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Painel de controle Hootsuite mostrando um calendário de mídia social, métricas de análise, dados de sentimento e uma prévia de publicação agendada no Instagram.

A ferramenta definitiva de marketing de mídia social com tecnologia de IA]]

Planeje campanhas mais inteligentes, crie conteúdo que seu público realmente quer e comprove o impacto de cada postagem com o Hootsuite com tecnologia TalkwalkerAI.

Solicite uma demonstraçãoComece agora seu teste grátis de 30 dias

A principal ferramenta de mídia social do mundo agora é impulsionada pelo TalkwalkerAI

O Hootsuite combina monitoramento de mídia social com tecnologia de IA, análises avançadas e ferramentas de publicação líderes do setor em um painel de controle completo de marketing de mídia social.

Ícone de olho

Monitor brand mentions and trends

Monitor mentions across social media, news, blogs, and more. Find trending topics and content opportunities before they peak.

ícone de calendário com caneta

Publique em redes sociais com alguns toques

Publique e agende em várias redes de mídia social ao mesmo tempo, crie conteúdo de destaque e visualize suas publicações em um calendário de arrastar e soltar.

Gráfico com linha de tendência

Track and analyze social performance

Track hundreds of social media stats to know exactly which types of content, networks, and posts perform the best. 

Everything social marketers need to win on social

Hootsuite is no longer just a social media scheduling tool. It’s a full-scale insights engine that keeps you at the top of your industry.

Pare de adivinhar o que vai repercutir. A análise de sentimento e de conversas com tecnologia de IA revela o que o público adora, o que o frustra e sobre o que mais fala, ajudando você a criar campanhas que geram conexão.

Plan, schedule, and publish content across all major social networks from one unified dashboard. Coordinate campaigns across teams, approve posts faster, and keep your brand voice consistent everywhere.

Meça o impacto de cada campanha com análises de engajamento ao vivo, insights do público e monitoramento de sentimento. Veja instantaneamente o que está funcionando e ajuste sua estratégia enquanto a campanha ainda está em andamento.

Descubra criadores e influenciadores que já se conectam com seu público. Avalie alcance, engajamento e relevância para criar parcerias que ampliem o impacto da sua marca.

Painel de controle Hootsuite mostrando um calendário de conteúdo, opções de publicação em mídia social e métricas de desempenho do canal, com uma mulher segurando um telefone.
Sheppard Pratt svg
Estávamos desenvolvendo uma nova estratégia social, que engajaria nossos seguidores, ampliaria nosso público e faria nossa marca se destacar como referência no setor de saúde. Sabíamos que precisávamos de um parceiro forte para nos ajudar a crescer e ir ainda mais longe, e o Hootsuite era a escolha perfeita.
Genevieve Moorhead
Especialista em mídias sociais
Sheppard Pratt Health Systems

Um conjunto de recursos criado para e por gerentes de mídia social

O Hootsuite foi a ferramenta original de gerenciamento de mídias sociais e, 18 anos depois, ainda somos a melhor.

UI dashboard showing post goals, a heatmap of average impressions by day and time, and a Monday 6AM scheduling card with 2300 impressions.

Publishing: Create better content that performs

Create, schedule, and publish content to all your social media networks in one place. Overcome creative block with our AI writer and post idea generator. Save even more time with built-in templates and easy collaboration and approval tools.

Saiba mais
Social media analytics dashboard showing top themes like Bitcoin and banking, key metrics menu, channel growth stats, and a search bar.

Social listening: acompanhe o que as pessoas estão dizendo e como se sentem

Acompanhe tendências e monitore tópicos, menções e hashtags para ver o sentimento em relação à marca e ter ideias sobre o que publicar. A Blue Silk AI resume dados complexos em resumos fáceis de ler e detecta menções à marca em fotos, vídeos e GIFs.

Saiba mais
Painel de controle do Hootsuite Analytics com impressões, alcance de publicações, desempenho de publicações, desempenho de anúncios e mais

Analytics: veja o que está funcionando e como melhorar

Tome decisões mais estratégicas sempre que publicar com ferramentas detalhadas de analytics de mídias sociais. Maximize o engajamento analisando o melhor momento para postar com base no seu público e metas. O Hootsuite Analytics mostrará até mesmo benchmarks do setor para ver como você está se saindo em comparação com seus concorrentes.

Saiba mais
Social media analytics dashboard showing account stats, a colorful salad bowl photo, and a competitor engagement line chart.

Análise competitiva: supere seus concorrentes nas mídias sociais

Acompanhe o desempenho, a frequência de publicação e as estratégias dos seus concorrentes nas mídias sociais e além. Monitore menções, crescimento de seguidores, engajamento médio e desempenho das publicações. Além disso, descubra tendências no seu nicho antes dos seus concorrentes.

Saiba mais
A customer service shared inbox UI showing conversations, Instagram messages, and a reply about a cash back credit card.

Caixa de entrada: reúna todas as suas mensagens e DMs em um só lugar

Responda a mensagens, comentários e perguntas de atendimento ao cliente em uma única aba com uma caixa de entrada de mídias sociais unificada e automatizada. Respostas salvas, respostas automáticas, mensagens diretas automatizadas, roteamento por habilidade e chatbots ajudam você a responder mais rápido e oferecer um atendimento ao cliente consistente.

