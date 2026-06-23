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Painel de controle de mídias sociais exibindo o desempenho do conteúdo com 25 mil curtidas, 48 postagens no LinkedIn e opções de publicação em múltiplas plataformas

Transforme publicações em redes sociais em dinheiro com o Hootsuite Standard

Planeje, crie, agende, envolva, monitore e meça a partir de uma plataforma social que priorize a IA. O Hootsuite Standard oferece as ferramentas essenciais para manter-se à frente nas mídias sociais.

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O que você ganha com o Hootsuite Standard

Ícone número 10

Gerencie dez contas de mídias sociais

Publique, agende e analise até dez contas de mídias sociais com o Hootsuite Standard. Precisa de mais? Experimente o Hootsuite Professional.

Símbolo do infinito

Agende quantas postagens quiser

O Hootsuite não impõe limites à quantidade de postagens que você pode agendar. Programe um mês, uma semana ou até um ano inteiro de conteúdo de uma só vez.

Criar conteúdo mais rápido

Gere ideias de postagens, legendas e imagens e publique-as em suas redes sociais.

Está fazendo atividades sociais sozinho? Podemos ajudar.

Passe menos tempo gerenciando as redes sociais e mais tempo fazendo-as crescer. Agende conteúdo, acompanhe o desempenho, monitore tendências e automatize tarefas repetitivas, tudo em um só lugar.

Agende publicações para todas as suas redes sociais de uma só vez ou personalize o conteúdo para cada rede. Você não vai perder engajamento, pois o Hootsuite informa exatamente quando publicar para obter mais curtidas, comentários e alcance.

Melhore seu desempenho mas mídias sociais com relatórios de análises que mostram como você está se saindo em todas as suas redes sociais. Veja o engajamento das postagens, obtenha destaques de desempenho, compare-se com até cinco concorrentes e muito mais.

A ferramenta de redação com IA do Hootsuite cria legendas instantaneamente, gera imagens e transforma tendências em publicações inéditas. 

Muitas DMs acumuladas? Mantenha sua caixa de entrada organizada com uma única caixa centralizada para todas as mensagens públicas e privadas em diversas redes. Além disso, adicione notas sobre conversas e contatos para manter o contexto importante sempre à mão.

Interface de agendamento de mídias sociais exibindo postagem de férias com uma mulher relaxando em um flutuador dourado em piscina, juntamente com opções de publicação e controles de tempo.
Painel de controle de análises de mídias sociais mostrando modelos de relatórios, métricas de engajamento e uma foto de praia com pessoas apontando para a paisagem
Interface de criação de conteúdo mostrando capelos de formatura sendo lançados, com opções de modelos e um campo de entrada de texto para dicas de orçamento para estudantes
Interface da caixa de entrada de mídias sociais exibindo conversas compartilhadas, mensagem sobre empréstimo estudantil e opções de resposta automática.
O Hootsuite torna o gerenciamento de mídias sociais extremamente fácil. A possibilidade de agendar publicações antecipadamente... economiza muito tempo e permite que eu aproveite meus fins de semana sem precisar me preocupar com nossos canais sociais.
Slade Meadows
Gerente de marketing digital
Classic of Denton

Traga toda a sua estratégia de mídia social para um painel de controle

Criar, publicar e ver suas métricas sociais dispararem. Tudo isso faz parte da experiência Hootsuite Standard.

Captura de tela com gráficos exibindo impressões de perfil, alcance de postagens, desempenho e taxas de engajamento.

Acompanhe o desempenho de cada publicação (e comprove seu impacto)

Meça o desempenho em todas as redes, compare com concorrentes e empresas do mesmo setor, descubra seu conteúdo de melhor desempenho e receba recomendações personalizadas para melhorar os resultados.

Amostra de gráfico exibindo o sentimento em relação à marca ao longo do tempo.

Monitore o que as pessoas estão dizendo sobre sua marca ou concorrentes

Elabore estratégias mais inteligentes sabendo o que estão dizendo e como se sentem em relação à sua marca. Pesquise os últimos sete dias por menções à sua empresa, concorrentes, tópicos relevantes e hashtags. Além disso, use IA para resumir dados, detectar picos e analisar o sentimento.

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Exemplo de funcionalidade de caixa de entrada compartilhada e resposta automática.

Engaje seu público em um nível totalmente novo

O Hootsuite torna mais fácil do que nunca responder a mensagens, entrar em conversas públicas e gerenciar comentários. Otimize as respostas e interaja no Facebook, Instagram, X e LinkedIn com o Hootsuite Standard.

Captura de tela da interface do usuário da ferramenta Wisdom AI, mostrando um prompt de bate-papo para relatórios de desempenho trimestrais e um cartão de insights de IA sobre adesivos de vitamina D.

