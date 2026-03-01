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Painel de controle de análise de público mostrando dados demográficos de idade, preferências de serviços de streaming e interesses em empresas, acompanhado de uma foto ilustrativa

Transforme conversas em tempo real em uma poderosas pesquisas de mercado

Conheça profundamente o seu mercado com o Hootsuite, impulsionado pela Talkwalker AI, o software de pesquisa de mercado que transforma insights em tempo real na sua vantagem competitiva.

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Pesquisa de mercado com base no maior conjunto de dados do mundo

Obtenha os insights de que você precisa para orientar sua estratégia de produto, marca e go-to-market.

Conheça as necessidades dos consumidores
melhor do que qualquer outro concorrente do seu setor

Seja para estudar consumidores, segmentar públicos, analisar concorrentes ou identificar tendências, nossa ferramenta de pesquisa de mercado proporciona clareza com rapidez.

Monitore sentimentos, motivações, expectativas e comportamentos em milhões de fontes sociais e da web. Identifique necessidades emergentes e mudanças de categoria no momento em que surgirem.

Saiba quem está falando, o que é importante para eles e como se comportam. Crie personas baseadas em dados com perfis de público, insights demográficos e sinais psicográficos.

Utilize a previsão de tendências baseada em IA para identificar precocemente tópicos em ascensão, movimentos culturais e oportunidades de mercado e orientar a sua estratégia com confiança.

Monitore a atividade dos concorrentes, o feedback sobre o produto, a participação de mercado e as mudanças nas mensagens. Identifique oportunidades e defenda sua posição no mercado.

Visualização de dados que apresenta classificações de confiança dos veículos de notícias e conexões de redes de mídia social, com um mapa mundial que exibe estatísticas regionais
Painel de controle de dados demográficos do público, mostrando as faixas etárias de 18 a 40 anos, as preferências de marca, os idiomas e as categorias de interesse das empresas A e B
Dois gráficos de rosca comparando as prioridades dos clientes do EV1 e do EV2, mostrando segmentos de preço, segurança, design e diversão, com um gráfico de barras analíticas do Hootsuite
Gráfico de linhas mostrando a comparação de menções em mídias sociais entre uma empresa e dois concorrentes, de abril a agosto, com métricas de desempenho

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Logotipo da University of Sydney
Os insights que a Talkwalker nos fornece têm sido incríveis e realmente orientaram nossa estratégia de campanha. Compartilhar esses insights com nossos stakeholders demonstra o que as redes sociais podem fazer pela nossa marca e nos ajuda a garantir investimentos para aumentar nossos orçamentos e expandir nossa equipe.
Liz Grey
Gerente de Mídias Sociais
 University of Sydney

A plataforma unificada de pesquisa de mercado para equipes modernas de insights

Criada para líderes de insights e estratégia que precisam de inteligência rápida, precisa e acionável para impulsionar crescimento, inovação e desempenho da marca.

Social media analytics dashboard showing Nike Air Jordan 11 Retro announcement with customer journey data points and product image

Análises do consumidor: Conheça melhor como as pessoas pensam, sentem e se comportam

Transforme dados complexos em insights claros nos quais suas partes interessadas possam agir imediatamente. Identifique padrões de sentimento, necessidades não atendidas e atitudes emergentes que moldam as expectativas da sua marca em relação à categoria.

Word cloud showing sentiment analysis with positive terms like "Good luck" and "Great service" and negative terms like "Toxicity" and "Poor quality"

Pesquisa de produto: Identifique oportunidades e problemas de produto instantaneamente

Identifique as mudanças culturais e as movimentações de categorias com antecedência para manter sua estratégia à frente. Analise feedbacks não solicitados, avaliações e conversas para identificar lacunas no produto, solicitações de recursos, caminhos de inovação e sinais iniciais de demanda.

Hootsuite audience analysis dashboard showing preferences bubbles for ESPN, NBA, NFL, and gaming, with brand affinities and language stats

Insights sobre o público: saiba exatamente quem são seus clientes e o que os motiva

Explore dados demográficos, interesses, ocupações, estado civil, principais temas e impacto de Influenciadores para saber quem está conduzindo a conversa e onde. Desenvolva modelos de segmentação que orientem o direcionamento, a criação, o planejamento da mídia e a personalização.

Hootsuite analytics dashboard showing competitor engagement vs reach graph with orange and blue trend lines and team collaboration photo

Análise de tendências: Preveja o que vem por aí com detecção de tendências baseada em IA

Identifique momentos culturais emergentes, necessidades dos consumidores, movimentos competitivos e lacunas nas categorias. Antecipe-se enquanto seus concorrentes ainda estão tentando alcançar. Preveja o que vem a seguir com previsões de conversa e engajamento para 90 dias, detecção automática de picos e resumos da Blue Silk AI. 

