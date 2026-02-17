O melhor software de comunicação em crises é aquele que combina detecção precoce, cobertura completa de dados, alertas em tempo real e fluxos de trabalho coordenados de resposta. A Hootsuite com Talkwalker, oferece tudo isso em uma única solução de gerenciamento de crises, unindo o Social listening líder do setor com um painel de controle centralizado para o gerenciamento da comunicação de crises.