Consigue más interacción, clientes potenciales y ventas con Hootsuite Enterprise
Ahorra a tu equipo 3000 horas este año con Hootsuite Enterprise, la herramienta de gestión de redes sociales número 1.
Más de 600 de las marcas de Fortune 1000 usan Hootsuite
¿Por qué elegir Hootsuite Enterprise?
Flexibilidad para crecer
Equipos
Gestiona un número ilimitado de cuentas sociales y usuarios en Hootsuite Enterprise. Además, obtén precios personalizados en función de las necesidades de tu organización.
Formación avanzada y
Soporte
Obtén acceso a formación en directo, recursos de primera clase y un excelente servicio de atención al cliente para ayudar a tu equipo a tener éxito. Gratis con tu cuenta Enterprise.
Nuestras herramientas
y complementos más potentes
Los usuarios de Enterprise obtienen el conjunto completo de funciones de Hootsuite, además de acceso a herramientas exclusivas, como la escucha avanzada, el análisis y la bandeja de entrada.
Optimiza tu planificación, colaboración y seguimiento del rendimiento en las redes sociales.
Pasa de la idea a la aprobación y a los resultados más rápido.
Analytics: Understand what’s working and what’s not
See exactly how much value you’re driving from social media and compare your performance to your biggest competitors.
Hootsuite analytics features:
Informes de rendimiento de publicaciones, evaluaciones comparativas del sector y de la competencia (hasta 20 competidores), programación y exportación de informes, informes personalizados, análisis de anuncios en redes sociales, etc.
Publicación: crea mejor contenido en menos tiempo
Hootsuite no se limita a programar tus publicaciones para el momento perfecto, sino que te ayuda a tener ideas y luego te ayuda a escribirlas y diseñarlas.
Funciones de publicación de Hootsuite:
Programador de redes sociales, OwlyWriter AI (generador de pies de foto, ideas de contenido, generador de hashtags y más), mejores momentos para publicar, plantillas de Canva, programación de publicaciones masivas, acortamiento y seguimiento de enlaces, y más
Interacción: Convierte a los seguidores en clientes satisfechos
La bandeja de entrada social de Hootsuite utiliza la automatización para aligerar la carga de trabajo que implica la interacción y la atención al cliente en redes sociales. (Un cliente estima que redujo la carga de trabajo de su equipo en un 80 %).
Funciones de Hootsuite Inbox:
Una bandeja de entrada universal para comentarios y mensajes directos, respuestas guardadas, enrutamiento automático, respuestas automáticas, API de chatbot, detección de idioma, registros de auditoría, políticas de SLA, análisis de bandejas de entrada y más
Social listening: Track what people are saying and how they feel about your brand
Realiza un seguimiento de las tendencias y supervisa los temas, las menciones y los hashtags para ver el sentimiento de la marca y obtener ideas sobre qué publicar. Sigue las tendencias y controla los temas, menciones y hashtags para conocer el sentimiento de marca y obtener ideas sobre qué publicar. Además, podrás saber quiénes son tus clientes, qué les interesa y qué opinan de tu marca, sin perder de vista a los competidores para mantener tu ventaja.
Funciones de escucha social de Hootsuite:
Busca y compara tendencias, hashtags, temas y eventos en las redes sociales y en millones de sitios web. Supervisa la opinión que tiene la gente de tu marca, tus competidores o las tendencias, entre otras cosas
Collaboration: Work together better with approval workflows
Help your team work better together, across the room and across the org chart. Approve, edit, and empower with approval workflows and productivity reporting. Ensure that every post is compliant, on-brand, and approved.
Funciones de colaboración y seguridad de Hootsuite:
Inicio de sesión único (SSO), flujos de trabajo de aprobación, informes de productividad de equipos, integraciones de cumplimiento, comentarios internos, uso compartido de informes, permisos de acceso personalizados para usuarios, etc.
