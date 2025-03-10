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Painel de controle Hootsuite mostrando um calendário de conteúdo, opções de publicação em mídia social, análises de canal e uma mulher segurando um telefone.

Gerencie menos e automatize mais com o Hootsuite Professional

Automatize tarefas repetitivas, descubra insights mais profundos e crie conteúdo melhor com mais rapidez com o plano Hootsuite Professional.

Comece seu teste grátis

O que você ganha com o Hootsuite Professional

Símbolo do infinito

Gerencie contas ilimitadas de redes sociais

Gerenciamento de todas as contas em mídias sociais em um só lugar, sem limites de perfil, além de ferramentas avançadas de publicação e fluxos de trabalho automáticos.

Ícone de estalar de dedos

Deixe o trabalho repetitivo no piloto automático

Automação de respostas, conversas com clientes, rastreamento de links, impulsionamento de publicações e outros recursos com ferramentas baseadas em IA.

Ícone de lupa com gráfico

Identifique oportunidades antes dos concorrentes

Monitore tendências, acompanhe o sentimento do mercado, compare seu desempenho com o da concorrência e descubra o que está impulsionando os resultados.

O Hootsuite torna o gerenciamento de mídias sociais extremamente fácil. A possibilidade de agendar publicações antecipadamente... economiza muito tempo e permite que eu aproveite meus fins de semana sem precisar me preocupar com nossos canais sociais.
Slade Meadows
Gerente de marketing digital
Classic of Denton

Trabalhe com mais inteligência em todas as etapas do fluxo de trabalho de mídia social

Da criação de conteúdo ao atendimento ao cliente e à inteligência competitiva, o Professional ajuda você a automatizar mais processos e a descobrir insights mais profundos.

Uma interface de ferramenta de design para mídias sociais mostrando opções de modelos e uma publicação de Feliz Dia Nacional do Médico com um médico sorridente em uniforme azul.

Crie mais conteúdo em menos tempo

Gere legendas com IA, aumente automaticamente suas postagens de melhor desempenho, crie links personalizados e gerencie perfis em mídias sociais ilimitados de um Perch. Planeje campanhas com meses de antecedência, agende conteúdo em massa e automatize tarefas repetitivas de publicação para poder se concentrar na estratégia e não em tarefas repetitivas.

Uma interface de bate-papo com o cliente mostrando uma consulta de conta poupança, com um menu suspenso de roteamento e automação destacando as automações.

Transforme sua caixa de entrada em um motor de crescimento

Responda mais rapidamente com respostas inteligentes baseadas em IA, respostas automáticas e automações de DM que lidam com conversas rotineiras com clientes. Use o Nest para criar perfis de clientes mais completos, automatizar fluxos de trabalho comuns e oferecer experiências melhores aos clientes com menos esforço manual.

Painel de controle de análise de mídias sociais mostrando um gráfico de linhas de engajamento de concorrentes, tabela de estatísticas da conta e uma foto de uma tigela de comida.

Identifique oportunidades antes dos concorrentes

Monitore menções à marca, acompanhe o sentimento do público, descubra tópicos em alta e preveja conversas emergentes antes que elas se popularizem com o Lumen. Procure até 30 dias de conversas em redes sociais, compare resultados e use resumos com inteligência artificial para descobrir rapidamente o que é mais importante.

Painel de controle de Analytics mostrando um gráfico de linhas da taxa de engajamento e um indicador exibindo 6.783 impressões, ou 284 a mais do que as 6.499 anteriores.

Meça o mais importante

Acompanhe o desempenho pago e orgânico em seus canais sociais, compare com até 20 concorrentes e crie relatórios personalizáveis adaptados às suas metas. Agende relatórios, exporte resultados e descubra insights que ajudem a tomar decisões de marketing mais inteligentes.

Captura de tela da interface do usuário da ferramenta Wisdom AI, mostrando uma consulta para relatórios de desempenho trimestrais e insights de tendências do setor gerados por IA.

