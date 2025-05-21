Consigue una demo rápida y sin riesgos de Parliament
Descubre de qué manera Parliament (anteriormente, Hootsuite Amplify) facilita la promoción por parte de los empleados y ayuda a marcas como la tuya a aumentar la interacción, el alcance y los ingresos sin esfuerzo adicional.
¿Qué puedo esperar?
✓ Una demo de Parliament, adaptada a tu equipo y objetivos
✓ Una vista en directo de Parliament, incluyendo el centro de contenido, la tabla de clasificación y los análisis
✓ Insights sobre cómo Parliament puede ayudarte a promocionar tu mensaje y ahorrar presupuesto
✓ Sin ningún compromiso. Lo prometemos.
Respaldado por las mejores marcas de las RR. SS.
Paso 1 de 2
Programa tu demo
* indica los campos obligatorios
Desbloquea tu mayor canal de crecimiento no aprovechado
200 %
Mayores porcentajes de clics cuando un empleado comparte contenido en comparación con cuando lo hace una empresa
8x
Más interacción cuando son los empleados, y no las empresas, quienes comparten contenido
839 000 USD
En costes publicitarios ahorrados por los clientes de Hootsuite durante tres años para lograr el mismo alcance
La plataforma Parliament ha permitido a nuestro equipo de ventas compartir contenido de forma segura en sus canales sociales, lo que ha generado un aumento en el número de visitantes y de consultas.
Miles Mercer
Responsable de Marketing Digital
Keyloop
Lee opiniones de usuarios reales de Parliament
May 21, 2025
“Una forma brillante de garantizar mensajes coherentes en una red más amplia.”
“Parliament también ha sido un punto de inflexión para QA Ltd. Permite a nuestros equipos compartir fácilmente contenido aprobado, convirtiendo a nuestros empleados en defensores de la marca. Esto amplía en gran medida nu...”Lee la reseña completa
Lee la reseña completa
Lucy R.
Responsable de redes sociales