Que tipos de tendências o Hootsuite, com o Talkwalker AI, é capaz de detectar?

De eventos culturais e lançamentos de produtos a Influenciadores em alta, memes de áudio e temas emergentes, o Hootsuite mostra tudo o que está ganhando força. Isso o torna uma ferramenta poderosa de pesquisa de tendências para entender o que está em alta em diversos canais.

O Hootsuite, com o Talkwalker AI, detecta uma ampla variedade de tipos de tendências, incluindo temas de mídias sociais, eventos, pessoas, hashtags virais, mudanças de sentimento, conversas guiadas por influenciadores e tendências visuais, como logotipos ou objetos aparecendo em imagens e vídeos.

A plataforma pode até monitorar sons em alta e memes de áudio, especialmente em plataformas como TikTok e Instagram Reels, rastreando hashtags, menções e desempenho de conteúdo associados. Isso garante que você fique por dentro das tendências de áudio que estão moldando cada vez mais as conversas nas redes sociais.