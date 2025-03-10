Simplifique a gestão de mídias sociais para pequenas e médias empresas
Entregue o trabalho tedioso à Hootsuite, a ferramenta número 1 de gerenciamento de mídias sociais para pequenas e médias empresas. Economize tempo com um redator de mídias sociais com inteligência artificial, modelos de design elegantes e agendamento automático de postagens, tudo em uma única guia.
750%
aumento nas vendas online em dois anos usando o Hootsuite Analytics com o Plano Profissional da Hootsuite.
+3
horas economizadas por semana (mais de um mês por ano) usando o Hootsuite Business para gerenciar mídias sociais.
O maior desafio de ser um empreendimento solo é justamente esse: ser um empreendimento solo. A Hootsuite resolve esse problema ampliando minha produtividade.
Tenha uma mãozinha extra nas redes sociais
A Hootsuite reduz sua carga de trabalho pela metade com ferramentas que escrevem suas legendas, respondem às suas mensagens e criam seus posts para você. Agora você pode colocar as redes sociais no piloto automático (e tirar aquelas férias merecidas!).
A Hootsuite facilita a criação de conteúdo atraente e o agendamento de postagens para os momentos em que seu público está online e com maior probabilidade de engajamento. Gere automaticamente hashtags e legendas que chamam mais atenção.
Veja o que as pessoas estão dizendo sobre o seu negócio, monitore conversas relevantes, supere seus concorrentes nas últimas tendências e conheça os melhores influenciadores para parcerias. Com o Hootsuite você não perderá oportunidades de conquistar e manter clientes.
Gerencie todas as suas mensagens públicas e privadas em uma única caixa de entrada. Simplifique a carga de trabalho da sua equipe e reduza os tempos de resposta com respostas automáticas, respostas salvas e encaminhamento automático de mensagens.
A ferramenta para funcionários embaixadores da marca da Hootsuite facilita a amplificação da mensagem de sua empresa. Estudos mostram que as pessoas têm muito mais probabilidade de clicar na postagem de uma marca quando ela é compartilhado por um funcionário, em vez de pela própria marca.
Tudo o que você precisa para fazer de sua pequena ou média empresa a estrela nas mídias sociais.
Pequenas marcas também podem se tornar superestrelas das mídias sociais. A Hootsuite facilita o gerenciamento de mídias sociais para equipes de médio e pequeno porte e sem estresse. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais a Hootsuite pode economizar seu tempo, ajudá-lo a promover seu negócio e ganhar mais dinheiro.
Economize tempo com a automação e a IA
Com a Hootsuite, você pode automatizar sua caixa de entrada de mídias sociais e o processo de criação de conteúdo. Obtenha ideias de postagens e gere legendas e hashtags vencedoras com o OwlyWriter AI. E limpe sua caixa de entrada com respostas salvas, respostas automáticas e um chatbot de perguntas frequentes que pode ajudá-lo com 80% das suas mensagens recebidas.
Divulgue seu negócio
Use as mídias sociais para impulsionar a percepção de sua marca. Impulsione o alcance com análises detalhadas que dizem exatamente o que está funcionando e por quê. Obtenha mais curtidas, cliques e seguidores com ferramentas de engajamento — como heatmaps, que mostram o melhor momento para publicar, e um gerador de hashtags de IA.
Obtenha mais e melhores leads (e impulsione a receita)
Sugestões de conteúdo personalizadas, modelos em sintonia com a marca e uma caixa de entrada mais inteligente ajudam você a identificar e engajar seus melhores clientes em potencial. Encante os clientes e realize vendas mesmo estando longe de sua mesa. A Hootsuite se integra ao seu CRM para que você possa unir os pontos de seus clientes.
Avalie o desempenho e acompanhe o Retorno de Investimento
Todas as suas funções analíticas estão em um único painel de controle, para que você possa ver o que está funcionando, o que não está e como melhorar. Relatórios compartilháveis e benchmarks de desempenho facilitam a medição do impacto de seus esforços.
Um conjunto completo de ferramentas que oferecem uma vantagem
Com o Hootsuite, você tem: link personalizado na bio, mapas de calor que mostram o melhor momento para publicar em todas as redes, benchmarking competitivo para você comparar seu desempenho com o dos concorrentes, uma integração com o Canva e fluxos de conteúdo que permitem monitorar menções e descobrir conteúdo compartilhável.
Monitore as conversas sobre sua marca e o setor
A ferramenta de social listening da Hootsuite, a melhor da categoria, ajuda você a se manter por dentro do que seus clientes estão dizendo, como eles se sentem e o que desejam. Nosso Blue Silk AI™ proprietário é a IA mais abrangente projetada para mídias sociais. Isso não somente ajudará você a prever tendências e mudanças no sentimento da sua marca, mas também resumirá informações complexas, economizando seu tempo.
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Perguntas frequentes
A Hootsuite é uma das melhores ferramentas de gestão de mídias sociais para pequenas e médias empresas, e aqui está o motivo: ela pode ajudar você a economizar mais de 3.000 horas de trabalho por ano. Isso significa que, com a Hootsuite, você sentirá que contratou um novo membro da equipe, mesmo que por uma fração do custo.
Reduza sua carga de trabalho pela metade com ferramentas como automação de caixa de entrada, uma legenda de mídias sociais de IA e um redator de hashtags, além de uma caixa de entrada de mídias sociais tudo-em-um. Além disso, você pode facilmente redirecionar suas postagens de melhor desempenho e obter ideias de conteúdo geniais para preencher seu calendário de conteúdo rapidamente.
A Hootsuite reúne todas as suas ferramentas de gestão de mídias sociais em uma única guia. Publique em todas as suas redes de mídia social de uma só vez, em um só lugar. Com nossa caixa de entrada unificada para mídias sociais, você pode até mesmo responder a comentários públicos e mensagens privadas em todas as redes em um único painel de controle. Não é mais necessário alternar entre uma dúzia de guias e ferramentas.
O plano da Hootsuite certo para você depende inteiramente das necessidades de sua marca.
O Hootsuite Standard é ideal para empresas e pequenas equipes que gerenciam alguns perfis em diversas redes. O Hootsuite Advanced é mais indicado para marcas que precisam gerenciar mais contas de mídias sociais e para as que procuram maximizar o desempenho em todas as plataformas.
Ainda não sabe qual plano é melhor para a empresa? Comece aqui.
Se você está procurando gerenciamento de mídias sociais para empresas de médio porte, recomendamos que você se inscreva em nosso plano mais popular, o Hootsuite Advanced. Com o Advanced é possível gerenciar um número ilimitado de contas de mídias sociais e adicionar quantos usuários forem necessários.
Você terá todos os recursos do Hootsuite Standard, além de uma solução de link na bio, ferramentas avançadas de escuta social, agendamento em massa e muito mais.
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