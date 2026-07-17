Suas redes sociais e ferramentas de marketing mais essenciais. Tudo em uma aba.
Vincule suas redes sociais, acompanhe as avaliações do Google e integre seus dados de CRM diretamente no painel de controle. A Hootsuite facilita o acesso a todo seu conteúdo e dados de marketing de mídias sociais em um só lugar.
Integrações de redes de mídias sociais
Publique, agende, analise e interaja nas redes sociais mais usadas na plataforma Hootsuite.
Bluesky
Agende postagens do Bluesky e acompanhe menções, descubra tendências e encontre influenciadores.
Acompanhe menções, tendências e conversas em mais de 30 redes sociais
Com o Hootsuite Listening, é possível procurar e monitorar conversas e tendências em mais de 30 redes sociais e 150 milhões de sites, além de imagens, vídeos e podcasts.
Aplicativos e integrações de terceiros
Personalize seu painel de controle com mais de 100 aplicativos e integrações. Gerencie as mídias sociais de maneira integrada a partir de um único hub central com aplicativos Hootsuite fáceis de instalar.
Google Meu
Business
Monitore as avaliações do Perfil da Empresa no Google, envie mensagens diretas aos clientes e publique atualizações no Hootsuite.
salesforce
Conecte o Salesforce e o Hootsuite para visualizar suas mensagens das redes sociais no Salesforce e oferecer um atendimento ao cliente melhor.
Monday.com
Planeje seu conteúdo sem esforço com o Monday.com, e quando chegar a hora de publicar, acesse suas tarefas diretamente no Hootsuite.
Wrike
Simplifique seu fluxo de trabalho acessando suas tarefas do Wrike diretamente no Planejador Hootsuite. Não precisa copiar e colar.
Slack
Pegue postagens de mídias sociais, adicione comentários e compartilhe-os com sua equipe no Slack.
Proofpoint
Garanta que todas as postagens estejam em conformidade e atenda às políticas de mídias sociais da sua equipe com o Proofpoint.
Adobe Express
Create images and videos in Adobe Express and add them to your posts without leaving the Hootsuite composer.
Learn more
Canva
Built into Hootsuite Composer: tap the Canva logo for customizable templates or pull in designs you've already made.
Learn more
Upfluence
Discover and manage influencer partnerships, then bring creator content straight into your Hootsuite publishing workflow.
TrueLoyal
Turn loyal customers into advocates with UGC and rewards programs synced to your social engagement data.
Bynder
Access your approved brand assets from Bynder's DAM directly in Hootsuite Composer, so every post stays on-brand.
Acquia
Extend your Drupal-powered digital experience content into Hootsuite for coordinated social publishing.
Learn more
Panoramiq Insights
Veja a atividade da conta, os dados demográficos dos seguidores e a eficácia de postagens e stories no Instagram.
Fedica
Obtenha insights sobre seu público-alvo, incluindo localização e interesses, com o Fedica (antigo tweepsmap).
Hootsuite Syndicator
Visualize feeds RSS no painel de controle da Hootsuite e compartilhe-os em seus canais sociais.
Vidyard
Compartilhe facilmente vídeos do Vidyard nas mídias sociais e crie novas gravações de tela a partir do painel de controle Hootsuite.
OneClick.bio
Crie links em páginas de biografias com imagens clicáveis para o Instagram e TikTok. Além disso, acompanhe o desempenho no Google Analytics.
ReviewTrackers
Monitore avaliações da marca em 85 sites, incluindo Google+, Yelp, Facebook Reviews, BBB, TripAdvisor e OpenTable.
Impulsione o alcance social, o engajamento e a taxa de cliques com o Parliament
Transforme os funcionários em embaixadores da marca e aumente em oito vezes o seu engajamento nas mídias sociais com o Parliament, a ferramenta de funcionários embaixadores da marca mais bem avaliada.
Publique em qualquer lugar com o aplicativo móvel da Hootsuite
Baixe o aplicativo Hootsuite para iPhone ou Android para gerenciar mídias sociais de qualquer lugar. Rascunhe, programe ou publique postagens imediatamente e responda a mensagens ou atribua-as a membros da equipe em qualquer lugar. Use também o modo escuro e poupe seus olhos naqueles dias de trabalho mais longos.
