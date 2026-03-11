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Panel de control de análisis de redes sociales que muestra métricas de interacción, gráfico de sentimiento y una foto del puente de montaña con 25 000 me gusta

Gana más seguidores, interacción y crecimiento con una herramienta integral de análisis de competidores

Analiza a tu competencia para que puedas ganar más y crecer más rápido en las redes sociales. Supervisa el rendimiento y la actividad de tus competidores, pronostica tendencias y analiza el sentimiento de marca, todo en un solo lugar.

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Supera a tus competidores en las redes sociales
y más allá

Observa lo que están haciendo tus competidores en las redes sociales y la web con las mejores
herramientas de análisis y escucha social del mundo.

Realiza un seguimiento del rendimiento, la frecuencia de publicación y las estrategias de hasta 20 competidores que elijas. Supervisa el crecimiento de tus seguidores, la interacción promedio y el rendimiento de publicaciones en las redes sociales.

Mantén un ojo en la percepción del público sobre tus competidores para que puedas intervenir y llenar los huecos. Realiza fácilmente un análisis de sentimiento de marca para ver qué piensa y dice la gente sobre tu marca y tus competidores. 

Sé el primero en tu nicho en aprovechar las tendencias antes de que se vuelvan virales. Con la previsión y el seguimiento de tendencias integrados, puedes anticipar qué es lo que generará interés y planificar con antelación.

Afina tu estrategia estableciendo puntos de referencia reales y alcanzables, informados por marcas de alto rendimiento. Compara tu rendimiento con el de competidores específicos o con el de tu sector en su conjunto para ver cómo te posicionas.

Manos sosteniendo un móvil y un terminal de pago para pago sin contacto, con un gráfico de datos de &quot;interacción del competidor&quot; de Hootsuite a la derecha.
Panel de control que muestra el análisis de sentimiento de Hootsuite a lo largo del tiempo con gráficos de líneas y de sectores, además del menú de navegación y las reacciones de emoji.
Captura de pantalla que muestra lo fácil que es seleccionar ciertos datos con los que generar un informe con Hootsuite.
Panel de control que muestra métricas de redes sociales, análisis de sentimiento, un gráfico de resultados a lo largo del tiempo y una persona sonriendo con auriculares.

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Una gran ventaja ha sido su herramienta de análisis competitivo, que nos ha ayudado a crear estrategias de marketing mejores y más detalladas.
Alejandra Perozo
Director de Comunicaciones de Marca y Desarrollo de Marketing
Eano Home Renovation

Analiza, supera y anticipa el próximo movimiento de tu competencia, y como resultado, crece más rápido en las redes sociales

Hootsuite incluye un conjunto completo de herramientas de análisis competitivo que te ayudan a ganarte el favor de nuevas audiencias (y algoritmos). Tu competencia nunca podría hacerlo.

Gráfico de burbujas que muestra los principales hashtags financieros, incluidos #banking, #Bitcoin y #crypto, con una comparación del uso de hashtags bancarios a continuación

Sigue las tendencias y los hashtags que usan tus competidores para adelantarte

Rastrea fácilmente los hashtags de las publicaciones más exitosas de tus competidores y considera usarlos para potenciar tu contenido. Consulta la longitud media de las publicaciones de la competencia, el promedio de hashtags por publicación y las publicaciones con mejor rendimiento por me gusta, comentarios, respuestas, interacción y más.

Panel de control de análisis que muestra las métricas de interacción, el gráfico comparativo del sector y las estadísticas de rendimiento para el sector de servicios financieros

Obtén recomendaciones personalizadas, y luego automatiza las mejoras

Hootsuite hace que sea súper fácil mejorar en las redes sociales. La evaluación comparativa del sector sigue tu crecimiento, porcentaje de interacción y frecuencia de publicación en comparación con la media del sector. Además, te dice exactamente qué hacer para superar los estándares del sector y luego te ayuda a automatizar las mejoras con IA.

Creador de contenido grabando un podcast en su estudio casero con un análisis de sentimiento que muestra un 62,9 % de comentarios positivos y un 4,2 % de comentarios negativos

Observa a tu competencia en la web, foros e incluso podcasts

Lleva tu supervisión competitiva un paso más allá con Hootsuite Listening. Haz un seguimiento de las menciones de los competidores en millones de sitios web, boletines, blogs, foros y pódcast. Con Hootsuite Enterprise, incluso puedes configurar alertas para supervisar menciones de marcas específicas en tiempo real.

Panel de control de análisis de redes sociales que muestra métricas de interacción, tipos de contenido y gráficos de rendimiento.

Identifica cuáles son los tipos de contenido más populares en tu nicho

Hootsuite realiza la investigación de mercado por ti. Mira qué tipos de contenido son los más atractivos para tu audiencia segmentar. ¿Tus competidores están triunfando con los reels o ganándose el favor del público con los clásicos carruseles? Descúbrelo rápidamente y luego utiliza los datos para informar tu estrategia en redes sociales.

Panel de control de redes sociales que muestra un gráfico de rendimiento, un gráfico de donut de sentimiento y un selfie de turista en la Fontana de Trevi con reacciones de emoji

Elimina las conjeturas de la supervisión del estado de la marca

Determina si lo que estás haciendo está teniendo un impacto, positivo o negativo, siguiendo tus indicadores de rendimiento en las redes sociales a lo largo del tiempo. Supervisa el estado de la marca, lleva un seguimiento el sentimiento de marca a lo largo del tiempo y comprueba cuánto se habla de tus iniciativas.

