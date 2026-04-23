A ferramenta n.° 1 em gerenciamento de mídia social para agências
Tenha resultados impressionantes para seus clientes, simplifique o processo de aprovação e mostre seu impacto facilmente com a Hootsuite para agências.
Aprovado pelas principais agências de marketing e RP
Flexível e poderoso, desenvolvido para dar suporte a agências de todos os tamanhos e especialidades.
Marketing agencies
Manage and measure performance across all your clients’ social content in one place. Track campaign performance, audience sentiment, and competitor activity.
PR firms
Get real-time monitoring across social, news, blogs, and forums. Monitor your clients’ brand health and reputation with instant alerts, sentiment analysis, and brand health reports.
Consulting firms
Uncover consumer insights to inform brand positioning and messaging. Provide data-driven recommendations for brand growth and innovation.
Tudo o que sua agência precisa para dominar as redes sociais e ir além
Desenvolvido para as demandas aceleradas da rotina das agências, o Hootsuite com tecnologia TalkwalkerAI unifica insights aprofundados com fluxos de trabalho para ajudar você a oferecer serviços de alto nível, independentemente do seu foco.
Automatize relatórios com relatórios totalmente personalizáveis e de marca branca que seus clientes realmente entenderão. Agende relatórios, destaque insights importantes e demonstre com clareza o desempenho da campanha e o ROI, sem o trabalho manual.
Reduza o estresse do gerenciamento de clientes com fluxos de aprovação e configurações de compartilhamento simples. Com aprovações externas, você pode obter facilmente o aval dos clientes antes de publicar.
Supere bloqueios criativos com IA para gerar legendas e imagens, resumir dados e obter insights em segundos. Integre e personalize sem dificuldades os modelos do Adobe Express e do Canva para manter a identidade de marca de cada cliente.
Reúna todos os canais sociais dos seus clientes em um único painel de controle. Agende, gerencie e acompanhe o desempenho de conteúdo pago e orgânico em redes e contas. Economize tempo ao responder mensagens com uma caixa de entrada unificada e automatizada.
Nossos clientes não querem apenas saber o que as pessoas estão dizendo, eles precisam entender por que isso importa e o que fazer a respeito. A análise de tópicos da Talkwalker se tornou nossa principal opção, permitindo que passemos rapidamente de dados brutos de conversas para orientações claras e acionáveis em todas as plataformas. É isso que nos permite dar aos clientes uma verdadeira vantagem estratégica.
Leve sua agência do gerenciamento do dia a dia à inteligência estratégica
Seja para conquistar novos negócios ou justificar a renovação de um contrato, o Hootsuite fornece os insights baseados em evidências de que você precisa para vencer.
Transforme conversas on-line em estratégias que conquistam clientes
Monitore milhões de conversas em redes sociais, notícias, blogs, fóruns e muito mais. Acompanhe menções à marca, sentimento, participação de voz e tendências emergentes em tempo real, para descobrir oportunidades, identificar riscos com antecedência e orientar decisões mais inteligentes.
Impressione seus clientes com relatórios refinados e personalizados em minutos
Personalize rapidamente relatórios de marca branca para dar aos seus entregáveis um diferencial profissional. Da otimização de campanhas ao benchmarking competitivo, mostre aos clientes exatamente o que está funcionando e por quê.
Comprove seu impacto com insights com tecnologia de IA
Vá além das métricas superficiais com uma IA avançada que analisa sentimentos, detecta tendências e revela o que realmente impulsiona o desempenho. Condense milhões de pontos de dados em resumos claros e fáceis de ler em segundos.
Colabore sem dificuldades entre equipes e clientes
Mantenha todos alinhados com dashboards compartilhados, anotações, aprovações externas e fluxos de trabalho integrados. Deixe de lado as trocas de e-mail e planilhas ao acompanhar o progresso, obter aprovações internamente e documentar aprovações externas em um só lugar.
Responda a todas as mensagens dos seus clientes em uma única caixa de entrada
Economize tempo ao gerenciar todas as conversas públicas e privadas em um só lugar centralizado. Use respostas automatizadas, respostas salvas e chatbots de IA para reduzir os tempos de resposta e manter alta a satisfação dos clientes.
Trabalho com vários clientes e a Hootsuite realmente me ajuda a planejar meu trabalho para cada um dos clientes e a compartilhar conteúdo em diversas plataformas. Eu sou literalmente super-humano com a Hootsuite!
Principais recursos do Hootsuite para agências
Do monitoramento de redes sociais em tempo real aos relatórios automatizados, o Hootsuite ajuda você a agir mais rápido, trabalhar de forma mais inteligente e se destacar para os clientes.
Social listening
Track brand mentions, sentiment, and share of voice across 30+ social networks, blogs, forums, and even print and broadcast media.
Trend forecasting
Spot emerging trends and cultural shifts before they hit the mainstream, allowing you to pivot client strategies with surgical precision.
Image and logo recognition
Protect client reputations by detecting visual brand presence in photos and videos — even when the brand isn't tagged.