Trabalhe com mais inteligência com um parceiro de IA para gerenciamento de mídias sociais

Faça perguntas em linguagem natural sobre o desempenho do seu conteúdo, dos concorrentes, do público ou das tendências sociais. O Wisdom ajuda você a descobrir insights, resumir descobertas e encontrar sua melhor próxima estratégia sem precisar vasculhar painéis de controle.

Mais recursos do Hootsuite Standard

O Hootsuite é mais do que uma ferramenta de publicação. É um espaço de trabalho integrado para mídias sociais que auxilia na criação de conteúdo, no engajamento do público, no monitoramento de tendências e na medição do desempenho, tudo em um só lugar.

Criação de conteúdo com IA

Gere ideias de posts, legendas, hashtags e imagens em poucos segundos com ferramentas de IA integradas, desenvolvidas para profissionais de marketing de mídias sociais.

Melhor horário para publicar conforme seu objetivo

Veja exatamente quando publicar em cada rede social para aumentar o engajamento, gerar tráfego, construir reconhecimento ou expandir o alcance.

Modelos de relatório prontos

Comprove o valor do seu trabalho com modelos de relatório de mídias sociais. Mostre destaques de desempenho, engajamento, insights de público e muito mais.

Tópicos em alta em seu setor

Monitore o que as pessoas estão comentando no seu setor e obtenha ideias do que publicar. Em seguida, deixe a IA criar instantaneamente conteúdo em alta.

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As melhores marcas nas redes sociais usam o Hootsuite.

  • Logotipo da U-haul
  • Adobe
  • Logotipo da University of Chicago
  • Logotipo da Organização Mundial da Saúde
Logotipo da U-haul
Adobe
Logotipo da University of Chicago

Descubra o que o Hootsuite pode fazer por você

Estudo de caso da Stuckey's mostrando um aumento de 750% nas vendas online, com ilustrações de embalagens de doces e pirulitos em tons de coral e azul marinho

Como a Stuckey’s aumentou as vendas on-line em 750%

Veja como uma lendária empresa americana de doces usou o Hootsuite para aumentar as vendas on-line em 750%.

Leia o estudo de caso
Duas caixas de diálogo com avaliações de usuários mostrando classificações de 5 estrelas e comentários como &quot;A coruja é fofa&quot; e &quot;Que presente!&quot;, com ícones de perfil

Leia avaliações de clientes do Hootsuite

Nossos clientes chamam o Hootsuite de “divisor de águas” e “salvador da pátria” por um motivo.

Leia mais avaliações
Estudo de caso da Apricotton mostrando um aumento de 108% nas vendas em 2 semanas, com ilustrações de sacolas de compras e discos vermelhos flutuantes

Como a Apricotton impulsionou um aumento de 108% nas vendas em duas semanas

Descubra como uma pequena empresa usou o Hootsuite para impulsionar seu crescimento social em velocidade máxima.

Saiba mais

Frequently asked questions

O Hootsuite Standard é ideal para indivíduos, pequenas empresas e marcas em crescimento que precisam de uma solução completa de gerenciamento de mídias sociais, sem aprovações avançadas, roteamento ou fluxos de trabalho em equipe. É ideal para iniciantes em mídias sociais, usuários intermediários e até profissionais experientes que querem minimizar a troca constante entre uma dúzia de abas abertas todos os dias.

Ele pode ajudar profissionais de mídias sociais com pouco tempo a economizar tempo com agendamento ilimitado de publicações, uma caixa de entrada centralizada para todas as suas mensagens, social listening para acompanhar tendências e menções, e ferramentas valiosas de relatórios que mostram como replicar suas postagens de melhor desempenho para crescimento rápido. Ele também pode ajudar você a criar e monitorar seus anúncios em mídias sociais, tudo em um só lugar.

Outra vantagem legal do Hootsuite Standard? Ele foi feito para crescer com você. Comece com um usuário e adicione mais conforme sua equipe cresce (porque, com nossa ajuda, vai crescer).

Precisa de mais opções? Compare todos os planos da Hootsuite.

O Hootsuite Standard não é ideal para quem precisa gerenciar mais de 10 contas sociais ou precisa de social listening avançado, publicação mais sofisticada ou recursos de colaboração mais completos. Também não é a melhor opção para empresas com alto volume de mensagens.

Mas não se preocupe — temos planos para todo mundo aqui no Hootsuite.

Se isso descreve você, pode ser um candidato para o Hootsuite Professional, Advanced ou Enterprise.

O Hootsuite Standard Analytics ajuda você a entender por que algumas publicações têm melhor desempenho do que outras, informa o melhor horário para publicar para seu público específico e economiza muito tempo na extração de dados. (Subtexto: ajuda você a convencer seu chefe sobre sua próxima grande ideia.)

