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Interfaz de Hootsuite que muestra las preferencias de la audiencia turística, con burbujas de colores sobre temas como la sostenibilidad, el bienestar y el lujo, además de una foto de un resort a pie de playa

Software de marketing para hostelería que convierte la información de los huéspedes en reservas

Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker, ayuda a las marcas del sector de la hostelería a entender lo que dicen, sienten y comparten en tiempo real sus clientes. Obtén toda la información basada en datos que necesitas para proteger la reputación de tu marca, perfeccionar tu estrategia de marketing e impulsar la demanda.

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Monitorea los comentarios allá por donde los clientes los van dejando

Las reseñas importan casi más en la hostelería que en cualquier otro sector. De hecho, un asombroso 97 % de los clientes de hoteles han consultado las reseñas de otros huéspedes antes de reservar¹. Hootsuite te ayuda a proteger la reputación de tu marca cuando más importa.

Logos of online review platforms: Google, TripAdvisor, and Yelp arranged horizontally with plus signs between them

Sitios de reseñas

Rastrea los comentarios de más de 300 sitios de reseñas y motores de reserva, donde se incluyen, entre otros, Google, Tripadvisor y Hotels.com, Booking.com, Yelp y Expedia

Social media sharing icons showing Facebook, X (formerly Twitter), Pinterest, and a plus symbol in a horizontal row

Redes sociales

Descubre lo que dice y publica la gente sobre tu marca escuchando Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube y otras redes.

Four dark blue icons showing email, globe, download, and plus symbols in a horizontal row on white background

Foros

No pierdas de vista las conversaciones, menciones y reseñas en foros y blogs de viajes, incluidos, entre otros, Reddit, Lonely Planet, FlyerTalk y Tripadvisor. 

Simple black icons showing video camera, stop recording, microphone, and plus sign controls on a white background

Medios de comunicación

Hootsuite te permitirá detectar cada mención que se haga de tu marca en medios de comunicación globales o locales o en publicaciones del sector de viajes y hostelería.

Convierte las reseñas y el contenido generado por los usuarios
en una mejor experiencia para los clientes

Actúa de forma más inteligente, muévete con más rapidez y crea una experiencia orientada al cliente analizando las conversaciones de millones de fuentes online.

Mantén el control de tu reputación con un software de gestión de la reputación para la hostelería diseñado para el mundo siempre conectado de hoy. Configura alertas instantáneas para cuando se dispara el sentimiento negativo o se observan quejas virales o noticias de última hora, de manera que puedas proteger con prontitud la confianza de los clientes y la credibilidad de la marca.

Tus clientes te revelan constantemente lo que les encanta y lo que es necesario mejorar. Ve más allá de la valoración por estrellas para entender cómo se sienten realmente los clientes. Con el análisis de sentimiento impulsado por IA, podrás priorizar lo que más importa y garantizar la satisfacción de los clientes.

Deja de adivinar qué contenido funciona y empieza a crear un nuevo estilo de marketing que conecte. Identifica fácilmente los temas, hashtags y conversaciones de tendencia en el sector de la hostelería para revelar los intereses y las solicitudes más emergentes. Luego utiliza generadores de contenido integrados para desarrolar y programar publicaciones.

Compara tu rendimiento con el de tus competidores, destinos o marcas similares para convertirte permanentemente en la mejor elección de tu consumidor objetivo. Identifica las brechas en la experiencia del cliente, las tendencias emergentes y las oportunidades para destacar.

Panel de control de la interacción de marca de Hootsuite que muestra las métricas de rendimiento con gráficos de barras de colores y una vista previa de publicaciones en redes sociales en la parte inferior
Panel de control de comentarios de clientes de Hootsuite que muestra análisis de sentimiento con un 75 % de valoraciones positivas y un 14 % negativas, además de otras opciones de informes y alertas
Panel de control de Hootsuite que muestra métricas de interacción de marca para medios de comunicación, donde The Guardian se sitúa a la cabeza con un 40 %, y una vista previa de publicaciones en redes sociales
Panel de control de Analytics que muestra las tendencias de interacción a lo largo del tiempo y la distribución por tipo de publicación de los competidores, donde los Reels aparecen como el formato de contenido más popular