Promoción por parte de los empleados: multiplica por diez tu alcance convirtiendo a tus empleados en promotores de marca
Aumenta el conocimiento de marca y mejora tu presencia en redes sociales con la plataforma original de promoción por parte de los empleados. Hootsuite Amplify permite a tus empleados compartir contenido aprobado y de acuerdo con los valores de la marca, ampliando enormemente tu alcance orgánico en redes sociales.
Funciones de Hootsuite Amplify:
Centro de contenido con una biblioteca de publicaciones aprobadas por la marca, integraciones para compartir contenido fácilmente (Slack, Microsoft Teams y más) y una tabla de clasificación
Maximiza tu inversión con un potente conjunto de soluciones para redes sociales
Hootsuite Enterprise es completamente personalizable para satisfacer las necesidades de tu marca. Mejora tu plan con las herramientas de rendimiento en redes sociales más avanzadas del sector, disponibles solo para usuarios de Enterprise.
Promoción por parte de los empleados
Permite a los empleados compartir tus publicaciones en sus propias redes sociales con Hootsuite Amplify.
Escucha social de primera
Obtén la visión completa con fuentes de datos avanzadas y 13 meses de datos históricos. Mantente por delante de la conversación, mitiga el sentimiento negativo y evita crisis con alertas en tiempo real.
Análisis prémium
Comprueba cuánto genera cada publicación o red con los informes de ROI para pago y orgánico. Además, vincula tus resultados sociales al tráfico web con GA4 y Adobe Analytics.
Chatbot de IA generativa
Ahorra aún más tiempo y deleita a tus clientes con un chatbot completamente automatizado que genera respuestas precisas y de acuerdo con los valores de la marca a las consultas en tus redes sociales.
Integración de Salesforce
Mejora la satisfacción del cliente y optimiza los flujos de trabajo de tu equipo integrando Hootsuite y Salesforce.
Bandeja de entrada avanzada de redes sociales
Consigue aún más funciones para la bandeja de entrada, como la detección automática de idiomas y las notificaciones de SLA, con Advanced Inbox.
Integraciones para el cumplimiento de normativas
Asegúrate de que todo lo que publiques cumpla con las normativas y mitiga fácilmente el riesgo con herramientas de seguridad e integraciones que ya usas, como Proofpoint.
Gestión de reseñas
Monitoriza las reseñas y las menciones de tu marca en redes sociales en Hootsuite. Haz un seguimiento de las reseñas en la web y compártelas en tus redes sociales con solo unos pocos toques.
UGC y gestión de influencers
Gestiona el contenido generado por los usuarios y las relaciones con los influencers directamente desde el panel de control de Hootsuite con TINT y Upfluence.
Descubre cómo las empresas utilizan Hootsuite para obtener resultados reales en las redes sociales
Un líder mundial en el sector hotelero escala una estrategia social unificada en más de 250 cuentas
The Gym Group promueve cientos de gimnasios locales con Hootsuite
Un proveedor global del sector de seguros impulsa millones en impacto empresarial con las redes sociales
Preguntas frecuentes
Se ha demostrado que Hootsuite Enterprise ayuda a reducir la carga de trabajo de tu equipo y a mejorar su rendimiento en las redes sociales, todo al mismo tiempo.
Todos los planes de Hootsuite pueden ayudarte a ahorrar tiempo, publicar mejor contenido, ver lo que funciona y aumentar tu seguimiento en las redes sociales. Cada plan incluye todas las herramientas que necesitas para simplificar la programación de redes sociales, la creación de contenido, el análisis y los mensajes.
Pero con tu plan Enterprise, puedes mejorar con algunas de las herramientas de gestión de redes sociales más potentes disponibles, y herramientas a las que no puedes acceder con ningún otro plan de Hootsuite.
Equipa tu cuenta con Advanced Inbox para llevar el servicio de atención al cliente en las redes sociales al siguiente nivel o añade Advanced Analytics para ver y hacer un seguimiento del ROI de tu inversión en las redes sociales.
