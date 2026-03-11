Conquiste mais seguidores, engajamento e crescimento com uma ferramenta de análise de concorrentes completa
Analise sua concorrência para obter mais sucesso e crescer mais rápido nas mídias sociais. Monitore o desempenho e a atividade dos concorrentes, preveja tendências e analise o sentimento em relação à marca, tudo em um só lugar.
Supere seus concorrentes nas mídias sociais
e muito mais
Veja o que seus concorrentes estão fazendo nas mídias sociais e na web com as melhores ferramentas de análise de dados
e social listening do mundo.
Acompanhe o desempenho, a frequência de publicação e as estratégias de até 20 concorrentes da sua escolha. Monitore o crescimento de seguidores, o engajamento médio e o desempenho das postagens deles nas mídias sociais.
Fique de olho na percepção do público sobre seus concorrentes para que você possa agir rapidamente e preencher as lacunas. Realize com facilidade uma análise de sentimento da marca para ver o que as pessoas pensam e dizem sobre sua marca e seus concorrentes.
Seja o primeiro em seu nicho a aproveitar tendências antes que elas viralizem. Com previsão e monitoramento de tendências integrados, você pode antecipar o que vai gerar engajamento e se planejar com antecedência.
Aprimore sua estratégia definindo parâmetros reais e alcançáveis com base em marcas de alto desempenho. Faça benchmarking com concorrentes específicos ou com o seu setor como um todo para ver como você se posiciona.
Uma grande vantagem tem sido a ferramenta de análise competitiva, que nos ajudou a criar estratégias de marketing melhores e mais detalhadas.
Analise, supere e antecipe o próximo movimento da sua concorrência e, como resultado, cresça mais rápido nas mídias sociais
O Hootsuite vem com um conjunto completo de ferramentas de análise competitiva que ajudam você a conquistar novos públicos e algoritmos. Sua concorrência jamais conseguiria isso.
Acompanhe as tendências e hashtags que seus concorrentes estão usando para sair na frente
Acompanhe facilmente as hashtags das postagens de melhor desempenho dos seus concorrentes e considere usá-las para impulsionar seu conteúdo. Veja o comprimento médio das postagens da concorrência, a média de hashtags por postagem e as postagens de melhor desempenho por curtidas, comentários, respostas, engajamento e muito mais.
Receba recomendações personalizadas e depois automatize melhorias
O Hootsuite torna super fácil melhorar seu desempenho nas mídias sociais. O benchmarking do setor acompanha seu crescimento, sua taxa de engajamento e sua frequência de publicação em comparação com a média do seu setor. Além disso, ele informa exatamente o que você deve fazer para superar os padrões do setor e depois ajuda você a automatizar melhorias com IA.
Acompanhe sua concorrência na web, em fóruns e até em podcasts
Leve seu monitoramento competitivo a um novo patamar com o Hootsuite Listening. Acompanhe menções aos concorrentes em milhões de sites, newsletters, blogs, fóruns e podcasts. Com o Hootsuite Enterprise, você pode até configurar alertas para monitorar menções específicas à marca em tempo real.
Identifique quais tipos de conteúdo são os mais populares em seu nicho
O Hootsuite faz a pesquisa de mercado para você. Veja quais tipos de conteúdo geram mais engajamento com seu público-alvo. Seus concorrentes estão arrasando com Reels ou conquistando o público com carrosséis clássicos? Descubra rapidamente e depois use os dados para orientar sua estratégia de mídias sociais.
Elimine as suposições do monitoramento da saúde da marca
Determine se o que você está fazendo está causando impacto, positivo ou negativo, acompanhando seus benchmarks de mídias sociais ao longo do tempo. Monitore a saúde da marca, acompanhe o sentimento em relação à sua marca ao longo do tempo e veja quanto burburinho seus esforços estão gerando.
See how you compare to competitors in LLMs
Compare your AI visibility, average position, total mentions, and share of voice to your competition on LLMs like ChatGPT, Gemini, and Claude. Plus, safeguard your reputation and get strategy signals before AI discovery impacts your reputation or revenue.
A plataforma de análise competitiva que transforma insights em desempenho de outro nível
A análise competitiva não se resume a espionar seus concorrentes. Trata-se também de reunir insights reais que você pode transformar em uma estratégia de marketing de alto desempenho.
