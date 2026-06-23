O Hootsuite Standard é ideal para indivíduos, pequenas empresas e marcas em crescimento que precisam de uma solução completa de gerenciamento de mídias sociais, sem aprovações avançadas, roteamento ou fluxos de trabalho em equipe. É ideal para iniciantes em mídias sociais, usuários intermediários e até profissionais experientes que querem minimizar a troca constante entre uma dúzia de abas abertas todos os dias.

Ele pode ajudar profissionais de mídias sociais com pouco tempo a economizar tempo com agendamento ilimitado de publicações, uma caixa de entrada centralizada para todas as suas mensagens, social listening para acompanhar tendências e menções, e ferramentas valiosas de relatórios que mostram como replicar suas postagens de melhor desempenho para crescimento rápido. Ele também pode ajudar você a criar e monitorar seus anúncios em mídias sociais, tudo em um só lugar.

Outra vantagem legal do Hootsuite Standard? Ele foi feito para crescer com você. Comece com um usuário e adicione mais conforme sua equipe cresce (porque, com nossa ajuda, vai crescer).