Saiba mais
Logotipo da Corewell Health
Os relatórios de mídia social e as análises competitivas que conseguimos acessar pelo Hootsuite nos fornecem insights valiosos sobre nosso conteúdo com maior engajamento. Sinto que sou o cara mais inteligente da sala quando entro em uma reunião com provas respaldadas por dados que demonstram o impacto dos nossos esforços nas mídias sociais.
Michael Yoder
Especialista líder em marketing digital, mídia social
Corewell Health

A customizable social marketing dashboard tailored to your needs

Unify your entire social marketing workflow with customizable dashboards built to match your team, goals, and KPIs.

ícone de calendário com sinal de mais

Unified social media publishing

Plan, schedule, and publish posts across Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X (Twitter), and more from one streamlined dashboard.

Rosto sorridente

Análise de sentimento e percepção da marca

Entenda exatamente como o público se sente em relação à sua marca, às suas campanhas e aos seus concorrentes com análise de sentimento por IA em tempo real.

ícone de megafone

Funcionários embaixadores da marca

Capacite os funcionários a compartilhar suas publicações em suas próprias redes sociais e aumente seu engajamento de forma exponencial com o Hootsuite Amplify.

ícone de pessoas

Criação de conteúdo de IA

Crie imagens e textos alinhados à marca diretamente no painel de controle Hootsuite. Adicione suas diretrizes de marca, preferências e mais para ter resultados prontos para publicar.

Ícone de marca de verificação

Aprovações e segurança

Reduza riscos, economize tempo e garanta que todas as suas publicações estejam alinhadas à marca com um processo de fluxo de trabalho de aprovação sem dificuldades. Integre com o Proofpoint para ter mais segurança na publicação.

ícone do painel de controle

Custom dashboards and reporting

Build tailored dashboards and automatically generate reports for stakeholders and leadership. Add the metrics relevant to your team.

Ícone de pessoa com lupa

Localizador e gerenciamento de influenciadores

Gerencie conteúdo gerado pelo usuário e relacionamentos com influenciadores diretamente no painel de controle Hootsuite com TINT e Upfluence. Além disso, descubra os principais influenciadores no seu segmento.

Gráfico com efeitos brilhantes

Descoberta de tendências

Pesquise menções à marca e tópicos de tendência na Web para ver o que as pessoas estão postando e comentando. Em seguida, transforme-os automaticamente em postagens com IA.

ícone do relógio

Best time to post

Get more likes, comments, and shares with recommended times to publish. See the times your audience is most likely to engage — based on real user data.

Perguntas frequentes (FAQs)

O Hootsuite com tecnologia TalkwalkerAI é uma plataforma completa de marketing de mídias sociais que combina publicação em mídias sociais, análises e monitoramento avançado de mídia social. Ela ajuda as equipes a monitorar conversas, criar conteúdo melhor, acompanhar o desempenho e transformar insights em campanhas de alto impacto, tudo em um único painel de controle.

Sim. A Hootsuite adquiriu a Talkwalker em abril de 2024 para trazer recursos líderes do setor de monitoramento de mídia social e IA diretamente para a plataforma Hootsuite, criando uma solução mais poderosa e unificada para equipes de marketing de mídia social.

Hootsuite helps marketers improve performance by combining publishing, analytics, and AI-powered insights. You can identify what your audience cares about, create content backed by real data, publish across networks, and optimize campaigns in real time.

Unlike basic scheduling tools, Hootsuite combines social media management with advanced AI-powered listening from Talkwalker. This means you’re not just publishing content — you’re using real-time audience insights, trend data, and sentiment analysis to drive strategy.

O monitoramento de mídia social é o processo de acompanhar conversas, menções e tendências nas mídias sociais e na web. Ele ajuda profissionais de marketing a entender o sentimento do público, descobrir oportunidades de conteúdo, monitorar a reputação da marca e tomar decisões de campanha mais bem informadas.

Com o monitoramento com tecnologia Talkwalker, o Hootsuite pode monitorar menções à marca em mais de 30 redes sociais e mais de 150 milhões de sites, incluindo notícias, blogs, fóruns e até imagens, vídeo e áudio.

O Hootsuite usa detecção de tendências com tecnologia de IA para identificar tópicos, hashtags e conversas emergentes em tempo real. Isso ajuda profissionais de marketing a identificar oportunidades cedo e criar conteúdo alinhado ao que o público já está consumindo.

Yes. Hootsuite provides detailed analytics and reporting tools that track engagement, reach, sentiment, and share of voice. Custom dashboards and automated reports make it easy to prove the impact of your social media campaigns.

Sim. O Hootsuite permite acompanhar o desempenho dos concorrentes, monitorar a participação de voz e analisar as estratégias de conteúdo deles. Esses insights ajudam você a comparar seu desempenho e identificar oportunidades para superar os concorrentes.

Recursos de IA, como o Blue Silk AI, resumem grandes conjuntos de dados, detectam tendências, identificam mudanças de sentimento e geram insights instantaneamente. Isso ajuda as equipes a economizar tempo, agir mais rápido e tomar decisões de marketing mais inteligentes sem análise manual.

Yes. Hootsuite includes collaboration tools like approval workflows, shared dashboards, and automated reporting. Teams can plan campaigns together, assign tasks, and ensure all content stays on-brand and compliant.

Um homem sorridente ao lado de um painel de controle de análises do Hootsuite mostrando métricas da marca, incluindo 1,2 milhão de resultados, 7,5 mil de engajamento e 62,9% de sentimento positivo.

Marketing de mídias sociais que realmente gera resultados

Com o Hootsuite com tecnologia TalkwalkerAI, sua equipe pode descobrir insights do público, criar campanhas mais inteligentes e comprovar o impacto de cada esforço de marketing de mídias sociais.

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