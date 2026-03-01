Transforme conversas em tempo real em uma poderosas pesquisas de mercado
Conheça profundamente o seu mercado com o Hootsuite, impulsionado pela Talkwalker AI, o software de pesquisa de mercado que transforma insights em tempo real na sua vantagem competitiva.
Pesquisa de mercado com base no maior conjunto de dados do mundo
Obtenha os insights de que você precisa para orientar sua estratégia de produto, marca e go-to-market.
Conheça as necessidades dos consumidores
melhor do que qualquer outro concorrente do seu setor
Seja para estudar consumidores, segmentar públicos, analisar concorrentes ou identificar tendências, nossa ferramenta de pesquisa de mercado proporciona clareza com rapidez.
Monitore sentimentos, motivações, expectativas e comportamentos em milhões de fontes sociais e da web. Identifique necessidades emergentes e mudanças de categoria no momento em que surgirem.
Saiba quem está falando, o que é importante para eles e como se comportam. Crie personas baseadas em dados com perfis de público, insights demográficos e sinais psicográficos.
Utilize a previsão de tendências baseada em IA para identificar precocemente tópicos em ascensão, movimentos culturais e oportunidades de mercado e orientar a sua estratégia com confiança.
Monitore a atividade dos concorrentes, o feedback sobre o produto, a participação de mercado e as mudanças nas mensagens. Identifique oportunidades e defenda sua posição no mercado.
Os insights que a Talkwalker nos fornece têm sido incríveis e realmente orientaram nossa estratégia de campanha. Compartilhar esses insights com nossos stakeholders demonstra o que as redes sociais podem fazer pela nossa marca e nos ajuda a garantir investimentos para aumentar nossos orçamentos e expandir nossa equipe.
A plataforma unificada de pesquisa de mercado para equipes modernas de insights
Criada para líderes de insights e estratégia que precisam de inteligência rápida, precisa e acionável para impulsionar crescimento, inovação e desempenho da marca.
Análises do consumidor: Conheça melhor como as pessoas pensam, sentem e se comportam
Transforme dados complexos em insights claros nos quais suas partes interessadas possam agir imediatamente. Identifique padrões de sentimento, necessidades não atendidas e atitudes emergentes que moldam as expectativas da sua marca em relação à categoria.
Pesquisa de produto: Identifique oportunidades e problemas de produto instantaneamente
Identifique as mudanças culturais e as movimentações de categorias com antecedência para manter sua estratégia à frente. Analise feedbacks não solicitados, avaliações e conversas para identificar lacunas no produto, solicitações de recursos, caminhos de inovação e sinais iniciais de demanda.
Insights sobre o público: saiba exatamente quem são seus clientes e o que os motiva
Explore dados demográficos, interesses, ocupações, estado civil, principais temas e impacto de Influenciadores para saber quem está conduzindo a conversa e onde. Desenvolva modelos de segmentação que orientem o direcionamento, a criação, o planejamento da mídia e a personalização.
Análise de tendências: Preveja o que vem por aí com detecção de tendências baseada em IA
Identifique momentos culturais emergentes, necessidades dos consumidores, movimentos competitivos e lacunas nas categorias. Antecipe-se enquanto seus concorrentes ainda estão tentando alcançar. Preveja o que vem a seguir com previsões de conversa e engajamento para 90 dias, detecção automática de picos e resumos da Blue Silk AI.
Inteligência competitiva: avalie o desempenho e acompanhe ameaças estratégicas
Monitore as mensagens dos concorrentes, a participação de mercado, a saúde da marca e o desempenho das campanhas em todos os canais. Entenda onde você lidera e onde precisa ajustar sua estratégia. Utilize as opções Comparar por, Analytics de Tópicos e pesquisas salvas para mapear o posicionamento no mercado e descobrir oportunidades.
Transforme o conhecimento do seu público em vantagem competitiva
Descubra o que realmente importa para seus públicos, segmente-os de forma inteligente, meça o sentimento e ative insights instantaneamente com um software de pesquisa de marketing com tecnologia de IA.
Mapeamento de preferências
Crie conteúdo baseado no público, aprofundando-se nas preferências e interesses do seu público segmentado. Além disso, conheça as principais redes e Influenciadores.
Segmentação avançada
Nunca comece do zero. Descubra novos públicos com bibliotecas de segmentos de público pré-construídas ou deixe que a IA identifique e crie segmentos para você.
Análise do sentimento
Saiba como os segmentos do seu público sentem-se em relação à sua marca, seus concorrentes e temas do setor. Monitore e analise o sentimento automaticamente.
Painéis de controle personalizados
Construa painéis de controle de pesquisa personalizados, monitore os indicadores-chave de desempenho (KPIs) ao longo do tempo e receba alertas automáticos quando a conversa aumentar ou o sentimento mudar.
Integrações do Audiense e do Affinio
Conecte a plataformas de segmentação Público Avançado para aprimorar seus conhecimentos de preferências, comportamentos e interesses do público.
Chat e resumos de IA
Receba respostas instantâneas e resumos em linguagem simples sobre seu público-alvo perguntando ao Yeti, nosso assistente de IA.
Na HelloFresh, os dados estão no centro de tudo o que fazemos. A Talkwalker nos permitiu acessar uma conversa muito mais ampla sobre nossa marca do que nunca.
Insights e recursos
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Como utilizar mídias sociais em pesquisa de mercado
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Perguntas frequentes
A Hootsuite, com a Talkwalker AI, é uma solução de pesquisa de mercado de ponta a ponta que unifica o Social Listening, a inteligência de público, a previsão de tendências e a análise competitiva. Isso ajuda as equipes de Insights, Estratégia e Marketing a tomarem decisões baseadas em evidências com mais rapidez.
Serve também como uma plataforma abrangente de pesquisa de marca para monitorar a saúde, o sentimento, a percepção e a posição da categoria.
Analisando conversas orgânicas com clientes, necessidades emergentes e motivadores de sentimento, a plataforma destaca lacunas de produtos, valida novas ideias e apoia o planejamento de entrada no mercado com insights baseados em evidências.
O Talkwalker utiliza inteligência artificial avançada para analisar milhões de pontos de dados em mídias sociais, fóruns, notícias, avaliações e na internet aberta. Identifica padrões, temas, sentimentos e sinais comportamentais que impulsionam uma compreensão mais profunda do consumidor e do mercado.
O Hootsuite com tecnologia Talkwalker não substitui a pesquisa qualitativa ou quantitativa: ele as aprimora. Os dados sociais apresentam feedback não solicitado e sempre ativo do consumidor, detecção mais rápida de tendências e inteligência competitiva imediata que os estudos tradicionais não conseguem produzir em escala. Além disso, o Hootsuite com tecnologia Talkwalker é uma ferramenta de pesquisa de mercado de IA em larga escala, o que significa que pode ajudar a automatizar todo o seu processo de pesquisa.
O software tradicional de pesquisa de mercado baseia-se em pesquisas e painéis. A Hootsuite, impulsionada pelo Talkwalker, oferece insights contínuos e em tempo real de conversas globais com consumidores, proporcionando às marcas um pulso constante sobre necessidades em evolução e mudanças culturais.
Transforme inteligência em impacto
Veja como as informações de mercado em tempo real podem ajudar sua organização a agir mais rapidamente e a superar a concorrência.