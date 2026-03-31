Software de marketing para hostelería que convierte la información de los huéspedes en reservas
Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, ayuda a las marcas del sector de la hostelería a entender lo que dicen, sienten y comparten en tiempo real sus clientes. Obtén toda la información basada en datos que necesitas para proteger la reputación de tu marca, perfeccionar tu estrategia de marketing e impulsar la demanda.
Monitorea los comentarios allá por donde los clientes los van dejando
Las reseñas importan casi más en la hostelería que en cualquier otro sector. De hecho, un asombroso 97 % de los clientes de hoteles han consultado las reseñas de otros huéspedes antes de reservar¹. Hootsuite te ayuda a proteger la reputación de tu marca cuando más importa.
Sitios de reseñas
Rastrea los comentarios de más de 300 sitios de reseñas y motores de reserva, donde se incluyen, entre otros, Google, Tripadvisor y Hotels.com, Booking.com, Yelp y Expedia
Redes sociales
Descubre lo que dice y publica la gente sobre tu marca escuchando Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube y otras redes.
Foros
No pierdas de vista las conversaciones, menciones y reseñas en foros y blogs de viajes, incluidos, entre otros, Reddit, Lonely Planet, FlyerTalk y Tripadvisor.
Medios de comunicación
Hootsuite te permitirá detectar cada mención que se haga de tu marca en medios de comunicación globales o locales o en publicaciones del sector de viajes y hostelería.
Convierte las reseñas y el contenido generado por los usuarios
en una mejor experiencia para los clientes
Actúa de forma más inteligente, muévete con más rapidez y crea una experiencia orientada al cliente analizando las conversaciones de millones de fuentes online.
Mantén el control de tu reputación con un software de gestión de la reputación para la hostelería diseñado para el mundo siempre conectado de hoy. Configura alertas instantáneas para cuando se dispara el sentimiento negativo o se observan quejas virales o noticias de última hora, de manera que puedas proteger con prontitud la confianza de los clientes y la credibilidad de la marca.
Tus clientes te revelan constantemente lo que les encanta y lo que es necesario mejorar. Ve más allá de la valoración por estrellas para entender cómo se sienten realmente los clientes. Con el análisis de sentimiento impulsado por IA, podrás priorizar lo que más importa y garantizar la satisfacción de los clientes.
Deja de adivinar qué contenido funciona y empieza a crear un nuevo estilo de marketing que conecte. Identifica fácilmente los temas, hashtags y conversaciones de tendencia en el sector de la hostelería para revelar los intereses y las solicitudes más emergentes. Luego utiliza generadores de contenido integrados para desarrolar y programar publicaciones.
Compara tu rendimiento con el de tus competidores, destinos o marcas similares para convertirte permanentemente en la mejor elección de tu consumidor objetivo. Identifica las brechas en la experiencia del cliente, las tendencias emergentes y las oportunidades para destacar.
El hecho de mantenernos activos en este escenario nos ha dado la oportunidad de compartir información sobre nuestra empresa de forma más eficaz y comprender mejor a nuestros clientes y a todos nuestros grupos de interés y, a su vez, nos ha permitido establecer una relación más sólida, estrecha y transparente con ellos.
Obtén información clara y accionable que te ayude a impulsar el crecimiento
No te limites a monitorear los comentarios de forma reactiva. Descubre las ideas y las estrategias que necesita tu equipo para maximizar el crecimiento.
Identifica a tu audiencia objetivo y a tu tipo de cliente ideal
Hazte una idea más clara de quién es tu público y a qué da más importancia. La información sobre la audiencia revela datos demográficos, intereses y preferencias de canal para que puedas captar a tu público con el mensaje adecuado, en la plataforma más conveniente y en el momento oportuno. Establece contactos más sólidos que te lleven a la fidelización y a la repetición de reservas.
Compara tu marca con la de tus competidores
Descubre dónde te encuentras exactamente en un escenario hotelero abarrotado. Compara el sentimiento, la frecuencia de publicación, la interacción, la cuota de voz y la percepción de los clientes con tus competidores, otros destinos o marcas homólogas. Descubre oportunidades para diferenciar tu experiencia, mejorar la percepción y ocupar un lugar destacado en la mente del público viajero.
