Hootsuite Standard es ideal para pequeñas empresas, personas y pequeños equipos de redes sociales que deseáis gestionar hasta 5 perfiles sociales desde una sola pestaña. Es ideal para principiantes en redes sociales, usuarios intermedios e incluso profesionales experimentados que solo quieren minimizar el cambio constante entre una docena de pestañas abiertas cada día.

Puede ayudar a los profesionales de redes sociales con poco tiempo a ahorrar tiempo con la programación ilimitada de publicaciones, una bandeja de entrada centralizada para todos tus mensajes, escucha social para seguir tendencias y menciones, y valiosas herramientas de informes que te indican cómo replicar tus publicaciones de mejor rendimiento para un crecimiento rápido. También te puede ayudar a crear y supervisar tus anuncios en las redes sociales, todo en el mismo lugar.

¿Otra cosa interesante de Hootsuite Standard? Está diseñado para crecer contigo. Empieza con un usuario y añade más a medida que tu equipo crezca (porque con nuestra ayuda, seguro que lo hará).