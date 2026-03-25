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Aumente o alcance com um agendador do Pinterest fácil de usar

Crie, agende e publique marcadores do Pinterest em várias contas ou pastas de uma só vez. Publique no momento certo, todas as vezes (mesmo se você estiver fora do escritório ou dormindo).

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Agende Pins do Pinterest com TODAS as suas outras redes sociais em um só lugar.

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Agende e analise suas postagens do Pinterest em uma única aba

Economize horas agendando marcadores do Pinterest

Economize tempo agendando e publicando Marcadores diretamente no painel da Hootsuite com o melhor agendador do Pinterest. Veja exatamente como seus marcadores aparecerão no feed e estresse-se menos sabendo que você está postando no melhor momento para seu público.

Imagem de bolinhos em um prato com dois pop-ups dizendo &quot;pin para comida saudável&quot; e &quot; publique agora &quot;

Cria e personalize todos os seus álbuns do Pinterest

Carregue diretamente dos seus próprios arquivos multimédia aprovados previamente e configure processos de aprovação para manter seus marcadores em sintonia com a marca. Além disso, você pode criar pastas secretas para proteger sua estética elegante no Pinterest.

imagem de um sanduíche e bolinhos, com um botão pop-up dizendo &quot;criar painel&quot;

Crie seu calendário de conteúdo do Pinterest rapidamente

Veja seus marcadores numa vista de calendário com todas as suas outras publicações nas redes sociais. Arraste e solte para preencher lacunas na sua agenda.

Ilustração de um feed de notificações com o logotipo do Pinterest e imagem de um bolinho, juntamente com controles deslizantes de mídias sociais

Nunca fique sem ideias com o brainstorming aprimorado por IA

Use o OwlyWriter AI para ter novas ideias para postagens no Pinterest em poucos segundos. Você pode utilizá-lo até mesmo para ajudar a escrever textos atraentes para seus marcadores.

Ideias de postagens: throwback thursday e contagem regressiva
A integração do Pinterest a outras plataformas de mídias sociais na Hootsuite é um divisor de águas. Com essa integração, a Hootsuite é, de fato, a ferramenta de gerenciamento que todos os profissionais de mídias sociais precisam adotar e ter como parte de seu local de trabalho&quot;.
Karen Freberg
University of Louisville

Você está em boa companhia com a ferramenta n.° 1 de gerenciamento de mídias sociais

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Three G2 award badges for 2026 showing Top 100 Best Software, Top 50 Marketing Products, and Top 100 Highest Satisfaction rankings

A Hootsuite é o N.º 1 melhor produto de software do G2 para 2026.

Nossos clientes nos classificaram em N.º 1 em várias categorias do G2 este ano, incluindo melhores produtos de software e melhores produtos de marketing. O G2 é uma das maiores plataformas independentes de avaliações de software, impulsionada por avaliações verificadas de clientes.

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