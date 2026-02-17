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Gráfico Hootsuite mostrando análise do sentimento ao longo do tempo com três fases: Pré-Viral, Massa Crítica e Reação, acompanhadas por linhas positivas, neutras e negativas

Procure manter-se um passo à frente de cada crise

Monitore, responda e proteja sua marca quando mais importa com o Hootsuite com Talkwalker AI. Com o software de gestão de crises desenvolvido com o maior conjunto de dados do mundo você não perderá nenhum detalhe.

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Dissipe a negatividade, elimine a desinformação e defenda sua marca

Desde incidentes de segurança até escândalos na mídia, o Hootsuite com Talkwalker AI, ajudará a lidar com mudanças em todas as etapas do processo.

Ícone de TV/monitor com estrela

Monitore

Acompanhe possíveis problemas em mais de 30 redes de mídia social, mais de 300 sites de avaliação e mais de 150 milhões de sites.

Ícone de polegar para cima/polegar para baixo

Responder

Responda à negatividade, combata a desinformação e divulgue suas mensagens com mais agilidade com uma caixa de entrada unificada para redes sociais e fluxos de trabalho automáticos.

ícone do painel de controle

Aprimore

É possível criar relatórios personalizados e painéis de controle para comprovar a eficácia da estratégia de resposta e definir um plano para o futuro.

Considere resolvida a próxima crise da sua marca

Tenha visibilidade completa sobre riscos emergentes, responda com confiança e rapidez e mantenha as equipes alinhadas com as ferramentas de gestão de comunicação em crises do Hootsuite. 

Antecipe-se às ameaças em potencial muito antes de elas se espalharem. Identifique picos incomuns em conversas, acompanhe mudanças de sentimento e identifique sinais de alerta precoce em mídias sociais, impressas, televisivas e na internet aberta. 

Acesse o monitoramento contínuo com cobertura completa de dados e sem restrições. Saiba como sua crise está evoluindo minuto a minuto para sua equipe executar a ação correta no momento certo.

Utilize fluxos de trabalho predefinidos, alertas automáticos e ferramentas de engajamento cross-channel para criar respostas oportunas e precisas e coordenar perfeitamente entre os departamentos.

Monitore o sentimento, o volume de mídia e a reação do público à medida que suas comunicações são implementadas. Comprove a eficácia da sua estratégia de crise com relatórios claros e poderosos.

Painel de controle de análise de feedback dos clientes exibindo a análise do sentimento com barras vermelhas e verdes, além de um comentário positivo nas mídias sociais sobre café
Gráfico de linhas mostrando os resultados com o passar do tempo, de 7 a 10 de julho, com a linha de tendência rosa oscilando entre 100 mil e 400 mil e a área de projeção sombreada em azul
Painel de controle de engajamento de marca do Hootsuite apresentando quatro gráficos de barras horizontais com porcentagens variando de 37% a 64%, com um comentário de mídia social abaixo
Painel de controle da Hootsuite mostrando o gráfico de sentimento do tópico com linhas de tendência positivas, neutras e negativas de 7 a 9 de julho, com 345 mil resultados

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Logotipo NYC – Cidade de Nova York
A plataforma Hootsuite provou ser de valor inestimável em situações de emergência. Tem sido nosso ponto central para tudo, desde a gestão de mensagens e controle de boatos à colaboração com outras agências e funções analíticas para melhorar nossos programas.
Allison Pennisi
Diretor adjunto de comunicações
City of New York

Uma plataforma poderosa de gestão de crises criada para equipes modernas

Simplifique as comunicações de crise trazendo toda a sua estratégia para uma única plataforma.

Painel de controle de análise da Hootsuite apresentando tendências de cobertura de mídia e dados de alcance específicos por país, com opções para criação de relatórios e alertas

Veja tudo com cobertura nas mídias sociais e na web

Os dados líderes do setor da Talkwalker garantem que você nunca perca uma menção. Monitore mídias sociais, notícias, fóruns, rádio, transmissões, mídia impressa e muito mais globalmente com precisão e velocidade incomparáveis. Além disso, detecte menções da marca em vídeos, imagens, podcasts e mais.

Painel de controle analítico de feedback de clientes do Hootsuite mostrando análise do sentimento com 75% de respostas positivas e 14% negativas, além de ferramentas para relatórios

Receba alertas em tempo real quando cada segundo conta

Receba alertas móveis e por e-mail no momento em que uma conversa se intensificar, a qualquer hora, dia ou noite. Responda instantaneamente com as informações de que sua equipe precisa para agir de forma rápida e proativa. Defina alertas de crise altamente personalizados com base em gatilhos predefinidos e filtros únicos.

Painel de controle Hootsuite exibindo a interface de análise preditiva de crises com gráfico rosa, menu de navegação e botão de alerta para os próximos 30 dias

Prepare-se para qualquer eventualidade com a próxima geração de Social listening

Transforme dados sociais não estruturados em informações práticas relevantes para a preparação para crises, comunicações e tomada de decisões. E faça tudo isso em questão de segundos. A IA Blue Silk™ analisa instantaneamente montanhas de dados e os condensa em resumos claros e planos de ação em linguagem acessível.

