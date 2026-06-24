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Um sistema operacional com inteligência artificial integrada para cada fluxo de trabalho social

O sistema operacional que gerencia todas as partes do social, desde o monitoramento e o conteúdo até o engajamento, a análise e a mobilização.

Seu companheiro de IA para marketing social

Um colega de equipe de IA com todo o contexto da sua estratégia. Faça perguntas, receba respostas com citações e deixe o Wisdom agir: redigir posts, criar briefings e muito mais.
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Não é necessário cartão de crédito
Teste de 14 dias
Cancele a qualquer momento
Interface de chat de IA conhecido como Wisdom mostrando uma saudação, campo de entrada para prompt e três prompts iniciais sugeridos em um painel branco.

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  • Página do Suite Hub Logo banner Adidas
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Uma plataforma. Todas as redes. Zero atrasos.

Comece pelos insights, depois planeje e publique o conteúdo, amplie sua marca por meio de funcionários embaixadores da marca e ofereça um atendimento excepcional ao cliente.

Ícone do Wisdom

Transforme sinais sociais em decisões mais inteligentes. A Wisdom conecta dados de todos os seus fluxos de trabalho nas mídias sociais e revela o que é mais importante.

Ícone de lápis no cartão 2, no meio da página do Suite Hub

Crie conteúdo com confiança. Gere posts, campanhas, legendas e ideias criativas fundamentadas em insights reais do público.

Ícone do card 3 da página central do pacote (de ferramentas) Hub

Coordene as ações em toda a sua equipe. Simplifique e automatize fluxos de trabalho em postagem, mensagens, analytics, funcionários embaixadores da marca e muito mais.

A ferramenta número um do mundo para gestão de redes de mídia social, reformulada para hoje

O Hootsuite criou a gestão de mídias sociais. Agora estamos reinventando isso com uma nova geração de produtos de IA que conectam insight, criação, engajamento e ação em um fluxo de trabalho inteligente.

Captura de tela da interface do usuário mostrando a ferramenta Wisdom AI gerando insights sobre tendências e relatórios trimestrais de desempenho para mídias sociais.

Um único colega de IA em todo o pacote de ferramentas

Faça perguntas, descubra informações, crie conteúdo, resuma conversas e receba recomendações sobre os próximos passos — tudo em uma única conversa. Wisdom conecta seus fluxos de trabalho para você passar do sinal à ação mais rapidamente.

Saiba mais sobre o Wisdom →
Uma interface de ferramenta de design gráfico mostrando opções de modelos e uma postagem roxa para mídias sociais em comemoração ao Dia Nacional do Médico, apresentando um médico sorridente.

Produza conteúdo que atraia a atenção

Planeje, crie, agende e otimize seu conteúdo para mídias sociais a partir de um único espaço de trabalho. Utilize recomendações com inteligência artificial para preencher sua agenda, descobrir oportunidades de conteúdo e publicar com confiança.

Saiba mais sobre o Perch →
Uma interface de chat para clientes que exibe uma consulta sobre conta poupança com um menu de roteamento e automação com opções como Automações e Respostas Automáticas.

Transforme cada conversa com cliente em uma oportunidade

Gerencie mensagens, comentários e atendimento ao cliente em todos os canais em uma única caixa de entrada unificada. Responda mais rápido, colabore de forma mais eficaz e construa relacionamentos mais fortes com os clientes.

Saiba mais sobre Nest →
Um painel de controle de análise de marketing mostrando gráficos de engajamento da marca, gráfico de engajamento ao longo do tempo, uma imagem de futebol e estatísticas de cobertura da mídia.

Conheça o que o mercado está discutindo

Monitore tendências, concorrentes, sentimentos e riscos emergentes em conversas nas mídias sociais, notícias e plataformas online. Transforme bilhões de sinais em inteligência prático para sua equipe.

Saiba mais sobre o Lumen →
Interface da ferramenta de agendamento de mídias sociais exibindo uma postagem de recrutamento &quot;Junte-se à nossa equipe&quot; com ícones de plataformas sociais e um botão de postar agora.

Transforme os funcionários em defensores confiáveis

Permita que a equipe compartilhe conteúdo aprovado e amplie a visibilidade da marca nas redes deles. Amplie seu alcance, aumente o reconhecimento e construa credibilidade por meio da employee advocacy.

Saiba mais sobre o Parliament →

Por que a Hootsuite?

Há mais de 18 anos o Hootsuite ajuda as marcas a lidarem com todas as grandes mudanças nas mídias sociais. Agora estamos reunindo postagem, atendimento ao cliente, inteligência social, funcionários embaixadores da marca e IA em uma plataforma conectada.

ícone do Hootsuite

18 anos e 25 milhões de usuários

O Hootsuite foi o pioneiro e, 18 anos depois, continua sendo a plataforma mais popular. Mais de 25 milhões de usuários já usaram o Hootsuite para publicar conteúdo, acompanhar resultados e superar a concorrência nas redes sociais.

Saiba mais
Ícone do Wisdom

A IA definitiva para mídias sociais

A Hootsuite ajuda você a acelerar todas as partes do gerenciamento de mídias sociais: redação, postagem, mensagens e social listening. Nossa IA foi projetada por especialistas em mídias sociais para especialistas em mídias sociais.

Saiba mais
ícone de integrações

A maior biblioteca de integrações

Conecte mais de 100 integrações para reunir todas as suas ferramentas favoritas no painel da Hootsuite. Isso é mais do que qualquer outra plataforma de gestão de redes sociais (de longe).

Saiba mais
Dois colegas usando um laptop e um tablet, cercados por ícones coloridos de aplicativos representando ideias, mensagens, calendário e trabalho em equipe.

Conheça o pacote

Entenda o que importa, decida o que fazer a seguir e tome medidas em todos os fluxos de trabalho sociais, tudo a partir de um pacote conectado.

Comece seu teste grátisSolicite uma demonstração