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Melia Hotels International logo
El hecho de mantenernos activos en este escenario nos ha dado la oportunidad de compartir información sobre nuestra empresa de forma más eficaz y comprender mejor a nuestros clientes y a todos nuestros grupos de interés y, a su vez, nos ha permitido establecer una relación más sólida, estrecha y transparente con ellos.
 Gabriel Escarrer
Directora ejecutiva
Meliá Hotels International

Obtén información clara y accionable que te ayude a impulsar el crecimiento

No te limites a monitorear los comentarios de forma reactiva. Descubre las ideas y las estrategias que necesita tu equipo para maximizar el crecimiento.

Panel de control de datos demográficos de la audiencia que muestra un rango de edad de 18 a 40 años, las preferencias de marca para Netflix y Hulu, el uso del idioma y la distribución de intereses entre las empresas.

Identifica a tu audiencia objetivo y a tu tipo de cliente ideal

Hazte una idea más clara de quién es tu público y a qué da más importancia. La información sobre la audiencia revela datos demográficos, intereses y preferencias de canal para que puedas captar a tu público con el mensaje adecuado, en la plataforma más conveniente y en el momento oportuno. Establece contactos más sólidos que te lleven a la fidelización y a la repetición de reservas.

Panel de control de análisis de redes sociales que muestra métricas de competidores y un gráfico de interacción, con datos de rendimiento para dos cuentas hoteleras

Compara tu marca con la de tus competidores

Descubre dónde te encuentras exactamente en un escenario hotelero abarrotado. Compara el sentimiento, la frecuencia de publicación, la interacción, la cuota de voz y la percepción de los clientes con tus competidores, otros destinos o marcas homólogas. Descubre oportunidades para diferenciar tu experiencia, mejorar la percepción y ocupar un lugar destacado en la mente del público viajero.

Panel de control de análisis de redes sociales que muestra impresiones de perfil, métricas de alcance de publicaciones y tendencias del porcentaje de interacción durante un periodo de dos semanas en el mes de febrero

Demuestra el impacto de tus esfuerzos de marketing

Mide el impacto del marketing en redes sociales para marcas del sector hotelero y la hostelería analizando la interacción, el alcance y el sentimiento. Con una herramienta de elaboración de informes y unos paneles de control unificados, es más fácil identificar lo que está funcionando, optimizar con mayor rapidez y demostrar con claridad el retorno de inversión (ROI) a las partes interesadas.

Panel de control de Hootsuite que muestra una interfaz de análisis predictivo de crisis con un gráfico lineal de tendencias en color rosa y opciones para crear alertas durante los próximos 30 días

Detecta los problemas antes de que se conviertan en crisis

En la hostelería, los pequeños problemas pueden escalar rápidamente. Con alertas en tiempo real y una detección de anomalías impulsada por IA, sabrás exactamente si el sentimiento negativo empieza a dispararse o surgen patrones de conversación inusuales. Monitorea las noticias de última hora, las conversaciones en las redes sociales y los comentarios de los clientes desde un solo lugar para poder responder con rapidez, alinear a los equipos y proteger la confianza en tu marca.

Tumbonas junto a una piscina de aguas turquesas al atardecer, palmeras y un cielo dorado recrean un ambiente de resort tropical gracias a las funciones de edición de Hootsuite, donde se observan los logotipos de Canva, IA y Adobe Express

Simplifica la gestión de redes sociales en todos los canales

Gestiona todos tus canales de redes sociales, bandejas de entrada y reseñas desde un solo lugar. Encuentra el mejor momento para publicar a partir de datos reales sobre el rendimiento, programa contenido en las redes y genera pies de foto e imágenes con ayuda OwlyGPT en cuestión de segundos. Con una bandeja de entrada unificada, tu equipo podrá responder más rápidamente a los mensajes, comentarios y reseñas de los clientes.

