Por supuesto. La escucha social dirigida a empresas tecnológicas B2B conlleva el rastreo y el análisis de conversaciones en línea relevantes para tu marca, productos, competidores y tendencias del sector. Hootsuite, con la tecnología de Talkwalker, permite a las organizaciones tecnológicas B2B monitorear las conversaciones en redes sociales, foros, blogs y noticias, lo que les proporciona información accionable sobre las necesidades de los clientes, sus puntos débiles y las oportunidades emergentes.



Hootsuite es también de mucha utilidad para las empresas tecnológicas B2C, ya que les permite captar el sentimiento de los consumidores en tiempo real, monitorear las reseñas sobre los productos e identificar las tendencias o problemas virales a medida que aparecen. Al analizar las conversaciones a gran escala de los consumidores, las marcas tecnológicas B2C pueden optimizar las campañas de marketing, mejorar la experiencia del cliente y responder rápidamente a cambios en la percepción pública o en los comentarios sobre los productos.



Además, las herramientas de predicción y detección de tendencias de Hootsuite se basan en la IA para sacar a la luz temas y tecnologías emergentes relevantes para tu sector. Mediante el análisis de grandes volúmenes de datos en línea, las empresas tecnológicas B2C y B2B son capaces de anticiparse a los cambios en las necesidades de los clientes y adaptar convenientemente sus estrategias.