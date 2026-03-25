Transforme instantaneamente o burburinho dos fãs ao vivo em conteúdo vencedor
Meça o retorno de investimento do patrocínio, compreenda o sentimento dos fãs e identifique os momentos que se tornarão virais assim que ocorrerem. Aprofunde-se na análise de patrocínio e engajamento dos fãs com a Hootsuite, impulsionada pela tecnologia Talkwalker AI.
A plataforma de marketing esportivo baseada em insights que proporciona vantagem competitiva
Sua equipe é a número um no placar, mas e quanto ao engajamento dos fãs e ao retorno do patrocínio?
A Hootsuite ajuda você a determinar onde você vence e como melhorar.
Monitore conversas, hashtags e menções durante jogos, torneios ou anúncios de atletas. Identifique instantaneamente momentos virais, reações de fãs e narrativas emergentes para saber o que vai gerar conversas ou se tornará um meme.
Acompanhe a visibilidade, as menções, o impacto na mídia e o valor agregado dos patrocinadores em mídias sociais, digitais e de transmissão em um único painel de controle de análise de patrocínio esportivo. Você pode até monitorar referências visuais ao seu logotipo ou mascote em locais esportivos movimentados.
Vá além de curtidas e comentários com a análise do sentimento dos fãs por IA em jogos, eventos e momentos-chave. Análise de reações positivas, negativas ou neutras sobre o desempenho da equipe, transferências de jogadores ou acordos de patrocínio.
Identifique quais conteúdos, plataformas e formatos têm maior repercussão entre os fãs e invista ainda mais naquilo que gera engajamento real. Em seguida utilize insights baseados em dados para criar postagens e campanhas mais envolventes.
Os fãs não querem ser abordados por meio de uma conta de equipe sem rosto. A Talkwalker mostrou que o engajamento aumenta quando investimos em conteúdo autêntico que promove o diálogo bidirecional. Isso faz os fãs sentirem que estão em contato com um fã de verdade.
Meça, proteja, ganhe, repita
Tenha acesso aos dados que sua organização precisa para produzir conteúdo de sucesso, impulsionar o engajamento dos fãs e saber o que seu público realmente deseja.
Supere seus rivais com inteligência de concorrentes revolucionária
O Hootsuite possibilita a comparação de equipes, ligas, atletas e patrocinadores para entender a participação nas conversas, o desempenho e a percepção. Avalie quais tipos de conteúdo e plataformas geram mais engajamento para os rivais e supere-os em todas as partidas.
Acompanhe e conheça os melhores influenciadores para a sua equipe, liga ou esporte
Descubra os fãs, jornalistas e atletas mais influentes que estão impulsionando as conversas sobre o seu esporte. Além disso, avalie o alcance e o engajamento de recomendações de atletas ou parcerias com influenciadores que você já fez.
Recomenda-se obter os dados demográficos mais completos dos fãs para garantir o melhor conteúdo possível
Analise como os fãs interagem com times, atletas e campanhas em canais sociais e online. Segmente o público por comportamento, localização e interesses para oferecer experiências mais relevantes e adaptar o conteúdo ao público certo.
Proteja a sua organização contra a negatividade e a desinformação
Configure alertas automáticos para picos de sentimento, problemas emergentes ou riscos à segurança da marca, garantindo que você esteja sempre no controle do engajamento, mesmo durante eventos ao vivo de alto risco, quando o tempo de resposta é crucial. Responda com mais rapidez e confiança quando a reputação estiver em jogo.
Analise o desempenho da campanha e adapte a estratégia
Avalie quais tipos de conteúdo (inclusive vídeos, memes e destaques) e plataformas geram mais engajamento para você e seus concorrentes. Em seguida, utilize essas informações para orientar campanhas, propostas de patrocínio, estratégias de engajamento de fãs e planos de resposta a crises.
Estudo de caso: Equipe da NBA conquista grande engajamento
Uma equipe da NBA conquista o engajamento dos fãs com uma estratégia de mídias sociais baseada em dados
Crie uma plataforma personalizada de marketing esportivo adaptada às necessidades da sua organização
A Hootsuite com Talkwalker AI pode ser configurada sob medida para atender aos indicadores, públicos e objetivos da sua equipe.
Classificações de conteúdo social ®
O engajamento nas redes sociais e o desempenho de vídeos podem ser medidos com benchmarks confiáveis, utilizados pelas principais marcas esportivas do mundo.
Modelos de pontuação personalizados
Crie sistemas de pontuação que reflitam o que é mais importante para sua equipe, patrocinadores e parceiros.
Detecção de logotipos e OCR
Capture menções visuais de marcas e patrocínios em imagens e vídeos, mesmo sem tags ou texto.
Monitoramento de influenciadores e atletas
Identifique as principais vozes que impulsionam a conversa e avalie o impacto das recomendações de atletas.
Comparação com concorrentes
Veja em tempo real a comparação da sua equipe, liga ou marca com concorrentes.
Painéis de controle personalizados
Configure painéis de controle personalizados para acompanhar as principais métricas e receba alertas instantâneos sobre picos de menções, mudanças de sentimento ou possíveis crises.
