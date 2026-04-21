Ferramentas gratuitas de mídias sociais para ajudá-lo a crescer online
Gerenciar e expandir sua marca online é uma tarefa árdua. As ferramentas gratuitas da Hootsuite para criadores e profissionais de mídias sociais economizam seu tempo e tornam seu trabalho um pouco mais fácil. Certifique-se de marcar esta página como favorita e volte sempre.
Geradores de legendas para mídias sociais
As legendas de mídias sociais que chamam a atenção estão a apenas um clique de distância.
Gerador de legendas
Está com pouco tempo? Use IA para obter ajuda para redigir legendas para seis redes sociais diferentes, incluindo Facebook, Twitter, LinkedIn e TikTok.
Gerador de legendas do Instagram
Gere legendas para Instagram em segundos com este redator de legendas para Instagram com IA.
Gerador de tuítes
Este gerador de tuítes alimentado por IA pode ajudá-lo a criar tweets dignos de se tornar virais para manter seu feed empolgante.
Gerador de postagens do LinkedIn
Este redator de legendas de IA é a chave para ajudá-lo a se tornar o próximo grande influenciador ou líder de pensamento do LinkedIn.
Gerador de legendas de postagens do Facebook
Preencha seu calendário de conteúdo rapidamente com este gerador de postagens do Facebook com inteligência artificial. Seja criativo e escreva seu conteúdo na metade do tempo.
Gerador de Meta Threads
As postagens de Threads virais estão a apenas alguns cliques de distância. Use este gerador de postagens gratuito para iniciar seu canal de Threads da maneira certa.
Gerador de descrições de vídeos do YouTube
Fique mais atento a seus vídeos e Shorts com este gerador de descrições de vídeos do YouTube.
Gerador de títulos do YouTube
Publique títulos do YouTube que farão com que os usuários queiram diminuir a velocidade de rolagem com este prático gerador de descrições de vídeos de primeira classe.
Geradores de hashtags de mídias sociais
Torne-se um super-herói das hashtags sem nem suar a camisa.
Gerador de hashtags
Turbine suas postagens de mídias sociais com este gerador de hashtags de mídias sociais gratuito para várias redes.
Gerador de hashtags do Instagram
Dê às suas postagens, Reels e Stories de feeds uma pitada de magia viral com este gerador de hashtags do Instagram.
Gerador de hashtags do TikTok
Obtenha mais visualizações na ForYouPage e além com este gerador de hashtags TikTok, que é perfeito para marcas e criadores.
Ferramentas gratuitas de escuta social
Veja o que as pessoas estão dizendo sobre sua marca ou setor, configure alertas para monitorar menções e crie buscas booleanas avançadas — tudo sem custo.
Gerador booleano
Obtenha termos de busca booleanos especializados e adaptados para profissionais de marketing com o gerador de busca booleana gratuito da Hootsuite.
Analisador de sentimentos
Descubra como os clientes se sentem sobre sua marca ou um tópico específico com esta ferramenta gratuita de análise de sentimento de marca.
Busca de monitoramento nas mídias sociais
Monitore as menções e hashtags da marca com essa ferramenta gratuita de pesquisa de mídias sociais. Descubra tópicos de tendências, encontre influenciadores e entre em contato com tópicos importantes.
Alertas de Social Listening
Nunca perca uma única menção à sua marca, seus produtos ou a palavras-chave. Tudo isso é entregue diretamente em sua caixa de entrada, totalmente gratuito.
Geradores de nomes de usuários de mídias sociais
Gere nomes de usuários que façam as pessoas quererem apertar o botão de seguir.
Gerador de nomes de usuários
Invente (ou reinvente) sua persona online com esse gerador de identificadores alimentado por IA para redes de mídias sociais, fóruns, sites de jogos e muito mais.
Gerador de nomes de usuários do Instagram
Obtenha uma lista de ideias de nomes para o Instagram em poucos segundos. É a ferramenta perfeita para empresas ou pessoas que desejam acertar no Insta.
Gerador de nomes de usuários do TikTok
Aumente suas chances de viralizar no TikTok com um novo nome de usuário brilhante. Gere uma lista de nomes de usuários do TikTok em segundos com essa ferramenta.