Interfaz de una publicación de empleo en las redes sociales en la que se muestra un puesto de conserje con el anuncio &quot;Únete a nuestro equipo&quot; en Toronto, con opciones para compartir en las redes sociales y un redactor de contenido

Amplía tu alcance con las voces confiables de tus empleados

Convierte a tu equipo en sólidos promotores de marca. Con Hootsuite Amplify, los empleados pueden compartir fácilmente contenido aprobado y de acuerdo con los valores de la marca en sus propias redes sociales. Amplía la visibilidad, refuerza tu marca de empresa y extiende las campañas principales sin asignar trabajo adicional a tu equipo de marketing.

Características de producto destinadas a equipos de hostelería

Un conjunto completo de herramientas de marketing para hostelería en un único panel de control fácil de usar.

Trendline with AI sparkles

Previsión de tendencias

Mejora la planificación estratégica de promociones de temporada, nuevos servicios y mucho más a través de análisis predictivos capaces de identificar tanto los temas emergentes como las preferencias de los clientes. 

Person with magnifying glass icon

Buscador de influentes

Identifica las voces principales —desde bloggers de viajes hasta huéspedes satisfechos— que pueden amplificar los mensajes positivos e impulsar nuevas reservas.

Robot icon

Asistente de IA

Haz una pregunta compleja y, en cuestión de minutos, obtén una respuesta completamente fundamentada a través de ideas, visualizaciones y recomendaciones estratégicas.

Image with magnifying glass icon

Escucha visual y detección de logotipos

No te pierdas ninguna mención, aunque no se mencione a tu marca. Rastrea logotipos, propiedades, alimentos y servicios adicionales en imágenes para descubrir tendencias visuales que influyen en las reservas.

Tag icon

Revisar el etiquetado y la clasificación

Identifica rápidamente temas y problemas recurrentes etiquetando y organizando automáticamente las reseñas de clientes procedentes de plataformas como Tripadvisor, Google y Yelp.

Cluster icon

Clústeres de conversaciones

Detecta fácilmente nuevas tendencias, problemas de atención al cliente u oportunidades de campaña antes de que escalen gracias a la agrupación de conversaciones impulsada por IA.

Caso práctico: Barceló Hotel Group

Mujer con sombrero de paja relajada junto a una piscina de color turquesa y una bandeja de desayuno de temática tropical que incluye fruta fresca y té
Logotipo de Barceló Hotel Group

Un líder mundial en el sector hotelero escala una estrategia social unificada en más de 250 cuentas

46 %aumento de nuevos seguidores después de un año
30 %reducción en el tiempo de elaboración de informes
Leer el caso completo

Insights y recursos

Megaphone with social media icons floating in a pink bubble, including Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and LinkedIn logos

Daniel Reynolds, vicepresidente sénior de Hilton, habla sobre el arte de la narrativa de marca

Nos sentamos con Daniel Reynolds para conocer su visión experta sobre la narrativa de marca y descubrir cómo crea Hilton sus historias de marca en las redes sociales y otros medios.

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Smartphone with bell alert symbol

Monitorización de marca: nuestra última guía para un impacto real en el negocio

La monitorización de marcas va más allá de la escucha social. Esta guía gratuita te ayudará a aprender cómo ampliar tu estrategia para rastrear todas las fuentes.

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Overlapping business analytics cards showing graphs, charts and data visualizations in coral red and navy blue colors

Cómo Meliá se convirtió en una de las cadenas hoteleras más influyentes en las redes sociales

Meliá Hotels International recurrió a Hootsuite para aumentar el conocimiento de marca en las redes sociales, impulsar las visitas a su sitio web y personalizar la experiencia hotelera de sus clientes.

Read the case study →

Preguntas frecuentes (FAQ)

El panel de control de Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, incluye una amplia gama de útiles herramientas de gestión de la reputación, desde el rastreo de reseñas hasta el análisis de sentimiento. Te permite monitorear reseñas, menciones sociales y la cobertura mediática en tiempo real, configurar alertas personalizadas para el sentimiento negativo y comparar tu reputación frente a la de tus competidores, ayudándote a responder con más rapidez para proteger la confianza en tu marca.

Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker AI, monitorea las principales plataformas de reseñas y reservas de hostelería, incluidas Tripadvisor, Booking.com, OpenTable, Airbnb, Expedia, Yelp, Google Reviews y Hotels.com. De esta forma, se garantiza que las marcas reciban comentarios exhaustivos de los clientes para poder comparar el rendimiento entre las plataformas que más importan a los viajeros.

