: a Hootsuite sugere horários recomendados para agendamento da postagem com base nos momentos em que seus seguidores estão mais ativos!
Observação: você precisará de uma conta comercial do Instagram para acessar os recursos do Hootsuite. Não se preocupe, é fácil e gratuito converter sua conta pessoal do Instagram para uma conta comercial. Veja como.
Sim. É bem fácil agendar os reels do Instagram para publicação a qualquer momento diretamente do Hootsuite Composer. Basta gravar o vídeo e editá-lo no Instagram, salvá-lo em seu dispositivo e enviá-lo para a Hootsuite na janela do Composer. Agende para publicar quando você quiser!
Com certeza! Se você quiser agendar duas imagens ou 20 (infelizmente, esse é o máximo por enquanto), você pode agendar publicações em carrossel do Instagram diretamente do seu painel de controle Hootsuite. Basta abrir o Compositor, selecionar a conta da qual você deseja publicar e adicionar até 20 fotos do seu computador ou drive.
É claro! A Hootsuite é um dos melhores agendadores de tuítes do mercado.
Durante o agendamento, o Hootsuite Composer mostrará um snapshot de como o tuíte será exibido antes de publicá-lo. Ele permite até que você saiba quando excedeu o limite de caracteres do Twitter. E também vai sugerir quando é melhor publicar os tuítes baseado nos horários em que seus seguidores estão mais ativos.
Boom! Taxas de engajamento altíssimas. 🚀
Sim! Você pode agendar postagens em páginas do Facebook com a Hootsuite. Qual a maior vantagem de fazer agendamentos de postagens no Facebook com a Hootsuite? Você verá exatamente quando deverá publicar baseado no horário em que o seu público estiver mais ativo. Isso se traduz em mais curtidas, comentários, compartilhamentos e cliques.
Sim. Agendar vídeos do TikTok é fácil com a Hootsuite. Tudo o que você precisa fazer é enviar seu vídeo e escolher um horário para publicar. A Hootsuite ainda mostra o momento ideal para publicar e as dimensões, a proporção e os limites de tamanho corretos para garantir que o vídeo tenha uma ótima aparência na plataforma. Durante o agendamento de TikToks, dá até para ativar ou desativar comentários, duetos e costuras diretamente da janela do Composer.
Com certeza. Todos os planos da Hootsuite incluem publicação e agendamento de Tópicos.
Com certeza. Você pode agendar postagens no Bluesky no painel de controle do Hootsuite.
Crie conteúdo com legendas de até 300 caracteres, incluindo hashtags, menções, emojis e links. Você também pode adicionar mídia, até quatro imagens, um GIF ou um vídeo, para garantir que seu conteúdo se destaque e gere engajamento.
Quer mais informações? Visite a central de ajuda para saber mais sobre como agendar publicações no Bluesky com o Hootsuite.
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