Trabalhe com mais inteligência com um colega de equipe de IA

Faça perguntas sobre seu conteúdo, concorrentes, público, desempenho ou tendências sociais em linguagem simples. O Wisdom ajuda o usuário a descobrir insights, resumir descobertas, identificar oportunidades e recomendar a melhor estratégia a seguir sem precisar vasculhar painéis de controle.

Simplifique e automatize as mídias sociais

Gere respostas, automatize conversas, ofereça suporte 24 horas por dia e 7 dias por semana e conheça tendências e insights competitivos que mantêm sua marca à frente.

ícone de robô

Responda mais rápido com IA

Responda aos clientes mais rapidamente com respostas geradas por IA que ajudam sua equipe a lidar com mais conversas em menos tempo.

ícone de pessoa em balão de chat

Resposta automática para dúvidas comuns

Responda automaticamente a perguntas frequentes, cumprimente novas mensagens e mantenha as conversas em andamento mesmo quando estiver offline.

balão de conversa

Converta comentários em clientes

Envie mensagens diretas automaticamente quando os usuários comentarem em suas publicações. Crie fluxos de resposta personalizados e incentive os usuários a agir.

Ícone de seta apontando para cima

Mantenha-se um passo à frente dos concorrentes

Veja a comparação do seu desempenho com o de até 20 concorrentes. Acompanhe o engajamento, a atividade de publicação e os resultados dos concorrentes.

Linha de tendência com brilhos de IA

Identifique tendências antes que elas se tornem populares

Identifique conversas emergentes antes que decolem com previsões baseadas em IA. Identifique tendências precocemente, crie conteúdo mais relevante e antecipe-se às tendências.

ícone de robô

Automatize interações
importantes

Reduza o trabalho manual com respostas automáticas, automações de DM e fluxos de trabalho que ajudam sua equipe a responder com mais rapidez e consistência.

Comece seu teste grátis

  • Logotipo da Adidas
  • Adobe
  • bacardi
  • Logotipo da Nestlé
  • Logotipo do Soundcloud
Logotipo da Adidas
Adobe
bacardi

Saiba o que o Hootsuite Pro pode fazer por você

Infográfico de estudo de caso da Stuckey's mostrando um aumento de 750% nas vendas online em dois anos, com ilustrações de doces e salgadinhos.

Como a Stuckey’s aumentou as vendas on-line em 750%

Veja como uma lendária empresa americana de doces usou o Hootsuite Pro para aumentar as vendas on-line em 750%.

Leia o estudo de caso

Megafone com ícones de mídias sociais flutuando em uma bolha rosa, incluindo os logotipos do Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e LinkedIn

Leia avaliações de clientes do Hootsuite

Nossos clientes chamam o Hootsuite de “divisor de águas” e “salvador da pátria” por um motivo.

Leia mais avaliações

Infográfico do estudo de caso da Apricotton mostrando um aumento de 108% nas vendas em 2 semanas, com ilustrações de sacolas de compras e moedas.

Como a Apricotton impulsionou um aumento de 108% nas vendas em duas semanas

Descubra como uma pequena empresa usou o Hootsuite para impulsionar seu crescimento social em velocidade máxima.

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Nossos clientes nos amam
Veja o que usuários reais de pequenas empresas têm a dizer sobre a Hootsuite
reviewStar
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Mar 10, 2025
“Lutei por cinco anos com a publicação de conteúdo para ver a Hootsuite resolver isso em menos de duas semanas.”
“Eu estava ficando para trás no conteúdo social, mas essa ferramenta tornou muito fácil me atualizar. Em algumas etapas, agendei dois meses de postagens e reativei todos os meus canais. A equipe de suporte foi super prest...”
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Dave M.
Fundador
Agência de marketing
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Dois colegas usando um laptop e um tablet, cercados por ícones coloridos de aplicativos em um fundo azul claro.

Trabalhe com mais inteligência em toda a sua estratégia social

Automatize tarefas repetitivas, descubra insights mais profundos e crie experiências melhores para o cliente com ferramentas baseadas em IA, desenvolvidas para marcas em crescimento.

