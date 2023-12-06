Impulsa el alcance con la plataforma n.º 1 de promoción por parte de los empleados
Aumenta el reconocimiento de marca e incrementa tu presencia en redes sociales con las herramientas de promoción por parte de los empleados de Hootsuite. Hootsuite Amplify facilita que tus empleados compartan tu contenido y amplía enormemente tu alcance en las redes sociales.
Descubre hasta dónde puede llevar tu mensaje Amplify
¿Estás pensando en implementar un programa de promoción por parte de los empleados? Utiliza esta herramienta gratuita para calcular tu alcance potencial con Amplify.
Convierte las voces de los empleados en altavoces para tu marca
Hootsuite Amplify ofrece contenido de marca previamente aprobado para que tus empleados lo compartan en sus redes sociales en segundos.
Amplía tu alcance en redes sociales con menos esfuerzo
Atrae nuevos negocios sin esfuerzo adicional. Las investigaciones demuestran que el 92 % de los seguidores de un empleado son nuevos en la marca, lo que significa un alcance exponencial cuando los empleados promotores comparten contenido de la empresa en sus redes.
Reduce los costes de publicidad a la mitad
Llega al mismo número de personas que con los anuncios pagados sin coste adicional gracias a las herramientas de amplificación de los empleados. Aprovecha el poder de las redes de los empleados e impulsa un ROI real.
Ahorra tiempo y destaca con la IA
El redactor de contenido de IA integrado de Hootsuite elaborará pies de foto y contenido al instante que puedes usar para crear publicaciones en Amplify. Y luego tu equipo puede compartirlas con un solo clic.
Atrae al mejor talento y muestra la cultura de la empresa
Los equipos de RR. HH. utilizan las herramientas de promoción por parte de los empleados de Hootsuite para contratar, crear una marca de empleador, mostrar la cultura de la empresa y más. Obtén más información sobre cómo las empresas aprovechan la promoción por parte de los empleados para atraer a los mejores talentos.
Alcanza tus objetivos empresariales más rápido
Anima a los empleados a compartir contenido que ayude a apoyar tus objetivos empresariales específicos. Promociona productos o servicios, facilita orientación estratégica a los clientes, comparte anuncios de la empresa y mucho más.
8 veces más interacción con solo unos clics
1
Crear
Los administradores crean contenido preaprobado de acuerdo con los valores de la marca para que los empleados lo compartan directamente desde el panel de control de Hootsuite.
2
Compartir
Los usuarios comparten contenido aprobado por la marca en sus propios canales de redes sociales con tan solo unos pocos clics.
3
Seguimiento
Los administradores hacen un seguimiento de la interacción y el rendimiento de cada publicación, incluyendo el impacto de la publicación y las tasas de adopción de usuarios.
Conecta con las herramientas favoritas de tu equipo
La plataforma de promoción por parte de los empleados de Hootsuite está diseñada para ayudar a tu equipo a compartir contenido significativo sobre la marcha con las herramientas que ya utilizan.
Microsoft Teams
Añade Amplify a Microsoft Teams y comparte contenido fácilmente en redes sociales directamente desde tu panel de control de Teams.
Slack
Visualiza un feed de Slack que muestra el contenido creado y aprobado por tu organización y comparte lo que quieras con unos pocos clics.
UpContent
Haz emerger contenidos frescos y atractivos y convierte a tus empleados en líderes de opinión del sector con las herramientas de selección de contenido de UpContent.
Tint
Llega a la audiencia adecuada con contenido de confianza generado por el usuario, gestión de derechos legales, creadores de campañas y contenido, y una plataforma UGC empresarial.
Historias de clientes: Cómo usan marcas reales la promoción por parte de los empleados
DaVita desarrolla una estrategia saludable de reclutamiento en redes sociales utilizando Hootsuite Amplify
Athletico pone en marcha su estrategia social mediante la promoción por parte de los empleados
La mejor valorada por las mejores marcas en redes sociales
Preguntas frecuentes (FAQ)
La promoción por parte de los empleados es cuando estos promueven y comparten el contenido de su empresa en sus canales personales de redes sociales. Esta práctica ayuda a ampliar el alcance de tu marca, generar confianza y posicionar a los empleados como voces auténticas de la empresa.
Un programa de promoción por parte de los empleados implica crear contenido organizado y compartible, normalmente a través de una aplicación o plataforma de promoción por parte de los empleados, para ayudar a amplificar los mensajes de marca en las redes sociales.
Programas como Hootsuite Amplify hacen que sea sencillo para los equipos participar compartiendo publicaciones preaprobadas con un solo clic. Convierte los mensajes de los empleados en un juego con un ranking integrado e incluye análisis esenciales para ayudarte a seguir tu progreso.
La promoción por parte de los empleados es una forma poderosa de extender la visibilidad de la marca, aumentar el alcance orgánico y construir credibilidad. Cuando los empleados actúan como promotores en redes sociales, sus redes confían más en ellos que en los anuncios de marca, lo que convierte la promoción en una de las estrategias más efectivas para el conocimiento de marca y la interacción.
El software de promoción por parte de los empleados, a veces llamado aplicación de promoción por parte de los empleados o programa de promoción por parte de los empleados en redes sociales, está diseñado para simplificar la distribución de contenido para los empleados. Herramientas como Hootsuite Amplify permiten a los empleados compartir publicaciones aprobadas en múltiples plataformas, asegurando mensajes consistentes y conformes.
Las mejores plataformas de promoción por parte de los empleados van más allá de compartir contenido: hacen que la promoción sea sencilla, atractiva y medible.
Las principales marcas globales confían en Hootsuite Amplify porque se integra sin problemas con herramientas como Slack y Microsoft Teams, ofrece recomendaciones con IA para aumentar la interacción e incluye funciones que hacen que compartir en equipo sea realmente divertido. (Hola, tabla de clasificación).
¿No sabes cuál elegir? Consulta nuestra guía de los mejores programas de promoción por parte de los empleados para un resumen rápido de las opciones mejor valoradas.
Bueno, para empezar, ¡Hootsuite Amplify fue una de las primeras empresas de promoción por parte de los empleados! Eso significa que hemos tenido mucho tiempo para perfeccionar la plataforma y hacerla la mejor del mercado.
En comparación con otras soluciones, Amplify es conocida por su facilidad de uso, integraciones fluidas con herramientas como Microsoft Teams y Slack, y su contacto centralizado a la plataforma más amplia de Hootsuite. Estos puntos fuertes facilitan que los empleados las adopten y que las organizaciones las gestionen junto con sus flujos de trabajo de redes sociales existentes.
Al convertir a los empleados en defensores de las redes sociales, las empresas pueden amplificar sus mensajes de manera exponencial. De media, la promoción por parte de los empleados puede impulsar un 200 % más de interacción y generar una mayor confianza en comparación con los canales de marca, como se muestra en los resultados de clientes de Hootsuite Amplify.
Aumenta ahora tu alcance exponencialmente
Descubre por ti mismo cómo Hootsuite puede ayudarte a ampliar tu alcance y aumentar el conocimiento de marca con poco esfuerzo y menos presupuesto.