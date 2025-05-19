Veja por que o Hootsuite se destaca em satisfação do cliente
Profissionais de marketing classificam consistentemente o Hootsuite como número um em pacotes de gerenciamento de mídias sociais. Descubra como eles aproveitam nossa plataforma intuitiva e suporte dedicado para alcançar o estrelato nas redes sociais.
O Hootsuite ajuda as marcas a obter resultados reais nas redes sociais.
Algumas de nossas histórias de sucesso favoritas de clientes
Uma líder global em hospitalidade escalou uma estratégia unificada de redes sociais para mais de 250 contas
The Gym Group capacita centenas de academias locais com o Hootsuite
Uma seguradora global gera milhões em impacto nos negócios por meio das redes sociais
Confiada pelas melhores marcas nas redes sociais
A ferramenta de monitoramento em mídias sociais e análise N.º 1
O Hootsuite é a plataforma de gestão de mídias sociais mais comentada do mundo. E com milhares de avaliações cinco estrelas, acumulamos uma bela coleção de troféus. Veja por que o G2 nos classifica como N.º 1 em pacotes de mídias sociais, social listening e análise de dados sociais.
Nossos clientes nos amam — e o sentimento é mútuo
Qual é a outra palavra para o Hootsuite? De acordo com nossos clientes: "salva-vidas", "poupa-tempo", "uma bênção" e "a salvação da lavoura". Leia mais avaliações do Hootsuite para ver o que as pessoas têm a dizer sobre nós.
Junte-se às melhores marcas nas mídias sociais
O Hootsuite traz agendamento, análise, automação e gestão de caixas de entrada em um único painel de controle. Experimente você mesmo com um teste grátis ou demo.