Creemos en el poder de lo social para elevar a las personas
Nuestra estrategia de impacto social se centra en crear un impacto positivo en nuestros empleados, comunidades y el medio ambiente a largo plazo.
Nuestro impacto en 2023
Desde la defensa de la diversidad hasta la retribución a nuestras comunidades, estamos orgullosos de haber seguido avanzando en una serie de iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en Hootsuite.
Lee nuestro Informe de impacto social de 2023
Cómo Hootsuite mejora las organizaciones sin ánimo de lucro
El programa HootGiving
Ofrecemos educación y descuentos de hasta el 60% en nuestras herramientas para ayudar a apoyar y capacitar a las organizaciones sin ánimo de lucro en su búsqueda de un cambio social positivo.
Hootsuite ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro elegibles a ahorrar una media de 3 horas a la semana implementando una estrategia social para generar conciencia, conectar con la comunidad y recaudar fondos, todo ello por una fracción de su coste.
Centrarse en el bien social
En 2023, lanzamos Uplift: A Week for Social Good, un evento virtual gratuito centrado en ayudar a educar, capacitar y capacitar a las organizaciones sin ánimo de lucro con las habilidades y la tecnología que necesitan para causar un impacto.
Con TechSoup
Nos hemos asociado con TechSoup para aprovechar sus servicios de validación para organizaciones sin ánimo de lucro como solución de confianza para apoyar nuestro Programa HootGiving para organizaciones de este tipo.
Cómo Hootsuite mejora a los empleados
Volvemos a las comunidades en las que vivimos y trabajamos a través de nuestro galardonado programa Hootsuite for Good, que se centra en iniciativas de voluntariado, donación y "employee matching" (el empleado dona a su causa favorita y la empresa realiza otra donación equivalente a esa misma organización).
Beyond the Nest
Durante este evento anual de voluntariado para toda la empresa, los empleados de Hootsuite pasan tiempo en la comunidad dando vuelta a las causas que les apasionan.
¿Tu organización sin ánimo de lucro está interesada en asociarse con nuestro equipo para conseguir una oportunidad de voluntariado? Háznoslo saber aquí.
Con Benevity
Utilizamos Benevity, el proveedor líder de software para fines corporativos, para impulsar nuestros programas de impacto social.
Cómo Hootsuite mejora las comunidades
Apoyamos diversas causas y cuestiones importantes para Hootsuite, nuestra gente y nuestras comunidades, como la igualdad y la lucha contra el racismo, el bienestar de la comunidad y el medio ambiente y la respuesta ante catástrofes. Estamos orgullosos de colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro líderes de todo el mundo.
Razom for Ukraine
Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, hemos proporcionado a Razom for Ukraine acceso a nuestras herramientas sin coste alguno para apoyar sus esfuerzos centrados en la prestación de servicios esenciales y el intercambio de información crítica con los afectados por la guerra en Ucrania.
Jack.org
We are proud to help amplify youth mental health advocacy by providing pro bono services, funding and expertise for youth-led social media research, and employee volunteer programming for Jack.org.
Organización Mundial de la Salud
Nos enorgullece anunciar una colaboración estratégica con el equipo de Canales digitales, una extensión de Digital Health & Innovations, en un esfuerzo por combatir la información errónea en torno a las crisis de salud mundiales.
NPower Canada
Hootsuite lleva trabajando con NPower Canada desde 2022 para preparar a los solicitantes de empleo infrarrepresentados de todo Canadá para las carreras tecnológicas más demandadas, lo que incluye llevar la educación digital y el plan de estudios a 1100 participantes en el programa NPower Canada.
Cómo Hootsuite mejora nuestro planeta
Trabajamos con organizaciones líderes para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos en la creación de una empresa sostenible.
Green Standards
Con la ayuda de Green Standards, encontramos una solución sostenible para reducir los residuos corporativos a medida que nos alejábamos de nuestras oficinas debido a la pandemia de COVID-19.
One Tree Planted
Desde 2020, hemos plantado más de 16 300 árboles en regiones de todo el mundo, incluyendo Norteamérica, Australia y México, para ayudar con la recuperación de incendios forestales con One Tree Planted.
Reconocimiento
GANADOR
Premio Tech Cares 2024
Este premio presentado por TrustRadius reconoce nuestro fuerte compromiso con la responsabilidad social corporativa que te permite a ti y a las comunidades locales prosperar en un mundo más sostenible y equitativo. Más información
WINNER
Canadian HR Awards: Best Corporate Social Responsibility Strategy
This award recognises organisations that demonstrate an outstanding commitment to social and environmental responsibility that creates meaningful impact for their employees, communities, and the world.
FINALISTA
The Goodies Moonshot Award 2023
El Premio Moonshot Award reconoce a las empresas que han desarrollado un programa de propósito corporativo creativo, audaz e impactante y que lo optimizan continuamente para impulsar una mayor participación e impacto.
FINALIST
The Goodies Moonshot Award 2023
The Moonshot Award recognizes companies that have developed a creative, bold and impactful corporate purpose program and continually optimizes the program to drive greater participation and impact.
GANADOR
Premio Outstanding Workplace Award 2022
Los Premios YWCA Women of Distinction Awards reconocen a mujeres líderes y empresas extraordinarias. La categoría del premio Outstanding Workplace reconoce a una empresa u organización que ha implementado una cultura única en su lugar de trabajo.
GANADOR
Categoría "GameChanger - Diversidad e inclusión" 2022
Esta categoría de los BC Tech Impact Awards reconoce a las empresas que han ido más allá para marcar una diferencia positiva en materia de DE&I dentro de la industria tecnológica.
Descubre qué impulsa el éxito de las redes sociales en 2025
Obtén la información que necesitas para ayudar a tu organización sin fines de lucro a impulsar la acción y tener un impacto en las redes sociales y más allá.
Nuestros esfuerzos de DEI en Hootsuite
Obtén más información sobre las iniciativas de Hootsuite para brindar la mejor experiencia a los empleados con SaaS mediante la creación de una cultura basada en la inclusión y la priorización de la equidad salarial.