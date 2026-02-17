O gerenciamento da reputação que mantém você no controle da narrativa
Proteja a reputação da sua marca de forma eficiente com alertas de menções em tempo real, gestão de avaliações e rastreamento proativo de sentimentos. Tudo isso no Hootsuite com Talkwalker AI.
Track brand health, sentiment, and emerging risks
across millions of sources
O gerenciamento da reputação da sua marca não deve ser uma tarefa reativa. Crie um campo de força de prevenção de crises com dados líderes do setor, monitoramento em tempo real e IA avançada.
Mantenha o controle das mensagens da sua marca com alertas em tempo real. Receba notificações quando as menções aumentarem, o sentimento mudar ou padrões incomuns de conversa começarem a surgir.
A Hootsuite analisa milhões de hubs de conversa: mídias sociais, notícias, blogs, fóruns, vídeos e até sites de avaliação, para apresentar uma visão holística do sentimento em qualquer momento.
A reputação é relativa; portanto, saber qual é a sua posição no ranking é fundamental. Compare diretamente a participação de voz, o sentimento, a visibilidade e a ressonância na mídia de sua marca com os principais concorrentes para ver como você está posicionado.
O gerenciamento da reputação da marca não precisa envolver horas de análise. Com o Blue Silk™ AI e o copiloto Yeti, é possível transformar milhões de pontos de dados em resumos compreensíveis, previsões de tendências e planos de ação — instantaneamente.
É preciso ouvir o que as pessoas estão dizendo para compreender o que pode ser interpretado como insensível… O objetivo é informar os principais tomadores de decisão para que todos estejam atualizados.
Monitore a saúde da marca, o sentimento e os riscos emergentes em milhões de fontes
O gerenciamento da reputação da sua marca não deve ser uma tarefa reativa. Crie um campo de força de prevenção de crises com dados líderes do setor, monitoramento em tempo real e IA avançada.
Monitoramento de mídia: tenha uma visão abrangente da reputação da sua marca em todos os meios de comunicação
Aproveite as análises de sentimento em tempo real, a pontuação de impacto na mídia e o benchmarking competitivo para saber exatamente como sua marca está sendo percebida. Com uma visão unificada de todos os canais, você sempre saberá onde as conversas estão ocorrendo e onde sua reputação está em risco.
Gerenciamento de crises: responda antes que contratempos se transformem em crises
Fique atento a picos incomuns de menções, mudanças negativas no sentimento e narrativas que se desenvolvem rapidamente. Com detecção de anomalias impulsionada por IA, alertas em tempo real, acompanhamento de impacto e análise cronológica, você saberá sempre se uma crise está se desenvolvendo.
Gerenciamento de avaliações: Mitigue a negatividade e amplifique a positividade
Monitore as avaliações das principais plataformas em um só lugar para compreender como os clientes realmente percebem os seus produtos, serviços e a experiência com a sua marca. O Hootsuite agrega avaliações, sentimentos e temas para que seja possível identificar padrões rapidamente, resolver problemas e impulsionar o feedback positivo.
Atendimento ao cliente: Melhore a satisfação do cliente e reduza o tempo de resposta
Acelere os tempos de resposta e personalize cada interação com o cliente por meio de uma caixa de entrada de mídias sociais unificada e aprimorada por IA. Automações, respostas inteligentes e encaminhamento baseado em habilidades ajudam a equipe a trabalhar com mais rapidez, enquanto a pontuação do CSAT e os insights em tempo real mantêm a satisfação elevada.
Conformidade e segurança: reduza os riscos e projeta as informações
A segurança é crucial para uma estratégia sólida de gerenciamento de reputação corporativa. Mantenha seu registro limpo com integrações de conformidade e segurança, como o Proofpoint, ferramentas integradas de automação de fluxos de trabalho e recursos que protegem as informações pessoalmente identificáveis (PII) de seus clientes.
Acompanhe, preveja e responda a narrativas emergentes com uma única ferramenta.
As melhores ferramentas de gerenciamento de reputação online não devem apenas alertar sobre riscos — elas devem ajudar a transformar feedback positivo em oportunidades.
Alertas em Tempo Real
Saiba quando a negatividade estiver surgindo, quando o sentimento estiver mudando e quando deverá colocar em prática seu plano de reputação de marca.
Análise de sentimento da marca
Entenda como o público realmente se sente em relação à sua marca com análise de sentimento baseada em IA. Monitore mudanças na percepção e acompanhe a saúde da marca ao longo do tempo.