Painel de controle de análise do sentimento da Hootsuite mostrando os principais fatores e temas, com indicadores positivos, neutros e negativos de sentimento em relação à marca

Unifique e simplifique seus fluxos de trabalho de comunicação de crise

Gerencie aprovações, coordene mensagens e interaja com seu público no momento certo. Mantenha todos alinhados e elimine as suposições. Integre ferramentas de conformidade para garantir que todas as mensagens enviadas estejam em sintonia com a marca e em conformidade com as normas.

Dois gráficos de linhas que mostram os resultados da crise e o sentimento geral ao longo do tempo, com linhas onduladas nas cores rosa e verde sobre fundo branco com linhas de grade

Prepare sua marca para a prevenção, não apenas para a reação

Utilize análises preditivas para identificar possíveis riscos, detectar narrativas emergentes e localizar áreas vulneráveis antes que se forme uma crise. Antecipe pequenos problemas que possam surgir e monitore seu progresso implementando táticas para conter o incêndio.

Mantenha-se à frente de todas as ameaças com ferramentas inteligentes de gerenciamento de crises

Identifique proativamente os riscos com alertas em tempo real, escuta visual, previsões impulsionadas por IA, fluxos de trabalho unificados e mais.

ícone de megafone

Alertas inteligentes em tempo real

Seja notificado no momento em que a conversa aumentar ou o sentimento mudar para ser possível agir antes que os problemas se agravem.

Imagem com ícone de lupa

Social listening visual

Detecte menções à marca em imagens, vídeos e áudios, pois as ameaças à sua reputação não ocorrem somente em textos. 

Gráfico de tendência ascendente com lupa

Detecção de pico

Identifique automaticamente picos incomuns de volume, alcance ou engajamento para investigar stories em rápida evolução.

Ícone de alerta de crise

Informações relevantes de risco com IA

Utilize a análise preditiva para identificar ameaças emergentes, narrativas em tendência e riscos em potencial antes que cresçam.

Ícone de balão de diálogo

Fluxos de trabalho integrados para resposta a crises

Coordene mensagens, aprovações e a colaboração entre equipes diretamente na plataforma Hootsuite para garantir uma resposta mais rápida e alinhada.

Gráfico de tendência ascendente com brilhos

Previsão de tendências

Identifique problemas em potencial antes que saiam do controle. Preveja o crescimento das conversas e identifique padrões de uso.

&quot;O Talkwalker apresenta dados em tempo real e a capacidade de responder de forma extremamente rápida, oferecendo uma velocidade essencial para a gestão eficaz da reputação e o gerenciamento de crises&quot;.
Bengin Korkmaz
Gerente-chefe de inteligência de fonte aberta
DIE PR-BERATER

Insights e recursos

Smartphone com alerta de crise tocando

Gestão de crises nas mídias sociais em 9 etapas

Prepare sua equipe para qualquer crise com dicas de especialistas, exemplos e estratégias de comunicação.

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Notebook com fones de ouvido e ícone da caixa de entrada

Webinar sob demanda: Como gerenciar uma crise nas mídias sociais

Participe de um painel com especialistas experientes em comunicação de crise e conheça as formas mais eficazes de responder a situações de risco.

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Notebook com item e caneta

Como redigir uma política de mídias sociais à prova de crises e um modelo gratuito

Descreva de forma clara e objetiva como os funcionários de sua organização devem se comportar online com este guia e o modelo gratuito.

Leia mais →

Perguntas frequentes (FAQs)

Sim. O Hootsuite com tecnologia Talkwalker AI foi desenvolvido especificamente para o gerenciamento de crises em mídias sociais. Ele combina monitoramento em tempo real, social listening avançado e fluxos de trabalho de resposta rápida para que seja possível detectar problemas cedo, gerenciar comunicações entre plataformas e proteger a marca se as conversas escalarem.

A plataforma detecta uma ampla gama de crises, incluindo problemas com produtos, reclamações de clientes, postagens negativas virais, desinformação, escândalos de relações públicas, vazamentos de dados, incidentes de segurança, má conduta de funcionários, interrupções em toda a indústria e outros. Com a detecção de tendências baseada em IA e listening visual é possível identificar ameaças textuais e não textuais antes que se espalhem.

O Hootsuite, com Talkwalker AI, monitora milhões de fontes em mídias sociais, notícias, blogs, fóruns, sites de avaliação, podcasts, plataformas de vídeo e na web aberta. A plataforma também utiliza listening visual para identificar menções à marca em imagens e vídeos, tornando-se uma das plataformas de comunicação de crise mais completas do mercado.

O melhor software de comunicação em crises é aquele que combina detecção precoce, cobertura completa de dados, alertas em tempo real e fluxos de trabalho coordenados de resposta. A Hootsuite com Talkwalker, oferece tudo isso em uma única solução de gerenciamento de crises, unindo o Social listening líder do setor com um painel de controle centralizado para o gerenciamento da comunicação de crises.

Painel de controle de Analytics exibindo dados de menções e sentimento com gráficos de barras e de pizza, com Talkwalker AI, sobre fundo com gradiente vermelho

Proteja sua marca contra crises

Proteja sua marca com soluções de gerenciamento de crises mais inteligentes, rápidas e proativas. Comece a monitorar, responder e se recuperar com a Hootsuite com Talkwalker AI.

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