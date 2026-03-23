Veja o que está bombando nas mídias sociais agora
Acompanhe as tendências, identifique os assuntos mais comentados e fique por dentro do que há de mais relevante nas mídias sociais. Filtre por região, setor, rede social e muito mais para obter resultados personalizados para sua marca e estratégia.
Observação: Esta ferramenta pode exibir conteúdo impreciso ou ofensivo que não representa as opiniões da Hootsuite. Você é o único responsável pelo uso de qualquer conteúdo gerado por esta ferramenta, incluindo sua conformidade com as leis aplicáveis e os direitos de terceiros.
Veja o que está bombando hoje antes de todo mundo!
Você pode passar horas navegando nas mídias sociais para descobrir o que está em alta. (Divertido? Sim. Saudável? Não.) Ou você pode adicionar esta ferramenta gratuita de acompanhamento de tendências aos seus favoritos e obter um resumo diário em segundos.
Ame ou odeie: as marcas que sabem aproveitar as tendências das mídias sociais são aquelas com maior probabilidade de viralizar, permanecer na mente dos consumidores e dominar seus mercados.
E por trás de cada campanha viral está um profissional de marketing digital que dedicou milhares de horas navegando, salvando favoritos, analisando e pesquisando a fundo…
Até agora.
O que é um rastreador de tendências de mídias sociais?
Um rastreador de tendências de mídias sociais é uma ferramenta que ajuda a identificar o que está em alta no momento em diversas plataformas sociais, analisando conversas em tempo real, hashtags, palavras-chave e dados de engajamento. Em vez de verificar manualmente cada rede, reúne as tendências mais relevantes em um só lugar para que seja possível entender rapidamente o que está ganhando força.
Com nosso rastreador gratuito de tendências de mídias sociais, é possível visualizar um snapshot em tempo real das tendências das mídias sociais desta semana, bem como hashtags e palavras-chave em alta. Além disso, obtenha informações sobre o engajamento, o sentimento e os sinais de impulso de cada tendência para ajudar a entender como as pessoas se sentem e interagem com cada tendência.
Como a IA detecta tendências nas mídias sociais?
O rastreador de tendências em tempo real da Hootsuite é a tecnologia proprietária de escuta social da Talkwalker. A inteligência artificial da Talkwalker monitora continuamente milhões de fontes em mídias sociais e na web, incluindo as principais redes sociais como Instagram, Facebook, Reddit, YouTube, X e Bluesky. Ela também monitora sites de notícias, blogs, fóruns e plataformas de avaliações.
À medida que as pessoas postam, comentam e compartilham em diferentes redes, o sistema captura menções, hashtags, palavras-chave e referências de marcas em tempo real, garantindo que as tendências observadas reflitam o que está acontecendo no momento.
Depois que os dados são coletados, a IA da Talkwalker os analisa utilizando processamento avançado de linguagem natural e reconhecimento visual. Isso permite que a tecnologia compreenda sentimentos, contextos e intenções em vários idiomas, além de detectar logotipos, objetos e cenas em imagens e vídeos.
A detecção de tendências impulsionada por IA identifica picos de conversas, tópicos emergentes e mudanças de ritmo, ajudando a revelar as últimas tendências das mídias sociais logo no início — não depois que elas já atingiram o pico.
Como usar este rastreador gratuito de tendências de mídias sociais
Usar a ferramenta gratuita de rastreamento de tendências do Hootsuite é simples, e não é necessário ter uma conta para começar.
Comece examinando a lista de tópicos de tendências para ver o que está chamando a atenção no momento. Cada tendência contém métricas-chave como menções, engajamento e sentimento para ajudar você a avaliar a dinâmica rapidamente.
Em seguida, use os filtros para refinar as tendências por setor, rede social, país ou tipo de tendência. Isso ajuda a se concentrar nas tendências atuais das mídias sociais que são realmente relevantes para o público, não apenas no que é popular globalmente.
Você também pode procurar uma marca, tópico ou palavra-chave específico para verificar se está em alta no momento.
As tendências das mídias sociais de hoje são mais importantes do que nunca
Previsões e relatórios anuais, incluindo nossas últimas tendências em mídias sociais para 2026, são valiosos para o planejamento de longo prazo. Mas não ajudam a responder ao que está acontecendo hoje.
As plataformas sociais avançam mais rapidamente do que a maioria dos calendários de conteúdo. Um tema que está em alta nesta semana pode parecer ultrapassado na próxima segunda-feira, e as marcas que demoram demais geralmente perdem a oportunidade de participar da conversa de maneira autêntica.
Em 2026, as tendências atuais nas mídias sociais são moldadas por momentos culturais, notícias de última hora, comportamentos de criadores e amplificação algorítmica. As tendências raramente permanecem em uma plataforma. Elas se espalham rapidamente por redes, formatos e regiões.
Compreender tendências emergentes e novas nas redes sociais permite que as equipes tomem decisões mais inteligentes em tempo real, seja reagindo a um momento cultural, validando uma ideia de conteúdo ou monitorando conversas de marca enquanto elas se desenrolam.
Leve o monitoramento de tendências para o próximo nível com o Hootsuite com Talkwalker AI
O Hootsuite com Talkwalker AI é mais do que um rastreador de tendências de mídias sociais. É uma plataforma completa de análise de tendências de consumo que não só ajuda a entender o que está em alta, mas também por que isso importa, para que seja possível passar da conscientização à ação mais rapidamente.
