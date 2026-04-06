Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, impulsa la escucha social avanzada para CPG mediante el monitoreo de conversaciones en las principales plataformas de redes sociales (donde se incluyen Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn), así como en sitios de noticias, blogs, foros, pódcasts y plataformas de reseñas. Y como tu marca no solo aparece en el texto, también analiza el contenido visual usando el reconocimiento de logotipos e imágenes con tecnología de IA.

Esta cobertura integral garantiza que las marcas tengan una visión completa del sentimiento de los consumidores, las tendencias culturales, la actividad competitiva y los comentarios sobre los productos, todo lo cual proporciona a los clientes un conjunto de análisis de marketing para CPG en tiempo real, necesarios para tomar decisiones más inteligentes.