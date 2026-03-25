Aumente o alcance com um agendador do Pinterest fácil de usar
Crie, agende e publique marcadores do Pinterest em várias contas ou pastas de uma só vez. Publique no momento certo, todas as vezes (mesmo se você estiver fora do escritório ou dormindo).
Agende Pins do Pinterest com TODAS as suas outras redes sociais em um só lugar.
Agende e analise suas postagens do Pinterest em uma única aba
Economize horas agendando marcadores do Pinterest
Economize tempo agendando e publicando Marcadores diretamente no painel da Hootsuite com o melhor agendador do Pinterest. Veja exatamente como seus marcadores aparecerão no feed e estresse-se menos sabendo que você está postando no melhor momento para seu público.
Cria e personalize todos os seus álbuns do Pinterest
Carregue diretamente dos seus próprios arquivos multimédia aprovados previamente e configure processos de aprovação para manter seus marcadores em sintonia com a marca. Além disso, você pode criar pastas secretas para proteger sua estética elegante no Pinterest.
Crie seu calendário de conteúdo do Pinterest rapidamente
Veja seus marcadores numa vista de calendário com todas as suas outras publicações nas redes sociais. Arraste e solte para preencher lacunas na sua agenda.
Nunca fique sem ideias com o brainstorming aprimorado por IA
Use o OwlyWriter AI para ter novas ideias para postagens no Pinterest em poucos segundos. Você pode utilizá-lo até mesmo para ajudar a escrever textos atraentes para seus marcadores.
A integração do Pinterest a outras plataformas de mídias sociais na Hootsuite é um divisor de águas. Com essa integração, a Hootsuite é, de fato, a ferramenta de gerenciamento que todos os profissionais de mídias sociais precisam adotar e ter como parte de seu local de trabalho".
Você está em boa companhia com a ferramenta n.° 1 de gerenciamento de mídias sociais
A Hootsuite é o N.º 1 melhor produto de software do G2 para 2026.
Nossos clientes nos classificaram em N.º 1 em várias categorias do G2 este ano, incluindo melhores produtos de software e melhores produtos de marketing. O G2 é uma das maiores plataformas independentes de avaliações de software, impulsionada por avaliações verificadas de clientes.