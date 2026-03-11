Ir para o conteúdo
Painel de controle de análise de mídias sociais mostrando métricas de engajamento, gráfico de sentimento e foto de uma ponte nas montanhas com 25 mil curtidas

Conquiste mais seguidores, engajamento e crescimento com uma ferramenta de análise de concorrentes completa

Analise sua concorrência para obter mais sucesso e crescer mais rápido nas mídias sociais. Monitore o desempenho e a atividade dos concorrentes, preveja tendências e analise o sentimento em relação à marca, tudo em um só lugar.

Solicite uma demonstração

Supere seus concorrentes nas mídias sociais
e muito mais

Veja o que seus concorrentes estão fazendo nas mídias sociais e na web com as melhores ferramentas de análise de dados
e social listening do mundo.

Acompanhe o desempenho, a frequência de publicação e as estratégias de até 20 concorrentes da sua escolha. Monitore o crescimento de seguidores, o engajamento médio e o desempenho das postagens deles nas mídias sociais.

Fique de olho na percepção do público sobre seus concorrentes para que você possa agir rapidamente e preencher as lacunas. Realize com facilidade uma análise de sentimento da marca para ver o que as pessoas pensam e dizem sobre sua marca e seus concorrentes. 

Seja o primeiro em seu nicho a aproveitar tendências antes que elas viralizem. Com previsão e monitoramento de tendências integrados, você pode antecipar o que vai gerar engajamento e se planejar com antecedência.

Aprimore sua estratégia definindo parâmetros reais e alcançáveis com base em marcas de alto desempenho. Faça benchmarking com concorrentes específicos ou com o seu setor como um todo para ver como você se posiciona.

Mãos segurando smartphone e terminal de pagamento para pagamento por aproximação, com um gráfico de dados de &quot;engajamento da concorrência&quot; do Hootsuite à direita.
Dashboard mostrando a análise de sentimento do Hootsuite ao longo do tempo com gráficos de linha e de pizza, além de menu de navegação e reações com emoji.
Captura de tela mostrando como é fácil selecionar determinados dados para gerar um relatório com o Hootsuite.
Painel de controle mostrando métricas de mídias sociais, análise de sentimento, gráfico de resultados ao longo do tempo e uma pessoa sorrindo com fones de ouvido.

Comece agora seu teste grátis de 30 dias

Uma grande vantagem tem sido a ferramenta de análise competitiva, que nos ajudou a criar estratégias de marketing melhores e mais detalhadas.
Alejandra Perozo
Diretor de comunicação de marca e marketing de desenvolvimento
Eano Home Renovation

Analise, supere e antecipe o próximo movimento da sua concorrência e, como resultado, cresça mais rápido nas mídias sociais

O Hootsuite vem com um conjunto completo de ferramentas de análise competitiva que ajudam você a conquistar novos públicos e algoritmos. Sua concorrência jamais conseguiria isso.

Gráfico de bolhas que mostra as principais hashtags financeiras, incluindo #banking, #Bitcoin e #crypto, com uma comparação do uso de hashtags bancárias logo abaixo.

Acompanhe as tendências e hashtags que seus concorrentes estão usando para sair na frente

Acompanhe facilmente as hashtags das postagens de melhor desempenho dos seus concorrentes e considere usá-las para impulsionar seu conteúdo. Veja o comprimento médio das postagens da concorrência, a média de hashtags por postagem e as postagens de melhor desempenho por curtidas, comentários, respostas, engajamento e muito mais.

Painel de controle de análise mostrando métricas de engajamento, gráfico de comparação com o setor e estatísticas de desempenho para o setor de serviços financeiros

Receba recomendações personalizadas e depois automatize melhorias

O Hootsuite torna super fácil melhorar seu desempenho nas mídias sociais. O benchmarking do setor acompanha seu crescimento, sua taxa de engajamento e sua frequência de publicação em comparação com a média do seu setor. Além disso, ele informa exatamente o que você deve fazer para superar os padrões do setor e depois ajuda você a automatizar melhorias com IA.

Content creator recording podcast in home studio with sentiment analysis showing 62.9% positive and 4.2% negative feedback

Acompanhe sua concorrência na web, em fóruns e até em podcasts

Leve seu monitoramento competitivo a um novo patamar com o Hootsuite Listening. Acompanhe menções aos concorrentes em milhões de sites, newsletters, blogs, fóruns e podcasts. Com o Hootsuite Enterprise, você pode até configurar alertas para monitorar menções específicas à marca em tempo real.

Painel de controle de análise de mídias sociais mostrando métricas de engajamento, tipos de conteúdo e gráficos de desempenho.

Identifique quais tipos de conteúdo são os mais populares em seu nicho

O Hootsuite faz a pesquisa de mercado para você. Veja quais tipos de conteúdo geram mais engajamento com seu público-alvo. Seus concorrentes estão arrasando com Reels ou conquistando o público com carrosséis clássicos? Descubra rapidamente e depois use os dados para orientar sua estratégia de mídias sociais.

Painel de controle de análise de mídias sociais mostrando gráfico de desempenho, gráfico de rosca de sentimento e selfie de turista na Fontana di Trevi com reações de emoji

Elimine as suposições do monitoramento da saúde da marca

Determine se o que você está fazendo está causando impacto, positivo ou negativo, acompanhando seus benchmarks de mídias sociais ao longo do tempo. Monitore a saúde da marca, acompanhe o sentimento em relação à sua marca ao longo do tempo e veja quanto burburinho seus esforços estão gerando.

Brand monitoring dashboard showing share of voice comparison between ChatGPT, Gemini, Perplexity, and Claude across competitors

See how you compare to competitors in LLMs

Compare your AI visibility, average position, total mentions, and share of voice to your competition on LLMs like ChatGPT, Gemini, and Claude. Plus, safeguard your reputation and get strategy signals before AI discovery impacts your reputation or revenue.

