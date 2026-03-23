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Veja o que está bombando nas mídias sociais agora

Acompanhe as tendências, identifique os assuntos mais comentados e fique por dentro do que há de mais relevante nas mídias sociais. Filtre por região, setor, rede social e muito mais para obter resultados personalizados para sua marca e estratégia.

Observação: Esta ferramenta pode exibir conteúdo impreciso ou ofensivo que não representa as opiniões da Hootsuite. Você é o único responsável pelo uso de qualquer conteúdo gerado por esta ferramenta, incluindo sua conformidade com as leis aplicáveis e os direitos de terceiros.

Dois cartões de visualização de dados sobrepostos mostram a análise do sentimento com ícones de emojis de felicidade/tristeza e um gráfico de linhas multicolorido com tendência ascendente
É possível acompanhar, monitorar e prever tendências de mídias sociais
Com o Hootsuite com o Talkwalker, você pode monitorar e prever tendências em todas as principais redes de mídias sociais, além de fóruns, sites de notícias, mídia tradicional e muito mais.

Veja o que está bombando hoje antes de todo mundo!

Você pode passar horas navegando nas mídias sociais para descobrir o que está em alta. (Divertido? Sim. Saudável? Não.) Ou você pode adicionar esta ferramenta gratuita de acompanhamento de tendências aos seus favoritos e obter um resumo diário em segundos. 

Ame ou odeie: as marcas que sabem aproveitar as tendências das mídias sociais são aquelas com maior probabilidade de viralizar, permanecer na mente dos consumidores e dominar seus mercados. 

E por trás de cada campanha viral está um profissional de marketing digital que dedicou milhares de horas navegando, salvando favoritos, analisando e pesquisando a fundo…

Até agora. 

O que é um rastreador de tendências de mídias sociais?

Um rastreador de tendências de mídias sociais é uma ferramenta que ajuda a identificar o que está em alta no momento em diversas plataformas sociais, analisando conversas em tempo real, hashtags, palavras-chave e dados de engajamento. Em vez de verificar manualmente cada rede, reúne as tendências mais relevantes em um só lugar para que seja possível entender rapidamente o que está ganhando força.

Com nosso rastreador gratuito de tendências de mídias sociais, é possível visualizar um snapshot em tempo real das tendências das mídias sociais desta semana, bem como hashtags e palavras-chave em alta. Além disso, obtenha informações sobre o engajamento, o sentimento e os sinais de impulso de cada tendência para ajudar a entender como as pessoas se sentem e interagem com cada tendência.


Três exemplares de uma capa vermelha da revista &quot;Tendências de Mídias Sociais&quot;, apresentando um retrato de perfil contra um fundo em degradê.
Relatório de tendências das mídias sociais para 2026: o que esperar nas mídias sociais em 2026
Leia o relatório gratuito de tendências deste ano e obtenha dados detalhados, insights de especialistas de plataformas e orientações práticas para acompanhar tendências.
Leia agora

Como a IA detecta tendências nas mídias sociais?

O rastreador de tendências em tempo real da Hootsuite é a tecnologia proprietária de escuta social da Talkwalker. A inteligência artificial da Talkwalker monitora continuamente milhões de fontes em mídias sociais e na web, incluindo as principais redes sociais como Instagram, Facebook, Reddit, YouTube, X e Bluesky. Ela também monitora sites de notícias, blogs, fóruns e plataformas de avaliações.

À medida que as pessoas postam, comentam e compartilham em diferentes redes, o sistema captura menções, hashtags, palavras-chave e referências de marcas em tempo real, garantindo que as tendências observadas reflitam o que está acontecendo no momento.

Depois que os dados são coletados, a IA da Talkwalker os analisa utilizando processamento avançado de linguagem natural e reconhecimento visual. Isso permite que a tecnologia compreenda sentimentos, contextos e intenções em vários idiomas, além de detectar logotipos, objetos e cenas em imagens e vídeos.

A detecção de tendências impulsionada por IA identifica picos de conversas, tópicos emergentes e mudanças de ritmo, ajudando a revelar as últimas tendências das mídias sociais logo no início — não depois que elas já atingiram o pico.

