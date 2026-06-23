Acelere o crescimento social com o Hootsuite Advanced
O Hootsuite Advanced é a ferramenta de gerenciamento de mídias sociais para equipes que precisam de aprovações, responsabilidade e fluxos de trabalho avançados em publicação, engajamento e relatórios.
O que você recebe com o Hootsuite Advanced?
Fluxos de trabalho de aprovação
Analise, aprove e publique o conteúdo com mais rapidez, sem sacrificar a qualidade nem a conformidade.
Roteamento de mensagens
Atribua conversas automaticamente com base em habilidades, disponibilidade ou estrutura da equipe.
Colaboração interna
Deixe comentários, converse com os colegas de equipe e coordene o trabalho sem a necessidade de alternar entre ferramentas.
Coordene o trabalho em toda a equipe social
Crie, aprove, publique, interaja e gere relatórios com confiança.
O Hootsuite Advanced oferece às equipes a estrutura, a visibilidade e os fluxos de trabalho necessários para se manterem alinhadas e avançarem mais rapidamente como uma equipe.
Veja exatamente o que funciona com o seu público e comprove o valor com análises poderosas. Personalize relatórios com centenas de métricas relevantes para a sua equipe. Além disso, compare seu desempenho com o dos seus concorrentes e do seu setor em geral.
Monitore tudo o que as pessoas dizem e sentem sobre sua marca, setor ou um tema específico. Aumente o engajamento acompanhando tópicos em alta, prevendo tendências futuras antes que explodam e se aprofundando nos dados demográficos do seu público.
Ofereça uma experiência melhor ao cliente e mantenha sua caixa de entrada organizada com uma caixa de entrada unificada para todas as contas sociais. Automatize mensagens diretas com respostas salvas e respostas automáticas, converse com outros agentes, acompanhe informações de clientes e mais.
Configure fluxos de aprovação personalizados automatizados para que as pessoas certas aprovem o conteúdo com mais rapidez. Além disso, garanta que a pessoa mais qualificada sempre responda a mensagens e comentários com atribuições simplificadas na caixa de entrada e chats de equipe.
O gerenciamento e a análise de mídias sociais desta aplicação são extremamente poderosos. Ela oferece uma plataforma incrível para obter insights sobre engajamento e retenção de clientes.
Desbloqueie todo o potencial da sua marca com as ferramentas de mídias sociais mais poderosas do setor
Aumente o engajamento, o alcance, os seguidores e o reconhecimento da marca com um pacote completo de ferramentas de crescimento. Todas desenvolvidas para ajudar você a liberar todo o potencial da sua organização.
Crie conteúdo envolvente muito mais rápido com IA e modelos
Crie conteúdo mais rapidamente sem sacrificar a qualidade ou a coerência. Gere legendas com IA, colabore em rascunhos com comentários internos, armazene os recursos aprovados em uma biblioteca de conteúdo compartilhada e mantenha as campanhas em andamento com fluxos de trabalho de aprovação personalizáveis. Além disso, planeje o conteúdo com meses de antecedência.
Ofereça um atendimento de primeira (e economize tempo) com uma caixa de entrada automatizada para mídias sociais
Ofereça um atendimento ao cliente mais rápido e consistente em grande escala. As conversas são encaminhadas automaticamente para os membros mais qualificados da equipe, as mensagens são atribuídas com base na responsabilidade ou na especialização e a colaboração interna ocorre em casos complexos.
Acompanhe o desempenho de cada publicação (e comprove seu impacto)
Meça o impacto do seu conteúdo, suas campanhas e sua equipe com análises avançadas. Personalize os relatórios, compare com os concorrentes e colegas do setor e compartilhe as ideias com as partes interessadas por meio de exportações avançadas e do compartilhamento de relatórios.
Monitore o que as pessoas estão dizendo sobre sua marca ou setor
Antecipe-se às conversas que importam. Monitore menções, sentimentos, concorrentes e tendências emergentes nas mídias sociais e depois utilize resumos e previsões com inteligência artificial para identificar oportunidades e riscos antes que ganhem força.
Trabalhe com mais inteligência com um parceiro de IA para gerenciamento de mídias sociais
Pergunte ao Wisdom sobre o desempenho do seu conteúdo, concorrentes, público, produtividade da equipe, operações de atendimento ao cliente ou tendências sociais em linguagem simples. O Wisdom ajuda a descobrir informações relevantes, resumir descobertas, identificar oportunidades e manter a equipe alinhada sobre o que fazer em seguida, tudo sem precisar vasculhar painéis de controle.