Gerenciamento de reputação
Configure o monitoramento de menções em tempo real para ver o que as pessoas estão dizendo sobre sua marca. Depois, entre em ação para mitigar a negatividade e encontrar postagens positivas para compartilhar.
Benchmarking de mídias sociais
Determine as métricas de desempenho da sua própria marca definindo a linha de base em seu nicho. Depois, use suas métricas North Star para superar cada meta.
Monitoramento de sentimento
Use a análise de sentimento com tecnologia de IA para encontrar os padrões relevantes que influenciam as percepções positivas, negativas e neutras da sua marca e da concorrência.
Share of voice tracking
Measure how much attention your brand receives compared to competitors on social, LLMs, and beyond. Understand market positioning and prioritize where to compete harder.
Content performance analysis
Analyze competitors’ top-performing posts, formats, hashtags, and campaigns. Identify which content types resonate most with shared audiences.
Trend detection and forecasting
View rising trends, themes, and hashtags based on real-time conversations. Stay ahead of competitor moves and plan content around what’s gaining traction next.
Impulsione sua estratégia com recursos úteis
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Como analisar as estratégias dos seus concorrentes com o Hootsuite
Use a análise de sentimento com tecnologia de IA para encontrar os padrões relevantes que influenciam as percepções positivas, negativas e neutras da sua marca e da concorrência.
Perguntas frequentes
A quantidade de concorrentes que você pode acompanhar depende do seu plano. Com o Hootsuite Standard, você pode acompanhar até cinco concorrentes por vez. Com o Hootsuite Advanced e o Enterprise, você pode acompanhar até 20 concorrentes por vez.
O melhor da ferramenta de análise de concorrentes do Hootsuite é que você pode montar sua própria lista de acompanhamento do zero e alterá-la a qualquer momento. Basta pesquisar os nomes de usuário dos concorrentes e nós os adicionaremos à sua lista de acompanhamento.
No Hootsuite Analytics, você pode comparar métricas essenciais dos concorrentes, como número de postagens, frequência de publicação, engajamento médio, crescimento do público, número de seguidores e engajamento estimado.
Você também pode ver as postagens de melhor e pior desempenho do seu concorrente com base em métricas individuais, conferir o comprimento médio das postagens e visualizar uma nuvem de palavras com as hashtags mais usadas entre as postagens de melhor desempenho dos seus concorrentes.
No Hootsuite Listening, você pode pesquisar menções anteriores à sua marca ou à concorrência na web e em canais selecionados de mídias sociais.
É claro! Quem está na sua lista de acompanhamento fica entre nós.
A análise competitiva nas mídias sociais é o processo de monitorar, avaliar e comparar o desempenho dos seus concorrentes nas plataformas sociais. Ela envolve analisar as estratégias de conteúdo, as taxas de engajamento, a frequência de publicação, o sentimento do público, o crescimento de seguidores e a participação de voz para descobrir insights que embasem sua própria estratégia social.
Com as ferramentas de análise competitiva do Hootsuite, você pode identificar tendências com facilidade, encontrar lacunas de conteúdo e ficar sempre um passo à frente.
Entender como seus concorrentes estão se saindo nas mídias sociais ajuda você a refinar sua própria estratégia, aproveitar oportunidades e evitar erros. Isso oferece uma visão mais clara do que repercute junto ao público que vocês compartilham e de qual é a sua posição no setor. Com insights acionáveis, você pode ajustar seu conteúdo, timing e mensagens para obter uma vantagem competitiva, especialmente em um ambiente digital concorrido, em que timing e relevância importam.
With Hootsuite powered by Talkwalker AI, you can analyze:
Social media posts and engagement
News articles and press coverage
Blogs and forums
Influencer activity
Consumer sentiment and trends
Visual content (logos, images, videos)
Yes. With Hootsuite, you can create customizable dashboards and automated reports, making it easy to share competitive intelligence with stakeholders and track progress over time.
Absolutely. Hootsuite powered by Talkwalker AI's sentiment analysis tools break down positive, negative, and neutral mentions for competitors, helping you understand public perception and reputation risks.
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