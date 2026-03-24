Escolha o melhor plano para você
(Save up to 20%)
Standardpor mêspor usuário/mês*
Features included:
Até dez contas de redes sociais
Agendamento de postagem ilimitado
Recomendações de melhor horário para publicar
Assistente de IA com gerador de imagens e legendas
Modelos do Canva e do Adobe Express
Uma caixa de entrada para todas as contas em mídias sociais
Automações de DM
Pesquise menções à marca e aos concorrentes dos últimos 7 dias
Analise o sentimento em relação à marca e aos concorrentes
Compare seu desempenho com o de 5 concorrentes
Atribua mensagens diretas aos colegas de equipe**
...e muito mais!Saiba mais sobre Standard
Mais populares
Advancedpor mêspor usuário/mês*
Everything in Standard, PLUS:
Contas de redes sociais ilimitadas
Relatórios e modelos analíticos personalizáveis
Respostas salvas de mensagens e respostas automáticas
Agende em massa até 350 postagens de uma só vez
Encaminhe e marque mensagens automaticamente
Compare seu desempenho com 20 concorrentes.
Exportar, enviar por e-mail e agendar relatórios
Pesquise menções à marca e aos concorrentes dos últimos 30 dias
Tag e relatórios de postagens enviadas
...e muito mais!Saiba mais sobre Advanced
EnterprisePersonalizar
Everything in Advanced, PLUS:
Um plano totalmente personalizado para maximizar o seu investimento
Adicione quantos usuários precisar
Acesso exclusivo às nossas ferramentas mais poderosas
Suporte ao cliente Enterprise
Login único (SSO)
Maximize o desempenho com:
Saiba mais sobre Enterprise
Funcionários embaixadores da marca (Amplify)
Escuta com Talkwalker
Análise avançada
Inbox avançada
Chatbot de IA generativa
Gerenciamento de avaliações
Serviços Premier
Venda via Mídias Sociais
Integração com Salesforce
Integração de conformidade (Proofpoint)
*Preços exibidos em , com base em Faturamento anual, mas sem as taxas aplicáveis. O desconto por não utilizar o período de teste só se aplica quando o pagamento é anual.
**Disponível para vários usuários
Compare lado a lado os recursos da Hootsuite
Legenda
Incluído no plano
* Disponível para vários usuários
|Padrão
por usuário/mês, Cobrado anualmente
Mais popularesAvançado
por usuário/mês, Cobrado anualmente
|Enterprise
Entre em contato para preços
Geral
Vincule seus perfis de redes sociais para publicar, agendar e gerenciar todo seu conteúdo em um só lugar.
10
Unlimited
Unlimited
O número de usuários que podem colaborar na sua conta da Hootsuite.
1+
1+
5+
Habilite a colaboração de funcionários, simplifique fluxos de trabalho e gerencie permissões.
*
*
Personalize as notificações para se concentrar no que é importante para você.
Publicação e curadoria de conteúdo
Draft, schedule, and publish posts to keep your content flowing.
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Schedule a post to multiple networks or customize your post for each network.
See all your scheduled posts in one place, and add or edit posts as needed. See and edit your posts in a calendar or list view.
See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, and TikTok based on your audience data or, if absent, industry-standard analytics.
Utilize o OwlyGPT para gerar postagens nas mídias sociais, estratégias de campanhas, insights e muito mais no tom da marca da sua empresa, com base nas últimas tendências e conversas nas redes sociais.
Let AI generate engaging captions for every social media network, repurpose top-performing posts, and automatically create content for holidays.
Melhore e refine publicações com IA (OwlyWriter). Corrija ortografia e gramática, otimize o comprimento da legenda, mude o tom ou torne sua publicação mais prática.
Automatically generate hashtags based on your content as you draft posts.
Acesse os modelos de design do Canva e do Adobe Express ou crie novos visuais diretamente no Hootsuite.
Encontre imagens e GIFs gratuitos para suas postagens sociais diretamente na biblioteca de mídia da Hootsuite.
Easily export your social media calendar as a .csv or .pdf file to share with others.
Colabore e planeje em um espaço de trabalho centralizado onde os usuários podem criar, organizar e compartilhar notas e ideias de conteúdo.
Select the specific audience who can see your Facebook or LinkedIn Page posts.
Empower collaboration through conversation, mentions, and notifications on your social posts.
*
*
Crie uma página personalizada de link na bio para direcionar tráfego das redes sociais para seus sites.
Use Bulk Composer to schedule and publish up to 350 posts at once by uploading a .csv file.
Encurte links (links Ow.ly) para manter suas publicações organizadas e economizar espaço nas legendas.
Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics.
Set up link setting presets to automatically shorten and track links.
Use the Bitly link shortening and management platform with Hootsuite.
Pause your scheduled posts to revise, edit, or reschedule for later.