Demuestra el impacto de tus esfuerzos de marketing
Mide el impacto del marketing en redes sociales para marcas del sector hotelero y la hostelería analizando la interacción, el alcance y el sentimiento. Con una herramienta de elaboración de informes y unos paneles de control unificados, es más fácil identificar lo que está funcionando, optimizar con mayor rapidez y demostrar con claridad el retorno de inversión (ROI) a las partes interesadas.
Detecta los problemas antes de que se conviertan en crisis
En la hostelería, los pequeños problemas pueden escalar rápidamente. Con alertas en tiempo real y una detección de anomalías impulsada por IA, sabrás exactamente si el sentimiento negativo empieza a dispararse o surgen patrones de conversación inusuales. Monitorea las noticias de última hora, las conversaciones en las redes sociales y los comentarios de los clientes desde un solo lugar para poder responder con rapidez, alinear a los equipos y proteger la confianza en tu marca.
Simplifica la gestión de redes sociales en todos los canales
Gestiona todos tus canales de redes sociales, bandejas de entrada y reseñas desde un solo lugar. Encuentra el mejor momento para publicar a partir de datos reales sobre el rendimiento, programa contenido en las redes y genera pies de foto e imágenes con ayuda OwlyGPT en cuestión de segundos. Con una bandeja de entrada unificada, tu equipo podrá responder más rápidamente a los mensajes, comentarios y reseñas de los clientes.
Amplía tu alcance con las voces confiables de tus empleados
Convierte a tu equipo en sólidos promotores de marca. Con Hootsuite Amplify, los empleados pueden compartir fácilmente contenido aprobado y de acuerdo con los valores de la marca en sus propias redes sociales. Amplía la visibilidad, refuerza tu marca de empresa y extiende las campañas principales sin asignar trabajo adicional a tu equipo de marketing.
Características de producto destinadas a equipos de hostelería
Un conjunto completo de herramientas de marketing para hostelería en un único panel de control fácil de usar.
Previsión de tendencias
Mejora la planificación estratégica de promociones de temporada, nuevos servicios y mucho más a través de análisis predictivos capaces de identificar tanto los temas emergentes como las preferencias de los clientes.
Buscador de influentes
Identifica las voces principales —desde bloggers de viajes hasta huéspedes satisfechos— que pueden amplificar los mensajes positivos e impulsar nuevas reservas.
Asistente de IA
Haz una pregunta compleja y, en cuestión de minutos, obtén una respuesta completamente fundamentada a través de ideas, visualizaciones y recomendaciones estratégicas.
Escucha visual y detección de logotipos
No te pierdas ninguna mención, aunque no se mencione a tu marca. Rastrea logotipos, propiedades, alimentos y servicios adicionales en imágenes para descubrir tendencias visuales que influyen en las reservas.
Revisar el etiquetado y la clasificación
Identifica rápidamente temas y problemas recurrentes etiquetando y organizando automáticamente las reseñas de clientes procedentes de plataformas como Tripadvisor, Google y Yelp.
Clústeres de conversaciones
Detecta fácilmente nuevas tendencias, problemas de atención al cliente u oportunidades de campaña antes de que escalen gracias a la agrupación de conversaciones impulsada por IA.
Caso práctico: Barceló Hotel Group
Un líder mundial en el sector hotelero escala una estrategia social unificada en más de 250 cuentas
Insights y recursos
Daniel Reynolds, vicepresidente sénior de Hilton, habla sobre el arte de la narrativa de marca
Nos sentamos con Daniel Reynolds para conocer su visión experta sobre la narrativa de marca y descubrir cómo crea Hilton sus historias de marca en las redes sociales y otros medios.
Monitorización de marca: nuestra última guía para un impacto real en el negocio
La monitorización de marcas va más allá de la escucha social. Esta guía gratuita te ayudará a aprender cómo ampliar tu estrategia para rastrear todas las fuentes.
Cómo Meliá se convirtió en una de las cadenas hoteleras más influyentes en las redes sociales
Meliá Hotels International recurrió a Hootsuite para aumentar el conocimiento de marca en las redes sociales, impulsar las visitas a su sitio web y personalizar la experiencia hotelera de sus clientes.