Analytics dashboard comparing American and European sports clubs, showing demographic data with donut charts and statistics for football players

Inteligência competitiva: avalie o desempenho e acompanhe ameaças estratégicas

Monitore as mensagens dos concorrentes, a participação de mercado, a saúde da marca e o desempenho das campanhas em todos os canais. Entenda onde você lidera e onde precisa ajustar sua estratégia. Utilize as opções Comparar por, Analytics de Tópicos e pesquisas salvas para mapear o posicionamento no mercado e descobrir oportunidades.

Transforme o conhecimento do seu público em vantagem competitiva

Descubra o que realmente importa para seus públicos, segmente-os de forma inteligente, meça o sentimento e ative insights instantaneamente com um software de pesquisa de marketing com tecnologia de IA.

icon for Market research preference mapping

Mapeamento de preferências

Crie conteúdo baseado no público, aprofundando-se nas preferências e interesses do seu público segmentado. Além disso, conheça as principais redes e Influenciadores.

Market research Advanced segmentation icon

Segmentação avançada

Nunca comece do zero. Descubra novos públicos com bibliotecas de segmentos de público pré-construídas ou deixe que a IA identifique e crie segmentos para você.

Market research Sentiment analysis icon

Análise do sentimento

Saiba como os segmentos do seu público sentem-se em relação à sua marca, seus concorrentes e temas do setor. Monitore e analise o sentimento automaticamente.

Market research Custom dashboards icon

Painéis de controle personalizados

Construa painéis de controle de pesquisa personalizados, monitore os indicadores-chave de desempenho (KPIs) ao longo do tempo e receba alertas automáticos quando a conversa aumentar ou o sentimento mudar. 

Market research Audiense and Affinio icon

Integrações do Audiense e do Affinio

Conecte a plataformas de segmentação Público Avançado para aprimorar seus conhecimentos de preferências, comportamentos e interesses do público.

Market research AI chat icon

Chat e resumos de IA

Receba respostas instantâneas e resumos em linguagem simples sobre seu público-alvo perguntando ao Yeti, nosso assistente de IA.

HelloFresh logo
Na HelloFresh, os dados estão no centro de tudo o que fazemos. A Talkwalker nos permitiu acessar uma conversa muito mais ampla sobre nossa marca do que nunca.
Jordan Schultz
Gerente de Mídias Sociais
HelloFresh

Insights e recursos

Overlapping business analytics cards showing graphs, charts and statistics in coral red and navy blue colors on white background

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Magnifying glass examining a business analytics chart showing bar graph and line graph data in red and black

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Grid of nine app icons in pink and red shades with gray text lines, showing social media and notification symbols

Como as empresas utilizam Social Listening na geração de leads no ano de 2026

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Perguntas frequentes

A Hootsuite, com a Talkwalker AI, é uma solução de pesquisa de mercado de ponta a ponta que unifica o Social Listening, a inteligência de público, a previsão de tendências e a análise competitiva. Isso ajuda as equipes de Insights, Estratégia e Marketing a tomarem decisões baseadas em evidências com mais rapidez.

Serve também como uma plataforma abrangente de pesquisa de marca para monitorar a saúde, o sentimento, a percepção e a posição da categoria. 

Analisando conversas orgânicas com clientes, necessidades emergentes e motivadores de sentimento, a plataforma destaca lacunas de produtos, valida novas ideias e apoia o planejamento de entrada no mercado com insights baseados em evidências.

O Talkwalker utiliza inteligência artificial avançada para analisar milhões de pontos de dados em mídias sociais, fóruns, notícias, avaliações e na internet aberta. Identifica padrões, temas, sentimentos e sinais comportamentais que impulsionam uma compreensão mais profunda do consumidor e do mercado.

O Hootsuite com tecnologia Talkwalker não substitui a pesquisa qualitativa ou quantitativa: ele as aprimora. Os dados sociais apresentam feedback não solicitado e sempre ativo do consumidor, detecção mais rápida de tendências e inteligência competitiva imediata que os estudos tradicionais não conseguem produzir em escala. Além disso, o Hootsuite com tecnologia Talkwalker é uma ferramenta de pesquisa de mercado de IA em larga escala, o que significa que pode ajudar a automatizar todo o seu processo de pesquisa.

O software tradicional de pesquisa de mercado baseia-se em pesquisas e painéis. A Hootsuite, impulsionada pelo Talkwalker, oferece insights contínuos e em tempo real de conversas globais com consumidores, proporcionando às marcas um pulso constante sobre necessidades em evolução e mudanças culturais.

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Veja como as informações de mercado em tempo real podem ajudar sua organização a agir mais rapidamente e a superar a concorrência.


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