Gerador de nomes de usuários do YouTube
Destaque seu canal com um nome de usuário memorável do YouTube. Faça com que essa ferramenta crie uma lista de opções em um instante.
Geradores de biografias para mídias sociais
Uma nova biografia pode fazer você se sentir como uma pessoa completamente nova.
Gerador de biografias de mídias sociais
Crie uma biografia incrível em qualquer rede de mídias sociais com este prático criador de biografias para mais de 15 redes.
Gerador de biografias do Instagram
Atualize seu perfil do Instagram com este rápido gerador de biografias do Instagram. Funciona para contas empresariais e pessoais.
Gerador de descrições de canais do YouTube
Obtenha mais visualizações, curtidas e assinantes com este gerador de descrições de canais do YouTube rápido e fácil.
Ferramentas de análise de mídias sociais
Adeus, jogo de adivinhação. Estas ferramentas ajudarão você a entender como você está realmente se apresentando on-line.
Calculadora de ROI para mídias sociais
Quer ver quanto valor você está obtendo de cada postagem nas mídias sociais? Experimente esta calculadora de ROI gratuita.
Calculadora de taxa de engajamento
Determine seu retorno de investimento (ROI) em mídias sociais, aprimore seu kit de mídia e descubra quais postagens funcionam e quais precisam set trabalhadas.
Calculadora de taxa de engajamento do Instagram
Avalie rapidamente o desempenho de uma postagem de feed, story ou reel com esta calculadora de taxa de engajamento do Instagram.
TikTok engagement rate calculator
Forget mental math. Simply plug in your TikTok stats and we'll do all the number-crunching for you.
Calculadora de pontuação do Twitter
Deseja ver como está seu desempenho no Twitter? Experimente nossa ferramenta de pontuação de engajamento para ver como você está agora.
Ferramentas gratuitas de escuta social
Veja o que as pessoas estão dizendo sobre sua marca ou setor, configure alertas para monitorar menções e crie buscas booleanas avançadas — tudo sem custo.
Ferramenta de SEO para mídias sociais
Quer tornar seu conteúdo mais fácil de descobrir nas mídias sociais? Use essa ferramenta para fazer um upgrade em suas legendas para facilitar a pesquisa.
Ferramenta de SEO para Instagram
Permita que usuários do Instagram encontrem seu conteúdo usando esta ferramenta. Basta descrever sua postagem e ela otimizará a legenda para busca.
Ferramenta de SEO para TikTok
Chame atenção no TikTok com legendas ricas em palavras-chave, feitas para resultados de busca. Esta ferramenta cuidará disso para você.
Ferramenta de SEO para TikTok
Chame atenção no TikTok com legendas ricas em palavras-chave, feitas para resultados de busca. Esta ferramenta cuidará disso para você.
Outras ferramentas gratuitas
Essas são as ferramentas que não pertencem a nenhuma outra categoria (os assassinos silenciosos, se você quiser chamá-los assim).
Social media trend
tracker
Instantly view what's trending on social media today with our free trend analysis tool. See trending topics by type, industry, and region.
Calculadora de salário de gerente de mídias sociais
Veja como está seu salário com esta calculadora rápida. Basta inserir seu salário e pronto! Poder de negociação instantâneo.
Tradutor de emojis
Traduza texto para emojis e emojis para texto (incluindo inglês, francês, espanhol, italiano e alemão) com este tradutor de emojis gratuito.
Gerador de ideias de blogs
Conheça seu novo amigo de brainstorming para blogs. Ele o ajudará a criar rapidamente inúmeros tópicos geniais para postagens em blogs.
Gerador de ideias de conteúdo
Preencha seu calendário de conteúdo sem suar muito com este gerador de ideias de conteúdo. Obtenha ideias para postagens em mídias sociais, postagens em blogs, vídeos e muito mais.
Gerador de nome de empresas
Crie instantaneamente ideias de nomes de empresas memoráveis, cativantes e que geram dinheiro com este gerador gratuito de nomes de empresas alimentado por IA.
Avaliação de maturidade das mídias sociais
O quanto sua estratégia de mídias sociais é boa? Este teste de cinco minutos irá classificá-lo na escala de maturidade de mídias sociais e lhe dará dicas personalizadas sobre como melhorar.