Preguntas frecuentes (FAQ)
El panel de control de Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, incluye una amplia gama de útiles herramientas de gestión de la reputación, desde el rastreo de reseñas hasta el análisis de sentimiento. Te permite monitorear reseñas, menciones sociales y la cobertura mediática en tiempo real, configurar alertas personalizadas para el sentimiento negativo y comparar tu reputación frente a la de tus competidores, ayudándote a responder con más rapidez para proteger la confianza en tu marca.
Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker AI, monitorea las principales plataformas de reseñas y reservas de hostelería, incluidas Tripadvisor, Booking.com, OpenTable, Airbnb, Expedia, Yelp, Google Reviews y Hotels.com. De esta forma, se garantiza que las marcas reciban comentarios exhaustivos de los clientes para poder comparar el rendimiento entre las plataformas que más importan a los viajeros.
Además de las plataformas de reseñas y reservas, Hootsuite facilita a hoteles y marcas de hostelería el rastreo de menciones de marca a través de una amplia variedad de canales digitales, que incluyen redes sociales, foros, sitios de noticias y blogs. Gracias a esta amplia capacidad de monitoreo, las marcas pueden captar todo el espectro de las conversaciones y el sentimiento del público, sin tener limitarse únicamente a los sitios de reseñas formales.
Adicionalmente, la cobertura que ofrece Hootsuite sobre foros de viajes (como los subreddits de viajes de Reddit, FlyerTalk y los foros de Tripadvisor) y fuentes de noticias del sector permite a las marcas mantenerse informadas sobre temas emergentes, novedades en el sector y posibles problemas de relaciones públicas. El monitoreo de blogs y de publicaciones en línea también ayuda a las marcas a descubrir historias detalladas de clientes, reseñas de expertos y cobertura de medios que pueden influir en la reputación y en las decisiones de reserva.
Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker AI, analiza el sentimiento de los clientes, identifica temas recurrentes en las reseñas y detecta tendencias emergentes en las preferencias de los huéspedes. Esto permite a las marcas de hostelería abordar rápidamente los problemas de atención al cliente, mejorar los servicios y adaptar las ofertas para superar las expectativas de la clientela.
El análisis de la interacción, el sentimiento y el rendimiento del contenido te ayuda a crear campañas de marketing en las redes sociales que conecten con los clientes, impulsen las reservas y refuercen la fidelidad de marca.
Sí, Hootsuite proporciona alertas en tiempo real sobre picos de sentimiento negativo o actividad inusual en redes sociales y sitios de reseñas. Este sistema de alerta temprana permite a las marcas del sector hotelero responder con rapidez, coordinar las comunicaciones y proteger su reputación durante las crisis.
Por supuesto. Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker, rastrea conversaciones y reseñas en varios idiomas, lo que la convierte en una solución ideal para marcas de hostelería internacionales que necesitan monitorear los comentarios de clientes y la reputación de la marca en distintos mercados.
¡Por supuesto! Hootsuite está diseñado para ayudar a hoteles de todos los tamaños con el marketing en las redes sociales. Hootsuite te permite planificar, crear y programar publicaciones en las principales plataformas, encontrar los mejores momentos para publicar en función de los datos de rendimiento e interactuar directamente con los clientes a través de una bandeja de entrada unificada.
También podrás obtener análisis de rendimiento para medir la interacción, el alcance y el sentimiento, para que puedas perfeccionar tu estrategia de contenido con el paso del tiempo. Y, cuando se combina con la IA de Talkwalker, te ofrece una visión más profunda de lo que verdaderamente importa a los clientes, lo que te ayudará a crear contenido atractivo para generar reservas. Descubre al instante temas de tendencia, hashtags populares y formatos de contenido de alto rendimiento para crear publicaciones y campañas ingeniosas y relevantes que consigan atraer a tu audiencia objetivo.
Hootsuite también facilita la creación y la gestión de contenido a gran escala. Gracias a OwlyGPT, los equipos pueden generar muy rápidamente pies de foto de acuerdo con los valores de la marca, ideas para publicaciones e incluso imágenes, lo que les ayuda a mantenerse activos y relevantes sin agotar los recursos.
Convierte la información de los clientes en un crecimiento medible
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1 Casi todos los clientes de hoteles o resorts leen opiniones de huéspedes, hospitalitynet https://www.hospitalitynet.org/news/4122451/almost-every-hotel-or-resort-customer-reads-guest-reviews