Mais recursos do Hootsuite Advanced
O Hootsuite é mais do que uma ferramenta de publicação para várias redes. É um motor completo de desempenho em mídias sociais, criado para ajudar você e sua equipe a simplificar toda a estratégia.
Atribua mensagens aos colegas de equipe
Deve-se garantir que cada conversa tenha um responsável claro. Deve-se atribuir mensagens aos membros adequados da equipe e colaborar com confiança em interações complexas com clientes.
Biblioteca de recursos e conteúdos
Armazene modelos aprovados de publicações e imagens no Hootsuite para fácil acesso e reutilização. Precisa de conteúdo novo? Encontre imagens gratuitas e GIFs diretamente no dashboard do Hootsuite.
Roteamento automático de mensagens
Direcione automaticamente mensagens para os agentes certos para que seus clientes recebam respostas mais rápidas das pessoas mais qualificadas.
Suspender postagens agendadas
Em caso de crise ou mudança nas tendências, você pode suspender facilmente postagens agendadas para evitar publicar algo insensível ou inadequado.
Compartilhamento e exportação
Exporte seu calendário de conteúdo, relatórios de análise, dados da caixa de entrada e muito mais para fora do Hootsuite. Além disso, compartilhe dados dentro do Hootsuite ou por e-mail.
Pesquisas de satisfação do cliente
Solicite feedback direto após as interações com os clientes e acompanhe a satisfação com o passar do tempo para identificar oportunidades de melhoria.
As melhores marcas nas redes sociais usam o Hootsuite.
Descubra o que o Hootsuite pode fazer por você
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Leia avaliações de clientes do Hootsuite
Nossos clientes chamam o Hootsuite de “divisor de águas” e “salvador da pátria” por um motivo.
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Frequently asked questions
O Hootsuite Advanced foi desenvolvido para organizações que precisam de colaboração estruturada em suas operações de mídia social. É ideal para equipes que gerenciam calendários de conteúdo compartilhado, processos de aprovação, fluxos de trabalho de atendimento ao cliente e relatórios para diversas partes interessadas.
O Advanced inclui tudo no Standard e no Professional, além de ferramentas de fluxo de trabalho e de responsabilidade que ajudam as equipes a avançar juntas com mais rapidez. Configure os fluxos de trabalho de aprovação, encaminhe automaticamente as conversas para as pessoas certas, atribua as mensagens e compartilhe insights em toda a sua organização com relatórios e exportações avançados.
Seja gerenciando uma equipe social em crescimento ou coordenando o trabalho entre departamentos, o Hootsuite Advanced ajuda a manter todos alinhados, responsáveis e concentrados na entrega de resultados.
Precisa de mais opções? Compare todos os planos da Hootsuite.
O Hootsuite Advanced não é a melhor opção para organizações que precisam de governança, conformidade, integrações e controles organizacionais de nível empresarial.
Se precisar de recursos como login único (SSO), social listening avançado, funcionários embaixadores da marca com o Parliament, atribuição social avançada e relatórios de retorno de investimento, organização departamental ou serviços personalizados de implementação e integração, o Hootsuite Enterprise provavelmente é a melhor opção.
Para organizações que precisam governar, integrar e escalar a gestão de mídias sociais em todo o negócio, nossa equipe pode ajudar você a encontrar a solução Enterprise certa.
O Hootsuite Advanced oferece tudo do Profissional mais as ferramentas poderosas de colaboração, aprovação, atendimento ao cliente e relatórios, projetadas para organizações que precisam de fluxos de trabalho coordenados em suas operações de mídias sociais.
Usuários do Hootsuite Advanced têm acesso a:
Publicação e gestão de conteúdo (Perch): Perfis sociais ilimitados, postagens agendadas ilimitadas, criação de conteúdo com IA, calendários de conteúdo, agendamento em massa, horários recomendados para publicação, bibliotecas de conteúdo, fluxos de trabalho de aprovação, comentários internos, ferramentas de planejamento de quadro branco, controles de suspensão de postagens e outros recursos.
