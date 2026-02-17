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Painel de controle Hootsuite mostrando a análise de desempenho da marca por mídia com um gráfico de barras colorido exibindo as porcentagens: 40%, 29%, 21% e 15%

Descubra o que está moldando a história da sua marca com o monitoramento de mídia em tempo real

Tenha monitoramento de mídia em tempo real em redes sociais, veículos de notícias, mídia televisiva, rádio, mídia impressa, fóruns, blogs, podcasts e outros, tudo com uma única ferramenta de monitoramento de mídia. 

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É possível monitorar as menções à marca em todos os lugares com a mais ampla cobertura de dados do setor

Desde a televisão em horário nobre até comunidades online de nicho, o Hootsuite, com tecnologia de IA da Talkwalker, identifica todas as menções à sua marca, independentemente de onde surgirem.

Mais de 30 redes de mídias sociais

Acompanhe palavras-chave e menções em 30 redes de mídias sociais.

mais de 150 milhões de sites

Monitore menções em mais de 150 milhões de sites em 239 países e regiões.

TV e transmissão online

É possível identificar menções da marca em 172 canais de TV e serviços de streaming.

Vídeo, imagens e podcasts

Descubra referências à sua marca em vídeos, imagens, podcasts e outros.

O centro de comando completo para o monitoramento de mídia

Tenha visibilidade instantânea de notícias de última hora, interações sociais e cobertura de transmissões com o Hootsuite e tecnologia Talkwalker AI. Transforme montanhas de dados em insights claros e posicionar sua marca diante de concorrentes e crises.

Monitore mídias sociais, notícias, transmissões, blogs, fóruns, vídeos, podcasts e muito mais em uma poderosa plataforma de monitoramento de mídia. Com o monitoramento visual que detecta logotipos e aparições da sua marca você nunca mais vai deixar passar uma menção.

Monitore notícias de última hora, menções sociais e riscos emergentes assim que ocorrerem. Alertas em tempo real sinalizam picos na cobertura ou no sentimento para possibilitar respostas rápidas e a antecipação a qualquer story.

Entenda o motivo por trás de cada conversa com IA de monitoramento de mídia que analisa sentimentos, identifica temas e acompanha narrativas emergentes. Veja instantaneamente o que é mais importante para refinar sua estratégia em tempo real.

Veja a sua marca nas mídias sociais e nos noticiários, com comparações claras de sentimento, visibilidade e impacto na mídia. Identifique com rapidez oportunidades e ameaças para as equipes de relações públicas e comunicação assumirem o controle da narrativa.

Painel de controle do Analytics apresentando uma pontuação de sentimento igual a 19,6 mil, métricas de seguidores com um gráfico de barras coloridas e um gráfico de linha do tempo roxo com as menções sobre o tempo
Painel de controle Hootsuite mostrando um gráfico de análise preditiva de crise com uma linha de tendência rosa e uma seção de novos alertas para o período de 10 a 27 de março
Painel de controle de Analytics que exibe a análise do sentimento em mídias sociais, pesquisas com clientes e suporte, com gráficos de rosca e de linha do tempo
Gráfico de linhas que mostra a comparação de menções em mídias sociais entre três concorrentes de abril a agosto, com métricas de desempenho variando de 1 M a 2,5 M

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Logotipo da Callaway Golf Company
Eu adoro a plataforma Talkwalker. Ela realmente me ajudou a compreender as percepções dos consumidores, o que as pessoas estão falando, o que é tendência no campo de golfe etc.
Kim Eason
Gerente Sênior de Insights do Consumidor
Callaway Golf Company

Transforme o ruído das mídias sociais em insights claros e práticos

Poupe horas de pesquisa e encontre instantaneamente os influenciadores, os veículos de comunicação e as conversas mais importantes. O software de monitoramento de mídias sociais da Hootsuite oferece visibilidade cross-channel, alertas em tempo real e listening visual para você agir mais rápido e com mais inteligência em todos os momentos da mídia.

