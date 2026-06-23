Turn social posts into dollar signs with Hootsuite Standard
Plan, create, schedule, engage, monitor, and measure from one AI-first social platform. Hootsuite Standard gives you the essential tools to stay ahead on social media.
Lo que obtienes con Hootsuite Standard
Gestiona 10 cuentas de redes sociales
Publica, programa y analiza hasta 10 cuentas de redes sociales con Hootsuite Standard. ¿Necesitas más? Prueba Hootsuite Advanced.
Programa publicaciones ilimitadas
Hootsuite no limita cuántas publicaciones puedes programar. Configura todo un mes, una semana o un año de contenido de una sola vez.
Añade licencias a medida que crezcas
Hootsuite Standard es para profesionales o empresas de cualquier tamaño que necesiten herramientas ligeras para la gestión de redes sociales. Añade tantos usuarios como necesites.
Wearing all the hats? We’ll take a few.
Hootsuite Standard te quita tareas de encima, así tienes más tiempo para analizar lo que funciona y sacar más provecho de las redes sociales.
Programa, sigue el rendimiento y automatiza las tareas que consumen mucho tiempo.
Programar publicaciones en todas tus redes sociales a la vez o personalizar el contenido para cada red. No te perderás ninguna interacción, ya que Hootsuite te indica exactamente cuándo publicar para obtener más me gusta, comentarios y alcance.
Aumenta tu rendimiento en las redes sociales con informes analíticos que te muestran cómo lo estás haciendo en todas ellas. Consulta las interacciones de tus publicaciones, obtén información destacada sobre tu rendimiento, compara tus resultados con los de hasta cinco competidores y mucho más.
La herramienta de escritura de IA de Hootsuite crea pies de foto al instante, genera imágenes y transforma tendencias en publicaciones frescas.
¿Se están acumulando los MD? Mantén tu bandeja de entrada organizada con una única bandeja centralizada para todos tus mensajes públicos y privados en todas las redes. Además, añade conversaciones internas y notas de contacto para dar a los miembros de tu equipo el contexto que necesitan para ofrecer un servicio al cliente de primer nivel.
Hootsuite hace que gestionar las redes sociales sea pan comido. La capacidad de programar publicaciones por adelantado me ahorra mucho tiempo y me permite disfrutar de mis fines de semana sin tener que preocuparme por nuestros canales sociales.
Reúne toda tu estrategia de redes sociales en un panel de control.
Crea, publica y observa cómo se disparan tus estadísticas en las redes sociales. Todo forma parte de la experiencia de Hootsuite Standard.
Haz un seguimiento del rendimiento de cada publicación (y demuestra tu impacto)
Mide el rendimiento en todas las redes, compáralo con el de los competidores y otras empresas del sector, descubre tu contenido con mejor rendimiento y obtén recomendaciones personalizadas para mejorar los resultados.
Monitoriza lo que la gente está diciendo sobre tu marca o tus competidores
Estrategiza de manera más inteligente al saber lo que la gente dice y cómo se siente acerca de tu marca. Busca en los últimos siete días menciones de tu empresa, competidores, temas relevantes y hashtags. Además, usa la IA para resumir datos, detectar picos y analizar sentimientos.
Conecta con tu audiencia a un nivel completamente nuevo
Hootsuite hace que sea más fácil que nunca responder a mensajes, unirse a conversaciones públicas y gestionar comentarios. Agiliza las respuestas e interactúa en Facebook, Instagram, X y LinkedIn con Hootsuite Standard.
Work smarter with an AI teammate for social media management
Ask natural-language questions about your content performance, competitors, audience, or social trends. Wisdom helps you uncover insights, summarize findings, and discover your next best move without digging through dashboards.
Más funciones estándar de Hootsuite
Hootsuite es más que una simple herramienta de publicación para múltiples redes. Es un motor integral de rendimiento en redes sociales diseñado para ayudarte a simplificar toda tu estrategia.
