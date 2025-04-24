Ayudando a las organizaciones a desbloquear el valor de sus relaciones en las redes sociales desde 2008
Hootsuite comenzó en 2008 cuando la agencia de marketing digital de nuestro fundador necesitaba una herramienta para gestionar las redes sociales. No pudimos encontrar lo que necesitábamos, así que lo creamos nosotros mismos. Le pusimos un nombre (¡Hootsuite!), lo pegamos con cinta adhesiva a la puerta de entrada y llegamos a 100 000 usuarios ese verano. No hemos mirado atrás desde entonces.
Todas las mejores marcas en las redes sociales usan Hootsuite
Ushering in a new era of social media performance
Hootsuite pioneered the social media management category in 2008, and has been leading the global social space ever since.
Today, Hootsuite is the social media performance engine that helps organizations unlock the value of their social media relationships, by turning social insights into clear action and measurable business impact.
With unparalleled expertise in social marketing, social listening, employee advocacy, and social customer service, Hootsuite is the trusted choice for hundreds of thousands of customers, from small businesses to the largest in the world.
Hootsuite es el mejor producto de software n.º 1 de G2 en 2026
Nuestros clientes nos calificaron de líderes en múltiples categorías de G2 este año, lo que incluye "Mejores productos de software" y "Mejores productos de marketing. G2 es una de las mayores plataformas independientes de revisión de software y está impulsada por las opiniones verificadas de los clientes.
Tómalo de usuarios reales: Hootsuite es imprescindible
La inclusión es el corazón de lo que hacemos
Estamos construyendo una cultura diversa, inclusiva y orientada a los resultados, que anima a las personas a ser quienes son y crea un entorno en el que todos los empleados tienen la oportunidad de destacar.
Para guiarnos en todo lo que hacemos, nos ceñimos a seis principios rectores.
Estar a la altura
Dare to go beyond the expected to achieve greatness.
Un equipo
Make Hootsuite a place we soar together by respecting each other's individuality, building trust, and showing up for the team.
Obsesión por el cliente
Nos centramos al 100% en ayudar a nuestros clientes a tener éxito.
Ir rápido, ser ágiles
Ampliamos nuestra ventaja competitiva con un compromiso por actuar con velocidad y simplicidad por encima de la perfección y la complejidad.
Ir a por todas
Nos comprometemos a construir una empresa increíble y rentable para nuestros clientes, nuestros empleados y el resto de partes interesadas.
Vecinos y aliados
Devuelve algo a tu comunidad y sé su aliado.
En 2008, las redes sociales acababan de empezar a cambiarlo todo y las empresas trataban de darle sentido a su impacto. Creamos un prototipo de una herramienta para gestionar múltiples redes desde un solo panel de control y, aunque la idea era simple, se popularizó rápidamente. 15 años después, Hootsuite ahora tiene clientes en más de 200 países y oficinas en todo el mundo.
Real actions lead to real results
Nuestro equipo directivo
Una ejecución sólida comienza con una visión brillante. Conoce al valiente equipo ejecutivo y al consejo de administración de Hootsuite.
Nuestro compromiso DEI
Nos esforzamos por hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y capacitados para hacer su mejor trabajo sin comprometer quiénes son.
Nuestro impacto social
We strive to positively impact our employees, customers, neighborhoods, communities, and our environment.