Mensuração de mídia espontânea
Meça o alcance, o engajamento e o impacto da cobertura da mídia e das campanhas de relações públicas. Quantifique o valor da mídia espontânea e demonstre o impacto das iniciativas de comunicação.
Social listening visual
Detecte menções à marca em imagens, vídeos e áudios, pois as ameaças à sua reputação não ocorrem somente em textos.
Análise de participação de voz
Compare sua marca com a dos concorrentes e acompanhe sua presença em conversas importantes online, nas redes sociais e até mesmo em LLMs como ChatGPT e Claude.
Comparação com concorrentes
Compare o sentimento, a visibilidade, a participação de voz, os temas e a repercussão na mídia da sua marca com os principais concorrentes.
Informações relevantes de risco com IA
Utilize análises preditivas para identificar ameaças emergentes, tendência de narrativas e possíveis riscos antes que se agravem.
Insights demográficos
Conheça o perfil demográfico das pessoas que estão conduzindo a conversa (idade, interesses, cargo e outros aspectos), para que seja possível adaptar as respostas de forma eficaz.
Detecção de pico
Identifique automaticamente picos incomuns de volume, alcance ou engajamento para que seja possível investigar imediatamente stories em rápida evolução.
"O Talkwalker apresenta dados em tempo real e a capacidade de responder de forma extremamente rápida, oferecendo uma velocidade essencial para uma gestão eficaz de reputação e crises".
Insights e recursos
Gestão da reputação da marca: 10 estratégias para evitar danos
Confira dicas de como proteger a reputação da sua marca e saiba o que evitar no Blog da Hootsuite.
Oito elementos indispensáveis de um plano inteligente de governança de mídias sociais
Saiba como desenvolver uma estratégia de governança de mídias sociais para proteger sua marca, independentemente dos desafios que as mídias sociais possam apresentar.
Conformidade nas mídias sociais em setores regulamentados: nosso guia mais recente
Mantenha sua organização avessa a riscos com este guia completo de conformidade nas mídias sociais.
Perguntas frequentes (FAQs)
Gestão da reputação corporativa é a prática de monitorar e influenciar a forma como o público, os clientes, os investidores e os funcionários percebem a sua marca. O Hootsuite, com Talkwalker AI, ajuda disponibilizando monitoramento de mídia em tempo real, análise do sentimento e detecção de problemas em todos os canais para possibilitar a proteção da imagem corporativa e responder rapidamente a riscos emergentes.
O Hootsuite com o Talkwalker AI monitora a reputação da marca ao acompanhar milhões de conversas em mídias sociais, notícias, blogs, fóruns e sites de avaliação em tempo real. O Blue Silk™ AI analisa o sentimento, detecta picos incomuns de atividade e destaca riscos emergentes antes que se agravem. Com painéis de controle unificados, benchmarking competitivo e alertas automatizados, obtém-se uma visão completa e permanente de como sua marca está sendo percebida em todos os canais.
A conformidade com a reputação da marca refere-se à garantia de que as comunicações, ações e a percepção pública da sua marca estejam adequadas às regulamentações do setor, os padrões internos e as expectativas das partes interessadas. A Hootsuite apoia a conformidade de reputação monitorando conversas reguladas, revelando possíveis sinais de risco e apresentando análises verificáveis sobre o impacto do sentimento e da mídia. Isso ajuda as equipes a manter a confiança, cumprir as obrigações de conformidade e responder rapidamente a ameaças à reputação.
O melhor software de gerenciamento de reputação oferece monitoramento em tempo real, análise do sentimento precisa, detecção de problemas e insights profundos cross-channel. A Hootsuite com Talkwalker AI é reconhecida como líder porque combina cobertura de dados de nível empresarial com IA poderosa, permitindo que as marcas detectem riscos precocemente, comparem o desempenho e tomem decisões informadas. Com monitoramento abrangente da mídia, análise competitiva e relatórios flexíveis, a Talkwalker oferece às equipes tudo o que elas precisam para proteger e fortalecer sua reputação.
Sim. O Hootsuite com Talkwalker AI é um software de gestão de reputação de alto nível para agências e prestadores de serviços. Personalize painéis de controle e exportações com a sua própria marca para apresentar insights profissionais e prontos para o cliente. Apresente monitoramento de mídia, análise do sentimento, benchmarks competitivos e insights de crise sob sua própria marca.
O monitoramento de ameaças nas mídias sociais identifica sinais precoces de crises, incluindo picos de sentimentos negativos, conteúdo prejudicial, desinformação ou narrativas que se propagam rapidamente. Com alertas em tempo real, as marcas podem responder antes que os problemas em potencial se agravem.
Assuma o controle da história da marca antes que outra pessoa o faça
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