Atendimento ao cliente e engajamento (Nest): Uma caixa de entrada centralizada para mensagens no Facebook, Instagram, X, TikTok, Perfis empresariais do Google e WhatsApp. As conversas devem ser encaminhadas automaticamente para os membros da equipe mais qualificados, as mensagens atribuídas, a colaboração realizada via chat da equipe, a satisfação do cliente acompanhada e as interações com o cliente gerenciadas com mais eficiência.
Análise e relatórios (Analytics do Perch): Relatórios personalizáveis, benchmarking competitivo e do setor, análises de anúncios sociais, exportações avançadas de relatórios, compartilhamento de análises e insights de desempenho em mídias sociais pagas e orgânicas.
Social listening e inteligência (Lumen): Monitore menções, hashtags, concorrentes e conversas sobre o setor. Analise o sentimento, preveja tendências emergentes, resuma resultados com IA e descubra oportunidades com recursos avançados de social listening.
Ferramentas de fluxo de trabalho e colaboração (Perch + Nest): Coordenar o trabalho entre equipes com fluxos de aprovação, comentários internos, atribuições de mensagens, roteamento baseado em habilidades, configurações de equipe, pesquisas de satisfação do cliente e ferramentas que ajudam a manter o conteúdo e as operações de atendimento ao cliente funcionando sem problemas.
Análises e recomendações baseadas em IA (Wisdom): Faça perguntas sobre seu conteúdo, concorrentes, público, desempenho e tendências sociais em linguagem simples. O Wisdom ajuda as equipes a descobrir insights, identificar oportunidades, resumir descobertas e decidir os próximos passos com mais rapidez.
Ferramentas de compartilhamento e exportação (Analytics do Perch): Exporte relatórios e insights analíticos, compartilhe relatórios com partes interessadas e distribua dados de desempenho no formato que melhor funciona para sua organização.
O Hootsuite Advanced contém ferramentas de análise que revelam o desempenho do seu conteúdo, de campanhas e estratégia de redes sociais.
Com o Hootsuite Analytics, você pode:
Acompanhe centenas de métricas de mídias sociais pagas e orgânicas para Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Threads e YouTube.
Veja o melhor horário para publicar com base em seu objetivo e rede, e agende automaticamente as postagens para serem publicadas naquele momento.
Rapidamente criar modelos detalhados e relatórios personalizáveis para ajudar a apresentar e visualizar dados da forma que funcionar melhor para você.
Compare seu desempenho com o dos seus concorrentes. Usuários do Hootsuite Advanced podem comparar até 20 concorrentes ao mesmo tempo.
Compartilhe relatórios analíticos no Hootsuite, exporte relatórios externamente e acompanhe o desempenho nas redes sociais.
Agendar relatórios por e-mail. Configure envios recorrentes por e-mail para acompanhar seu progresso.
A grande vantagem do Hootsuite Advanced é que você não precisa fazer upgrade para obter o social listening. Ele conta com ferramentas que ajudam a monitorar menções à marca e sentimento. Além disso, ajuda a preencher seu calendário com conteúdo que realmente ressoa com seu público-alvo.
Com o Hootsuite Advanced você pode monitorar menções à marca e descobrir o sentimento por trás de tópicos, eventos, temas e produtos específicos, tudo dentro do Lumen.
Pesquise nos últimos 30 dias por menções à sua marca, concorrentes e tendências e compare resultados de pesquisa.
Resuma os resultados com IA. Esqueça vasculhar milhares de menções. A IA de social listening proprietária do Hootsuite condensa todas as informações importantes para você.
Detecte picos automaticamente para ver rapidamente quando as menções da marca são mais altas e obter insights sobre os motivos por trás do aumento da atividade.
Analise como as pessoas se sentem em relação à sua marca e a certos tópicos com análise de sentimento.
O Lumen pode ajudar a informar o que publicar, encontrar influenciadores e até aumentar o engajamento.
Preveja tendências e antecipe o futuro das conversas em torno da sua marca.
Acompanhe os principais temas com nuvens de palavras que dividem os assuntos relevantes sobre os quais as pessoas estão publicando, em um formato fácil de ler.
Acompanhe as hashtags mais utilizadas no seu nicho para colocar seu conteúdo na frente de mais pessoas e obter ideias do que publicar.
Aprofunde-se nos dados demográficos, incluindo características dos usuários e localizações geográficas, para descobrir quem está mais engajado.
Encontre influenciadores e descubra as melhores plataformas de mídia social para seu nicho.
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