Redactor de pies de foto con IA
Deja que la IA escriba tus pies de foto y hashtags para redes sociales, reutilice las publicaciones más exitosas y genere ideas de contenido desde cero.
El mejor momento para publicar para lograr tu objetivo.
Descubre exactamente cuándo publicar en cada red social para aumentar la interacción, impulsar el tráfico, crear conciencia o ampliar el alcance.
Plantillas de informes prefabricadas
Demuestra el valor de tu arduo trabajo con plantillas de informes. Muestra los aspectos más destacados del rendimiento, la interacción, las estadísticas de la audiencia y mucho más.
Temas de actualidad en tu sector
Observa de qué está hablando la gente en tu sector y consigue ideas sobre qué publicar. Luego haz que la IA cree contenido de tendencia al instante.
Todas las mejores marcas en las redes sociales usan Hootsuite
Descubre lo que Hootsuite puede hacer por ti
Cómo Stuckey's aumentó las ventas online en un 750 %
Mira cómo una legendaria empresa estadounidense de caramelos usó Hootsuite para aumentar las ventas online en un 750 %.
Lee las reseñas de los clientes de Hootsuite
Nuestros clientes llaman a Hootsuite un "cambio radical" y un "salvavidas" por una razón.
Cómo Apricotton impulsó un aumento del 108 % en las ventas en dos semanas
Entérate de cómo una pequeña empresa usó Hootsuite para acelerar el crecimiento social a toda velocidad.
Frequently asked questions
Hootsuite Standard es ideal para pequeñas empresas, personas y pequeños equipos de redes sociales que deseáis gestionar hasta 5 perfiles sociales desde una sola pestaña. Es ideal para principiantes en redes sociales, usuarios intermedios e incluso profesionales experimentados que solo quieren minimizar el cambio constante entre una docena de pestañas abiertas cada día.
Puede ayudar a los profesionales de redes sociales con poco tiempo a ahorrar tiempo con la programación ilimitada de publicaciones, una bandeja de entrada centralizada para todos tus mensajes, escucha social para seguir tendencias y menciones, y valiosas herramientas de informes que te indican cómo replicar tus publicaciones de mejor rendimiento para un crecimiento rápido. También te puede ayudar a crear y supervisar tus anuncios en las redes sociales, todo en el mismo lugar.
¿Otra cosa interesante de Hootsuite Standard? Está diseñado para crecer contigo. Empieza con un usuario y añade más a medida que tu equipo crezca (porque con nuestra ayuda, seguro que lo hará).
¿Necesitas más opciones? Compara todos los planes de Hootsuite.
Hootsuite Standard no es ideal para quienes necesitáis gestionar más de 5 cuentas sociales o quienes necesitáis una escucha social profunda, publicaciones más avanzadas o características de colaboración más sofisticadas. Tampoco es la mejor opción para empresas con necesidades de mensajería de mayor volumen.
Pero no te preocupes, tenemos planes para todos aquí en Hootsuite.
Si eso te suena, podrías ser candidato para Hootsuite Advanced o Enterprise.
Hootsuite Standard Analytics te ayuda a entender por qué algunas publicaciones tienen mejor rendimiento que otras, te indica cuál es el mejor momento para publicar para tu audiencia específica y te ahorra mucho tiempo en la recopilación de datos. (Subtexto: te ayuda a que tu jefe apoye tu próxima gran idea).
Con Hootsuite Standard Analytics, puedes:
Haz un seguimiento de las métricas de las redes sociales orgánicas y de pago para Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn, Pinterest y YouTube.
Consultar el mejor momento para publicar según tu objetivo y red, y programa automáticamente las publicaciones para que se publiquen en ese momento.
Comparar tu rendimiento con el de tus competidores. Los usuarios de Hootsuite Standard podéis comparar cinco competidores a la vez.
Lo mejor de Hootsuite Standard es que no necesitas actualizar para obtener la escucha social. Incluye herramientas que te ayudan a monitorizar las menciones de la marca y el sentimiento. Además, te ayudará a llenar tu calendario con contenido que realmente conecte con tu audiencia objetivo.