Comece seu teste grátis

Perguntas frequentes

O Hootsuite Professional é ideal para marcas em crescimento e equipes de marketing que precisam de mais automação, insights mais profundos e maior controle sobre suas operações com mídias sociais.

O Professional contém tudo do Standard, além de perfis em mídia social ilimitados, análises avançadas, ferramentas de engajamento do cliente baseadas em IA, previsão de tendências e relatórios personalizáveis. É uma ótima opção para empresas que desejam dedicar menos tempo a tarefas manuais e mais tempo à criação de conteúdo, ao engajamento com clientes e à geração de resultados.

Precisa de mais opções? Compare todos os planos da Hootsuite.

O Hootsuite Professional não é a melhor opção para organizações que precisam de colaboração avançada, fluxos de trabalho de aprovação, relatórios de produtividade da equipe ou roteamento de atendimento ao cliente.

Se a sua operação de mídias sociais envolve múltiplas partes interessadas revisando conteúdo, equipes dedicadas de atendimento ao cliente ou processos estruturados de aprovação, Hootsuite Advanced pode ser uma escolha mais adequada.

Organizações que necessitam de governança, conformidade, funcionários embaixadores da marca ou inteligência social avançada em nível empresarial devem considerar o Hootsuite Enterprise.

O Hootsuite Professional contém tudo o que está presente na versão Standard, além de ferramentas avançadas de automação, relatórios, engajamento do cliente e inteligência social.

Usuários Professional têm acesso a:

  • Publicação e gestão de conteúdo (Perch): Perfis em mídia social ilimitados, criação de conteúdo com IA, aumento automático de postagens, links personalizados, rastreamento automático de links e ferramentas avançadas de publicação.

  • Atendimento ao cliente e engajamento (Nest): Respostas inteligentes com IA, respostas automáticas, automações de DM, perfis de contato e automações de conversa.

  • Analytics e relatórios (Analytics do Perch): Relatórios personalizáveis, benchmarking competitivo para até 20 concorrentes, exportações de relatórios, relatórios programados e notas de análise.

  • Social listening e inteligência (Lumen): busca social em 30 dias, previsão de tendências com IA, análise do sentimento, resumos de IA e monitoramento avançado da concorrência.

  • Insights e recomendações baseados em IA (Wisdom): Faça perguntas sobre seu público, concorrentes, conteúdo e desempenho para descobrir insights e identificar oportunidades com mais rapidez.

O Hootsuite Professional inclui ferramentas avançadas de análise e relatórios que ajudam você a entender o que está funcionando, identificar oportunidades e comunicar resultados às partes interessadas.

Com o Hootsuite Professional, você pode:

  • Acompanhar o desempenho das mídias sociais pagas e orgânicas nas principais redes.

  • Compare o desempenho com até 20 concorrentes.

  • Criar relatórios personalizáveis adaptados aos seus objetivos.

  • Exportar relatórios e compartilhar insights com as partes interessadas.

  • Agendar relatórios recorrentes.

  • Acompanhar o desempenho de campanhas, conteúdo e público-alvo em um único painel de controle.

O Hootsuite Professional contém o Lumen, nossa solução de social listening com inteligência artificial.

Com o Hootsuite Professional, você pode:

  • Pesquisar na conversa social dos últimos 30 dias.

  • Comparar até cinco pesquisas de uma vez.

  • Monitore menções, hashtags, concorrentes e tópicos do setor.

  • Analisar o sentimento e o volume de conversas.

  • Prever tendências emergentes com previsões baseadas em IA.

  • Resumir grandes volumes de conversas com IA.

  • Identificar oportunidades para criar conteúdo mais relevante e participar de conversas significativas.

Sim. O Hootsuite Professional inclui recursos de IA em publicação, engajamento, análise, monitoramento e insights.

Usuários profissionais podem gerar conteúdo com IA, usar respostas inteligentes baseadas em IA, automatizar interações com clientes, resumir conversas sociais, prever tendências e fazer perguntas Wisdom sobre desempenho, concorrentes, comportamento do público e oportunidades em mídias sociais.