Además, aumenta tu alcance exponencialmente (sin el gasto en publicidad) con la promoción de empleados (Hootsuite Amplify), profundiza en los conocimientos de la audiencia con Listening con tecnología de Talkwalker o agiliza el trabajo entre los equipos de redes sociales y de atención al cliente con nuestra integración de Salesforce.
Hootsuite Enterprise está diseñado para empresas que necesitan una solución totalmente personalizable de gestión de redes sociales empresariales que se adapte a sus necesidades.
Es ideal para empresas que buscan maximizar las redes sociales para impulsar los resultados empresariales y equipos que amplían su estrategia social dentro de su equipo de redes sociales y en toda la organización.
Además, es el único plan que ofrecemos a nuestros clientes, que les da acceso exclusivo a formación, servicios y nuestras soluciones más potentes.
Por ello, es ideal para grandes empresas, como grandes compañías, franquicias y agencias. Pero cada empresa es única y Enterprise puede ser la mejor opción para la tuya, incluso si tienes un equipo pequeño pero potente.
Organizaciones de todos los sectores utilizan Hootsuite Enterprise para aumentar su presencia en las redes sociales. Enterprise incluye características e integraciones que lo convierten en una opción popular para sectores altamente regulados, como los servicios financieros, la administración pública y la asistencia sanitaria.
Tu contrato anual te ayuda a ahorrar dinero e incluye servicios de valor añadido, pero viene con términos y condiciones.
Puedes encontrar los términos y condiciones estándar de Enterprise aquí.
Una condición importante que debes recordar es la renovación automática anual de tu contrato.
¿Piensas cambiar de contrato? ¿O planeas rescindir tu contrato el próximo año? Tienes que enviar un aviso por escrito a tu representante de Éxito del cliente (por correo electrónico está bien) informando de tu no renovación al menos 60 días antes del final de tu contrato. Si no nos avisas por escrito de la cancelación, se te renovará automáticamente por un año (y serás responsable de esas cuotas).
Tras la renovación, nos reservamos el derecho a aumentar las tarifas de los servicios. Si nuestras tarifas suben, te lo notificaremos por escrito al menos 90 días antes de que finalice tu contrato actual.
Tu contrato de un año se renovará automáticamente cada año.
Recibirás un correo electrónico de nuestro equipo de Finanzas con tu factura. ¿Aún no has recibido una factura? Ponte en contacto con tu representante de Éxito del cliente y ellos lo solucionarán todo.
¿Cómo añado licencias adicionales a mi cuenta de Hootsuite?
Es fácil añadir más licencias a medida que tu equipo crece. Ponte en contacto con tu representante de Éxito del cliente. Te ayudará con cualquier cambio o modificación en tu cuenta.
¿Tienes más preguntas sobre facturación?
Desde la creación de informes analíticos hasta las preguntas más frecuentes sobre facturación, puedes encontrar respuestas rápidas a preguntas técnicas en nuestro foro de ayuda.
Aquí tienes algunos temas populares para empezar:
Guía de inicio rápido de Hootsuite
Cómo añadir un miembro del equipo
Cómo añadir una página o un grupo de Facebook
Preguntas frecuentes sobre facturación
Solucionar problemas comunes de inicio de sesión
Vídeos bajo demanda: Queremos que tengas éxito en las redes sociales lo más rápido posible. Mira nuestros vídeos bajo demanda para obtener más información sobre cómo navegar fácilmente por la plataforma.
Formación de equipos. Proporciona a todo tu equipo, departamento u organización nuevas habilidades en las redes sociales. Crearemos e impartiremos una sesión de formación personalizada para tu organización.
Domina la plataforma Hootsuite. Obtén la certificación como profesional de Hootsuite. Te unirás a más de 30 000 profesionales que han dado un impulso a sus carreras al demostrar su experiencia en Hootsuite a clientes y empleadores.
Adquiere habilidades integrales de marketing social. Con tu certificación en marketing social, adquirirás nuevas habilidades, como estrategia social, creación de contenidos, gestión de anuncios de pago y evaluación comparativa de la competencia.