Análisis de marketing de CPG en tiempo real para aumentar los ingresos
Descubre tendencias emergentes, protege el valor de la marca y demuestra el ROI con información impulsada por IA creada para bienes de consumo envasados. Convierte las conversaciones de los consumidores en decisiones más rápidas, campañas más inteligentes y un impacto empresarial medible.
Transforma los insights de los consumidores en una ventaja competitiva para tu marca
Detecta tendencias emergentes, identifica al instante cambios en el sentimiento y optimiza las campañas con inteligencia basada en millones de conversaciones humanas.
Descubre los ingredientes, los sabores, las tendencias de envasado y los cambios en el estilo de vida que están impulsando la interacción. Convierte las conversaciones en tiempo real de los consumidores en innovación de productos y estrategias de marketing más rápidas.
Monitorea el sentimiento, detecta al instante las señales de crisis y responde antes de que se agraven los problemas. Protege las relaciones con los minoristas así como la confianza del cliente con una inteligencia siempre activa.
Ve más allá de las métricas de vanidad. Conecta el rendimiento en redes sociales, las activaciones de influentes y la interacción de las campañas con resultados empresariales reales para que puedas optimizar el gasto con confianza.
Rastrea los rumores de lanzamientos, el sentimiento y la reacción de la audiencia a medida que se producen. Adapta la creatividad, la segmentación y la asignación de medios en pleno vuelo para maximizar el impacto.
We use Talkwalker’s conversation clusters to monitor the 'ultra-processed food' narrative for our cross-functional health and wellness teams. By tracking this conversation years before it became a mainstream topic, we’ve been able to keep our scientists and communications teams ahead of the curve.
Previsión de tendencias, marketing social y escucha social para CPG
Aprovecha los resúmenes impulsados por IA, la previsión de tendencias y datos sobre la audiencia para adaptar el liderazgo, acelerar la estrategia y mantenerte a la vanguardia en los cambios de categoría.
Convierte los datos sociales en información valiosa para la toma de decisiones ejecutivas con ayuda de la IA
Genera informes personalizados y paneles de control para acelerar la alineación y la toma de decisiones. Además, utiliza resúmenes generados por IA y agentes de IA para destilar millones de puntos de datos en conclusiones claras para los equipos de liderazgo, marca y análisis.
Analiza el rendimiento de tu marca en toda la categoría
Rastrea la cuota de voz, el sentimiento, la actividad de las campañas y los lanzamientos de productos de tus competidores para identificar brechas de posicionamiento y oportunidades en áreas sin explotar. Comprende las estrategias de tus competidores haciendo un rastreo de su frecuencia de publicación, el crecimiento de la audiencia y la interacción, entre otros.
Detecta tendencias emergentes antes de que lleguen a su punto álgido
Utiliza la previsión de tendencias y la agrupación de conversaciones impulsadas por IA para descubrir ingredientes emergentes, atributos de productos y los comportamientos específicos de los consumidores que están dando forma a la demanda. Crea paneles de control de tendencias para validar las hojas de ruta de innovación y las estrategias de marketing.
Conecta las campañas con los resultados comerciales
Mide el impacto real de las campañas de pago, propias y basadas en influentes. Atribuye los picos de interacción y conversación a acciones específicas y optimiza el ROI. Rastrea tu ROI en redes sociales por red, cuenta o periodo de tiempo para descubrir qué iniciativas generaron más ingresos.
Entiende a tu audiencia — y cómo se sienten
Analiza las conversaciones por datos demográficos y geográficos y por intereses para identificar los segmentos de consumidores que están impulsando las tendencias y respondiendo a las campañas. Descubre quién es tu audiencia y cómo se siente gracias a los informes detallados de análisis de sentimiento.
Una plataforma unificada para el crecimiento de CPG
Elimina la proliferación de herramientas y reúne la información, la publicación, la interacción, los análisis y los informes en un único panel de control.
Trend forecasting
Surface emerging ingredients, product attributes, and consumer behaviors before they hit the mainstream.
Real-time alerts and crisis detection
Get notified instantly when sentiment shifts, complaints spike, or competitor activity surges.
Competitive benchmarking
Continuously compare share of voice, sentiment, and campaign performance across your category.