Com um plano pago do Hootsuite, é possível:
Identificar tendências cedo, não depois que atingirem o pico
Identificar picos de menções, hashtags e palavras-chave antes de se tornarem populares
Identificar tópicos emergentes enquanto ainda há tempo para agir, não para reagir
Compreender o que está impulsionando essa tendência
Utilizar agrupamento de conversas e análise de tópicos para revelar as narrativas por trás do agito
Ver o que as pessoas estão dizendo, como se sentem e quais subtemas estão impulsionando o engajamento
Acompanhar tendências em todas as plataformas, regiões e formatos
Monitorar tendências em redes sociais, sites de notícias, blogs, fóruns e idiomas.
Detectar tendências visuais usando reconhecimento de imagens e vídeos com tecnologia de IA, incluindo logotipos, objetos, cenas e estilos visuais
Transformar insights em ações
Gerar ideias de conteúdo oportunas, legendas e inspiração criativa baseadas no que está em alta no seu setor.
Usar análise do sentimento em tempo real para ajustar o tom e as mensagens conforme as conversas evoluem
Manter-se à frente com alertas, benchmarking e previsões
Comparar sua marca com a dos concorrentes para ver quem está liderando a conversa e onde surgem riscos ou oportunidades.
Configurar alertas personalizados para picos no volume de conversas ou no sentimento
Utilizar a previsão de tendências com inteligência artificial para identificar sinais precoces sobre quais tópicos e temas provavelmente ganharão força em seguida
A ferramenta de rastreamento de tendências mais completa
O rastreador gratuito de tendências de mídias sociais gratuito ajuda você a ver o que está em alta hoje. É uma forma rápida e acessível de se manter informado e criar o hábito de monitorar tendências.
Quando estiver pronto para se aprofundar, o Hootsuite, com o Talkwalker AI, ajuda você a entender todo o panorama das tendências. Desde a detecção e análise precoces até alertas, benchmarking e previsões, oferece as ferramentas para você agir com mais rapidez e confiança.
Perguntas frequentes (FAQs)
Existem algumas maneiras confiáveis de se manter atualizado sobre as tendências das mídias sociais, e a maioria das equipes utiliza uma combinação de abordagens. Navegar diretamente pelas redes sociais pode ajudar a identificar sinais iniciais, especialmente ao prestar atenção em hashtags em alta, buscas sugeridas e superfícies de descoberta, como a barra de busca do TikTok ou páginas de exploração. Esses sinais naturais são frequentemente o ponto de partida para o surgimento de tendências.
No entanto, depender apenas de plataformas individuais pode ser demorado e fragmentado. As tendências costumam se espalhar rapidamente entre as redes, e o que está em alta em uma plataforma já pode estar ganhando força em outros lugares. Utilizar uma ferramenta de rastreamento de tendências de mídias sociais ajuda a centralizar essas informações, mostrando o que está em alta no momento em todas as plataformas, juntamente com dados de engajamento e de impulso.
Para equipes que precisam de um contexto mais profundo e de monitoramento contínuo, ferramentas como o Hootsuite, com o Talkwalker AI, podem fornecer alertas e análises em tempo real que explicam por que as tendências estão surgindo e como estão se espalhando. Em conjunto, essas abordagens ajudam a se manter informado sem depender exclusivamente de rolagem infinita ou de palpites.
Você pode usar o rastreador de tendências para explorar diversos tipos de tendências, incluindo hashtags, eventos, marcas, pessoas e figuras públicas, além de palavras-chave ou tópicos emergentes. Isso facilita o monitoramento de tudo, desde momentos culturais a conversas sobre marcas e tópicos do setor que se desenvolvem rapidamente.
Sim. A ferramenta permite filtrar tendências por setor, para que seja possível concentrar-se nas conversas mais relevantes para seu trabalho.
Os setores incluídos apoiadas incluem negócios e finanças, entretenimento, moda, vida saudável, casa, saúde, música, política, cultura pop, imóveis, ciência, compras, esportes, viagens, governo, educação e muito mais.
Filtrar por setor ajuda a evitar tendências genéricas e a se concentrar no que está acontecendo na sua área.
Sim. É possível visualizar tendências em todo o mundo ou filtrar os resultados por região, incluindo América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África e Oceania. Isso é especialmente útil para equipes que gerenciam públicos regionais ou globais e que desejam obter insights sobre tendências localizadas.
Por enquanto, esta ferramenta permite explorar tendências no Instagram e no X.
A filtragem por rede ajuda a compreender onde as conversas estão ocorrendo, não apenas quais são as tendências.
Não vê a sua rede favorita listada? Não se preocupe — estamos trabalhando ativamente para adicionar mais!
Cada tendência inclui métricas importantes para ajudar a compreender o ritmo e o impacto.
As menções indicam com que frequência um tema apareceu nas últimas 24 horas, enquanto os engajamentos refletem interações como curtidas, comentários e compartilhamentos durante o mesmo período.
O sentimento indica se as conversas são geralmente positivas, negativas ou neutras. Você também verá comparações com as últimas 24 horas, para que possa avaliar rapidamente se o interesse está aumentando ou diminuindo.
Os dados de tendências por trás do nosso rastreador gratuito de tendências são atualizados diariamente e refletem as conversas das últimas 24 horas. Isso garante que você esteja sempre analisando as tendências atuais das mídias sociais, em vez de informações desatualizadas.
Acompanhar tendências é interessante. Transformar tendências em receita é melhor.
Da detecção precoce à análise em tempo real, o Hootsuite, com o Talkwalker AI, ajuda a transformar tendências sociais em impacto que pode ser comprovado.