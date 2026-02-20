Funciones de Hootsuite: todo lo que necesitas para crecer rápido en las redes sociales
Millones de usuarios han confiado en Hootsuite para conseguir más seguidores y hacer crecer su negocio en Internet. ¿Cómo? Con un montón de soluciones y funciones de marketing en redes sociales que ahorran tiempo y que facilitan ganar en las redes sociales.
¿Qué hace Hootsuite?
(Sería más fácil responder ¿qué no hace?)
En lo que respecta a la gestión de las redes sociales, Hootsuite hace todo el trabajo pesado por ti, desde crear y programar el contenido hasta medir los resultados y mejorar el rendimiento. Es tu motor de rendimiento integral para crear, gestionar y mejorar tu estrategia de redes sociales.
Publicación: crea mejor contenido en la mitad de tiempo
Crea, programa y publica contenido en todas tus redes sociales desde un solo lugar. Supera el bloqueo creativo con nuestro escritor y generador de ideas para publicaciones con IA. Ahorra aún más tiempo con impresionantes plantillas y herramientas sencillas de colaboración y aprobación.
Funciones de publicación de Hootsuite
Programador de redes sociales, OwlyWriter AI (generador de pies de foto, ideas de contenido, generador de hashtags y más), mejores momentos para publicar, plantillas de Canva, programación de publicaciones masivas y mucho más
Interacción: Haz crecer tu marca y mantén contentos a tus clientes
Las soluciones de interacción en redes sociales de Hootsuite ayudan a los profesionales del marketing a conectar con su audiencia y a hacer crecer su marca. Para los equipos de atención al cliente, las herramientas facilitan la respuesta rápida y mejoran la satisfacción del cliente. Además, las funciones de colaboración en equipo facilitan que los gestores de redes sociales y la atención al cliente trabajen juntos de manera más eficiente.
Funciones de interacción de Hootsuite
Columnas de monitorización y escucha, Inbox para mensajería privada y pública, respuesta automática, respuestas guardadas, etiquetado y asignaciones automatizados, análisis de Inbox y más.
Escucha social: haz un seguimiento de lo que la gente dice (y qué sienten) sobre tu marca
Realiza un seguimiento de las tendencias y supervisa los temas, las menciones y los hashtags para ver el sentimiento de la marca y obtener ideas sobre qué publicar. Blue Silk AI™ condensa datos complejos en resúmenes fáciles de leer y detecta menciones de marca en fotos, vídeos y gifs.
Funciones de escucha social de Hootsuite
Busca y compara tendencias, hashtags, temas y eventos en las redes sociales y millones de sitios web; supervisa el sentimiento de la marca, detecta picos, predice tendencias, compara temas y obtén informes y alertas programados
Analytics: consulta lo que funciona y cómo mejorarlo
Toma decisiones más estratégicas cada vez que publiques con herramientas de análisis exhaustivas de redes sociales. Maximiza la interacción viendo el mejor momento para publicar según tu audiencia y tus objetivos. Hootsuite Analytics incluso te mostrará los valores de referencia del sector para comparar tu rendimiento con tus iguales.
Funciones de análisis de redes sociales de Hootsuite
Informes de rendimiento de publicaciones, Informes de sentimiento, Valores de referencia del sector, Programación y exportación de informes, Informes personalizados
Publicidad: saca más provecho de cada euro que inviertas en publicidad
Gestiona tus anuncios de pago en las redes sociales junto con tu contenido orgánico en un atractivo calendario de redes sociales. Los informes paralelos te permiten determinar qué publicaciones funcionan y cuáles no. Convierte automáticamente tus anuncios con mejores resultados con Impulso de Hootsuite.
Funciones de publicidad social de Hootsuite
Análisis de anuncios sociales, gestión de anuncios sociales, impulsar tu contenido orgánico
Integraciones: reúne todas tus herramientas de marketing en una sola pestaña
Cierra todas esas pestañas y empieza a usar Hootsuite, que reúne todas tus herramientas de confianza en un solo lugar. Integra tu CRM, software de gestión de proyectos, Slack, Teams, Vidyard, Upfluence, Adobe, Widen, Google My Business y mucho más.
Integraciones de Hootsuite
Salesforce, Mailchimp, HubSpot, Marketo, Slack, Microsoft Teams, Monday.com, Wrike, Asana, Airtable, Basecamp, Dropbox, Google My Business, Google Translate, Zapier, Dribbble, Figma, Lately AI, Proofpoint y más
Crea un panel de control totalmente personalizado con Hootsuite Enterprise
Hootsuite Enterprise es completamente personalizable para satisfacer las necesidades de tu marca. Mejora tu plan con las herramientas de rendimiento en redes sociales más avanzadas del sector, disponibles solo para usuarios de Enterprise.
Bandeja de entrada avanzada
Automatiza tus mensajes directos, comentarios y menciones y eleva tu estrategia de atención al cliente en redes sociales. Reduce el tiempo de respuesta y mide el éxito.
Escucha social avanzada
Simplifica la investigación de tus clientes y haz un seguimiento del sentimiento de marca con la escucha social avanzada.
Análisis avanzados
Compara manzanas con manzanas con tus campañas orgánicas y de pago. Además, vincula tus resultados sociales al tráfico web con GA4 y Adobe Analytics.
Empleado
del personal
Permite a los empleados compartir tus publicaciones en sus propias redes sociales con Hootsuite Amplify.
reseña
reputación
Monitoriza las reseñas y las menciones de tu marca en redes sociales en Hootsuite. Haz un seguimiento de las reseñas en la web y compártelas en tus redes sociales con solo unos pocos toques.
UGC y gestión de influencers
Gestiona el contenido generado por los usuarios y las relaciones con los influencers directamente desde el panel de control de Hootsuite con TINT y Upfluence.
Todo lo que necesitas para ganar dinero con las redes sociales en un solo panel
¿No estás seguro de si Hootsuite tiene lo que necesitas para alcanzar tus objetivos en las redes sociales? Regístrate hoy y pruébalo gratis. Sin compromiso.