Perguntas frequentes (FAQs)
Sim. O Canva está integrado ao Hootsuite Composer e, por isso, está sempre ao seu alcance. Toque no logotipo do Canva no Composer para descobrir centenas de modelos personalizáveis. Adicione imagens ou texto personalizado a modelos otimizados para stories e postagens no feed do Instagram, bem como anúncios e postagens no Facebook, postagens no Twitter e muito mais. Com a integração com o Canva, também é possível adicionar arquivos que você já criou e salvou de forma nativa no Canva.
Sim! Crie imagens e vídeos com facilidade no Adobe Express e depois adicione-os sem dificuldades às suas publicações enquanto cria conteúdo no Hootsuite. Você pode adicionar designs existentes da sua conta do Adobe Express ou criar novos no editor do Adobe Express dentro do composer do Hootsuite.
O Hootsuite pode ajudá-lo a automatizar conteúdo, mensagens e mais em todos os canais sociais. Oferecemos compatibilidade com Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, TikTok, YouTube, Threads, WhatsApp e Pinterest.
Sim! A Hootsuite é uma parceira oficial do Instagram.
Sim. Todos os planos da Hootsuite incluem publicação, agendamento e elaboração de conteúdo para o Threads.
Sim. Você pode usar o Hootsuite para publicar e agendar tuítes. O Hootsuite também oferece análises do X para ajudar no monitoramento do desempenho em todo o aplicativo e na visualização dos melhores horários para fazer tuítes com base em quando seu público está mais ativo.
Sim, os clientes Hootsuite Enterprise podem adicionar a integração Hootsuite Salesforce para trazer interações de mídias sociais para o Salesforce.
Sim. O aplicativo Hootsuite Wrike é indispensável para equipes e pessoas que utilizam o Wrike para planejar conteúdo de mídias sociais e desenvolver estratégias.
Sim. Você pode vincular rapidamente seu gerenciamento de mídias sociais e CRM ao aplicativo Hootsuite para HubSpot. Crie campanhas de marketing mais eficazes adicionando dados de interação social ao HubSpot e aprimorando segmentos para atingir o público certo.
Sim. A Hootsuite permite publicação e agendamento de postagens no LinkedIn junto com o conteúdo de seus outros canais de mídias sociais. Veja o melhor momento para publicar no LinkedIn, promover seu conteúdo de melhor desempenho e usar o Hootsuite Analytics para medir o desempenho.
Sim. Você não precisa mais salvar todos os seus arquivos no celular ou computador. O Cloudview, o aplicativo do Google Drive para Hootsuite, permite que você adicione imagens, arquivos e vídeos às suas postagens nas mídias sociais sem sair do painel de controle da Hootsuite.
Sim. É possível utilizar a Hootsuite para criar, agendar e publicar postagens no feed do Instagram, e também em carrosséis e reels. Além disso, graças ao Hootsuite Analytics, você pode acompanhar seu desempenho em todo o aplicativo e ver exatamente quando publicar para obter o máximo de engajamento.
Observação: É preciso ter uma conta do Instagram Business para acessar determinados recursos da Hootsuite. Não se preocupe, é fácil e gratuito transformar sua conta pessoal do Instagram em uma conta comercial. Veja como.
Sim. Instale o aplicativo Slack for Hootsuite para colaborar melhor com os membros da equipe em suas campanhas e estratégias de mídias sociais. O Slack permite que você selecione postagens, comentários e muito mais para compartilhar rapidamente com sua equipe no próprio aplicativo.
Sim. Você pode usar a Hootsuite para criar, agendar e publicar conteúdo no Facebook. A Hootsuite também vem com ferramentas detalhadas de análise do Facebook que mostram o desempenho do seu conteúdo e quando postar naquela rede social para obter o máximo de visualizações. Com a Hootsuite, é possível agendar e publicar em perfis, páginas e grupos do Facebook.
Observação: para agendar postagens nas páginas do Facebook, você precisa ser editor ou administrador da página. Para agendar postagens em grupos do Facebook, é necessário ser administrador do grupo.
Atualmente, a Hootsuite não se integra às lojas do Facebook. Quer sugerir algum recurso que você gostaria de ter na Hootsuite? Entre em contato!
Sim. A Hootsuite tem um app Google My Business app que permite gerenciar sua página do Google My Business diretamente do seu dashboard da Hootsuite. Com a Hootsuite, você pode criar posts e responder a avaliações em uma única guia.
