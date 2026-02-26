Identifique tendências antes de seus concorrentes
Descubra o que é tendência — e o que está prestes a se tornar tendência — nas mídias sociais e na web com a melhor ferramenta de análise de tendências de consumo do setor.
Saiba o que é tendência em seu espaço e por quê
O Hootsuite não é apenas um rastreador de tendências de mídias sociais. É uma ferramenta completa de análise de tendências que decifra o motivo por trás de cada tópico em alta.
A detecção de tendências com inteligência artificial identifica automaticamente picos de menções, hashtags e palavras-chave, permitindo que você identifique tópicos emergentes antes que se tornem populares.
A análise de agrupamento de conversas e de tópicos revela os temas, narrativas e subtendências por trás do burburinho. Você não apenas vê o que está em alta, mas entende por que é importante.
Monitore as tendências em redes sociais, notícias, blogs, fóruns e idiomas para obter uma visão abrangente do que está ganhando força tanto local quanto globalmente.
Automatize o monitoramento de tendências para que nunca perca nada. Alertas personalizados e painéis de controle em tempo real mantêm sua equipe informada no momento em que algo muda, para que seja possível agir com rapidez e confiança.
Acaba de ser lançado: relatório "Tendências das mídias sociais para 2026"
Baixe o relatório gratuito de tendências deste ano e obtenha dados detalhados, insights de especialistas da plataforma, informações relevantes para a sua equipe de liderança e orientações práticas para analisar e acompanhar tendências.
Eu adoro a plataforma Talkwalker. Ela realmente me ajudou a compreender as percepções dos consumidores, o que as pessoas estão falando, o que é tendência no campo de golfe etc.
Passe da detecção de tendências ao impacto real sem grandes esforços
Passe do insight à execução com o software de monitoramento de tendências que ajuda a validar, criar e se alinhar com as tendências em tempo real.
Transforme tendências em conteúdo que interrompe a rolagem instantaneamente
Crie conteúdo oportuno e relevante assim que uma tendência começar a ganhar força. A IA integrada gera postagens para redes sociais, legendas e imagens em sintonia com a marca, inspiradas nas tendências atuais do seu setor.
Descubra as tendências específicas do seu setor
Foque apenas nas conversas que importam para sua empresa. Utilize buscas específicas do setor, filtros de categoria e monitoramento da concorrência para identificar tendências diretamente relacionadas ao seu setor, seja ele financeiro, tecnológico, de saúde, educacional ou outro.
Estruture a mensagem com base nas reações reais do público.
Veja como o público está reagindo a uma tendência em tempo real para que seja possível adaptar o tom, os recursos visuais e o posicionamento. Entenda se as conversas são positivas, céticas ou polarizadas e ajuste sua mensagem para se adequar ao momento.
Compare sua marca com o impulso do setor
Veja como sua marca se compara à medida que as tendências surgem no seu setor. Acompanhe a participação de voz, o sentimento e as associações com concorrentes para compreender quem está liderando a conversa e onde estão surgindo oportunidades ou riscos.
Descubra os tipos de tendências que são importantes para sua marca
Acompanhe as tendências além de tópicos e palavras-chave. O Hootsuite, com o Talkwalker AI, ajuda a descobrir picos impulsionados por eventos, pessoas em alta, hashtags virais, sons populares e momentos visuais em todas as redes sociais.
Preveja o que está por vir com previsão de tendências alimentada por IA
Passe de reagir às tendências para planejar com antecedência e confiança. O Hootsuite, com o Talkwalker AI, analisa dados históricos e em tempo real para identificar sinais iniciais que indicam quais tópicos, hashtags e temas provavelmente ganharão força.
Monitore, analise e visualize o cenário de tendências
O Hootsuite oferece uma visão clara e em tempo real do que merece atenção hoje.
Análise de tendências impulsionada por IA
Automatically identify emerging trends and get alerts when conversation volume, sentiment, or relevance spikes.
Agrupamento de conversas e mapeamento de tópicos
Reveal sub-trends, narratives, and connections using AI-driven clustering, topic clouds, and visual maps.
Hashtag and keyword tracking
Track, compare, and benchmark trending hashtags and keywords across platforms and industries.
Global and multilingual trend monitoring
Detect trends across regions and languages for a complete global and local view of what’s gaining traction.
Visual trend recognition
Capture image and video-based trends using AI-powered logo, object, and scene recognition.
Custom dashboards and reporting
Centralize all trend monitoring metrics into dashboards designed for fast decision-making and easy sharing.
11 de março de 2026: webinar "Tendências das mídias sociais"
Participe do webinar com Billy Jones, CMO da Hootsuite, e seus principais estrategistas, enquanto compartilham as tendências atuais e como identificá-las precocemente.
Perguntas frequentes
De eventos culturais e lançamentos de produtos a Influenciadores em alta, memes de áudio e temas emergentes, o Hootsuite mostra tudo o que está ganhando força. Isso o torna uma ferramenta poderosa de pesquisa de tendências para entender o que está em alta em diversos canais.
