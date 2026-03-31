Software de marketing para hospitalidade que transforma insights dos hóspedes em reservas
O Hootsuite com tecnologia Talkwalker AI ajuda marcas do setor de hospitalidade a entender o que os hóspedes estão dizendo, sentindo e compartilhando em tempo real. Obtenha todos os insights baseados em dados necessários para proteger a reputação da marca, aprimorar o marketing e impulsionar a demanda.
Monitore feedback em todos os lugares onde os hóspedes as deixam
As avaliações são mais importantes em hospitalidade do que em quase qualquer outro setor. Na verdade, cerca de 97% dos clientes de hotéis consultaram as avaliações dos hóspedes antes da reserva¹. O Hootsuite ajuda você a proteger a reputação da sua marca quando ela é mais importante.
Revisar sites
Acompanhe o feedback de mais de 300 sites de avaliação e mecanismos de reserva, incluindo Google, Tripadvisor, Hotels.com, Booking.com, Yelp, Expedia e outros.
mídias sociais
Conheça o que as pessoas estão dizendo e publicando sobre a sua marca, ouvindo o que elas compartilham no Facebook, no Instagram, no X, no TikTok, no YouTube e em outros.
Fóruns
Monitore conversas, menções e avaliações em fóruns e blogs de viagens, incluindo Reddit, Lonely Planet, FlyerTalk, TripAdvisor e outros.
Mídia jornalística
Sempre que a marca receber uma menção em veículos de notícias globais ou locais, ou em publicações do setor de viagens e hotelaria, será possível acompanhar tudo com o Hootsuite.
Transforme as avaliações e o conteúdo gerado pelo usuário
em uma experiência melhor para o hóspede
Aja com mais inteligência, avance com mais rapidez e crie uma experiência que priorize os hóspedes analisando conversas em milhões de fontes online.
Mantenha o controle da sua reputação com um software de gerenciamento de reputação na hospitalidade projetado para o mundo sempre ativo de hoje. Configure alertas instantâneos para picos de sentimento negativo, reclamações virais ou notícias de última hora para proteger rapidamente a confiança dos clientes e a credibilidade da marca.
Os hóspedes estão constantemente contando o que adoram e o que precisa ser corrigido. Vá além da classificação por estrelas para entender como os hóspedes realmente se sentem. Com a análise do sentimento baseada em IA é possível priorizar o que é mais importante para a satisfação dos hóspedes.
Pare de adivinhar qual conteúdo funciona e comece a criar marketing que ressoe. Identifique com facilidade tópicos, hashtags e conversas mais populares no setor de hotelaria para revelar interesses e demandas emergentes. Depois use os geradores de conteúdo integrados para criar e agendar postagens.
Compare o seu desempenho com o de concorrentes, destinos ou marcas semelhantes para ser sempre a escolha principal do seu público-alvo. Identifique lacunas na experiência do hóspede, tendências emergentes e oportunidades para se destacar.
A atividade nesse ambiente nos deu a oportunidade de compartilhar informações sobre nossa empresa de forma mais eficaz e de compreender melhor nossos clientes e todos os nossos grupos de interesse, proporcionando uma relação mais sólida, próxima e transparente com os mesmos.
Receba insights claros e práticos que impulsionam o crescimento
Não monitore somente o feedback de forma reativa. Conheça os insights e as estratégias de que sua equipe precisa para um crescimento excepcional.
Identifique seu público-alvo e as personas de hóspedes ideais
Tenha uma visão mais clara de quem são os seus hóspedes e do que eles valorizam. As informações sobre o público revelam dados demográficos, interesses e preferências de canal, permitindo que você interaja com os hóspedes com a mensagem certa, na plataforma certa e no momento certo. Construa conexões mais fortes que levem à fidelização e a reservas recorrentes.
Compare sua marca com a concorrência
Saiba exatamente o seu posicionamento em um mercado de hospitalidade competitivo. Compare o sentimento, a frequência de postagens, o engajamento, a participação de voz e a percepção dos hóspedes com concorrentes, destinos ou marcas semelhantes. Descubra oportunidades para diferenciar sua experiência, melhorar a percepção e permanecer na mente dos viajantes.
