Cada ferramenta gratuita de mídias sociais é alimentada por sua própria fórmula mágica. Em alguns casos, essa fórmula mágica é a IA. Especificamente, muitas de nossas ferramentas gratuitas usam a versão mais recente do chatbot de processamento de linguagem natural ChatGPT.

O ChatGPT entende as entradas humanas e é capaz de criar respostas realmente impressionantes, semelhantes às humanas, o que o torna ótimo para ajudá-lo a redigir, debater e criar estratégias.

A IA é ótima e tudo o mais, mas funciona melhor em conjunto com os humanos. A verdade é que o molho secreto real por trás dessas ferramentas gratuitas é nossa experiência em mídias sociais há quase duas décadas. Muitas de nossas ferramentas de mídias sociais foram desenvolvidas com a ajuda dos melhores profissionais de mídias sociais que existem.

Por exemplo, nossa calculadora de taxa de engajamento usa uma fórmula personalizada desenvolvida por nossos profissionais de mídias sociais internos. Eles conhecem as métricas das mídias sociais por dentro e por fora; então, faz todo o sentido que eles infundam nossas ferramentas com seu know-how em mídias sociais para que você também possa se beneficiar.