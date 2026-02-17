Descubra o que está moldando a história da sua marca com o monitoramento de mídia em tempo real
Tenha monitoramento de mídia em tempo real em redes sociais, veículos de notícias, mídia televisiva, rádio, mídia impressa, fóruns, blogs, podcasts e outros, tudo com uma única ferramenta de monitoramento de mídia.
É possível monitorar as menções à marca em todos os lugares com a mais ampla cobertura de dados do setor
Desde a televisão em horário nobre até comunidades online de nicho, o Hootsuite, com tecnologia de IA da Talkwalker, identifica todas as menções à sua marca, independentemente de onde surgirem.
Mais de 30 redes de mídias sociais
Acompanhe palavras-chave e menções em 30 redes de mídias sociais.
mais de 150 milhões de sites
Monitore menções em mais de 150 milhões de sites em 239 países e regiões.
TV e transmissão online
É possível identificar menções da marca em 172 canais de TV e serviços de streaming.
Vídeo, imagens e podcasts
Descubra referências à sua marca em vídeos, imagens, podcasts e outros.
O centro de comando completo para o monitoramento de mídia
Tenha visibilidade instantânea de notícias de última hora, interações sociais e cobertura de transmissões com o Hootsuite e tecnologia Talkwalker AI. Transforme montanhas de dados em insights claros e posicionar sua marca diante de concorrentes e crises.
Monitore mídias sociais, notícias, transmissões, blogs, fóruns, vídeos, podcasts e muito mais em uma poderosa plataforma de monitoramento de mídia. Com o monitoramento visual que detecta logotipos e aparições da sua marca você nunca mais vai deixar passar uma menção.
Monitore notícias de última hora, menções sociais e riscos emergentes assim que ocorrerem. Alertas em tempo real sinalizam picos na cobertura ou no sentimento para possibilitar respostas rápidas e a antecipação a qualquer story.
Entenda o motivo por trás de cada conversa com IA de monitoramento de mídia que analisa sentimentos, identifica temas e acompanha narrativas emergentes. Veja instantaneamente o que é mais importante para refinar sua estratégia em tempo real.
Veja a sua marca nas mídias sociais e nos noticiários, com comparações claras de sentimento, visibilidade e impacto na mídia. Identifique com rapidez oportunidades e ameaças para as equipes de relações públicas e comunicação assumirem o controle da narrativa.
Eu adoro a plataforma Talkwalker. Ela realmente me ajudou a compreender as percepções dos consumidores, o que as pessoas estão falando, o que é tendência no campo de golfe etc.
Transforme o ruído das mídias sociais em insights claros e práticos
Poupe horas de pesquisa e encontre instantaneamente os influenciadores, os veículos de comunicação e as conversas mais importantes. O software de monitoramento de mídias sociais da Hootsuite oferece visibilidade cross-channel, alertas em tempo real e listening visual para você agir mais rápido e com mais inteligência em todos os momentos da mídia.
Localize jornalistas, influenciadores e vozes de grande impacto em poucos segundos
Evite a pesquisa manual e permita que o software de monitoramento de mídia da Hootsuite identifique os Influenciadores, jornalistas, veículos e comunidades mais relevantes. Seja para campanhas de relações públicas, comunicação de crise ou relacionamento com influenciadores, localize rapidamente os principais pontos de influência nas mídias tradicionais e sociais, proporcionando às agências e equipes de RP uma vantagem significativa.
Envie a mensagem adequada no momento oportuno
Com alertas personalizados, insights específicos por região e acompanhamento de tendências em vários mercados, você pode reagir aos ciclos de notícias ou participar das conversas exatamente quando elas estão ganhando destaque. Além disso, o Hootsuite oferece monitoramento completo de mídias online e automatiza o agendamento de publicações em mídias sociais e o gerenciamento da caixa de entrada.
Monitore o que importa: texto, imagens, vídeo, áudio e outros
A cobertura não ocorre somente em textos. Com o monitoramento de mídia do Talkwalker é possível rastrear exibições de logotipos, menções a produtos, podcasts, referências a vídeos e muito mais. Isso garante a captura de todas as formas de exposição, mesmo se não houver menção direta à sua marca.
Conheça melhor o seu público e crie campanhas hipersegmentadas
Crie campanhas que realmente interessem às pessoas com insights de público-alvo baseados em IA que revelam como os seus clientes pensam, sentem e se comportam em tempo real. Conheça o sentimento, os interesses, as preferências e os fatores de conversão em cada segmento para possibilitar a personalização de mensagens relevantes que geram resultados.
É importante medir o impacto de shows, eventos especiais e da programação esportiva
Com o Talkwalker Social Content Ratings® é possível acompanhar os engajamentos e o desempenho nas redes sociais de qualquer série, especial ou transmissão esportiva. Meça e compare o conteúdo, o engajamento, as interações e o número de visualizações de vídeos em 172 canais de TV e serviços de streaming.
Todos os seus sinais de reputação em um único painel de controle
Acompanhe mudanças de sentimento, exibições de logotipos, pontos de atenção regionais, tendências de narrativas e picos repentinos, tudo a partir de uma plataforma poderosa criada para revelar riscos antecipadamente e orientar sua próxima ação com confiança.
