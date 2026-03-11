Gana más seguidores, interacción y crecimiento con una herramienta integral de análisis de competidores
Analiza a tu competencia para que puedas ganar más y crecer más rápido en las redes sociales. Supervisa el rendimiento y la actividad de tus competidores, pronostica tendencias y analiza el sentimiento de marca, todo en un solo lugar.
Supera a tus competidores en las redes sociales
y más allá
Observa lo que están haciendo tus competidores en las redes sociales y la web con las mejores
herramientas de análisis y escucha social del mundo.
Realiza un seguimiento del rendimiento, la frecuencia de publicación y las estrategias de hasta 20 competidores que elijas. Supervisa el crecimiento de tus seguidores, la interacción promedio y el rendimiento de publicaciones en las redes sociales.
Mantén un ojo en la percepción del público sobre tus competidores para que puedas intervenir y llenar los huecos. Realiza fácilmente un análisis de sentimiento de marca para ver qué piensa y dice la gente sobre tu marca y tus competidores.
Sé el primero en tu nicho en aprovechar las tendencias antes de que se vuelvan virales. Con la previsión y el seguimiento de tendencias integrados, puedes anticipar qué es lo que generará interés y planificar con antelación.
Afina tu estrategia estableciendo puntos de referencia reales y alcanzables, informados por marcas de alto rendimiento. Compara tu rendimiento con el de competidores específicos o con el de tu sector en su conjunto para ver cómo te posicionas.
Una gran ventaja ha sido su herramienta de análisis competitivo, que nos ha ayudado a crear estrategias de marketing mejores y más detalladas.
Analiza, supera y anticipa el próximo movimiento de tu competencia, y como resultado, crece más rápido en las redes sociales
Hootsuite incluye un conjunto completo de herramientas de análisis competitivo que te ayudan a ganarte el favor de nuevas audiencias (y algoritmos). Tu competencia nunca podría hacerlo.
Sigue las tendencias y los hashtags que usan tus competidores para adelantarte
Rastrea fácilmente los hashtags de las publicaciones más exitosas de tus competidores y considera usarlos para potenciar tu contenido. Consulta la longitud media de las publicaciones de la competencia, el promedio de hashtags por publicación y las publicaciones con mejor rendimiento por me gusta, comentarios, respuestas, interacción y más.
Obtén recomendaciones personalizadas, y luego automatiza las mejoras
Hootsuite hace que sea súper fácil mejorar en las redes sociales. La evaluación comparativa del sector sigue tu crecimiento, porcentaje de interacción y frecuencia de publicación en comparación con la media del sector. Además, te dice exactamente qué hacer para superar los estándares del sector y luego te ayuda a automatizar las mejoras con IA.
Observa a tu competencia en la web, foros e incluso podcasts
Lleva tu supervisión competitiva un paso más allá con Hootsuite Listening. Haz un seguimiento de las menciones de los competidores en millones de sitios web, boletines, blogs, foros y pódcast. Con Hootsuite Enterprise, incluso puedes configurar alertas para supervisar menciones de marcas específicas en tiempo real.
Identifica cuáles son los tipos de contenido más populares en tu nicho
Hootsuite realiza la investigación de mercado por ti. Mira qué tipos de contenido son los más atractivos para tu audiencia segmentar. ¿Tus competidores están triunfando con los reels o ganándose el favor del público con los clásicos carruseles? Descúbrelo rápidamente y luego utiliza los datos para informar tu estrategia en redes sociales.
Elimina las conjeturas de la supervisión del estado de la marca
Determina si lo que estás haciendo está teniendo un impacto, positivo o negativo, siguiendo tus indicadores de rendimiento en las redes sociales a lo largo del tiempo. Supervisa el estado de la marca, lleva un seguimiento el sentimiento de marca a lo largo del tiempo y comprueba cuánto se habla de tus iniciativas.
See how you compare to competitors in LLMs
Compare your AI visibility, average position, total mentions, and share of voice to your competition on LLMs like ChatGPT, Gemini, and Claude. Plus, safeguard your reputation and get strategy signals before AI discovery impacts your reputation or revenue.
La plataforma de análisis competitivo que transforma la información en un rendimiento de alto nivel
El análisis competitivo no se trata solo de espiar a tus amigo-enemigos. También se trata de recopilar conocimientos reales que puedes transformar en una estrategia de marketing de alto rendimiento.
