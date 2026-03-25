A mensuração do patrocínio esportivo pode ser difícil, especialmente se você estiver trabalhando com ferramentas desconectadas. Mas o Hootsuite com Talkwalker ajuda a determinar se os seus patrocínios são vistos, muda a percepção da sua marca e impulsiona ações, tudo em um único painel de controle.

As ferramentas de reconhecimento visual e análise da Hootsuite acompanham logotipos e menções de patrocinadores em imagens, vídeos e postagens, quantificando a exposição da marca e calculando o valor de mídia espontânea conquistada (EMV). Calcula o EMV de patrocínios atribuindo um valor monetário a menções orgânicas nas mídias sociais, exibições do logotipo e postagens de influenciadores. Isso ajuda os patrocinadores a conhecer o retorno financeiro gerado pelo investimento realizado.

Dentro do seu painel de controle Hootsuite com a Talkwalker AI, você pode acompanhar métricas críticas como o número de exibições de logotipos de patrocinadores em conteúdo gerado pelo usuário, o alcance total e o engajamento de hashtags patrocinadas, participação na voz para patrocinadores em comparação com concorrentes, análise de sentimento de postagens mencionando patrocinadores e o valor de mídia espontânea atribuído às ativações de patrocínio.