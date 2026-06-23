O Hootsuite Advanced foi desenvolvido para organizações que precisam de colaboração estruturada em suas operações de mídia social. É ideal para equipes que gerenciam calendários de conteúdo compartilhado, processos de aprovação, fluxos de trabalho de atendimento ao cliente e relatórios para diversas partes interessadas.

O Advanced inclui tudo no Standard e no Professional, além de ferramentas de fluxo de trabalho e de responsabilidade que ajudam as equipes a avançar juntas com mais rapidez. Configure os fluxos de trabalho de aprovação, encaminhe automaticamente as conversas para as pessoas certas, atribua as mensagens e compartilhe insights em toda a sua organização com relatórios e exportações avançados.

Seja gerenciando uma equipe social em crescimento ou coordenando o trabalho entre departamentos, o Hootsuite Advanced ajuda a manter todos alinhados, responsáveis e concentrados na entrega de resultados.