Alertas em Tempo Real
Saiba quando a negatividade estiver surgindo, quando o sentimento estiver mudando e quando deverá colocar em prática seu plano de reputação de marca.
Reconhecimento de imagem e logotipo
Detecte menções visuais à marca, mesmo quando você não for marcado em tag, para ter uma visão completa de como sua marca aparece em imagens e vídeos.
Pontuação de impacto em mídias sociais
Avalie o alcance, a influência e a repercussão de cada menção para entender quais stories são mais importantes e quais exigem uma resposta.
Mapas globais de conversas
Veja onde as conversas sobre a marca da sua empresa estão ocorrendo em todo o mundo para que ser possível identificar riscos regionais, pontos de atenção emergentes e novas oportunidades de mercado.
Agrupamento de temas
Agrupe tópicos e palavras-chave relacionados para mostrar as narrativas que moldam a reputação da sua marca, ajudando a abordar as causas principais das mudanças de sentimento.
Detecção de pico
Identifique automaticamente picos incomuns de volume, alcance ou engajamento para que seja possível investigar imediatamente stories em rápida evolução.
Insights e recursos
Quinze ferramentas de monitoramento de mídias sociais e dicas para ter informações relevantes melhores
Monitore e gerencie as conversas online sobre a marca com as melhores ferramentas de monitoramento de mídias sociais disponíveis no momento.
Monitoramento de Marca: Nosso Guia Mais Recente para Impacto Real nos Negócios
O monitoramento de marca é mais do que apenas Social Listening. Este guia gratuito ajudará você a aprender como expandir sua estratégia para rastrear todas as fontes.
As sete melhores ferramentas para monitoramento de reputação online
Conheça as melhores opções de monitoramento de reputação online para avaliar como as pessoas realmente percebem a sua marca.
Perguntas frequentes (FAQs)
Monitoramento de mídia é a prática de acompanhar menções à marca, conversas e tendências em mídias sociais, veículos de notícias, canais de transmissão, serviços de streaming, blogs, fóruns e outros. O monitoramento de mídia em tempo real ajuda as organizações a se manterem informadas, a gerenciar sua reputação e a reagir rapidamente a novas narrativas.
O monitoramento das mídias sociais permite acompanhar as conversas em tempo real, compreender o sentimento e identificar riscos ou oportunidades com antecedência. Isso ajuda a proteger a reputação da marca, melhorar o engajamento dos clientes e responder às tendências com rapidez.
Sim. Com o Hootsuite powered by Talkwalker, é possível monitorar mídias sociais, notícias online, impressos, rádio, TV e até mesmo podcasts ou conteúdo de vídeo. O monitoramento da mídia de notícias ajuda você a manter-se informado sobre a cobertura da imprensa tradicional, além das conversas nas mídias sociais. Observação: a cobertura impressa, de rádio e de TV está incluída somente em planos selecionados.
O monitoramento de mídia rastreia as menções à marca em notícias, transmissões, impressos, blogs e plataformas sociais, enquanto o social listening aprofunda o sentimento, os temas e o comportamento do público especificamente nos canais sociais. Combinadas, essas ferramentas de monitoramento de mídia social proporcionam ampla visibilidade e um contexto mais profundo onde quer que as conversas aconteçam.
O software de monitoramento de mídia mais fácil de usar é aquele que reúne o monitoramento de mídias sociais, o monitoramento de notícias, o monitoramento de mídia tradicional e os insights de redes sociais em tempo real em um único painel de controle intuitivo. O Hootsuite, com tecnologia Talkwalker, simplifica tudo com resumos impulsionados por IA, alertas automáticos e relatórios fáceis de usar.
A melhor ferramenta de monitoramento de mídia é aquela que oferece ampla cobertura, alertas em tempo real, análise do sentimento, escuta visual e insights com tecnologia de inteligência artificial. O Hootsuite, com tecnologia Talkwalker, oferece tudo isso em uma única plataforma, tornando-se uma das principais escolhas para equipes de relações públicas, comunicação e marketing.
Qualquer setor que dependa de reputação, confiança do cliente ou percepção pública deve praticar o monitoramento da mídia, incluindo bens de consumo, tecnologia, saúde, finanças, entretenimento e governo. Desde softwares de monitoramento de relações públicas até softwares de monitoramento de imprensa, todos os setores se beneficiam sabendo como sua imagem é percebida nos canais de notícias e nas mídias sociais.
Geralmente o monitoramento de mídia é de responsabilidade das equipes de relações públicas, comunicação, mídias sociais, marketing e marca, embora as equipes de atendimento ao cliente e de risco também dependam do monitoramento de mídia em tempo real para a detecção de problemas. Funções como gerentes de relações públicas, estrategistas de mídias sociais, analistas e líderes de comunicações corporativas utilizam software de monitoramento de notícias e serviços de monitoramento de mídia diariamente.
Assuma o controle da história da marca antes que outra pessoa o faça
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