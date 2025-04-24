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Ajudando organizações a desbloquear o valor de seus relacionamentos nas mídias sociais desde 2008

A Hootsuite começou em 2008, quando a agência de marketing digital do nosso fundador precisava de uma ferramenta para gerenciar mídias sociais. Não encontramos o que precisávamos, então nós mesmos criamos. Criamos um nome coletivo (Hootsuite!), fixamos com fita adesiva na porta da frente e conquistamos 100 mil usuários naquele verão. Desde então, não olhamos para trás.

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As melhores marcas nas redes sociais usam o Hootsuite.

  • Logotipo da University of Chicago
  • Adobe
  • JetBlue
  • Logotipo da U-haul
Logotipo da University of Chicago
Adobe
JetBlue
Mais de 200 mil
usuários
6K+
clientes empresariais
Mais de 15
anos de excelência

Inaugurando uma nova era de desempenho nas mídias sociais 

Hootsuite pioneered the social media management category in 2008, and has been leading the global social space ever since.

Today, Hootsuite is the social media performance engine that helps organizations unlock the value of their social media relationships, by turning social insights into clear action and measurable business impact. 

With unparalleled expertise in social marketing, social listening, employee advocacy, and social customer service, Hootsuite is the trusted choice for hundreds of thousands of customers, from small businesses to the largest in the world. 

Nasdaq billboard in Times Square displays Hootsuite's G2 Best Software award, with soccer imagery on adjacent screen and award badges below

A Hootsuite é o N.º 1 melhor produto de software do G2 para 2026.

Nossos clientes nos classificaram em N.º 1 em várias categorias do G2 este ano, incluindo melhores produtos de software e melhores produtos de marketing. O G2 é uma das maiores plataformas independentes de avaliações de software, impulsionada por avaliações verificadas de clientes.

Saiba mais

Acredite nos usuários reais: a Hootsuite é essencial

Logotipo G2
Nossos clientes nos amam
Veja o que usuários reais têm a dizer sobre a Hootsuite.
reviewStar
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Apr 24, 2025
“A Hootsuite torna a minha vida 10 vezes mais fácil!!”
“Trabalho com várias academias e franquias e adoro a Hootsuite me permitir publicar em todas as minhas plataformas individuais, mas também fazer promoções cruzadas quando preciso! A opção de personalizar minhas legendas p...”
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Courtney W.
Courtney W.
Gerente de Mídias Sociais
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A inclusão está no centro do que fazemos

Estamos criando uma cultura diversa, inclusiva e movida por resultados, que busca incentivar as pessoas a serem elas mesmas, criando um ambiente onde todos os funcionários tenham a oportunidade de prosperar.

Para guiar-nos em tudo o que fazemos, vivemos de acordo com seis princípios orientadores.

Dê um passo além

Dare to go beyond the expected to achieve greatness.

Uma só equipe

Make Hootsuite a place we soar together by respecting each other's individuality, building trust, and showing up for the team.

Obsessão pelo cliente

Foco incansável no sucesso do cliente.

Rapidez e agilidade

Amplie nossa vantagem competitiva, comprometendo-se com a agilidade e a simplicidade, e não com a perfeição e a complexidade.

Jogar para ganhar

Comprometemo-nos a criar uma empresa incrível e lucrativa para nossos clientes, funcionários e demais partes interessadas.

Vizinhos e aliados

Retribuir às nossas comunidades e sermos aliados.

Em 2008, as redes sociais iniciavam a mudança em tudo e as empresas estavam tentando entender esse impacto. Desenvolvemos o protótipo de uma ferramenta para gerenciar várias redes em um único painel e, embora a ideia fosse simples, pegou rápido. Quinze anos depois, a Hootsuite agora tem clientes em mais de 200 países e escritórios em todo o mundo.
Ryan Holmes
Ryan Holmes
Fundador
Hootsuite

Ações reais levam a resultados reais

Nossa liderança

A execução sólida começa com uma visão brilhante. Conheça a destemida equipe executiva e o conselho de diretores que comandam a Hootsuite.

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Nosso compromisso com diversidade, igualdade e inclusão

Nós nos esforçamos para que todos sejam bem-vindos, valorizados e capacitados para fazer seu melhor trabalho sem deixarem de ser quem são.

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Nosso impacto social

We strive to positively impact our employees, customers, neighborhoods, communities, and our environment.

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Coloque as mídias sociais para trabalhar para o seu negócio

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