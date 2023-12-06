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Hombre mirando el teléfono dando el visto bueno con el panel de Amplify

Impulsa el alcance con la plataforma n.º 1 de promoción por parte de los empleados

Aumenta el reconocimiento de marca e incrementa tu presencia en redes sociales con las herramientas de promoción por parte de los empleados de Hootsuite. Hootsuite Amplify facilita que tus empleados compartan tu contenido y amplía enormemente tu alcance en las redes sociales.

Solicita una demo
200 %
Mayor porcentaje de clics cuando un empleado comparte contenido, en comparación con cuando lo comparte una empresa.
LinkedIn
x8
Más interacción cuando son los empleados, y no las empresas, quienes comparten contenido
Redes sociales hoy
839 000 USD
En costes publicitarios ahorrados por los clientes de Hootsuite durante tres años para lograr el mismo alcance
Caso de éxito de Amplify

Descubre hasta dónde puede llevar tu mensaje Amplify

¿Estás pensando en implementar un programa de promoción por parte de los empleados? Utiliza esta herramienta gratuita para calcular tu alcance potencial con Amplify.

Convierte las voces de los empleados en altavoces para tu marca

Hootsuite Amplify ofrece contenido de marca previamente aprobado para que tus empleados lo compartan en sus redes sociales en segundos.

Gráfico que muestra una publicación en redes sociales con interacciones, me gusta y etiquetas

Amplía tu alcance en redes sociales con menos esfuerzo

Atrae nuevos negocios sin esfuerzo adicional. Las investigaciones demuestran que el 92 % de los seguidores de un empleado son nuevos en la marca, lo que significa un alcance exponencial cuando los empleados promotores comparten contenido de la empresa en sus redes.

Panel de control de Hootsuite Amplify con objetivos semanales de veces compartidas

Reduce los costes de publicidad a la mitad

Llega al mismo número de personas que con los anuncios pagados sin coste adicional gracias a las herramientas de amplificación de los empleados. Aprovecha el poder de las redes de los empleados e impulsa un ROI real.

Herramienta de escritura de Hootsuite AI

Ahorra tiempo y destaca con la IA

El redactor de contenido de IA integrado de Hootsuite elaborará pies de foto y contenido al instante que puedes usar para crear publicaciones en Amplify. Y luego tu equipo puede compartirlas con un solo clic.

Publicación en redes sociales que dice &quot;estamos contratando&quot; con el botón Compartir

Atrae al mejor talento y muestra la cultura de la empresa

Los equipos de RR. HH. utilizan las herramientas de promoción por parte de los empleados de Hootsuite para contratar, crear una marca de empleador, mostrar la cultura de la empresa y más. Obtén más información sobre cómo las empresas aprovechan la promoción por parte de los empleados para atraer a los mejores talentos.

Robot en un portátil con gráficos que muestran métricas de rendimiento

Alcanza tus objetivos empresariales más rápido

Anima a los empleados a compartir contenido que ayude a apoyar tus objetivos empresariales específicos. Promociona productos o servicios, facilita orientación estratégica a los clientes, comparte anuncios de la empresa y mucho más.

8 veces más interacción con solo unos clics

número uno / paso uno

1

Crear

Los administradores crean contenido preaprobado de acuerdo con los valores de la marca para que los empleados lo compartan directamente desde el panel de control de Hootsuite.

2 número dos / paso dos

2

Compartir

Los usuarios comparten contenido aprobado por la marca en sus propios canales de redes sociales con tan solo unos pocos clics.

3 paso tres / icono número tres

3

Seguimiento

Los administradores hacen un seguimiento de la interacción y el rendimiento de cada publicación, incluyendo el impacto de la publicación y las tasas de adopción de usuarios.

Conecta con las herramientas favoritas de tu equipo

La plataforma de promoción por parte de los empleados de Hootsuite está diseñada para ayudar a tu equipo a compartir contenido significativo sobre la marcha con las herramientas que ya utilizan.

Logotipo de Microsoft Teams

Microsoft Teams

Añade Amplify a Microsoft Teams y comparte contenido fácilmente en redes sociales directamente desde tu panel de control de Teams.


Más información
Logotipo de Slack

Slack

Visualiza un feed de Slack que muestra el contenido creado y aprobado por tu organización y comparte lo que quieras con unos pocos clics.


Más información
Logotipo de UpContent

UpContent

Haz emerger contenidos frescos y atractivos y convierte a tus empleados en líderes de opinión del sector con las herramientas de selección de contenido de UpContent.

Más información
Logotipo de TINT

Tint

Llega a la audiencia adecuada con contenido de confianza generado por el usuario, gestión de derechos legales, creadores de campañas y contenido, y una plataforma UGC empresarial.