O Hootsuite, com o Talkwalker AI, detecta uma ampla variedade de tipos de tendências, incluindo temas de mídias sociais, eventos, pessoas, hashtags virais, mudanças de sentimento, conversas guiadas por influenciadores e tendências visuais, como logotipos ou objetos aparecendo em imagens e vídeos.
A plataforma pode até monitorar sons em alta e memes de áudio, especialmente em plataformas como TikTok e Instagram Reels, rastreando hashtags, menções e desempenho de conteúdo associados. Isso garante que você fique por dentro das tendências de áudio que estão moldando cada vez mais as conversas nas redes sociais.
A plataforma utiliza a análise com inteligência artificial da Talkwalker para monitorar tendências nas redes sociais, rastreando picos de menções, palavras-chave, hashtags e sentimentos em tempo real.
Ela analisa conversas em mais de 30 redes de mídias sociais e 150 milhões de sites, utilizando mapeamento de influenciadores e agrupamento de conversas para identificar quem e o que está impulsionando cada tendência.
Com insights preditivos, visualizações de previsão e alertas proativos, é possível planejar conteúdo, campanhas e movimentos de produtos antes que as tendências atinjam o auge, posicionando sua marca à frente da curva.
Sim. O Hootsuite com o Talkwalker AI oferece monitoramento de tendências de mídias sociais em vários idiomas e em escala global, permitindo a descoberta e análise de tendências em diferentes idiomas, regiões e mercados.
As tendências são detectadas em tempo real, com painéis de controle e alertas atualizados assim que novos dados são coletados. Isso permite uma rápida conscientização e resposta, tornando a plataforma uma ferramenta eficaz de pesquisa de tendências para equipes que precisam agir rapidamente.
Sim, o Hootsuite, com o Talkwalker AI, oferece um pacote abrangente de ferramentas de visualização, projetado para tornar a análise de tendências intuitiva e prática.
A plataforma apresenta gráficos de tendências interativos que exibem a ascensão e a queda de tópicos ao longo do tempo, permitindo que você identifique rapidamente padrões ou anomalias emergentes. Os mapas de calor permitem que você veja quando e onde as conversas estão se intensificando, enquanto as nuvens de tópicos destacam visualmente as palavras-chave e os temas mais discutidos.
Além disso, os painéis de controle personalizáveis permitem agregar todos os dados de tendências, métricas e visualizações relevantes em um só lugar, adaptados às necessidades específicas da equipe de sua organização.
Essas ferramentas visuais não apenas simplificam dados complexos, mas também auxiliam na tomada de decisões mais rápidas e informadas, como parte do fluxo de trabalho contínuo de monitoramento de tendências de mídias sociais.
Com certeza. O Hootsuite com o Talkwalker AI permite que você configure alertas altamente personalizáveis para as tendências e tópicos mais importantes para sua marca. Você pode configurar notificações para picos repentinos no volume de conversas, mudanças significativas de sentimento ou o surgimento de novas palavras-chave e hashtags.
Esses alertas são entregues em tempo real, garantindo que você seja imediatamente informado sobre mudanças críticas na paisagem social. Essa abordagem proativa permite que sua equipe responda rapidamente a oportunidades ou riscos potenciais, mantenha o controle do sentimento do público e fique à frente dos concorrentes por meio do monitoramento contínuo de tendências nas mídias sociais.
Sim, o benchmarking é um recurso central do Hootsuite, com o Talkwalker AI, permitindo que você compare o desempenho da sua marca em tópicos em alta, hashtags e participação de voz diretamente com os principais concorrentes. Oferece visualizações e métricas lado a lado, facilitando a identificação de onde sua marca está liderando ou ficando atrás na conversa.
Essa inteligência competitiva ajuda a descobrir oportunidades de mercado, prever ameaças e aprimorar a estratégia com base em insights em tempo real. Ao utilizar uma ferramenta única e integrada de pesquisa de tendências, garante-se que a marca permaneça ágil e responsiva em um ambiente de mídias sociais em constante evolução.
Sim. O reconhecimento de imagem e vídeo com tecnologia de IA detecta logotipos, objetos e cenas em tendência, ampliando sua pesquisa de tendências além das conversas baseadas em texto. Além de logotipos e objetos, o reconhecimento de imagem e vídeo da plataforma pode identificar tendências em cenas, cores e estilos visuais, proporcionando uma compreensão mais vasta daquilo que está ressoando visualmente com o público.
Ao usar o monitoramento de tendências de mídias sociais para entender o que está ganhando força com o seu público, é possível criar conteúdo oportuno e relevante, refinar as mensagens e envolver-se em conversas emergentes para aumentar a relevância e o engajamento.
As informações sobre tendências podem ser usadas para orientar o planejamento de conteúdo, o desenvolvimento de campanhas, as parcerias com influenciadores e até mesmo a inovação de produtos. Ao agir com base em análises preditivas e sinais de tendências precoces, é possível moldar proativamente a estratégia da sua marca e se manter à frente das mudanças do mercado.
Transforme as tendências em sua vantagem competitiva
Identifique tendências emergentes, preveja o que vem a seguir e ative insights sobre sua estratégia com o Hootsuite com o Talkwalker AI.