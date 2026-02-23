Obtenha mais engajamento, leads e vendas com a Hootsuite Enterprise.
Economize 3.000 horas da sua equipe este ano com o Hootsuite Enterprise — a ferramenta nº 1 de gerenciamento de mídias sociais.
A maioria das marcas da Fortune 1000
usam o Hootsuite
Por que escolher o Hootsuite Enterprise?
Flexibilidade para crescimento
Teams
Gerencie contas de mídia social e usuários ilimitados com o Hootsuite Enterprise. Além disso, receba um preço personalizado com base nas necessidades de sua organização.
Educação avançada e
Suporte
Tenha acesso a treinamentos ao vivo, recursos de excelência e suporte ao cliente excepcional para ajudar sua equipe a ter sucesso. Gratuito com sua conta Enterprise.
Nossas ferramentas e
complementos mais poderosos
Usuários do plano Enterprise têm acesso ao pacote completo de recursos do Hootsuite, além de acesso a ferramentas exclusivas, incluindo escuta avançada, análises e caixa de entrada.
Streamline your planning, collaborating, and performance tracking on social media.
Passe da ideia à aprovação e aos resultados mais rapidamente.
Analytics: Understand what’s working and what’s not
See exactly how much value you’re driving from social media and compare your performance to your biggest competitors.
Hootsuite analytics features:
Relatórios de desempenho de postagens, benchmarking do setor e da concorrência (até 20 concorrentes), agendamento e exportação de relatórios, relatórios personalizados, análises de anúncios de mídias sociais e muito mais
Publicação: crie conteúdo melhor em menos tempo
O Hootsuite não apenas agenda suas postagens para o momento perfeito, ele ajuda você a criar ideias e depois escrevê-las e projetá-las.
Recursos de publicação da Hootsuite:
Agendador de mídias sociais, OwlyWriter AI (gerador de legendas, ideias de conteúdo, gerador de hashtags e mais), melhores horários para publicar, modelos do Canva, agendamento de postagens em massa, encurtamento e rastreamento de links e mais
Engajamento: Transforme seguidores em clientes felizes
A caixa de entrada social do Hootsuite usa automação para aliviar a carga de trabalho envolvida no engajamento e cuidado com o cliente social. (Um cliente estima que isso reduziu a carga de trabalho da equipe em 80%.)
Características do Hootsuite Inbox:
Uma caixa de entrada universal para comentários e DMs, respostas salvas, roteamento automatizado, respostas automáticas, API de chatbot, detecção de idiomas, trilhas de auditoria, políticas de SLA, análises de caixa de entrada e muito mais
Social listening: Track what people are saying and how they feel about your brand
Acompanhe tendências e monitore tópicos, menções e hashtags para ver o sentimento da marca e obter ideias sobre o que publicar. Acompanhe tendências e monitore tópicos, menções e hashtags para ver o sentimento da marca e obter ideias sobre o que publicar. Além disso, saiba quem são seus clientes, no que eles estão interessados e como eles se sentem em relação à sua marca, ao mesmo tempo em que observa de perto os concorrentes para manter sua vantagem.
Recursos de social listening do Hootsuite:
Pesquise e compare tendências, hashtags, tópicos e eventos nas mídias sociais e em milhões de sites; monitore o sentimento para ver como as pessoas se sentem em relação à sua marca, concorrentes ou tendências e muito mais
Collaboration: Work together better with approval workflows
Help your team work better together, across the room and across the org chart. Approve, edit, and empower with approval workflows and productivity reporting. Ensure that every post is compliant, on-brand, and approved.
Recursos de colaboração e segurança do Hootsuite:
Login único (SSO), fluxos de trabalho de aprovação, relatórios de produtividade da equipe, integrações de conformidade, comentários internos, compartilhamento de relatórios, permissões de acesso do usuário personalizadas e muito mais
Employee advocacy: 10x your reach by turning your employees into brand advocates
Increase brand awareness and boost your social presence with the original employee advocacy platform. Hootsuite Amplify allows your employees to share approved, on-brand content — massively extending your organic social reach.
Recursos do Hootsuite Amplify:
Content hub featuring a library of brand-approved posts, integrations to easily share content (Slack, Microsoft Teams, and more), leaderboard
Maximize seu investimento com um pacote poderoso de soluções para mídias sociais
O Hootsuite Enterprise é totalmente personalizável de acordo com as necessidades da sua marca. Melhore seu plano com as ferramentas de desempenho em mídias sociais mais avançadas do setor, disponíveis apenas para usuários Enterprise.
Funcionários embaixadores da marca
Capacite os funcionários para compartilharem suas publicações nas próprias redes sociais com o Hootsuite Amplify. Os planos Enterprise incluem 25 usuários Amplify sem custo.
Social listening premium
Obtenha uma visão completa com fontes de dados avançadas e 13 meses de dados históricos. Fique à frente da conversa, mitigue o sentimento negativo e evite crises com alertas em tempo real.
Análises premium
Veja quanto cada postagem ou rede está gerando com relatórios de ROI para conteúdo pago e orgânico. Além disso, vincule seus resultados sociais ao tráfego da web com GA4 e Adobe Analytics.
Chatbot de IA generativa
Economize ainda mais tempo e encante os clientes com um chatbot totalmente automatizado que gera respostas precisas e alinhadas à sua marca para consultas feitas em seus canais sociais.
Integração com Salesforce
Aumente a satisfação do cliente e simplifique os fluxos de trabalho da sua equipe integrando a Hootsuite e o Salesforce.
Caixa de entrada de mídia social avançada
Obtenha ainda mais recursos na caixa de entrada, como detecção automática de idiomas e notificações de SLA, com o Advanced Inbox.