Gráfico de barras apresentando o uso de plataformas de mídia social por jornalistas, com o Twitter liderando com 72%, seguido pelo Instagram com 52% e pelo YouTube com 48%

Localize jornalistas, influenciadores e vozes de grande impacto em poucos segundos

Evite a pesquisa manual e permita que o software de monitoramento de mídia da Hootsuite identifique os Influenciadores, jornalistas, veículos e comunidades mais relevantes. Seja para campanhas de relações públicas, comunicação de crise ou relacionamento com influenciadores, localize rapidamente os principais pontos de influência nas mídias tradicionais e sociais, proporcionando às agências e equipes de RP uma vantagem significativa.

Visualização das métricas de engajamento da marca mostrando três barras horizontais com porcentagens: 64%, 40% e 37%, exibidas em segmentos verdes, laranja e vermelho

Envie a mensagem adequada no momento oportuno

Com alertas personalizados, insights específicos por região e acompanhamento de tendências em vários mercados, você pode reagir aos ciclos de notícias ou participar das conversas exatamente quando elas estão ganhando destaque. Além disso, o Hootsuite oferece monitoramento completo de mídias online e automatiza o agendamento de publicações em mídias sociais e o gerenciamento da caixa de entrada.

Interface de mídia social apresentando três imagens de bebidas de marcas renomadas: um copo da Starbucks, garrafas de Coca-Cola e uma máquina de café Nespresso em funcionamento

Monitore o que importa: texto, imagens, vídeo, áudio e outros

A cobertura não ocorre somente em textos. Com o monitoramento de mídia do Talkwalker é possível rastrear exibições de logotipos, menções a produtos, podcasts, referências a vídeos e muito mais. Isso garante a captura de todas as formas de exposição, mesmo se não houver menção direta à sua marca.

Painel de controle de análise de mídia social mostrando o anúncio do tênis Nike Air Jordan 11 Retro com pontos das jornadas com clientes em rosa, verde e laranja

Conheça melhor o seu público e crie campanhas hipersegmentadas 

Crie campanhas que realmente interessem às pessoas com insights de público-alvo baseados em IA que revelam como os seus clientes pensam, sentem e se comportam em tempo real. Conheça o sentimento, os interesses, as preferências e os fatores de conversão em cada segmento para possibilitar a personalização de mensagens relevantes que geram resultados.

Visualização em gráfico de bolhas mostrando as preferências do público esportivo com NFL, NBA, NHL e outras ligas representadas por círculos coloridos de tamanhos variados

É importante medir o impacto de shows, eventos especiais e da programação esportiva

Com o Talkwalker Social Content Ratings® é possível acompanhar os engajamentos e o desempenho nas redes sociais de qualquer série, especial ou transmissão esportiva. Meça e compare o conteúdo, o engajamento, as interações e o número de visualizações de vídeos em 172 canais de TV e serviços de streaming.

Todos os seus sinais de reputação em um único painel de controle

Acompanhe mudanças de sentimento, exibições de logotipos, pontos de atenção regionais, tendências de narrativas e picos repentinos, tudo a partir de uma plataforma poderosa criada para revelar riscos antecipadamente e orientar sua próxima ação com confiança.

Alertas em Tempo Real

Saiba quando a negatividade estiver surgindo, quando o sentimento estiver mudando e quando deverá colocar em prática seu plano de reputação de marca.

Imagem com ícone de pesquisa

Reconhecimento de imagem e logotipo

Detecte menções visuais à marca, mesmo quando você não for marcado em tag, para ter uma visão completa de como sua marca aparece em imagens e vídeos.

Ícone de pontuação 100

Pontuação de impacto em mídias sociais

Avalie o alcance, a influência e a repercussão de cada menção para entender quais stories são mais importantes e quais exigem uma resposta.

Mapas globais de conversas

Veja onde as conversas sobre a marca da sua empresa estão ocorrendo em todo o mundo para que ser possível identificar riscos regionais, pontos de atenção emergentes e novas oportunidades de mercado.

Ícone de gráfico de bolhas

Agrupamento de temas

Agrupe tópicos e palavras-chave relacionados para mostrar as narrativas que moldam a reputação da sua marca, ajudando a abordar as causas principais das mudanças de sentimento.