Además de las plataformas de reseñas y reservas, Hootsuite facilita a hoteles y marcas de hostelería el rastreo de menciones de marca a través de una amplia variedad de canales digitales, que incluyen redes sociales, foros, sitios de noticias y blogs. Gracias a esta amplia capacidad de monitoreo, las marcas pueden captar todo el espectro de las conversaciones y el sentimiento del público, sin tener limitarse únicamente a los sitios de reseñas formales. 

Adicionalmente, la cobertura que ofrece Hootsuite sobre foros de viajes (como los subreddits de viajes de Reddit, FlyerTalk y los foros de Tripadvisor) y fuentes de noticias del sector permite a las marcas mantenerse informadas sobre temas emergentes, novedades en el sector y posibles problemas de relaciones públicas. El monitoreo de blogs y de publicaciones en línea también ayuda a las marcas a descubrir historias detalladas de clientes, reseñas de expertos y cobertura de medios que pueden influir en la reputación y en las decisiones de reserva.

Hootsuite, con la tecnología de IA de Talkwalker AI, analiza el sentimiento de los clientes, identifica temas recurrentes en las reseñas y detecta tendencias emergentes en las preferencias de los huéspedes. Esto permite a las marcas de hostelería abordar rápidamente los problemas de atención al cliente, mejorar los servicios y adaptar las ofertas para superar las expectativas de la clientela.

El análisis de la interacción, el sentimiento y el rendimiento del contenido te ayuda a crear campañas de marketing en las redes sociales que conecten con los clientes, impulsen las reservas y refuercen la fidelidad de marca.

Sí, Hootsuite proporciona alertas en tiempo real sobre picos de sentimiento negativo o actividad inusual en redes sociales y sitios de reseñas. Este sistema de alerta temprana permite a las marcas del sector hotelero responder con rapidez, coordinar las comunicaciones y proteger su reputación durante las crisis.

Por supuesto. Hootsuite, con la tecnologia de IA de Talkwalker, rastrea conversaciones y reseñas en varios idiomas, lo que la convierte en una solución ideal para marcas de hostelería internacionales que necesitan monitorear los comentarios de clientes y la reputación de la marca en distintos mercados.

¡Por supuesto! Hootsuite está diseñado para ayudar a hoteles de todos los tamaños con el marketing en las redes sociales. Hootsuite te permite planificar, crear y programar publicaciones en las principales plataformas, encontrar los mejores momentos para publicar en función de los datos de rendimiento e interactuar directamente con los clientes a través de una bandeja de entrada unificada.

También podrás obtener análisis de rendimiento para medir la interacción, el alcance y el sentimiento, para que puedas perfeccionar tu estrategia de contenido con el paso del tiempo. Y, cuando se combina con la IA de Talkwalker, te ofrece una visión más profunda de lo que verdaderamente importa a los clientes, lo que te ayudará a crear contenido atractivo para generar reservas. Descubre al instante temas de tendencia, hashtags populares y formatos de contenido de alto rendimiento para crear publicaciones y campañas ingeniosas y relevantes que consigan atraer a tu audiencia objetivo.

Hootsuite también facilita la creación y la gestión de contenido a gran escala. Gracias a OwlyGPT, los equipos pueden generar muy rápidamente pies de foto de acuerdo con los valores de la marca, ideas para publicaciones e incluso imágenes, lo que les ayuda a mantenerse activos y relevantes sin agotar los recursos.

Panel de control de Analytics que muestra los datos de menciones y sentimiento con gráficos de barras y un gráfico circular, con la tecnología de IA de Talkwalker, sobre un fondo rojo degradado

Convierte la información de los clientes en un crecimiento medible

¿Quieres saber lo que dicen realmente tus clientes? Solicita una demo ahora para descubrir con exactitud cómo puede aprovechar tu marca el único software de marketing para la hostelería, concebido para el viajero conectado de hoy en día.

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1 Casi todos los clientes de hoteles o resorts leen opiniones de huéspedes, hospitalitynet https://www.hospitalitynet.org/news/4122451/almost-every-hotel-or-resort-customer-reads-guest-reviews