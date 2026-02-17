Qualquer setor que dependa de reputação, confiança do cliente ou percepção pública deve praticar o monitoramento da mídia, incluindo bens de consumo, tecnologia, saúde, finanças, entretenimento e governo. Desde softwares de monitoramento de relações públicas até softwares de monitoramento de imprensa, todos os setores se beneficiam sabendo como sua imagem é percebida nos canais de notícias e nas mídias sociais.

Geralmente o monitoramento de mídia é de responsabilidade das equipes de relações públicas, comunicação, mídias sociais, marketing e marca, embora as equipes de atendimento ao cliente e de risco também dependam do monitoramento de mídia em tempo real para a detecção de problemas. Funções como gerentes de relações públicas, estrategistas de mídias sociais, analistas e líderes de comunicações corporativas utilizam software de monitoramento de notícias e serviços de monitoramento de mídia diariamente.