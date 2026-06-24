Um sistema operacional com inteligência artificial integrada para cada fluxo de trabalho social
O sistema operacional que gerencia todas as partes do social, desde o monitoramento e o conteúdo até o engajamento, a análise e a mobilização.
Seu companheiro de IA para marketing social
Seu companheiro de IA para marketing social
Uma plataforma. Todas as redes. Zero atrasos.
Comece pelos insights, depois planeje e publique o conteúdo, amplie sua marca por meio de funcionários embaixadores da marca e ofereça um atendimento excepcional ao cliente.
Transforme sinais sociais em decisões mais inteligentes. A Wisdom conecta dados de todos os seus fluxos de trabalho nas mídias sociais e revela o que é mais importante.
Crie conteúdo com confiança. Gere posts, campanhas, legendas e ideias criativas fundamentadas em insights reais do público.
Coordene as ações em toda a sua equipe. Simplifique e automatize fluxos de trabalho em postagem, mensagens, analytics, funcionários embaixadores da marca e muito mais.
A ferramenta número um do mundo para gestão de redes de mídia social, reformulada para hoje
O Hootsuite criou a gestão de mídias sociais. Agora estamos reinventando isso com uma nova geração de produtos de IA que conectam insight, criação, engajamento e ação em um fluxo de trabalho inteligente.
Um único colega de IA em todo o pacote de ferramentas
Faça perguntas, descubra informações, crie conteúdo, resuma conversas e receba recomendações sobre os próximos passos — tudo em uma única conversa. Wisdom conecta seus fluxos de trabalho para você passar do sinal à ação mais rapidamente.
Produza conteúdo que atraia a atenção
Planeje, crie, agende e otimize seu conteúdo para mídias sociais a partir de um único espaço de trabalho. Utilize recomendações com inteligência artificial para preencher sua agenda, descobrir oportunidades de conteúdo e publicar com confiança.
Transforme cada conversa com cliente em uma oportunidade
Gerencie mensagens, comentários e atendimento ao cliente em todos os canais em uma única caixa de entrada unificada. Responda mais rápido, colabore de forma mais eficaz e construa relacionamentos mais fortes com os clientes.
Conheça o que o mercado está discutindo
Monitore tendências, concorrentes, sentimentos e riscos emergentes em conversas nas mídias sociais, notícias e plataformas online. Transforme bilhões de sinais em inteligência prático para sua equipe.
Transforme os funcionários em defensores confiáveis
Permita que a equipe compartilhe conteúdo aprovado e amplie a visibilidade da marca nas redes deles. Amplie seu alcance, aumente o reconhecimento e construa credibilidade por meio da employee advocacy.
Por que a Hootsuite?
Há mais de 18 anos o Hootsuite ajuda as marcas a lidarem com todas as grandes mudanças nas mídias sociais. Agora estamos reunindo postagem, atendimento ao cliente, inteligência social, funcionários embaixadores da marca e IA em uma plataforma conectada.
18 anos e 25 milhões de usuários
O Hootsuite foi o pioneiro e, 18 anos depois, continua sendo a plataforma mais popular. Mais de 25 milhões de usuários já usaram o Hootsuite para publicar conteúdo, acompanhar resultados e superar a concorrência nas redes sociais.
A IA definitiva para mídias sociais
A Hootsuite ajuda você a acelerar todas as partes do gerenciamento de mídias sociais: redação, postagem, mensagens e social listening. Nossa IA foi projetada por especialistas em mídias sociais para especialistas em mídias sociais.
A maior biblioteca de integrações
Conecte mais de 100 integrações para reunir todas as suas ferramentas favoritas no painel da Hootsuite. Isso é mais do que qualquer outra plataforma de gestão de redes sociais (de longe).
Conheça o pacote
Entenda o que importa, decida o que fazer a seguir e tome medidas em todos os fluxos de trabalho sociais, tudo a partir de um pacote conectado.