Campaign performance dashboards
Track reach, engagement, and sentiment in real time with customizable reporting built for CPG KPIs.
Visual search and logo recognition
Monitor how products appear in user-generated content and analyze real-world usage and packaging perception.
Review and sentiment analysis
Aggregate product reviews and social feedback to uncover strengths, weaknesses, and innovation opportunities.
Historias de clientes
Descubre cómo Yves Rocher recurrió a Hootsuite para superar a sus competidores en sentimiento de marca positivo.
Talkwalker enabled us to identify a potential reputational risk during product testing. We knew consumers had concerns around seed oils, but needed data to back up our assumptions before adjusting our tests. By analyzing sentiment ... we confirmed palm oil carried the strongest negative reaction ... saving R&D costs and protecting the brand from massive reputational backlash.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, impulsa la escucha social avanzada para CPG mediante el monitoreo de conversaciones en las principales plataformas de redes sociales (donde se incluyen Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn), así como en sitios de noticias, blogs, foros, pódcasts y plataformas de reseñas. Y como tu marca no solo aparece en el texto, también analiza el contenido visual usando el reconocimiento de logotipos e imágenes con tecnología de IA.
Esta cobertura integral garantiza que las marcas tengan una visión completa del sentimiento de los consumidores, las tendencias culturales, la actividad competitiva y los comentarios sobre los productos, todo lo cual proporciona a los clientes un conjunto de análisis de marketing para CPG en tiempo real, necesarios para tomar decisiones más inteligentes.
Como parte de un moderno conjunto de herramientas de marketing para productos de gran consumo (CPG), Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, analiza conversaciones en tiempo real, reseñas y cambios de comportamiento para descubrir necesidades no satisfechas y oportunidades en áreas sin explotar.
Gracias a la previsión de tendencias y la agrupación de conversaciones impulsadas por IA, los equipos de CPG pueden identificar ingredientes, sabores, preferencias de envasado así como cambios de estilo de vida emergentes antes de que se generalicen.
Esta información sirve de base para la I+D, el desarrollo de productos y las estrategias de comercialización, y transforma los datos sociales en un motor de innovación competitivo.
Hootsuite, con la tecnologia de la IA de Talkwalker, ofrece análisis de marketing para CPG en tiempo real que conectan la actividad social con el impacto empresarial. Las marcas pueden rastrear el alcance de las campañas, la interacción, el sentimiento, el impacto de los influentes y la cuota de voz en diferentes canales.
Los paneles de control personalizados y las capacidades de atribución social permiten a los responsables de marketing ir más allá de las métricas de vanidad y demostrar un ROI medible. Esto favorece un marketing social más eficaz para CPG, una asignación de presupuestos más inteligente y una mayor alineación entre el rendimiento del marketing y el crecimiento de los ingresos.
Sí. Como parte de un completo ecosistema de herramientas de marketing para productos de gran consumo, la plataforma permite a las marcas monitorear las campañas de los competidores, los lanzamientos de productos, los cambios de sentimiento y la cuota de voz.
Los equipos de CPG pueden comparar el rendimiento en toda la categoría, identificar brechas de posicionamiento y perfeccionar las estrategias de mensajes basándose en inteligencia competitiva en tiempo real, ayudando así a las marcas a defender y aumentar su cuota de mercado.
En el mundo tan cambiante del marketing social para CPG, los riesgos para la reputación pueden aumentar rápidamente. Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, proporciona alertas en tiempo real sobre aumentos del sentimiento negativo, quejas virales, menciones de retirada de productos u otros problemas emergentes.
La detección temprana permite ofrecer una respuesta rápida, controlar la narrativa y gestionar de forma proactiva la reputación, ayudando a las marcas a proteger las relaciones con los minoristas, la confianza del consumidor y el valor de la marca a largo plazo.
Sí. Mediante la búsqueda visual basada en la IA, Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, detecta logotipos, productos y materiales de embalaje en imágenes generadas por usuarios en las plataformas sociales. De esta forma, las marcas de CPG pueden comprender cómo se utilizan, exhiben o modifican los productos en contextos del mundo real.
Supera tu categoría con inteligencia basada en CPG en tiempo real
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