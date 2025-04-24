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Ayudando a las organizaciones a desbloquear el valor de sus relaciones en las redes sociales desde 2008

Hootsuite comenzó en 2008 cuando la agencia de marketing digital de nuestro fundador necesitaba una herramienta para gestionar las redes sociales. No pudimos encontrar lo que necesitábamos, así que lo creamos nosotros mismos. Le pusimos un nombre (¡Hootsuite!), lo pegamos con cinta adhesiva a la puerta de entrada y llegamos a 100 000 usuarios ese verano. No hemos mirado atrás desde entonces.

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Todas las mejores marcas en las redes sociales usan Hootsuite

  • Logotipo de la Universidad de Chicago
  • Adobe
  • JetBlue
  • Logotipo de U-haul
Logotipo de la Universidad de Chicago
Adobe
JetBlue
Más de 200 000
Usuarios
6 mil+
Clientes de la empresa
Más de 15
años de excelencia

Ushering in a new era of social media performance 

Hootsuite pioneered the social media management category in 2008, and has been leading the global social space ever since.

Today, Hootsuite is the social media performance engine that helps organizations unlock the value of their social media relationships, by turning social insights into clear action and measurable business impact. 

With unparalleled expertise in social marketing, social listening, employee advocacy, and social customer service, Hootsuite is the trusted choice for hundreds of thousands of customers, from small businesses to the largest in the world. 

Nasdaq billboard in Times Square displays Hootsuite's G2 Best Software award, with soccer imagery on adjacent screen and award badges below

Hootsuite es el mejor producto de software n.º 1 de G2 en 2026

Nuestros clientes nos calificaron de líderes en múltiples categorías de G2 este año, lo que incluye "Mejores productos de software" y "Mejores productos de marketing. G2 es una de las mayores plataformas independientes de revisión de software y está impulsada por las opiniones verificadas de los clientes.

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Tómalo de usuarios reales: Hootsuite es imprescindible

G2 logo
Nuestros clientes nos adoran
Descubre qué dicen nuestros usuarios sobre Hootsuite.
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Apr 24, 2025
“¡Hootsuite hace mi vida 10 veces más fácil!”
“Trabajo con varios gimnasios y franquicias y me encanta que Hootsuite me permita publicar en todas mis plataformas individuales o hacer promociones cruzadas cuando lo necesito. La opción de personalizar mis subtítulos pa...”
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Courtney W.
Courtney W.
Administrador de redes sociales
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La inclusión es el corazón de lo que hacemos

Estamos construyendo una cultura diversa, inclusiva y orientada a los resultados, que anima a las personas a ser quienes son y crea un entorno en el que todos los empleados tienen la oportunidad de destacar.

Para guiarnos en todo lo que hacemos, nos ceñimos a seis principios rectores.

Estar a la altura

Dare to go beyond the expected to achieve greatness.

Un equipo

Make Hootsuite a place we soar together by respecting each other's individuality, building trust, and showing up for the team.

Obsesión por el cliente

Nos centramos al 100% en ayudar a nuestros clientes a tener éxito.

Ir rápido, ser ágiles

Ampliamos nuestra ventaja competitiva con un compromiso por actuar con velocidad y simplicidad por encima de la perfección y la complejidad.

Ir a por todas

Nos comprometemos a construir una empresa increíble y rentable para nuestros clientes, nuestros empleados y el resto de partes interesadas.

Vecinos y aliados

Devuelve algo a tu comunidad y sé su aliado.

En 2008, las redes sociales acababan de empezar a cambiarlo todo y las empresas trataban de darle sentido a su impacto. Creamos un prototipo de una herramienta para gestionar múltiples redes desde un solo panel de control y, aunque la idea era simple, se popularizó rápidamente. 15 años después, Hootsuite ahora tiene clientes en más de 200 países y oficinas en todo el mundo.
Ryan Holmes
Ryan Holmes
Fundador
Hootsuite

Real actions lead to real results

Nuestro equipo directivo

Una ejecución sólida comienza con una visión brillante. Conoce al valiente equipo ejecutivo y al consejo de administración de Hootsuite.

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Nuestro compromiso DEI

Nos esforzamos por hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y capacitados para hacer su mejor trabajo sin comprometer quiénes son.

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Nuestro impacto social

We strive to positively impact our employees, customers, neighborhoods, communities, and our environment.

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