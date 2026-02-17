Procure manter-se um passo à frente de cada crise
Monitore, responda e proteja sua marca quando mais importa com o Hootsuite com Talkwalker AI. Com o software de gestão de crises desenvolvido com o maior conjunto de dados do mundo você não perderá nenhum detalhe.
Dissipe a negatividade, elimine a desinformação e defenda sua marca
Desde incidentes de segurança até escândalos na mídia, o Hootsuite com Talkwalker AI, ajudará a lidar com mudanças em todas as etapas do processo.
Monitore
Acompanhe possíveis problemas em mais de 30 redes de mídia social, mais de 300 sites de avaliação e mais de 150 milhões de sites.
Responder
Responda à negatividade, combata a desinformação e divulgue suas mensagens com mais agilidade com uma caixa de entrada unificada para redes sociais e fluxos de trabalho automáticos.
Aprimore
É possível criar relatórios personalizados e painéis de controle para comprovar a eficácia da estratégia de resposta e definir um plano para o futuro.
Considere resolvida a próxima crise da sua marca
Tenha visibilidade completa sobre riscos emergentes, responda com confiança e rapidez e mantenha as equipes alinhadas com as ferramentas de gestão de comunicação em crises do Hootsuite.
Antecipe-se às ameaças em potencial muito antes de elas se espalharem. Identifique picos incomuns em conversas, acompanhe mudanças de sentimento e identifique sinais de alerta precoce em mídias sociais, impressas, televisivas e na internet aberta.
Acesse o monitoramento contínuo com cobertura completa de dados e sem restrições. Saiba como sua crise está evoluindo minuto a minuto para sua equipe executar a ação correta no momento certo.
Utilize fluxos de trabalho predefinidos, alertas automáticos e ferramentas de engajamento cross-channel para criar respostas oportunas e precisas e coordenar perfeitamente entre os departamentos.
Monitore o sentimento, o volume de mídia e a reação do público à medida que suas comunicações são implementadas. Comprove a eficácia da sua estratégia de crise com relatórios claros e poderosos.
A plataforma Hootsuite provou ser de valor inestimável em situações de emergência. Tem sido nosso ponto central para tudo, desde a gestão de mensagens e controle de boatos à colaboração com outras agências e funções analíticas para melhorar nossos programas.
Uma plataforma poderosa de gestão de crises criada para equipes modernas
Simplifique as comunicações de crise trazendo toda a sua estratégia para uma única plataforma.
Veja tudo com cobertura nas mídias sociais e na web
Os dados líderes do setor da Talkwalker garantem que você nunca perca uma menção. Monitore mídias sociais, notícias, fóruns, rádio, transmissões, mídia impressa e muito mais globalmente com precisão e velocidade incomparáveis. Além disso, detecte menções da marca em vídeos, imagens, podcasts e mais.
Receba alertas em tempo real quando cada segundo conta
Receba alertas móveis e por e-mail no momento em que uma conversa se intensificar, a qualquer hora, dia ou noite. Responda instantaneamente com as informações de que sua equipe precisa para agir de forma rápida e proativa. Defina alertas de crise altamente personalizados com base em gatilhos predefinidos e filtros únicos.
Prepare-se para qualquer eventualidade com a próxima geração de Social listening
Transforme dados sociais não estruturados em informações práticas relevantes para a preparação para crises, comunicações e tomada de decisões. E faça tudo isso em questão de segundos. A IA Blue Silk™ analisa instantaneamente montanhas de dados e os condensa em resumos claros e planos de ação em linguagem acessível.
Unifique e simplifique seus fluxos de trabalho de comunicação de crise
Gerencie aprovações, coordene mensagens e interaja com seu público no momento certo. Mantenha todos alinhados e elimine as suposições. Integre ferramentas de conformidade para garantir que todas as mensagens enviadas estejam em sintonia com a marca e em conformidade com as normas.
