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Las mejores marcas del mundo confían en Hootsuite para ayudarles a ganar en las redes sociales
5,5M de dólares
Con Hootsuite, la Universidad de Georgia recaudó 5,5 millones de dólares en donaciones en 24 horas, con un aumento del 522 % en los ingresos atribuidos a las redes sociales.
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Mar 21, 2025
“¡Hootsuite redujo la carga de trabajo de nuestro equipo a la mitad!”
“¡Nos encanta Hootsuite para generar informes, hacer un seguimiento del rendimiento de los anuncios, establecer relaciones con clientes para nuestros clientes, y también lo fácil que es de usar! Utilizamos esta herramient...”Read the full review
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Hannah S.
Coordinadora de Comunicaciones Digitales
VAZZO Creative