Brand monitoring dashboard showing share of voice comparison between ChatGPT, Gemini, Perplexity, and Claude across competitors

See how you compare to competitors in LLMs

Compare your AI visibility, average position, total mentions, and share of voice to your competition on LLMs like ChatGPT, Gemini, and Claude. Plus, safeguard your reputation and get strategy signals before AI discovery impacts your reputation or revenue.

La plataforma de análisis competitivo que transforma la información en un rendimiento de alto nivel

El análisis competitivo no se trata solo de espiar a tus amigo-enemigos. También se trata de recopilar conocimientos reales que puedes transformar en una estrategia de marketing de alto rendimiento.

cara sonriente en burbuja de chat

Gestión de la reputación

Configura la supervisión de menciones en tiempo real para ver qué dice la gente sobre tu marca. Entonces, métete para mitigar la negatividad y encontrar publicaciones positivas para compartir.

Icono de objetivo

Evaluación comparativa de redes sociales

Determina tus propias métricas de rendimiento de marca estableciendo la línea base en tu nicho. Luego usa tus métricas North Star para aplastar cada uno de tus objetivos.

Icono de persona con superposición de corazón

Seguimiento del sentimiento

Utiliza el análisis de sentimientos con IA para identificar los patrones relevantes que afectan las percepciones positivas, negativas y neutrales de tu marca y la competencia.

Megaphone icon

Share of voice tracking

Measure how much attention your brand receives compared to competitors on social, LLMs, and beyond. Understand market positioning and prioritize where to compete harder.

Image with magnifying glass icon

Content performance analysis

Analyze competitors’ top-performing posts, formats, hashtags, and campaigns. Identify which content types resonate most with shared audiences.

hashtag icon

Trend detection and forecasting

View rising trends, themes, and hashtags based on real-time conversations. Stay ahead of competitor moves and plan content around what’s gaining traction next.

Inicia tu estrategia con recursos útiles

Ejemplos de visualizaciones de datos: un gráfico de área, un gráfico circular, un gráfico de barras y un gráfico de líneas en colores rojo coral y azul marino.

Análisis de competidores en redes sociales: + plantilla gratuita para 2025

Aprende todo lo que necesitas saber sobre el seguimiento de las estadísticas de los competidores y obtén una plantilla gratuita para realizar tu propio análisis.

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icono de gráfico con la lupa

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gráfico de barras rosa, globo de diálogo rojo con icono de corazón blanco e ilustración de gráfico circular azul marino y coral.

Cómo analizar las estrategias de tus competidores con Hootsuite

Utiliza el análisis de sentimientos con IA para identificar los patrones relevantes que afectan las percepciones positivas, negativas y neutrales de tu marca y la competencia.

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Preguntas frecuentes

La cantidad de competidores que puedes rastrear depende de tu plan. Con Hootsuite Standard, puedes observar hasta cinco competidores a la vez. Con Hootsuite Advanced y Enterprise, puedes supervisar hasta 20 competidores a la vez.

Lo mejor de la herramienta de análisis de competidores de Hootsuite es que puedes crear tu propia lista de vigilancia desde cero y modificarla en cualquier momento. Solo busca los nombres de usuario de tus competidores y los añadiremos a tu lista de seguimiento.

En Hootsuite Analytics, puedes comparar métricas esenciales del competidor, como el número de publicaciones, la frecuencia de publicación, la interacción promedio, el crecimiento de la audiencia, el número de seguidores y la interacción estimada. 

También puedes ver las publicaciones con mejor y peor rendimiento de tu competidor según métricas individuales, ver la longitud media de sus publicaciones y ver una nube de palabras de los hashtags más utilizados entre las publicaciones con mejor rendimiento de tu competidor.

Dentro de Hootsuite Listening, puedes buscar menciones pasadas de tu marca o de la competencia en la web y seleccionar canales de redes sociales.

¡Por supuesto! Quién está en tu lista de seguimiento queda entre nosotros.

El análisis competitivo en redes sociales es el proceso de supervisar, evaluar y comparar el rendimiento de tus competidores en las plataformas sociales. Implica analizar sus estrategias de contenido, porcentaje de interacción, frecuencia de publicación, sentimiento de la audiencia, crecimiento de seguidores y cuota de voz para descubrir información que informe tu propia estrategia social.

Con las herramientas de análisis competitivo de Hootsuite, puedes detectar fácilmente tendencias, identificar brechas de contenido y mantenerte un paso por delante.

Entender cómo están rindiendo tus competidores en las redes sociales te ayuda a perfeccionar tu estrategia, aprovechar oportunidades y evitar errores. Te ofrece una visión más clara de lo que cala en tu audiencia compartida y de cuál es tu posición en el sector. Con información práctica, puedes ajustar tu contenido, el momento y los mensajes para obtener una ventaja competitiva, especialmente en un panorama digital saturado donde el momento y la relevancia son cruciales.

With Hootsuite powered by Talkwalker AI, you can analyze:

  • Social media posts and engagement

  • News articles and press coverage

  • Blogs and forums

  • Influencer activity

  • Consumer sentiment and trends

  • Visual content (logos, images, videos)

Yes. With Hootsuite, you can create customizable dashboards and automated reports, making it easy to share competitive intelligence with stakeholders and track progress over time.

Absolutely. Hootsuite powered by Talkwalker AI's sentiment analysis tools break down positive, negative, and neutral mentions for competitors, helping you understand public perception and reputation risks.

Profesional con blusa coral usando un portátil con un gráfico de análisis de redes sociales y una interfaz de buscar mostrados sobre un fondo azul claro

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