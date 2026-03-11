A quantidade de concorrentes que você pode acompanhar depende do seu plano. Com o Hootsuite Standard, você pode acompanhar até cinco concorrentes por vez. Com o Hootsuite Advanced e o Enterprise, você pode acompanhar até 20 concorrentes por vez.

O melhor da ferramenta de análise de concorrentes do Hootsuite é que você pode montar sua própria lista de acompanhamento do zero e alterá-la a qualquer momento. Basta pesquisar os nomes de usuário dos concorrentes e nós os adicionaremos à sua lista de acompanhamento.