A conformidade com a reputação da marca refere-se à garantia de que as comunicações, ações e a percepção pública da sua marca estejam adequadas às regulamentações do setor, os padrões internos e as expectativas das partes interessadas. A Hootsuite apoia a conformidade de reputação monitorando conversas reguladas, revelando possíveis sinais de risco e apresentando análises verificáveis sobre o impacto do sentimento e da mídia. Isso ajuda as equipes a manter a confiança, cumprir as obrigações de conformidade e responder rapidamente a ameaças à reputação.