Integrações de conformidade
Garanta que tudo o que você publica esteja em conformidade e reduza riscos com facilidade usando ferramentas de segurança e integrações que você já utiliza, como a Proofpoint.
Gerenciamento de avaliações
Monitore avaliações da marca junto com menções sociais no Hootsuite. Rastreie avaliações na web e compartilhe em suas redes sociais com alguns toques.
Gerenciamento de UGC e de influenciadores
Gerencie o conteúdo gerado pelo usuário e os relacionamentos com influenciadores diretamente do painel de controle Hootsuite com o TINT e o Upfluence.
Veja como empresas de grande porte usam o Hootsuite para obter resultados reais nas mídias sociais
Uma líder global em hospitalidade escalou uma estratégia unificada de redes sociais para mais de 250 contas
The Gym Group capacita centenas de academias locais com o Hootsuite
Uma seguradora global gera milhões em impacto nos negócios por meio das redes sociais
Perguntas frequentes
O Hootsuite Enterprise comprovadamente ajuda a reduzir a carga de trabalho da equipe e a melhorar o desempenho em mídias sociais, tudo ao mesmo tempo.
Todos os planos do Hootsuite ajudam a economizar tempo, publicar conteúdo melhor, ver o que está funcionando e aumentar seu público nas redes sociais. Cada plano inclui todas as ferramentas necessárias para simplificar o agendamento de postagens, criação de conteúdo, análise e mensagens.
Mas com o plano Enterprise, você pode avançar com algumas das ferramentas de gerenciamento de mídias sociais mais poderosas que existem, e que não estão disponíveis em nenhum outro plano do Hootsuite.
Equipe sua conta com uma caixa de entrada avançada para levar o atendimento ao cliente de mídias sociais para o próximo nível ou adicione análises avançadas para visualizar e rastrear seu ROI de mídias sociais.
Além disso, amplie seu alcance exponencialmente (sem gastar com anúncios) com funcionários embaixadores da marca (Hootsuite Amplify), aprofunde os insights da audiência com Listening com tecnologia Talkwalker, ou integre com sua equipe de atendimento ao cliente por meio da integração com Salesforce.
O Hootsuite Enterprise foi desenvolvido para empresas que precisam de uma solução de gerenciamento de mídias sociais corporativa totalmente personalizável e criada para atender às suas necessidades.
É ideal para empresas que buscam maximizar o uso das mídias sociais para gerar resultados de negócios e para equipes que estão ampliando sua estratégia social dentro de suas equipes e em toda a organização.
Além disso, é nosso único plano que oferece aos clientes acesso exclusivo a treinamentos, serviços e nossas soluções mais avançadas.
Por isso, é uma excelente opção para empresas maiores, como corporações, franquias e agências. Mas toda empresa é única, e o Enterprise pode ser a melhor escolha para a sua, mesmo que você tenha uma equipe pequena, mas poderosa.
Organizações de todos os setores usam o Hootsuite Enterprise para expandir sua presença nas mídias sociais. O Enterprise inclui funcionalidades e integrações que o tornam uma escolha popular mesmo para setores altamente regulamentados, incluindo serviços financeiros, governo e saúde.
Seu contrato anual ajuda você a economizar dinheiro e inclui serviços adicionais — mas ele vem com termos e condições.
Você encontra seus termos e condições corporativos aqui.
Uma condição a ser lembrada diz respeito à renovação anual automática do contrato.
Planeja alterar o contrato? Ou planeja interromper o contrato no ano que vem? Você deve enviar ao seu representante de Gerenciamento do cliente um aviso escrito (basta um email!) sobre a não-renovação pelo menos 60 dias antes do fim do contrato. Caso você não nos envie o aviso escrito do cancelamento, seu contrato será automaticamente renovado por um ano (e você pagará as tarifas).
A partir da renovação, temos o direito de aumentar as taxas dos serviços. Se nossas taxas aumentarem, forneceremos a você uma notificação escrita com pelo menos 90 dias de antecedência ao final do seu prazo atual.
Seu contrato de um ano será renovado automaticamente todos os anos.
Você receberá um email da nossa equipe Financeira com a fatura. Ainda não recebeu a fatura? Entre em contato com o seu representante de Gerenciamento do cliente e eles resolverão tudo.
Como adiciono mais vagas à minha conta Hootsuite?
Adicionar mais vagas à medida em que sua equipe aumenta é simples. Basta entrar em contato com o seu representante de Gerenciamento do cliente. Eles ajudarão você com as alterações ou modificações na conta.
Mais dúvidas sobre a fatura?
Desde a criação de relatórios analíticos até as dúvidas frequentes, você encontra respostas rápidas a questões técnicas no nosso fórum de ajuda.
Aqui estão alguns tópicos populares para começar:
Guia de início rápido da Hootsuite
Como adicionar membros de equipe
Como adicionar uma página ou um grupo de Facebook
Dúvidas frequentes sobre fatura
Resolvendo problemas comuns de acesso
Vídeos sob demanda: queremos que você tenha sucesso nas redes sociais o mais rápido possível. Assista aos nossos vídeos sob demanda para aprender mais sobre como navegar na plataforma com facilidade.
Treinamento de equipes. Equipe toda a sua equipe, departamento ou organização com novas skills em mídias sociais. Construiremos e entregaremos uma sessão de treinamento personalizada para a sua organização.
Domine a plataforma Hootsuite. Obtenha uma certificação de profissional da Hootsuite. Você se juntará a mais de 30.000 profissionais que impulsionaram suas carreiras demonstrando sua experiência Hootsuite para clientes e empregadores.
Adquira habilidades abrangentes de marketing social. Com sua certificação de marketing social, você desenvolverá novas skills, incluindo estratégia social, criação de conteúdo, gestão de anúncios pagos e benchmarking competitivo.