Gestión de la reputación
Configura la supervisión de menciones en tiempo real para ver qué dice la gente sobre tu marca. Entonces, métete para mitigar la negatividad y encontrar publicaciones positivas para compartir.
Evaluación comparativa de redes sociales
Determina tus propias métricas de rendimiento de marca estableciendo la línea base en tu nicho. Luego usa tus métricas North Star para aplastar cada uno de tus objetivos.
Seguimiento del sentimiento
Utiliza el análisis de sentimientos con IA para identificar los patrones relevantes que afectan las percepciones positivas, negativas y neutrales de tu marca y la competencia.
Share of voice tracking
Measure how much attention your brand receives compared to competitors on social, LLMs, and beyond. Understand market positioning and prioritize where to compete harder.
Content performance analysis
Analyze competitors’ top-performing posts, formats, hashtags, and campaigns. Identify which content types resonate most with shared audiences.
Trend detection and forecasting
View rising trends, themes, and hashtags based on real-time conversations. Stay ahead of competitor moves and plan content around what’s gaining traction next.
Inicia tu estrategia con recursos útiles
Análisis de competidores en redes sociales: + plantilla gratuita para 2025
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Plantilla gratuita de análisis competitivo de redes sociales
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Cómo analizar las estrategias de tus competidores con Hootsuite
Utiliza el análisis de sentimientos con IA para identificar los patrones relevantes que afectan las percepciones positivas, negativas y neutrales de tu marca y la competencia.
Preguntas frecuentes
La cantidad de competidores que puedes rastrear depende de tu plan. Con Hootsuite Standard, puedes observar hasta cinco competidores a la vez. Con Hootsuite Advanced y Enterprise, puedes supervisar hasta 20 competidores a la vez.
Lo mejor de la herramienta de análisis de competidores de Hootsuite es que puedes crear tu propia lista de vigilancia desde cero y modificarla en cualquier momento. Solo busca los nombres de usuario de tus competidores y los añadiremos a tu lista de seguimiento.
En Hootsuite Analytics, puedes comparar métricas esenciales del competidor, como el número de publicaciones, la frecuencia de publicación, la interacción promedio, el crecimiento de la audiencia, el número de seguidores y la interacción estimada.
También puedes ver las publicaciones con mejor y peor rendimiento de tu competidor según métricas individuales, ver la longitud media de sus publicaciones y ver una nube de palabras de los hashtags más utilizados entre las publicaciones con mejor rendimiento de tu competidor.
Dentro de Hootsuite Listening, puedes buscar menciones pasadas de tu marca o de la competencia en la web y seleccionar canales de redes sociales.
¡Por supuesto! Quién está en tu lista de seguimiento queda entre nosotros.
El análisis competitivo en redes sociales es el proceso de supervisar, evaluar y comparar el rendimiento de tus competidores en las plataformas sociales. Implica analizar sus estrategias de contenido, porcentaje de interacción, frecuencia de publicación, sentimiento de la audiencia, crecimiento de seguidores y cuota de voz para descubrir información que informe tu propia estrategia social.
Con las herramientas de análisis competitivo de Hootsuite, puedes detectar fácilmente tendencias, identificar brechas de contenido y mantenerte un paso por delante.
Entender cómo están rindiendo tus competidores en las redes sociales te ayuda a perfeccionar tu estrategia, aprovechar oportunidades y evitar errores. Te ofrece una visión más clara de lo que cala en tu audiencia compartida y de cuál es tu posición en el sector. Con información práctica, puedes ajustar tu contenido, el momento y los mensajes para obtener una ventaja competitiva, especialmente en un panorama digital saturado donde el momento y la relevancia son cruciales.
With Hootsuite powered by Talkwalker AI, you can analyze:
Social media posts and engagement
News articles and press coverage
Blogs and forums
Influencer activity
Consumer sentiment and trends
Visual content (logos, images, videos)
Yes. With Hootsuite, you can create customizable dashboards and automated reports, making it easy to share competitive intelligence with stakeholders and track progress over time.
Absolutely. Hootsuite powered by Talkwalker AI's sentiment analysis tools break down positive, negative, and neutral mentions for competitors, helping you understand public perception and reputation risks.
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