¡Por supuesto! Hootsuite está diseñado para ayudar a hoteles de todos los tamaños con el marketing en las redes sociales. Hootsuite te permite planificar, crear y programar publicaciones en las principales plataformas, encontrar los mejores momentos para publicar en función de los datos de rendimiento e interactuar directamente con los clientes a través de una bandeja de entrada unificada.

También podrás obtener análisis de rendimiento para medir la interacción, el alcance y el sentimiento, para que puedas perfeccionar tu estrategia de contenido con el paso del tiempo. Y, cuando se combina con la IA de Talkwalker, te ofrece una visión más profunda de lo que verdaderamente importa a los clientes, lo que te ayudará a crear contenido atractivo para generar reservas. Descubre al instante temas de tendencia, hashtags populares y formatos de contenido de alto rendimiento para crear publicaciones y campañas ingeniosas y relevantes que consigan atraer a tu audiencia objetivo.

Hootsuite también facilita la creación y la gestión de contenido a gran escala. Gracias a OwlyGPT, los equipos pueden generar muy rápidamente pies de foto de acuerdo con los valores de la marca, ideas para publicaciones e incluso imágenes, lo que les ayuda a mantenerse activos y relevantes sin agotar los recursos.