Comprove o resultado dos seus esforços de marketing
Meça o impacto do marketing de mídias sociais em marcas de hotéis e do setor de hospitalidade, analisando o engajamento, o alcance e o sentimento. Relatórios e painéis de controle unificados facilitam a visualização do que está funcionando, a otimização mais rápida e a demonstração clara do Retorno de Investimento para as partes interessadas.
Identifique problemas antes que se transformem em crises
No setor de hospitalidade, pequenos problemas podem se agravar rapidamente. Com alertas em tempo real e detecção de anomalias com inteligência artificial, será possível identificar imediatamente quando o sentimento negativo aumentar ou surgirem padrões de conversa incomuns. Monitore as últimas notícias, as conversas nas mídias sociais e o feedback dos hóspedes em um só lugar para que seja possível responder rapidamente, alinhar as equipes e proteger a confiança na marca.
Simplifique a gestão de mídias sociais em todos os canais
Gerencie todos os seus canais de mídias sociais, caixas de entrada e avaliações em um só lugar. Descubra os melhores horários para publicar com base em dados reais de desempenho, agende conteúdo em diversas redes e gere legendas e imagens com o OwlyGPT em poucos segundos. Com uma caixa de entrada unificada, sua equipe pode responder a mensagens, comentários e avaliações de hóspedes com mais rapidez.
Amplie seu alcance com as vozes confiáveis dos funcionários
Transforme sua equipe em embaixadores da marca. Com o Hootsuite Amplify, os funcionários podem compartilhar com facilidade conteúdo aprovado e em sintonia com a marca em suas próprias redes sociais. Aumente a visibilidade, fortaleça a marca empregadora e amplifique campanhas importantes sem sobrecarregar sua equipe de marketing.
Recursos do produto criados para equipes de hospitalidade
Um pacote de ferramentas de marketing para o setor hoteleiro reunido em um único painel de controle intuitivo.
Previsão de tendências
Aprimore o planejamento estratégico de promoções sazonais, novas comodidades e outros detalhes com análises preditivas que identificam tópicos emergentes e preferências dos hóspedes.
Localizador de influenciadores
Identifique as vozes-chave, de blogueiros de viagens a hóspedes satisfeitos, que podem ampliar mensagens positivas e gerar novas reservas.
Assistente de IA
Faça uma pergunta complexa e receba uma resposta completa e fundamentada em poucos minutos com insights, visualizações e recomendações estratégicas.
Análise visual e detecção de logotipos
Não perca nenhuma menção, mesmo que o nome da sua marca não seja citado. Acompanhe logotipos, propriedades, refeições e comodidades em imagens para descobrir tendências visuais que influenciam as reservas de hospedagem.
Análise de tags e categorização
Identifique rapidamente temas e problemas recorrentes marcando e organizando automaticamente as avaliações de hóspedes de plataformas como Tripadvisor, Google e Yelp.
Núcleos de conversas
Identifique com facilidade novas tendências, problemas de atendimento ou oportunidades de campanha antes que eles escalem com o agrupamento de conversas impulsionado por IA.
Estudo de Caso: Barceló Hotel Group
Uma líder global em hospitalidade escalou uma estratégia unificada de redes sociais para mais de 250 contas
Insights e recursos
Daniel Reynolds, vice-presidente sênior da Hilton, sobre a arte da narrativa da marca
Conversamos com Daniel Reynolds para explorar seus insights especializados sobre narrativa da marca e saber como a Hilton desenvolve suas histórias de marca nas mídias sociais e fora delas.
Monitoramento de Marca: Nosso Guia Mais Recente para Impacto Real nos Negócios
O monitoramento de marca é mais do que apenas Social Listening. Este guia gratuito ajudará você a aprender como expandir sua estratégia para rastrear todas as fontes.
Como a Meliá se tornou uma das redes de hotéis mais influentes nas mídias sociais
O Meliá Hotels International utilizou o Hootsuite para aumentar a percepção da marca nas mídias sociais, impulsionar as visitas ao site e personalizar a experiência dos hóspedes.