Más información

Historias de clientes: Cómo usan marcas reales la promoción por parte de los empleados

Empleados del sector de la salud con batas azules, mascarillas quirúrgicas y protectores faciales trabajan juntos en un entorno médico
Logo de DaVita

DaVita desarrolla una estrategia saludable de reclutamiento en redes sociales utilizando Hootsuite Amplify

42 %aumento de solicitudes de empleo desde LinkedIn
1,5 millones de dólaresen valor publicitario equivalente generado por empleados que comparten contenido
Leer el caso completo
Fisioterapeutas y pacientes trabajan juntos en un luminoso gimnasio de rehabilitación donde hay colchonetas y equipos de ejercicio
logo de Athletico Physical Therapy

Athletico pone en marcha su estrategia social mediante la promoción por parte de los empleados

40 %aumento del alcance a través de la promoción por parte de los empleados
79 %índice de adopción del programa de promoción por parte de los empleados
Leer el caso completo

La mejor valorada por las mejores marcas en redes sociales

  • Logotipo de la Universidad de Chicago
  • Adobe
  • JetBlue
  • Logotipo de U-haul
Logotipo de la Universidad de Chicago
Adobe
JetBlue
G2 logo
La mejor valorada en promoción por parte de los empleados
reviewStar
reviewStar
reviewStar
reviewStar
reviewStar
Dec 6, 2023
“¡Hootsuite y Amplify han transformado nuestra presencia en redes sociales!”
“La plataforma Amplify ha permitido a nuestro equipo de ventas compartir contenido seguros en sus canales sociales, resultando en un aumento de visitantes y consultas. La implementación de la plataforma fue sencilla, y el...”
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Miles M.
Miles M.
Responsable de Marketing Digital
Keyloop
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Preguntas frecuentes (FAQ)

La promoción por parte de los empleados es cuando estos promueven y comparten el contenido de su empresa en sus canales personales de redes sociales. Esta práctica ayuda a ampliar el alcance de tu marca, generar confianza y posicionar a los empleados como voces auténticas de la empresa.

Un programa de promoción por parte de los empleados implica crear contenido organizado y compartible, normalmente a través de una aplicación o plataforma de promoción por parte de los empleados, para ayudar a amplificar los mensajes de marca en las redes sociales. 

Programas como Hootsuite Amplify hacen que sea sencillo para los equipos participar compartiendo publicaciones preaprobadas con un solo clic. Convierte los mensajes de los empleados en un juego con un ranking integrado e incluye análisis esenciales para ayudarte a seguir tu progreso.

La promoción por parte de los empleados es una forma poderosa de extender la visibilidad de la marca, aumentar el alcance orgánico y construir credibilidad. Cuando los empleados actúan como promotores en redes sociales, sus redes confían más en ellos que en los anuncios de marca, lo que convierte la promoción en una de las estrategias más efectivas para el conocimiento de marca y la interacción.

El software de promoción por parte de los empleados, a veces llamado aplicación de promoción por parte de los empleados o programa de promoción por parte de los empleados en redes sociales, está diseñado para simplificar la distribución de contenido para los empleados. Herramientas como Hootsuite Amplify permiten a los empleados compartir publicaciones aprobadas en múltiples plataformas, asegurando mensajes consistentes y conformes.

Las mejores plataformas de promoción por parte de los empleados van más allá de compartir contenido: hacen que la promoción sea sencilla, atractiva y medible. 

Las principales marcas globales confían en Hootsuite Amplify porque se integra sin problemas con herramientas como Slack y Microsoft Teams, ofrece recomendaciones con IA para aumentar la interacción e incluye funciones que hacen que compartir en equipo sea realmente divertido. (Hola, tabla de clasificación).

¿No sabes cuál elegir? Consulta nuestra guía de los mejores programas de promoción por parte de los empleados para un resumen rápido de las opciones mejor valoradas.

Bueno, para empezar, ¡Hootsuite Amplify fue una de las primeras empresas de promoción por parte de los empleados! Eso significa que hemos tenido mucho tiempo para perfeccionar la plataforma y hacerla la mejor del mercado.

En comparación con otras soluciones, Amplify es conocida por su facilidad de uso, integraciones fluidas con herramientas como Microsoft Teams y Slack, y su contacto centralizado a la plataforma más amplia de Hootsuite. Estos puntos fuertes facilitan que los empleados las adopten y que las organizaciones las gestionen junto con sus flujos de trabajo de redes sociales existentes.

Al convertir a los empleados en defensores de las redes sociales, las empresas pueden amplificar sus mensajes de manera exponencial. De media, la promoción por parte de los empleados puede impulsar un 200 % más de interacción y generar una mayor confianza en comparación con los canales de marca, como se muestra en los resultados de clientes de Hootsuite Amplify.

Un hombre con un portátil que usa Hootsuite Amplify

Aumenta ahora tu alcance exponencialmente

Descubre por ti mismo cómo Hootsuite puede ayudarte a ampliar tu alcance y aumentar el conocimiento de marca con poco esfuerzo y menos presupuesto.

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