Optimize your images and videos with built-in editing and sizing tools without leaving Hootsuite.
Streamline your workflow by storing approved post templates and images within Hootsuite for easy access and reuse.
Measure and compare campaign performance using predefined tags on all posts.
Keep your brand voice consistent by allowing team members to approve posts before publishing.
Analytics
Pick and choose from hundreds of metrics across your networks and easily display them in ways that matter most to your team.
Acompanhe o desempenho social em todas as redes com modelos de relatórios predefinidos, incluindo relatórios de crescimento de audiência e de engajamento com postagens.
Find out how every post is performing with detailed metrics. View and sort posts by performance to easily see what's performing best.
A side-by-side comparison of the most important metrics for all your social networks.
Discover how you compare with others in your industry and find smart new ways to improve.
Compare your social media performance against your competitors. Choose your own watchlist to track follower growth, posting frequency, and more.
5 competitors
20 competitors
20 competitors
See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, TikTok, Pinterest, and YouTube based on your audience data and goal.
Veja um resumo semanal ou mensal do desempenho das suas redes sociais no Facebook, Instagram e LinkedIn.
Get insights and recommendations to improve your social performance score and drive more impact from social.
Track team metrics to monitor customer response and resolution times.
Leave notes on reports to ask team members questions, provide context, or highlight specific results.
Add your brand logo or image on your analytics reports.
Export your analytics reports in .pdf or .ppt or email them to team member with a Hootsuite account.
Automatically set up an emailed report schedule to keep track of important metrics.
Export your analytics reports in .csv or .xlsx.
Share reports with others in your organization within Hootsuite to monitor the same data and collaborate on it in real-time.
*
*
Send analytics reports to an external email address on a set schedule.
See how much return you're generating from each post or network with return on investment (ROI) reporting for paid and organic.
Mensagens e atendimento ao cliente
Gerencie conversas públicas e privadas das redes sociais em um só lugar.
Configure DMs automáticas para que, quando um usuário comentar uma palavra-chave específica na sua publicação do Instagram, receba automaticamente uma DM.
Use saved replies to quickly respond to common customer messages.
Set up auto-responses based on keywords and your business hours to save time and keep your inbox tidy.
Assign messages to a specific agent or team to route them to experts and provide customers with consistent experiences.
*
*
*
Use tags to assign conversations, analyze themes, and automate assigning based on tags and rules you created to optimize workflow.
Use topics help group, route, and prioritize conversations in the queue.
Control the conversations that teams have access to so that team members can resolve conversations more efficiently.
*
*
*
Pesquise facilmente para encontrar conversas, palavras-chave em mensagens ou contatos.
Gerencie conversas públicas, privadas, orgânicas e com publicações obscuras em um só lugar.
Automatically or manually conceal sensitive information, including a customer's personally identifiable information (PII), in Inbox.
View a customer's conversation history across networks and see if they've been working with another agent.
Set your business hours to create auto-responses for times your agents are available or unavailable. Plus, calculate first response times and service-level agreements (SLAs).
Avoid collision (multiple agents responding to the same message at once) by seeing if another teammate owns a response or is already answering the message ("is typing").
*
*
*
Engage and collaborate with other agents with agent chat within Hootsuite. Internal chats are not viewable to customers.
*
*
Auto-resolve conversations based on rules you set. (After set amount of time, if a contact responds with "goodbye," and more).
Prompt agents to select a reason or topic or leave a comment when they resolve conversations.
Auto-assign messages to the right individuals so customers get quicker responses from the right people.
*
*
Measure customer satisfaction by sending CSAT surveys in a customer’s language after a conversation.
Create and export .csv file reports with up to 18 months of your inbox data.
Build stronger relationships with customers by building custom contact attributes, saving cross-channel conversation histories, connecting to your CRM, and grouping contacts together.
Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot.
Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks.
Gere automaticamente respostas inteligentes baseadas em IA que seus agentes podem usar para criar respostas em sintonia com a marca e conscientes do contexto para comentários, menções e mensagens nas mídias sociais.
Track team metrics to monitor customer response and resolution times.
Social Listening
Search trends and mentions from the past 7 days across select websites and social media channels.
Search trends and mentions from the past 30 days across 150 million websites and 30 social media channels.
Veja os tópicos em alta por interesse ou use a busca rápida para descobrir o que as pessoas estão comentando agora. Além disso, configure fluxos de busca para monitorar tendências e destacar conteúdos para compartilhar nas redes.
Compare como o nome da sua marca ou um tópico específico aparece on-line em comparação com concorrentes ou tópicos concorrentes. Avalie sentimento, volume de menções, engajamento e muito mais.
2
5
5
Analise dados e conversas extensas com resumos condensados em um formato fácil de ler. O Blue Silk AI é uma IA proprietária desenvolvida especificamente para social listening.