Detecção de pico

Identifique automaticamente picos incomuns de volume, alcance ou engajamento para que seja possível investigar imediatamente stories em rápida evolução.

Insights e recursos

Monitoramento de mídia: insights e recursos

Quinze ferramentas de monitoramento de mídias sociais e dicas para ter informações relevantes melhores

Monitore e gerencie as conversas online sobre a marca com as melhores ferramentas de monitoramento de mídias sociais disponíveis no momento.

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Monitoramento de Marca: Nosso Guia Mais Recente para Impacto Real nos Negócios

O monitoramento de marca é mais do que apenas Social Listening. Este guia gratuito ajudará você a aprender como expandir sua estratégia para rastrear todas as fontes.

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As sete melhores ferramentas para monitoramento de reputação online

Conheça as melhores opções de monitoramento de reputação online para avaliar como as pessoas realmente percebem a sua marca.

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Perguntas frequentes (FAQs)

Monitoramento de mídia é a prática de acompanhar menções à marca, conversas e tendências em mídias sociais, veículos de notícias, canais de transmissão, serviços de streaming, blogs, fóruns e outros. O monitoramento de mídia em tempo real ajuda as organizações a se manterem informadas, a gerenciar sua reputação e a reagir rapidamente a novas narrativas.

O monitoramento das mídias sociais permite acompanhar as conversas em tempo real, compreender o sentimento e identificar riscos ou oportunidades com antecedência. Isso ajuda a proteger a reputação da marca, melhorar o engajamento dos clientes e responder às tendências com rapidez.

Sim. Com o Hootsuite powered by Talkwalker, é possível monitorar mídias sociais, notícias online, impressos, rádio, TV e até mesmo podcasts ou conteúdo de vídeo. O monitoramento da mídia de notícias ajuda você a manter-se informado sobre a cobertura da imprensa tradicional, além das conversas nas mídias sociais. Observação: a cobertura impressa, de rádio e de TV está incluída somente em planos selecionados.

O monitoramento de mídia rastreia as menções à marca em notícias, transmissões, impressos, blogs e plataformas sociais, enquanto o social listening aprofunda o sentimento, os temas e o comportamento do público especificamente nos canais sociais. Combinadas, essas ferramentas de monitoramento de mídia social proporcionam ampla visibilidade e um contexto mais profundo onde quer que as conversas aconteçam.

O software de monitoramento de mídia mais fácil de usar é aquele que reúne o monitoramento de mídias sociais, o monitoramento de notícias, o monitoramento de mídia tradicional e os insights de redes sociais em tempo real em um único painel de controle intuitivo. O Hootsuite, com tecnologia Talkwalker, simplifica tudo com resumos impulsionados por IA, alertas automáticos e relatórios fáceis de usar.

A melhor ferramenta de monitoramento de mídia é aquela que oferece ampla cobertura, alertas em tempo real, análise do sentimento, escuta visual e insights com tecnologia de inteligência artificial. O Hootsuite, com tecnologia Talkwalker, oferece tudo isso em uma única plataforma, tornando-se uma das principais escolhas para equipes de relações públicas, comunicação e marketing.

Qualquer setor que dependa de reputação, confiança do cliente ou percepção pública deve praticar o monitoramento da mídia, incluindo bens de consumo, tecnologia, saúde, finanças, entretenimento e governo. Desde softwares de monitoramento de relações públicas até softwares de monitoramento de imprensa, todos os setores se beneficiam sabendo como sua imagem é percebida nos canais de notícias e nas mídias sociais.

Geralmente o monitoramento de mídia é de responsabilidade das equipes de relações públicas, comunicação, mídias sociais, marketing e marca, embora as equipes de atendimento ao cliente e de risco também dependam do monitoramento de mídia em tempo real para a detecção de problemas. Funções como gerentes de relações públicas, estrategistas de mídias sociais, analistas e líderes de comunicações corporativas utilizam software de monitoramento de notícias e serviços de monitoramento de mídia diariamente.

Painel de controle de Analytics exibindo dados de menções e sentimento com gráficos de barras e de pizza, com Talkwalker AI, sobre fundo com gradiente vermelho

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