Perguntas frequentes (FAQs)
O Painel de controle Hootsuite com o Talkwalker apresenta uma ampla gama de ferramentas úteis de gerenciamento de reputação, desde o monitoramento de avaliações até a análise do sentimento. É possível monitorar avaliações, menções nas mídias sociais e cobertura de notícias em tempo real, configurar alertas personalizados de sentimentos negativos e comparar sua reputação com a concorrência, ajudando a responder com mais rapidez e proteger a confiança na marca.
O Hootsuite com Talkwalker AI monitora todas as principais plataformas de avaliações e reservas de hotelaria, incluindo Tripadvisor, Booking.com, OpenTable, Airbnb, Expedia, Yelp, Google Reviews e Hotels.com. Isso garante que as marcas capturem feedback abrangente dos hóspedes e possam comparar o desempenho nas plataformas que mais importam aos viajantes.
Além das plataformas de avaliações e reservas, o Hootsuite possibilita que hotéis e marcas do setor de hospitalidade monitorem menções às marcas em uma ampla gama de canais digitais, incluindo mídias sociais, fóruns, sites de notícias e blogs. Essa ampla capacidade de monitoramento garante que as marcas capturem todo o espectro de conversas de hóspedes e do sentimento público, não apenas aqueles limitados a sites de avaliação formais.
Além disso, a cobertura do Hootsuite em fóruns de viagens (como subreddits de viagens do Reddit, FlyerTalk e fóruns do Tripadvisor) e veículos de notícias do setor permite que as marcas se mantenham informadas sobre temas emergentes, desenvolvimentos do setor e possíveis questões de relações públicas. O monitoramento de blogs e publicações online também ajuda as marcas a descobrir histórias detalhadas de hóspedes, avaliações de especialistas e cobertura da mídia que podem influenciar a reputação e as decisões de reserva.
A Hootsuite, com a tecnologia Talkwalker AI, analisa o sentimento dos hóspedes, identifica temas recorrentes nas avaliações e detecta tendências emergentes nas preferências dos hóspedes. Isso permite que as marcas de hotelaria resolvam rapidamente os problemas de serviço, aprimorem as comodidades e adaptem as ofertas para superar as expectativas dos hóspedes.
Analisando o engajamento, o sentimento e o desempenho do conteúdo, é possível criar estratégias de marketing em mídias sociais que ressoem com os hóspedes, apoiem as reservas e fortaleçam a fidelidade à marca.
Sim, o Hootsuite oferece alertas em tempo real para picos de sentimento negativo ou atividades incomuns em mídias sociais e sites de avaliação. Esse sistema de alerta precoce permite que as marcas do setor hoteleiro respondam rapidamente, coordenem as comunicações e protejam sua reputação durante crises.
Com certeza. A Hootsuite, com tecnologia da Talkwalker AI, acompanha conversas e avaliações em vários idiomas, o que a torna ideal para marcas internacionais de hospitalidade que precisam monitorar o feedback dos hóspedes e a reputação da marca em diversos mercados.
Sim! O Hootsuite foi desenvolvido para apoiar o marketing de mídia social para hotéis de todos os portes. Com o Hootsuite, é possível planejar, criar e agendar publicações em todas as principais plataformas, encontrar os melhores horários para publicar com base em dados de desempenho e interagir diretamente com os visitantes por meio de uma caixa de entrada unificada.
Você recebe também análises de desempenho para medir o engajamento, o alcance e o sentimento, possibilitando que você aprimore sua estratégia de conteúdo com o passar do tempo. Combinando essa ferramenta com a IA da Talkwalker, obtêm-se informações mais detalhadas sobre o que interessa aos hóspedes, o que ajuda a criar conteúdo relevante e que gera reservas. Descubra instantaneamente tópicos em alta, hashtags populares e formatos de conteúdo de alto desempenho para criar postagens e campanhas envolventes e relevantes que ressoem com seu público-alvo.
O Hootsuite também facilita a criação e o gerenciamento de conteúdo em grande escala. Com o OwlyGPT, as equipes podem rapidamente gerar legendas em sintonia com a marca, ideias de postagem e até imagens, ajudando a manter-se ativo e relevante sem sobrecarregar recursos.
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1 Quase todo hóspede de hotéis ou resorts lê avaliações de hóspedes, hospitalitynet, https://www.hospitalitynet.org/news/4122451/almost-every-hotel-or-resort-customer-reads-guest-reviews