A plataforma de análise competitiva que transforma insights em desempenho de outro nível

A análise competitiva não se resume a espionar seus concorrentes. Trata-se também de reunir insights reais que você pode transformar em uma estratégia de marketing de alto desempenho.

carinha feliz no balão de bate-papo

Gerenciamento de reputação

Configure o monitoramento de menções em tempo real para ver o que as pessoas estão dizendo sobre sua marca. Depois, entre em ação para mitigar a negatividade e encontrar postagens positivas para compartilhar.

Target icon

Benchmarking de mídias sociais

Determine as métricas de desempenho da sua própria marca definindo a linha de base em seu nicho. Depois, use suas métricas North Star para superar cada meta.

ícone de pessoa com sobreposição de coração

Monitoramento de sentimento

Use a análise de sentimento com tecnologia de IA para encontrar os padrões relevantes que influenciam as percepções positivas, negativas e neutras da sua marca e da concorrência.

Megaphone icon

Share of voice tracking

Measure how much attention your brand receives compared to competitors on social, LLMs, and beyond. Understand market positioning and prioritize where to compete harder.

Image with magnifying glass icon

Content performance analysis

Analyze competitors’ top-performing posts, formats, hashtags, and campaigns. Identify which content types resonate most with shared audiences.

hashtag icon

Trend detection and forecasting

View rising trends, themes, and hashtags based on real-time conversations. Stay ahead of competitor moves and plan content around what’s gaining traction next.

Impulsione sua estratégia com recursos úteis

Exemplos de visualizações de dados: gráfico de área, gráfico de rosca, gráfico de barras e gráfico de linhas nas cores vermelho-coral e azul-marinho

Análise de concorrentes nas mídias sociais: + modelo gratuito para 2025

Saiba tudo o que você precisa sobre o acompanhamento de estatísticas dos concorrentes e obtenha um modelo gratuito para fazer sua própria análise.

Leia mais →
Ícone de gráfico com lupa

Modelo gratuito de análise competitiva de mídias sociais

Compare seu desempenho, acompanhe a concorrência e descubra novas oportunidades de conteúdo com este modelo gratuito.

Leia mais →
pink bar graph, red speech bubble with white heart icon, and navy and coral donut chart illustration.

Como analisar as estratégias dos seus concorrentes com o Hootsuite

Use a análise de sentimento com tecnologia de IA para encontrar os padrões relevantes que influenciam as percepções positivas, negativas e neutras da sua marca e da concorrência.

Leia mais →

Perguntas frequentes

A quantidade de concorrentes que você pode acompanhar depende do seu plano. Com o Hootsuite Standard, você pode acompanhar até cinco concorrentes por vez. Com o Hootsuite Advanced e o Enterprise, você pode acompanhar até 20 concorrentes por vez.

O melhor da ferramenta de análise de concorrentes do Hootsuite é que você pode montar sua própria lista de acompanhamento do zero e alterá-la a qualquer momento. Basta pesquisar os nomes de usuário dos concorrentes e nós os adicionaremos à sua lista de acompanhamento.

No Hootsuite Analytics, você pode comparar métricas essenciais dos concorrentes, como número de postagens, frequência de publicação, engajamento médio, crescimento do público, número de seguidores e engajamento estimado. 

Você também pode ver as postagens de melhor e pior desempenho do seu concorrente com base em métricas individuais, conferir o comprimento médio das postagens e visualizar uma nuvem de palavras com as hashtags mais usadas entre as postagens de melhor desempenho dos seus concorrentes.

No Hootsuite Listening, você pode pesquisar menções anteriores à sua marca ou à concorrência na web e em canais selecionados de mídias sociais.

É claro! Quem está na sua lista de acompanhamento fica entre nós.

A análise competitiva nas mídias sociais é o processo de monitorar, avaliar e comparar o desempenho dos seus concorrentes nas plataformas sociais. Ela envolve analisar as estratégias de conteúdo, as taxas de engajamento, a frequência de publicação, o sentimento do público, o crescimento de seguidores e a participação de voz para descobrir insights que embasem sua própria estratégia social.

Com as ferramentas de análise competitiva do Hootsuite, você pode identificar tendências com facilidade, encontrar lacunas de conteúdo e ficar sempre um passo à frente.

Entender como seus concorrentes estão se saindo nas mídias sociais ajuda você a refinar sua própria estratégia, aproveitar oportunidades e evitar erros. Isso oferece uma visão mais clara do que repercute junto ao público que vocês compartilham e de qual é a sua posição no setor. Com insights acionáveis, você pode ajustar seu conteúdo, timing e mensagens para obter uma vantagem competitiva, especialmente em um ambiente digital concorrido, em que timing e relevância importam.

With Hootsuite powered by Talkwalker AI, you can analyze:

  • Social media posts and engagement

  • News articles and press coverage

  • Blogs and forums

  • Influencer activity

  • Consumer sentiment and trends

  • Visual content (logos, images, videos)

Yes. With Hootsuite, you can create customizable dashboards and automated reports, making it easy to share competitive intelligence with stakeholders and track progress over time.

Absolutely. Hootsuite powered by Talkwalker AI's sentiment analysis tools break down positive, negative, and neutral mentions for competitors, helping you understand public perception and reputation risks.

Profissional com blusa coral usando notebook, com gráfico de análise de mídias sociais e interface de busca exibidos em um fundo azul-claro

Comece a monitorar sua concorrência agora mesmo

Experimente o Hootsuite gratuitamente e obtenha instantaneamente insights sobre o que sua concorrência está fazendo certo nas redes sociais.

Solicite uma demonstração