Como usar este rastreador gratuito de tendências de mídias sociais

Usar a ferramenta gratuita de rastreamento de tendências do Hootsuite é simples, e não é necessário ter uma conta para começar.

Comece examinando a lista de tópicos de tendências para ver o que está chamando a atenção no momento. Cada tendência contém métricas-chave como menções, engajamento e sentimento para ajudar você a avaliar a dinâmica rapidamente.

Em seguida, use os filtros para refinar as tendências por setor, rede social, país ou tipo de tendência. Isso ajuda a se concentrar nas tendências atuais das mídias sociais que são realmente relevantes para o público, não apenas no que é popular globalmente.

Você também pode procurar uma marca, tópico ou palavra-chave específico para verificar se está em alta no momento. 

As tendências das mídias sociais de hoje são mais importantes do que nunca

Previsões e relatórios anuais, incluindo nossas últimas tendências em mídias sociais para 2026, são valiosos para o planejamento de longo prazo. Mas não ajudam a responder ao que está acontecendo hoje.

As plataformas sociais avançam mais rapidamente do que a maioria dos calendários de conteúdo. Um tema que está em alta nesta semana pode parecer ultrapassado na próxima segunda-feira, e as marcas que demoram demais geralmente perdem a oportunidade de participar da conversa de maneira autêntica.

Em 2026, as tendências atuais nas mídias sociais são moldadas por momentos culturais, notícias de última hora, comportamentos de criadores e amplificação algorítmica. As tendências raramente permanecem em uma plataforma. Elas se espalham rapidamente por redes, formatos e regiões.

Compreender tendências emergentes e novas nas redes sociais permite que as equipes tomem decisões mais inteligentes em tempo real, seja reagindo a um momento cultural, validando uma ideia de conteúdo ou monitorando conversas de marca enquanto elas se desenrolam.

Leve o monitoramento de tendências para o próximo nível com o Hootsuite com Talkwalker AI

O Hootsuite com Talkwalker AI é mais do que um rastreador de tendências de mídias sociais. É uma plataforma completa de análise de tendências de consumo que não só ajuda a entender o que está em alta, mas também por que isso importa, para que seja possível passar da conscientização à ação mais rapidamente.

Com um plano pago do Hootsuite, é possível: 

Identificar tendências cedo, não depois que atingirem o pico

  • Identificar picos de menções, hashtags e palavras-chave antes de se tornarem populares

  • Identificar tópicos emergentes enquanto ainda há tempo para agir, não para reagir

Compreender o que está impulsionando essa tendência

  • Utilizar agrupamento de conversas e análise de tópicos para revelar as narrativas por trás do agito

  • Ver o que as pessoas estão dizendo, como se sentem e quais subtemas estão impulsionando o engajamento

Acompanhar tendências em todas as plataformas, regiões e formatos

  • Monitorar tendências em redes sociais, sites de notícias, blogs, fóruns e idiomas.
    Detectar tendências visuais usando reconhecimento de imagens e vídeos com tecnologia de IA, incluindo logotipos, objetos, cenas e estilos visuais

Transformar insights em ações

  • Gerar ideias de conteúdo oportunas, legendas e inspiração criativa baseadas no que está em alta no seu setor.
    Usar análise do sentimento em tempo real para ajustar o tom e as mensagens conforme as conversas evoluem

Manter-se à frente com alertas, benchmarking e previsões

  • Comparar sua marca com a dos concorrentes para ver quem está liderando a conversa e onde surgem riscos ou oportunidades.

  • Configurar alertas personalizados para picos no volume de conversas ou no sentimento

  • Utilizar a previsão de tendências com inteligência artificial para identificar sinais precoces sobre quais tópicos e temas provavelmente ganharão força em seguida

A ferramenta de rastreamento de tendências mais completa

O rastreador gratuito de tendências de mídias sociais gratuito ajuda você a ver o que está em alta hoje. É uma forma rápida e acessível de se manter informado e criar o hábito de monitorar tendências.

Quando estiver pronto para se aprofundar, o Hootsuite, com o Talkwalker AI, ajuda você a entender todo o panorama das tendências. Desde a detecção e análise precoces até alertas, benchmarking e previsões, oferece as ferramentas para você agir com mais rapidez e confiança.