Uncover the emotional tone behind brand and topic mentions, helping you understand the emotions driving engagement.
Detect your visual brand presence online, including logos in images, photos, and videos.
Detecte picos de volume, envolvimento e alcance ao longo do tempo e obtenha insights sobre as causas do aumento da atividade.
See how your search results change over time, with up to 13 months of historical data.
Pesquise sites de notícias, boletins informativos, blogs, fóruns, Facebook, X, BlueSky, YouTube, Quora e podcasts.
Easily export attractive reports in .pdf or PowerPoint format to share with team members.
AI forecasts 90-day trends in conversation volume and engagement for any brand or topic.
Search trends, mentions, and data from the past 13 months.
Pesquise tendências e menções em todas as fontes básicas de dados, além de Instagram, Threads, LinkedIn, Reddit, BlueSky, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Ekşi Sözlük, Twitch, Disqus, Line e outros.
Get notified about new and critical mentions on the web, social media, newspaper articles, forums, blogs, and more.
Agende relatórios para suas buscas salvas.
Gestão de campanhas e anúncios
Publique suas campanhas de anúncios e conteúdo pago no Facebook, Instagram, LinkedIn, X e Reddit.
Analyze and report on your paid ads for Facebook, Instagram, LinkedIn, and X.
Turn top-performing organic posts into paid ads by boosting them within Hootsuite. Boost Facebook, Instagram, and LinkedIn posts within Hootsuite.
Transforme as postagens orgânicas de melhor desempenho em anúncios pagos, impulsionando-as automaticamente no Hootsuite. Impulsione os anúncios no Facebook, Instagram e LinkedIn definindo critérios que determinam quais postagens serão impulsionadas automaticamente para você.
Obtenha mais das mídias sociais
Empower employees to share your posts across their own social networks.
Understand, improve, and showcase the business value of social media.
Empower your teams with Hootsuite’s social and messaging engagement platform.
Monitore dados de mais de 150 milhões de fontes e 187 idiomas, para identificar e agir rapidamente sobre oportunidades. Configure relatórios e alertas de dados em tempo real para acompanhar menções críticas.
Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot.
Monitor brand reviews alongside social mentions in Hootsuite.
Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks.
Acesso e segurança
Control which features and social accounts your team members have access to.
*
*
*
Set custom user permissions to control which features and social accounts your team members have access to.
*
Get access to all your Hootsuite products with one username and password.
Integre com softwares de conformidade para gerenciamento automatizado de riscos.
Treinamento e sucesso
Get resources that help you use Hootsuite to achieve your business objectives on social.
The ultimate service for organizations to get more from social. Get 1:1 coaching, customized onboarding, full access to Hootsuite Academy, and more.
Consulting, customized training, and specialized onboarding.
Mais de 3.800 avaliações cinco estrelas ★★★★★
A Hootsuite reduziu pela metade a carga de trabalho da nossa equipe! Adoramos a Hootsuite para gerar relatórios, monitorar o desempenho dos anúncios, criar relacionamentos com os clientes para nossos clientes e pela facilidade de uso.
Perguntas frequentes
Você terá 30 dias sem custo para experimentar o Hootsuite. Ao final da avaliação, começa a cobrança regular, e você será cobrado. Para evitar cobranças, cancele a qualquer momento antes do fim da avaliação.
Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Discover, JCB e PayPal, e no plano anual Enterprise, podemos emitir faturas. As faturas podem ser pagas com cartão de crédito, cheque, transferência bancária ou ACH.
Depois de atingir o limite mensal de gastos com anúncios, você receberá uma notificação com a opção de atualizar seu plano Hootsuite e continuar a maximizar o impacto das suas postagens.
A precificação da Hootsuite é escalonada conforme o tipo de plano.
Planos pagos a partir de no plano Standard, variando até no plano Advanced. Oferecemos 25% de desconto para os usuários que dispensarem o teste gratuito e iniciarem um plano pago imediatamente.
Soluções personalizadas estão disponíveis para organizações Enterprise, com estrutura de preços própria.
Sim, você receberá uma notificação por e-mail. O senhor pode cancelar a qualquer momento durante a teste grátis para evitar cobranças.
Contas de mídia social são perfis nas mídias sociais (como uma conta no Instagram, sua conta pessoal do Twitter ou uma página do Facebook). Com o Hootsuite, você pode publicar ou agendar e analisar o desempenho de várias contas em um único dashboard.
Digamos que você escolha nosso Plano Standard. Você pode gerenciar até dez contas diferentes em um único painel — por exemplo, cinco páginas do Facebook e cinco perfis do Instagram. Você pode compartilhar o acesso a essas contas adicionando membros da equipe, ajudando todos a trabalhar juntos.
Sim, oferecemos uma tarifa com desconto para organizações sem fins lucrativos em alguns planos. Veja se sua organização se qualifica ao se candidatar candidatando-se aqui.