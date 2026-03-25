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Cresça rapidamente com o agendador n.° 1 do YouTube

Faça com que as pessoas curtam e se inscrevam como nunca antes com o Hootsuite — sua central para análise, agendamento e brainstorming do YouTube.

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Agende vídeos do YouTube com TODAS as suas outras redes sociais em um só lugar.

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Análise e programação de canais do YouTube, tudo em uma só aba

Poupe tempo agendando seus vídeos no YouTube

Agende vídeos para entrar ao vivo junto com o conteúdo de todas as suas outras redes sociais diretamente no painel do Hootsuite. Veja o melhor momento para agendar vídeos do YouTube para você capturar mais visualizações e engajamento, mesmo se estiver em outro fuso horário.

Postagem no Youtube sobre café sendo despejado com &quot;agende&quot; e &quot;compartilhe pop-ups&quot;

Tenha os melhores resultados mais rápido com análises detalhadas

Monitore o crescimento dos assinantes, o engajamento, as visualizações, a duração média das visualizações e outras informações com análises de vídeo detalhadas do YouTube. Além disso, veja exatamente quando postar no YouTube com base nos hábitos do seu público e nas suas metas exclusivas.

miniatura de vídeo de um café com latte gelado com pop-ups de estatísticas do youtube

Fique por dentro das conversas

Modere os comentários do YouTube com o Hootsuite Streams. Aprove, exclua ou responda aos comentários e identifique spam em poucos segundos. As Colunas também permitem que você escolha palavras-chave para monitorar no YouTube, para que você esteja sempre por dentro das tendências emergentes.

imagem em miniatura de vídeo de um café juntamente com um comentário dizendo &quot;meu café favorito!&quot;

Receba ideias e automatize a redação de descrições

Gere descrições e títulos do YouTube rapidamente com o OwlyWriter AI, nosso escritor de conteúdo para redes sociais. Ele também pode ajudar você a criar ideias de postagem para todas as plataformas sobre qualquer tópico.

miniatura de vídeo shorts do youtube de uma foto de café sendo despejado, juntamente com 12.000 pop-ups de curtidas
A Hootsuite oferece tudo o que você precisa em um só lugar. Desde agendamento de conteúdo até opções para criar uma marca específica para a plataforma, a Hootsuite é o epítome do &quot;faça de forma mais inteligente, não mais difícil&quot;.
Trevor D.
Gerente de comunicações
G2 Reviewer

Você está em boa companhia com a ferramenta n.° 1 de gerenciamento de mídias sociais

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A Hootsuite é o N.º 1 melhor produto de software do G2 para 2026.

Nossos clientes nos classificaram em N.º 1 em várias categorias do G2 este ano, incluindo melhores produtos de software e melhores produtos de marketing. O G2 é uma das maiores plataformas independentes de avaliações de software, impulsionada por avaliações verificadas de clientes.

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