Perguntas frequentes (FAQs)
O Hootsuite com tecnologia da Talkwalker possibilita que organizações esportivas monitorem, analisem e ajam com base em conversas em tempo real nas mídias sociais, meçam o sentimento dos fãs, acompanhem o valor do patrocínio, façam comparações com os concorrentes e otimizem estratégias de conteúdo para maximizar o engajamento.
A mensuração do patrocínio esportivo pode ser difícil, especialmente se você estiver trabalhando com ferramentas desconectadas. Mas o Hootsuite com Talkwalker ajuda a determinar se os seus patrocínios são vistos, muda a percepção da sua marca e impulsiona ações, tudo em um único painel de controle.
As ferramentas de reconhecimento visual e análise da Hootsuite acompanham logotipos e menções de patrocinadores em imagens, vídeos e postagens, quantificando a exposição da marca e calculando o valor de mídia espontânea conquistada (EMV). Calcula o EMV de patrocínios atribuindo um valor monetário a menções orgânicas nas mídias sociais, exibições do logotipo e postagens de influenciadores. Isso ajuda os patrocinadores a conhecer o retorno financeiro gerado pelo investimento realizado.
Dentro do seu painel de controle Hootsuite com a Talkwalker AI, você pode acompanhar métricas críticas como o número de exibições de logotipos de patrocinadores em conteúdo gerado pelo usuário, o alcance total e o engajamento de hashtags patrocinadas, participação na voz para patrocinadores em comparação com concorrentes, análise de sentimento de postagens mencionando patrocinadores e o valor de mídia espontânea atribuído às ativações de patrocínio.
Sim, o Hootsuite oferece social listening e análises em tempo real, possibilitando que você acompanhe conversas ao vivo, tópicos em alta e reações dos fãs durante jogos, torneios e grandes anúncios.
Você pode acompanhar instantaneamente menções, hashtags, palavras-chave e conteúdo de marca relacionados ao evento em todas as principais plataformas de mídia social (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e outras) e monitorar as hashtags oficiais do evento, menções à equipe e aos atletas e tópicos em alta enquanto surgem durante o evento.
Você também pode configurar alertas em tempo real que o notificarão sobre mudanças significativas em volume, sentimento ou engajamento, possibilitando uma resposta rápida tanto a desenvolvimentos positivos quanto negativos.
O Talkwalker Social Content Ratings® é uma solução avançada de análise projetada para fornecer uma medição padronizada e independente do desempenho do conteúdo em mídias sociais. Agregando e analisando esses dados, o Social Content Ratings® oferece uma visão abrangente de como conteúdo esportivo, eventos, equipes e atletas estão se saindo no ambiente digital.
Essa ferramenta captura e quantifica todo o espectro de engajamento social, como postagens, comentários, compartilhamentos, curtidas e visualizações de vídeo em grandes plataformas como X, Facebook, Instagram e YouTube.
O Social Content Ratings® é utilizado na medição do impacto e do alcance em tempo real de eventos, transmissões e campanhas ao vivo. Por exemplo, durante um grande jogo ou torneio, a ferramenta rastreia todas as atividades sociais relevantes, possibilitando que as organizações identifiquem os momentos de pico de engajamento, os destaques virais e as principais conversas dos fãs.
Isso é especialmente valioso para detentores de direitos, emissoras e patrocinadores que precisam conhecer não somente quantas pessoas estão assistindo, como também a maneira como o público interage e se envolve com o conteúdo online.
Uma característica fundamental do Social Content Ratings® é a sua capacidade de apresentar comparações equivalentes entre diversos eventos, equipes ou campanhas por meio de métricas padronizadas. Isso permite que as organizações esportivas comparem seu desempenho com o dos concorrentes, identifiquem as melhores práticas e otimizem as estratégias futuras.
Além disso, a solução oferece análises detalhadas de patrocínio, rastreando a visibilidade e o engajamento do conteúdo de marca e das integrações com patrocinadores. Isso permite que equipes e ligas quantifiquem o valor entregue aos patrocinadores, apoiando negociações de parcerias e relatórios mais eficazes.
Com o Hootsuite, você pode acompanhar menções, sentimentos e engajamento em todas as principais plataformas de mídia social, incluindo X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e outras. Você também pode encontrar menções e conversas em milhares de sites de notícias, blogs esportivos, subreddits, podcasts e publicações digitais relevantes para a indústria esportiva.
Profissionais de marketing esportivo usam o Hootsuite com a Talkwalker para acompanhar a cobertura de mídias sociais e da mídia tradicional, incluindo menções na imprensa e o sentimento do público em relação a equipes, atletas e eventos.
Com alertas personalizáveis e análise do sentimento, o Talkwalker detecta picos de sentimento negativo ou problemas emergentes, possibilitando que as equipes respondam rapidamente e protejam sua reputação.
Transforme cada jogo, campanha e conversa em informações relevantes
Com o Hootsuite, impulsionado pela IA da Talkwalker para esportes, obtém-se a clareza necessária para engajar os fãs, comprovar o valor do patrocínio e manter-se à frente dentro e fora de campo.