Em primeiro lugar: agendar postagens é bom para você. Pense nisso como um ato de autocuidado. Uma ferramenta confiável de agendamento de mídias sociais ajudará você a passar menos tempo grudado no seu telefone ou computador e lhe dará mais tempo livre para fazer o que você bem quiser.

Precisa de mais motivos para agendar nas redes sociais? Isso também pode ajudar a manter a consistência on-line e aumentar as taxas de engajamento. O fato é que nem sempre você está disponível durante os melhores momentos para postagens, mas agendar as publicações pode ajudar a garantir que ainda assim você possa aproveitar essas janelas.