Ahorra hasta un 60 % en Hootsuite para organizaciones sin fines de lucro
Obtén tu descuento exclusivo para organizaciones sin ánimo de lucro en los planes Standard, Professional o Advanced de Hootsuite, y ahorra una media de 3 horas a la semana implementando una estrategia en redes sociales para generar visibilidad, conectar con la comunidad y recaudar fondos, todo ello a una fracción del coste.
Con la confianza de las principales organizaciones sin ánimo de lucro del mundo
Normalmente 99 $/usuario/mes*
Standard
Gestiona hasta 10 cuentas de redes sociales desde un calendario.$39al mespor usuario/mes*
Incluye:
Programar publicaciones ilimitadas en redes sociales*
Generar publicaciones e imágenes con IA
Responde a los mensajes desde una sola bandeja de entrada
Monitorea tu marca y a los competidores
Normalmente 199 $/usuario/mes*
Professional
Gestiona un número ilimitado de cuentas sociales y automatiza el trabajo repetitivo.$79al mespor usuario/mes*
Todo lo que incluye Standard, y además:
Gestionar perfiles sociales ilimitados
Automatiza las respuestas de la bandeja de entrada y flujos de trabajo
Prevé las tendencias sociales con una antelación de hasta 90 días
Crea informes de rendimiento personalizados
Normalmente 399 $/usuario/mes*
Advanced
Optimiza las aprobaciones y el trabajo conjunto entre equipos.$159al mespor usuario/mes*
Todas las ventajas de Professional y además:
Revisa y aprueba el contenido con tu equipo
Asigna y enruta automáticamente los mensajes a los miembros adecuados del equipo
Coordinar el contenido y la atención al cliente
Medir el rendimiento y la eficiencia del equipo
Todos los planes se basan en Wisdom, tu compañero de equipo de IA
Un cerebro de IA en cada plan que redacta, recomienda y analiza, ayudándote a mantenerte un paso por delante.
*Los precios se muestran en USD, según la facturación anual, pero no incluyen los impuestos aplicables. Las cuentas de prueba tienen límites diarios de publicación (10–20 publicaciones por organización, según el plan). La programación en bloque no está disponible durante el período de prueba.
Difunde conciencia, conecta con los clientes y recauda más dinero
Las redes sociales desempeñan un papel fundamental para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a llegar a los partidarios de su causa, proporcionar información, brindar ayuda cuando se necesita e inspirar a las personas a actuar. Nuestro Programa HootGiving ofrece un descuento en Hootsuite, la mejor herramienta de redes sociales para organizaciones sin ánimo de lucro, para ayudarte a alcanzar tus objetivos más rápidamente.
Crear conciencia y recibir más donaciones
Aumentar la concienciación y la acción en torno a un programa o campaña. Llega a más personas y construye una comunidad de seguidores con herramientas que los inspiren a tomar medidas.
Ahorra tiempo y crea contenido de calidad
Las organizaciones sin ánimo de lucro que usan Hootsuite señalan que han ahorrado una media de 3 horas a la semana gracias a herramientas como OwlyWriter AI de Hootsuite, Adobe Express, plantillas de Canva y una bandeja de entrada unificada.
Confíe en lo que funciona
Hootsuite Analytics te permite ver lo que funciona en las redes sociales para que puedas gastar tu presupuesto de la manera más efectiva posible. Además, demuestra el valor de cada publicación para poder demostrar tu impacto a donantes y partes interesadas.
Conéctate con tu comunidad
Crea una comunidad de seguidores y conecta mejor con los clientes de tus programas. Mantente al tanto de los mensajes, supervisa y responde a los comentarios públicos.
Haz más por menos con la mejor herramienta de gestión de redes sociales para organizaciones sin ánimo de lucro
Gestión de la bandeja de entrada
Conecta con tu público y aumenta el apoyo rápidamente con una bandeja de entrada universal. Asigne mensajes a varios miembros del equipo o voluntarios.
Informes y análisis
Crea informes personalizados en segundos que muestren el valor de tus esfuerzos en las redes sociales. Exporta informes y siéntete seguro de que tu presupuesto se gasta de forma impactante.
Publicación multiplataforma
Publica y programa tus canales con un solo clic. Crea contenido más rápido con una herramienta de escritura de IA y plantillas atractivas. Programa en bloque cientos de publicaciones a la vez.
Antes de utilizar Hootsuite, dedicábamos nuestro tiempo a publicar de forma nativa en cada canal social de todo el mundo. Ahora todo nuestro contenido se gestiona en una sola plataforma, lo que nos da tiempo para centrarnos en mejorar la estrategia general de las campañas.
Recursos para organizaciones sin fines de lucro
Blog: Redes sociales para organizaciones sin ánimo de lucro: 11 consejos fundamentales para el éxito
Lee nuestra guía sobre gestión de redes sociales para organizaciones sin ánimo de lucro y aprende a ahorrar tiempo, aumentar el alcance y hacer más con tu presupuesto.
Informe: Tendencias en redes sociales de 2025 para organizaciones sin ánimo de lucro
Obtén la información que necesitas para ayudar a tu organización sin ánimo de lucro a impulsar la acción y tener un impacto más allá de las redes sociales.
Blog: Cómo recaudar fondos en las redes sociales: 12 consejos para aumentar las donaciones
Descubre cómo recaudar fondos en las redes sociales, inspírate con ejemplos de campañas de éxito y conoce las herramientas que potenciarán tus esfuerzos.