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Veja por que o Hootsuite se destaca em satisfação do cliente

Profissionais de marketing classificam consistentemente o Hootsuite como número um em pacotes de gerenciamento de mídias sociais. Descubra como eles aproveitam nossa plataforma intuitiva e suporte dedicado para alcançar o estrelato nas redes sociais.

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O Hootsuite ajuda as marcas a obter resultados reais nas redes sociais.

US$ 1,5 milhão
A DaVita economizou o equivalente a US$ 1,5 milhão em valor publicitário ao capacitar sua equipe de embaixadores internos a usar o Hootsuite Amplify.
Logotipo da DaVita
31%
A Mapfre aumentou suas interações on-line em 31% usando o Hootsuite Enterprise para consolidar o gerenciamento de contas em uma única plataforma.
Cor do logotipo da Mapfre
20%
A fornecedora de energia renovável Hydro-Québec usou o Talkwalker da Hootsuite para monitorar sua pontuação de reputação de marca e, depois, melhorá-la em 20%.
Fonte

Algumas de nossas histórias de sucesso favoritas de clientes

Descubra como os clientes do Hootsuite conquistam vantagem competitiva usando nosso pacote de ferramentas de gestão de mídias sociais de primeira linha.
Uma mulher de chapéu de palha relaxando à beira de uma piscina turquesa com uma bandeja de café da manhã tropical contendo frutas frescas e chá
Logotipo do Barceló Hotel Group

Uma líder global em hospitalidade escalou uma estratégia unificada de redes sociais para mais de 250 contas

46%aumento de novos seguidores após um ano
30%redução no tempo de geração de relatórios
Leia o estudo de caso completo
Participantes de uma aula de ginástica em grupo se exercitando em uma academia moderna com iluminação neon azul e suportes para pesos ao longo da parede
O logotipo do The Gym Group

The Gym Group capacita centenas de academias locais com o Hootsuite

240+academias integradas ao Hootsuite em apenas cinco meses
7+%taxa de engajamento (o dobro da média do setor)
Leia o estudo de caso completo
Profissional com cabelos cacheados e óculos, sorrindo enquanto segura um dispositivo móvel diante de um edifício de escritórios moderno

Uma seguradora global gera milhões em impacto nos negócios por meio das redes sociais

US$ 42,7 milhõesreceita gerada por novos clientes adquiridos por meio de redes sociais
US$ 24,8 milhõesredução de custos por meio da eficiência operacional
Leia o estudo de caso completo

Confiada pelas melhores marcas nas redes sociais

  • Adobe
  • Logotipo da Corewell Health
  • Logotipo da Ochsner
  • Logotipo do Soundcloud
  • O logotipo do Museu Britânico
  • Logotipo da University of Chicago
  • Logotipo da UNESCO
  • Organização Mundial da Saúde
Adobe
Logotipo da Corewell Health
Logotipo da Ochsner
Logotipo G2
★★★★★
Mais de 3.000 avaliações cinco estrelas do Hootsuite no G2
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May 19, 2025
“O Hootsuite se tornou o centro de comando de mídias sociais que não sabíamos que estávamos perdendo.”
“O calendário unificado e o agendador de arrastar e soltar do Hootsuite transformam nossa programação de postagens da comunidade em roteiro claro. O fluxo de aprovação integrado permite que diretores aprovem o conteúdo co...”
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Shauna D.
Shauna D.
Especialista em mídias sociais
The Springs Living LLC
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A ferramenta de monitoramento em mídias sociais e análise N.º 1

O Hootsuite é a plataforma de gestão de mídias sociais mais comentada do mundo. E com milhares de avaliações cinco estrelas, acumulamos uma bela coleção de troféus. Veja por que o G2 nos classifica como N.º 1 em pacotes de mídias sociais, social listening e análise de dados sociais.

Leia o relatório completo

Nossos clientes nos amam — e o sentimento é mútuo

Qual é a outra palavra para o Hootsuite? De acordo com nossos clientes: "salva-vidas", "poupa-tempo", "uma bênção" e "a salvação da lavoura". Leia mais avaliações do Hootsuite para ver o que as pessoas têm a dizer sobre nós.

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Jun 2, 2025
“Todos os recursos para ajudar você a ter sucesso”
“Os webinars, blogs e tendências de mídias sociais têm sido inestimáveis para minha função como gerente de mídias sociais. O Hootsuite é como um assistente pessoal acompanhando as tendências e análises relevantes...”
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Judith B.
Designer Gráfico e Gerente de Mídias Sociais
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O Hootsuite traz agendamento, análise, automação e gestão de caixas de entrada em um único painel de controle. Experimente você mesmo com um teste grátis ou demo.

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