Se ha demostrado que Hootsuite Enterprise ayuda a reducir la carga de trabajo de tu equipo y a mejorar su rendimiento en las redes sociales, todo al mismo tiempo.

Todos los planes de Hootsuite pueden ayudarte a ahorrar tiempo, publicar mejor contenido, ver lo que funciona y aumentar tu seguimiento en las redes sociales. Cada plan incluye todas las herramientas que necesitas para simplificar la programación de redes sociales, la creación de contenido, el análisis y los mensajes.

Pero con tu plan Enterprise, puedes mejorar con algunas de las herramientas de gestión de redes sociales más potentes disponibles, y herramientas a las que no puedes acceder con ningún otro plan de Hootsuite.

Equipa tu cuenta con Advanced Inbox para llevar el servicio de atención al cliente en las redes sociales al siguiente nivel o añade Advanced Analytics para ver y hacer un seguimiento del ROI de tu inversión en las redes sociales.

Además, aumenta tu alcance exponencialmente (sin el gasto en publicidad) con la promoción de empleados (Hootsuite Amplify), profundiza en los conocimientos de la audiencia con Listening con tecnología de Talkwalker o agiliza el trabajo entre los equipos de redes sociales y de atención al cliente con nuestra integración de Salesforce.