Calculadora de funcionários embaixadores da marca
Se você está considerando se funcionários embaixadores da marca são um investimento que vale a pena, use esta calculadora para ver até onde eles pode levar sua marca.
Dicionário de mídias sociais
Defina termos e jargões do setor, de "alcance orgânico" a "pausa dos milleniums". Porque até mesmo os profissionais às vezes não entendem os mais recentes jargões.
Perguntas frequentes
As ferramentas gratuitas da Hootsuite são uma coleção de poupadores de tempo práticos, que facilitarão sua vida e ajudarão você a obter melhores resultados nas mídias sociais. De geradores de conteúdo de IA a calculadoras de taxa de engajamento, eles são os hacks à disposição, que ajudarão você a brilhar online com menos esforço.
Aqui você encontrará ferramentas gratuitas de IA que tirarão uma das tarefas mais trabalhosas de seus ombros: redigir. Elas podem gerar legendas e hashtags para as mídias sociais, apresentar ideias de postagens e, até mesmo, redigir sua biografia nas mídias sociais para você. É como se fosse uma ajuda extra para criar, planejar e otimizar suas postagens, para que elas tenham maior alcance nas redes sociais.
Estamos sempre lançando ferramentas gratuitas de gestão de mídias sociais; então, certifique-se de marcar esta página como favorita (ou de mantê-la aberta na guia de seu navegador pelo resto do tempo — não faremos julgamentos).
Infelizmente, você só pode dar uma pequena olhada nos recursos completos da ferramenta Hootsuite nesta página. Para revelar o potencial real do que a Hootsuite pode fazer pela sua marca, você vai querer cadastrar-se para um teste grátis da Hootsuite. Dentro da plataforma Hootsuite, você tem ideias ilimitadas de escrita e conteúdo de IA, para poder gastar mais tempo no que mais importa (rolando o TikTok em busca de "ideias", quem sabe?).
Cada ferramenta gratuita de mídias sociais é alimentada por sua própria fórmula mágica. Em alguns casos, essa fórmula mágica é a IA. Especificamente, muitas de nossas ferramentas gratuitas usam a versão mais recente do chatbot de processamento de linguagem natural ChatGPT.
O ChatGPT entende as entradas humanas e é capaz de criar respostas realmente impressionantes, semelhantes às humanas, o que o torna ótimo para ajudá-lo a redigir, debater e criar estratégias.
A IA é ótima e tudo o mais, mas funciona melhor em conjunto com os humanos. A verdade é que o molho secreto real por trás dessas ferramentas gratuitas é nossa experiência em mídias sociais há quase duas décadas. Muitas de nossas ferramentas de mídias sociais foram desenvolvidas com a ajuda dos melhores profissionais de mídias sociais que existem.
Por exemplo, nossa calculadora de taxa de engajamento usa uma fórmula personalizada desenvolvida por nossos profissionais de mídias sociais internos. Eles conhecem as métricas das mídias sociais por dentro e por fora; então, faz todo o sentido que eles infundam nossas ferramentas com seu know-how em mídias sociais para que você também possa se beneficiar.
Você acabou de descobrir sua nova arma secreta de mídias sociais, mas a plataforma Hootsuite é a última palavra em termos de ferramenta de mídias sociais. Ela traz ideias ilimitadas de redação e conteúdo de IA para uma guia, juntamente com agendamento, análise, gerenciamento de caixa de entrada e Social Listening. (A propósito, é por isso que os profissionais de mídias sociais avaliam a Hootsuite como a ferramenta nº 1 de gerenciamento de mídias sociais).
Você pode obter um teste grátis da Hootsuite agora mesmo para trazer todas as suas ferramentas favoritas de gerenciamento de mídias sociais para um painel de controle conveniente. Além disso, ao se se cadastrar na Hootsuite, você nunca mais precisará escrever suas próprias postagens. Não há limite para o número de legendas e ideias que você pode gerar com o OwlyWriter AI da Hootsuite. Então, vá em frente e deixe que os robôs cuidem disso para você.
Uma dúzia de ferramentas de mídias sociais. Uma única guia.
Cresça nas mídias sociais na metade do tempo. A Hootsuite traz agendamento, análise, automação e gestão de caixas de entrada em um único painel de controle.