Prepare sua marca para a prevenção, não apenas para a reação
Utilize análises preditivas para identificar possíveis riscos, detectar narrativas emergentes e localizar áreas vulneráveis antes que se forme uma crise. Antecipe pequenos problemas que possam surgir e monitore seu progresso implementando táticas para conter o incêndio.
Mantenha-se à frente de todas as ameaças com ferramentas inteligentes de gerenciamento de crises
Identifique proativamente os riscos com alertas em tempo real, escuta visual, previsões impulsionadas por IA, fluxos de trabalho unificados e mais.
Alertas inteligentes em tempo real
Seja notificado no momento em que a conversa aumentar ou o sentimento mudar para ser possível agir antes que os problemas se agravem.
Social listening visual
Detecte menções à marca em imagens, vídeos e áudios, pois as ameaças à sua reputação não ocorrem somente em textos.
Detecção de pico
Identifique automaticamente picos incomuns de volume, alcance ou engajamento para investigar stories em rápida evolução.
Informações relevantes de risco com IA
Utilize a análise preditiva para identificar ameaças emergentes, narrativas em tendência e riscos em potencial antes que cresçam.
Fluxos de trabalho integrados para resposta a crises
Coordene mensagens, aprovações e a colaboração entre equipes diretamente na plataforma Hootsuite para garantir uma resposta mais rápida e alinhada.
Previsão de tendências
Identifique problemas em potencial antes que saiam do controle. Preveja o crescimento das conversas e identifique padrões de uso.
"O Talkwalker apresenta dados em tempo real e a capacidade de responder de forma extremamente rápida, oferecendo uma velocidade essencial para a gestão eficaz da reputação e o gerenciamento de crises".
Insights e recursos
Gestão de crises nas mídias sociais em 9 etapas
Prepare sua equipe para qualquer crise com dicas de especialistas, exemplos e estratégias de comunicação.
Webinar sob demanda: Como gerenciar uma crise nas mídias sociais
Participe de um painel com especialistas experientes em comunicação de crise e conheça as formas mais eficazes de responder a situações de risco.
Como redigir uma política de mídias sociais à prova de crises e um modelo gratuito
Descreva de forma clara e objetiva como os funcionários de sua organização devem se comportar online com este guia e o modelo gratuito.
Perguntas frequentes (FAQs)
Sim. O Hootsuite com tecnologia Talkwalker AI foi desenvolvido especificamente para o gerenciamento de crises em mídias sociais. Ele combina monitoramento em tempo real, social listening avançado e fluxos de trabalho de resposta rápida para que seja possível detectar problemas cedo, gerenciar comunicações entre plataformas e proteger a marca se as conversas escalarem.
A plataforma detecta uma ampla gama de crises, incluindo problemas com produtos, reclamações de clientes, postagens negativas virais, desinformação, escândalos de relações públicas, vazamentos de dados, incidentes de segurança, má conduta de funcionários, interrupções em toda a indústria e outros. Com a detecção de tendências baseada em IA e listening visual é possível identificar ameaças textuais e não textuais antes que se espalhem.
O Hootsuite, com Talkwalker AI, monitora milhões de fontes em mídias sociais, notícias, blogs, fóruns, sites de avaliação, podcasts, plataformas de vídeo e na web aberta. A plataforma também utiliza listening visual para identificar menções à marca em imagens e vídeos, tornando-se uma das plataformas de comunicação de crise mais completas do mercado.
O melhor software de comunicação em crises é aquele que combina detecção precoce, cobertura completa de dados, alertas em tempo real e fluxos de trabalho coordenados de resposta. A Hootsuite com Talkwalker, oferece tudo isso em uma única solução de gerenciamento de crises, unindo o Social listening líder do setor com um painel de controle centralizado para o gerenciamento da comunicação de crises.
Proteja sua marca contra crises
Proteja sua marca com soluções de gerenciamento de crises mais inteligentes, rápidas e proativas. Comece a monitorar, responder e se recuperar com a Hootsuite com Talkwalker AI.