Gráfico de linhas mostrando os resultados com ícone de notificação de alerta e cartão sobreposto exibindo o botão &quot;Criar novo relatório ou alerta&quot;
Acompanhe todas as menções de marcas ou concorrentes
Nunca perca uma menção à marca ou aos concorrentes. Configure alertas em tempo real e descubra o sentimento por trás de qualquer tópico ou tendência com o Hootsuite, com o Talkwalker IA.

Perguntas frequentes (FAQs)

Existem algumas maneiras confiáveis de se manter atualizado sobre as tendências das mídias sociais, e a maioria das equipes utiliza uma combinação de abordagens. Navegar diretamente pelas redes sociais pode ajudar a identificar sinais iniciais, especialmente ao prestar atenção em hashtags em alta, buscas sugeridas e superfícies de descoberta, como a barra de busca do TikTok ou páginas de exploração. Esses sinais naturais são frequentemente o ponto de partida para o surgimento de tendências.

No entanto, depender apenas de plataformas individuais pode ser demorado e fragmentado. As tendências costumam se espalhar rapidamente entre as redes, e o que está em alta em uma plataforma já pode estar ganhando força em outros lugares. Utilizar uma ferramenta de rastreamento de tendências de mídias sociais ajuda a centralizar essas informações, mostrando o que está em alta no momento em todas as plataformas, juntamente com dados de engajamento e de impulso.

Para equipes que precisam de um contexto mais profundo e de monitoramento contínuo, ferramentas como o Hootsuite, com o Talkwalker AI, podem fornecer alertas e análises em tempo real que explicam por que as tendências estão surgindo e como estão se espalhando. Em conjunto, essas abordagens ajudam a se manter informado sem depender exclusivamente de rolagem infinita ou de palpites.

Você pode usar o rastreador de tendências para explorar diversos tipos de tendências, incluindo hashtags, eventos, marcas, pessoas e figuras públicas, além de palavras-chave ou tópicos emergentes. Isso facilita o monitoramento de tudo, desde momentos culturais a conversas sobre marcas e tópicos do setor que se desenvolvem rapidamente.

Sim. A ferramenta permite filtrar tendências por setor, para que seja possível concentrar-se nas conversas mais relevantes para seu trabalho.

Os setores incluídos apoiadas incluem negócios e finanças, entretenimento, moda, vida saudável, casa, saúde, música, política, cultura pop, imóveis, ciência, compras, esportes, viagens, governo, educação e muito mais.

Filtrar por setor ajuda a evitar tendências genéricas e a se concentrar no que está acontecendo na sua área.

Sim. É possível visualizar tendências em todo o mundo ou filtrar os resultados por região, incluindo América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, África e Oceania. Isso é especialmente útil para equipes que gerenciam públicos regionais ou globais e que desejam obter insights sobre tendências localizadas.

Por enquanto, esta ferramenta permite explorar tendências no Instagram e no X.

A filtragem por rede ajuda a compreender onde as conversas estão ocorrendo, não apenas quais são as tendências.

Não vê a sua rede favorita listada? Não se preocupe — estamos trabalhando ativamente para adicionar mais!

Cada tendência inclui métricas importantes para ajudar a compreender o ritmo e o impacto.

As menções indicam com que frequência um tema apareceu nas últimas 24 horas, enquanto os engajamentos refletem interações como curtidas, comentários e compartilhamentos durante o mesmo período.

O sentimento indica se as conversas são geralmente positivas, negativas ou neutras. Você também verá comparações com as últimas 24 horas, para que possa avaliar rapidamente se o interesse está aumentando ou diminuindo.

Os dados de tendências por trás do nosso rastreador gratuito de tendências são atualizados diariamente e refletem as conversas das últimas 24 horas. Isso garante que você esteja sempre analisando as tendências atuais das mídias sociais, em vez de informações desatualizadas.

Painel de controle do Analytics mostrando métricas positivas com resultados de 1,2 milhão, engajamento de 7,5 milhões, 62,9% de sentimento positivo e 1,1 milhão de autores

Acompanhar tendências é interessante. Transformar tendências em receita é melhor.

Da detecção precoce à análise em tempo real, o Hootsuite, com o Talkwalker AI, ajuda a transformar tendências sociais em impacto que pode ser comprovado.