Con Hootsuite Standard, puedes monitorizar las menciones de marca y descubrir el sentimiento detrás de temas, eventos, temas y productos específicos.
Busca en los últimos siete días menciones de tu marca, de tus competidores y de las tendencias, y compara dos resultados de búsqueda.
Resume los resultados con IA. Olvídate de tener que revisar miles de menciones. La IA de escucha social patentada de Hootsuite condensa toda la información importante para ti.
Detecta automáticamente los picos de actividad para que puedas ver rápidamente cuándo se produce el mayor número de menciones de una marca y conocer las razones de ese aumento.
Analiza cómo se sienten las personas sobre tu marca y ciertos temas con el análisis de sentimientos.
Hootsuite Listening puede ayudarte a informar sobre lo que publicas, encontrar influencers e incluso aumentar la interacción.
Sigue los temas principales con nubes de palabras que desglosan los temas relevantes sobre los que la gente publica en un formato fácil de leer.
Sigue los hashtags más usados en tu nicho para que tu contenido llegue a más personas y para obtener ideas sobre qué publicar.
Explora la demografía, incluidas las características de los usuarios y las ubicaciones geográficas, para descubrir quién es el más comprometido.
Encuentra influencers y descubre las mejores plataformas de redes sociales para tu nicho.
…¡y mucho más!
Hootsuite Standard agrupa todas tus redes sociales en un único panel de control, muy fácil de usar, para que puedas gestionarlas desde un solo lugar. Cuando inicies sesión en Hootsuite por primera vez, se te pedirá que añadas tus cuentas de Facebook, TikTok, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, YouTube, Threads y Pinterest.
Una vez que tus cuentas estén conectadas a tu panel de control de Hootsuite, podrás programar publicaciones ilimitadas en cada red, ver un calendario de contenido multiplataforma, medir el rendimiento de las publicaciones y ver el mejor momento para publicar.
Hootsuite Standard funciona mejor cuanto más lo usas: si publicas de manera constante, obtendrás más información sobre el comportamiento de tu audiencia, qué publicaciones generan más interacción y cómo has evolucionado.
Hootsuite Standard incluye una variedad de herramientas de gestión de redes sociales que te ahorrarán tiempo y te ayudarán a aumentar tu número de seguidores en línea mientras lo haces.
Los usuarios de Hootsuite Standard obtenéis lo siguiente:
Herramientas de publicación: publicaciones programadas ilimitadas, redactor de contenido para redes sociales impulsado por IA, calendario de contenido de arrastrar y soltar que muestra todas las redes, horas recomendadas para publicar, un generador de hashtags y más.
Bandeja de entrada unificada de redes sociales: bandeja de entrada de redes sociales multiplataforma que te permite responder a mensajes públicos y privados en Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) y WhatsApp.
Análisis detallado de redes sociales: informes con cientos de métricas de redes sociales, informes personalizables, evaluación comparativa competitiva, análisis de anuncios orgánicos y de pago, plantillas de informes y exportaciones de informes.
Herramientas de escucha social: Análisis de sentimiento para saber qué opina la gente de tu marca o de un tema concreto, seguimiento de las tendencias más candentes por sectores y búsqueda rápida para supervisar menciones, hashtags y temas.
Herramientas de flujo de trabajo y colaboración: los usuarios estándar de Hootsuite con más de un usuario tenéis acceso a comentarios internos en publicaciones sociales, flujos de trabajo para la asignación de mensajes, prevención de colisiones de agentes y configuraciones adicionales de permisos de usuario.
Funciones para compartir y exportar: Exporta en el formato que más te convenga (.pdf o .ppt), envía a la dirección de correo electrónico de un compañero o programa un calendario de envío de informes por correo.
Prueba Hootsuite Standard completamente gratis.
Obtén acceso instantáneo a todas las funciones de Hootsuite Standard durante tu periodo de prueba. Sin condiciones.