Com o Hootsuite Standard Analytics, você pode:

  • Acompanhe métricas de mídias sociais pagas e orgânicas para Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn, Pinterest e YouTube.

  • Veja o melhor horário para publicar com base em seu objetivo e rede, e agende automaticamente as postagens para serem publicadas naquele momento.

  • Compare seu desempenho com o de seus concorrentes. Os usuários do Hootsuite Standard podem comparar cinco concorrentes simultaneamente.

A melhor coisa sobre o Hootsuite Standard é que o usuário não precisa fazer upgrade para obter o social listening (Lumen). Tem acesso à Lumen, a ferramenta de social listening que ajuda o usuário a monitorar as menções e os sentimentos da marca. Além disso, ajuda a preencher seu calendário com conteúdo que realmente ressoa com seu público-alvo.

Com o Hootsuite Standard e o Lumen, você pode monitorar menções à marca e descobrir o sentimento por trás de tópicos, eventos, temas e produtos específicos.

  • Pesquise os últimos sete dias para encontrar menções à sua marca, concorrentes e tendências, e compare dois resultados de busca.

  • Resuma os resultados com IA. Esqueça vasculhar milhares de menções. A IA de social listening proprietária do Hootsuite condensa todas as informações importantes para você.

  • Detecte picos automaticamente para ver rapidamente quando as menções da marca forem mais altas e receber percepções sobre os motivos por trás do aumento da atividade.

  • Analise como as pessoas se sentem em relação à sua marca e a certos tópicos com análise de sentimento.

O Lumen pode ajudar a informar o que publicar, encontrar influenciadores e até aumentar o engajamento.

  • Acompanhe os principais temas com nuvens de palavras que dividem os assuntos relevantes sobre os quais as pessoas estão publicando, em um formato fácil de ler.

  • Acompanhe as hashtags mais utilizadas no seu nicho para colocar seu conteúdo na frente de mais pessoas e obter ideias do que publicar.

...e muito mais

O Hootsuite Standard reúne publicações, engajamento, análises, escuta e insights baseados em IA em uma plataforma conectada. Ao fazer login na Hootsuite pela primeira vez, você será solicitado a adicionar suas contas do Facebook, TikTok, Instagram, X, LinkedIn, YouTube, Threads, Bluesky e Pinterest.

Depois que suas contas estiverem conectadas ao painel do Hootsuite, você poderá agendar postagens ilimitadas em cada rede, visualizar um calendário de conteúdo multiplataforma, medir o desempenho das postagens e ver o melhor horário para publicar.

O Hootsuite Standard funciona melhor quanto mais você o utiliza. Postagens consistentes fornecem mais informações sobre o comportamento do seu público, quais postagens geram mais engajamento e quanto você cresceu ao longo do tempo.

O Hootsuite Standard conta com uma variedade de ferramentas de gerenciamento de mídias sociais que economizam tempo e ajudam o usuário a criar conteúdo, engajar o público, monitorar tendências e medir o desempenho em um só lugar.

Usuários do Hootsuite Standard têm acesso a:

  • Ferramentas de publicação (Perch): postagens agendadas ilimitadas, criação de conteúdo com IA, um calendário de conteúdo com recursos de arrastar e soltar que mostra todas as redes, os horários recomendados para publicar, um gerador de hashtags, ferramenta de link na bio, bibliotecas de recursos e conteúdo, publicação e agendamento de anúncios em redes sociais, entre outros.

  • Caixa de entrada unificada para mídias sociais (Nest): uma caixa de entrada de mídias sociais multiplataforma que permite responder a mensagens públicas e privadas no Facebook, Instagram, LinkedIn, X, Threads, TikTok, Google Business Profile e WhatsApp. Gerencie conversas em um só lugar com respostas salvas, histórico de conversas, anotações de contato e configurações de horário comercial.

  • Análise de mídias sociais (Analytics do Perch): Relatórios com centenas de métricas de mídias sociais, modelos de relatório, benchmarking competitivo para até cinco concorrentes, benchmarking do setor, recomendações personalizadas e análises de mídias sociais orgânicas e pagas.

  • Ferramentas de social listening (Lumen): análise do sentimento para entender como as pessoas se sentem em relação à sua marca ou a um tópico específico, descoberta de tópicos em alta, busca rápida para monitorar menções, hashtags e palavras-chave, resumos com inteligência artificial, reconhecimento de imagem e detecção de picos.

  • Análises e recomendações baseadas em IA (Wisdom): Faça perguntas sobre seu conteúdo, concorrentes, público, desempenho e tendências sociais em linguagem simples. O Wisdom ajuda você a descobrir insights, resumir descobertas e identificar oportunidades com mais rapidez

Homem feliz usando notebook, com imagens de exemplo das ferramentas do Hootsuite sobrepostas.

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