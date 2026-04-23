O Hootsuite simplifica a colaboração com clientes com fluxos de trabalho de aprovação integrados, atribuições de tarefas e painéis de controle compartilhados. As agências podem atribuir funções para criação, edição e aprovação de conteúdo, garantindo que cada publicação seja revisada antes de ir ao ar. Você também pode criar fluxos de aprovação em várias etapas com aprovadores ou equipes designados, adicionando camadas extras de controle para conteúdo de alto impacto.

Para agências que gerenciam aprovações fora da plataforma, o Hootsuite permite documentar aprovações externas diretamente em cada publicação. Isso cria uma trilha de auditoria clara, com notas de aprovação e histórico visíveis no seu calendário de conteúdo e nas exportações. Com permissões personalizáveis e fluxos de trabalho flexíveis, as agências podem manter uma colaboração segura, organizada e eficiente entre equipes internas e clientes.