Sim! O Hootsuite foi desenvolvido para apoiar o marketing de mídia social para hotéis de todos os portes. Com o Hootsuite, é possível planejar, criar e agendar publicações em todas as principais plataformas, encontrar os melhores horários para publicar com base em dados de desempenho e interagir diretamente com os visitantes por meio de uma caixa de entrada unificada.

Você recebe também análises de desempenho para medir o engajamento, o alcance e o sentimento, possibilitando que você aprimore sua estratégia de conteúdo com o passar do tempo. Combinando essa ferramenta com a IA da Talkwalker, obtêm-se informações mais detalhadas sobre o que interessa aos hóspedes, o que ajuda a criar conteúdo relevante e que gera reservas. Descubra instantaneamente tópicos em alta, hashtags populares e formatos de conteúdo de alto desempenho para criar postagens e campanhas envolventes e relevantes que ressoem com seu público-alvo.

O Hootsuite também facilita a criação e o gerenciamento de conteúdo em grande escala. Com o OwlyGPT, as equipes podem rapidamente gerar legendas em sintonia com a marca, ideias de postagem e até imagens, ajudando a manter-se ativo e relevante sem sobrecarregar recursos.