Influencer finder
Discover and evaluate key influencers, journalists, and brand advocates to amplify campaigns, extend client reach, and leverage user-generated content.
Crisis detection and alerts
Receive immediate notifications about spikes in negative sentiment or unusual activity, enabling rapid response to emerging issues.
Competitive benchmarking
Compare client performance against competitors and industry benchmarks to inform strategy and highlight areas for improvement.
Perguntas frequentes (FAQs)
A melhor plataforma de gerenciamento de redes sociais para agências combina publicação, análise de dados, monitoramento de redes sociais e relatórios em um só lugar. O Hootsuite com tecnologia TalkwalkerAI foi desenvolvido especificamente para agências, permitindo que as equipes gerenciem vários clientes, acompanhem o desempenho, monitorem o sentimento em relação à marca e automatizem relatórios, tudo em um único painel de controle.
As agências podem gerenciar vários clientes com mais eficiência usando uma plataforma centralizada com suporte para múltiplas contas, painéis de controle personalizáveis e controles de permissão. O Hootsuite permite que as agências organizem contas por cliente, agendem e publiquem conteúdo entre redes, e acompanhem o desempenho sem trocar de ferramenta ou comprometer a segurança dos dados.
As agências comprovam o ROI ao conectar a atividade da campanha a resultados mensuráveis, como engajamento, alcance, sentimento e participação de voz. Com o Hootsuite com tecnologia TalkwalkerAI, as agências podem criar relatórios automatizados e de marca branca que mostram com clareza métricas de desempenho, impacto da campanha e benchmarks competitivos, facilitando demonstrar valor aos clientes.
O monitoramento de redes sociais é o processo de monitorar conversas on-line em redes sociais, notícias, blogs e fóruns para entender o que o público está dizendo sobre uma marca, setor ou concorrentes. Para as agências, o monitoramento de redes sociais fornece insights em tempo real sobre sentimento, tendências e questões emergentes, ajudando as equipes a tomar decisões orientadas por dados e otimizar as estratégias dos clientes.
As agências podem usar IA para analisar sentimento, detectar tendências, gerar conteúdo e descobrir insights de desempenho em escala. O Hootsuite com tecnologia TalkwalkerAI usa IA avançada para revelar insights acionáveis, automatizar relatórios e até ajudar na criação de conteúdo, ajudando as agências a trabalhar com mais rapidez e entregar resultados melhores.
Sim. O Hootsuite oferece ferramentas de relatórios automatizados que permitem às agências criar relatórios personalizáveis e de marca branca para cada cliente. Os relatórios podem ser agendados, adaptados a KPIs específicos e personalizados com a marca para uma apresentação profissional, economizando tempo e melhorando a consistência e a clareza.
O Hootsuite simplifica a colaboração com clientes com fluxos de trabalho de aprovação integrados, atribuições de tarefas e painéis de controle compartilhados. As agências podem atribuir funções para criação, edição e aprovação de conteúdo, garantindo que cada publicação seja revisada antes de ir ao ar. Você também pode criar fluxos de aprovação em várias etapas com aprovadores ou equipes designados, adicionando camadas extras de controle para conteúdo de alto impacto.
Para agências que gerenciam aprovações fora da plataforma, o Hootsuite permite documentar aprovações externas diretamente em cada publicação. Isso cria uma trilha de auditoria clara, com notas de aprovação e histórico visíveis no seu calendário de conteúdo e nas exportações. Com permissões personalizáveis e fluxos de trabalho flexíveis, as agências podem manter uma colaboração segura, organizada e eficiente entre equipes internas e clientes.
As agências devem procurar uma plataforma de monitoramento de redes sociais que ofereça monitoramento em tempo real, análise de sentimento, detecção de tendências, benchmarking competitivo e relatórios personalizáveis. Esses recursos ajudam as agências a acompanhar o desempenho da marca, entender a percepção do público e fornecer insights orientados por dados aos clientes.
O Hootsuite com tecnologia TalkwalkerAI vai além com recursos avançados, como reconhecimento de imagem e logotipo, descoberta de influenciadores e previsão de tendências com tecnologia de IA. As agências também podem configurar alertas em tempo real para picos de conversas ou sentimento negativo, permitindo uma resposta mais rápida a possíveis crises. Combinados com relatórios automatizados e painéis de controle para vários clientes, esses recursos facilitam transformar dados brutos em insights acionáveis e resultados mensuráveis para cada cliente.
As agências podem monitorar a reputação da marca acompanhando menções, sentimento e conversas em redes sociais, notícias, blogs, fóruns e sites de avaliação. O Hootsuite agrega essas fontes de dados em uma única plataforma, permitindo que as agências detectem riscos à reputação com antecedência e respondam rapidamente com estratégias bem fundamentadas.
Transforme insights na vantagem competitiva da sua agência
Com o Hootsuite com tecnologia TalkwalkerAI, você pode entregar insights mais rápidos, estratégias mais fortes e resultados que seus clientes podem ver.