Sim. Se você já tem um encurtador de links Bit.ly personalizado, um superadmin pode adicioná-lo à Hootsuite para que você e sua equipe utilizem no Composer. Para ativar um encurtador externo, entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente.
Psst… Você sabia que a Hootsuite tem seu próprio encurtador de URL, o Ow.ly, que fornece informações detalhadas sobre o tráfego de seus links? Experimente!
Atualmente, a Hootsuite não se integra ao Outlook. Quer sugerir algum recurso que você gostaria de ter na Hootsuite? Entre em contato!
Sim. Você pode conectar sua conta do Dropbox à Hootsuite para ter acesso fácil aos seus arquivos, suas imagens e seus vídeos que estão na nuvem. Com o aplicativo do Dropbox para Hootsuite, é possível usar seu Dropbox para criar postagens de alta qualidade em mídias sociais de qualquer lugar.
Sim. Com o aplicativo Shopview for Shopify, é muito fácil compartilhar produtos das suas lojas da Shopify nas mídias sociais. O Shopview permite que você veja os produtos das suas lojas diretamente no Hootsuite Streams, compartilhe postagens atraentes de produtos com imagens em todos os seus canais de mídia social e muito mais.
Sim. Os usuários do Hootsuite Advanced Analytics podem conectar uma conta do Google Analytics para acompanhar melhor todo o funil da jornadas com clientes. Você poderá acompanhar qual conteúdo orgânico e pago gera as melhores conversões em leads ou receita.
Sim. Caso queira ouvir menções à marca ou tópicos relevantes no Reddit, instale o aplicativo Reddit para Hootsuite. Ele permite que você configure uma coluna para monitorar as menções da marca em milhares de subreddits para que nunca perca conversas importantes.
Atualmente, a Hootsuite não se integra ao Glassdoor. Quer sugerir algum recurso que você gostaria de ter na Hootsuite? Entre em contato!
Embora não exista um aplicativo Tripadvisor para Hootsuite, é possível mesmo assim monitorar e gerenciar avaliações do Tripadvisor a partir do seu painel de controle caso você tenha uma conta ReviewTrackers. Instale o aplicativo ReviewTrackers para monitorar dezenas de sites de avaliação em um só lugar, incluindo o TripAdvisor.
Sim. O aplicativo monday.com para Hootsuite ajuda na otimização do fluxo de trabalho em mídias sociais em duas das ferramentas mais usadas. Oferece uma sincronização bidirecional de dados para que você possa ver suas postagens agendadas da Hootsuite e alterar quando as postagens forem compartilhadas diretamente da aba monday.com.
Sim. A Hootsuite fornece ferramentas para gerenciar o Pinterest junto com todas as suas outras redes de mídias sociais. Utilize para criar e agendar Pins em todos os seus painéis públicos, privados e compartilhados.
Sim. A Hootsuite fornece uma maneira simples de gerenciar o conteúdo do YouTube junto com seus outros canais de mídias sociais. Use-a para agendar vídeos do YouTube para serem publicados no horário ideal, acompanhar seus resultados em toda a plataforma ou agilizar seu fluxo de trabalho de aprovação de vídeos.
Sim. Você pode usar a Hootsuite para publicar e agendar TikToks. Trata-se também de uma ótima ferramenta se você quiser ver o melhor momento para publicar vídeos do TikTok para aumentar suas chances de viralizar. Com o Hootsuite Analytics, você poderá agendar seus TikToks junto com seus outros canais de mídias sociais.
Observação: para agendar TikToks com a Hootsuite, você precisará ter uma conta TikTok Business. É rápido e gratuito converter sua conta pessoal do TikTok em uma conta comercial. Veja como.
Sim! Transforme solicitações de ajuda em mídias sociais em tíquetes de suporte ao combinar a Hootsuite e a Zendesk. Instale o aplicativo Zendesk para Hootsuite para ver uma coluna de tíquetes do Zendesk no painel de controle da Hootsuite e gerenciá-los em um só lugar!
Atualmente, a Hootsuite não se integra ao Feedly. Para ver feeds RSS no seu painel de controle, instale o Hootsuite Syndicator. Quer sugerir algum recurso que você gostaria de ter na Hootsuite? Entre em contato!
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