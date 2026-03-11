¿Qué es el análisis de la competencia en las redes sociales?

El análisis competitivo en redes sociales es el proceso de supervisar, evaluar y comparar el rendimiento de tus competidores en las plataformas sociales. Implica analizar sus estrategias de contenido, porcentaje de interacción, frecuencia de publicación, sentimiento de la audiencia, crecimiento de seguidores y cuota de voz para descubrir información que informe tu propia estrategia social.

Con las herramientas de análisis competitivo de Hootsuite, puedes detectar fácilmente tendencias, identificar brechas de contenido y mantenerte un paso por delante.