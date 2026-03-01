A Hootsuite, com a Talkwalker AI, é uma solução de pesquisa de mercado de ponta a ponta que unifica o Social Listening, a inteligência de público, a previsão de tendências e a análise competitiva. Isso ajuda as equipes de Insights, Estratégia e Marketing a tomarem decisões baseadas em evidências com mais rapidez.



Serve também como uma plataforma abrangente de pesquisa de marca para monitorar a saúde, o sentimento, a percepção e a posição da categoria.



Analisando conversas orgânicas com clientes, necessidades emergentes e motivadores de sentimento, a plataforma destaca lacunas de produtos, valida novas ideias e apoia o planejamento de entrada no mercado com insights baseados em evidências.