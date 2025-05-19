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Descubre por qué Hootsuite destaca en satisfacción del cliente

Los profesionales del marketing clasifican constantemente a Hootsuite como el número uno en los conjuntos de gestión de redes sociales. Descubre cómo aprovechan nuestra intuitiva plataforma y nuestro soporte dedicado para alcanzar el estrellato en las redes sociales.

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Hootsuite ayuda a las marcas a conseguir resultados auténticos en las redes sociales.

1500 $
DaVita ahorró el equivalente a 1,5 millones de dólares en valor publicitario al permitir a su equipo de embajadores empleados utilizar Hootsuite Amplify.
Logo de DaVita
31 %
Mapfre aumentó sus interacciones en línea en un 31 % utilizando Hootsuite Enterprise para consolidar la gestión de sus cuentas en una única plataforma.
Logotipo de Mapfre en color
20 %
El proveedor de energía renovable Hydro-Québec utilizó Talkwalker de Hootsuite para monitorizar su puntaje de reputación de marca y luego mejorarlo en un 20 %.
Fuente

Algunas de nuestras historias de éxito favoritas de clientes

Descubre cómo los clientes de Hootsuite obtienen su ventaja competitiva utilizando nuestro conjunto de herramientas de gestión de redes sociales mejor valoradas.
Mujer con sombrero de paja relajada junto a una piscina de color turquesa y una bandeja de desayuno de temática tropical que incluye fruta fresca y té
Logotipo de Barceló Hotel Group

Un líder mundial en el sector hotelero escala una estrategia social unificada en más de 250 cuentas

46 %aumento de nuevos seguidores después de un año
30 %reducción en el tiempo de elaboración de informes
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Participantes en clases grupales de fitness haciendo ejercicio en un gimnasio moderno con iluminación de neón azul y soportes de pesas a lo largo de la pared
Logo de The Gym Group

The Gym Group promueve cientos de gimnasios locales con Hootsuite

Más de 240gimnasios incorporados a Hootsuite en solo cinco meses
+ 7 %porcentaje de interacción (el doble de la media del sector)
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Profesional sonriente de pelo rizado y gafas que sostiene un dispositivo móvil; al fondo, un moderno edificio de oficinas

Un proveedor global del sector de seguros impulsa millones en impacto empresarial con las redes sociales

42,7 millones de dólaresde ingresos generados por nuevos clientes conseguidos a través de las redes sociales
24,8 millones de dólaresde ahorro de costes mediante la eficiencia operativa
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Recomendado por las mejores marcas en redes sociales

  • Adobe
  • Logotipo de Corewell Health
  • Logotipo de Ochsner
  • Logotipo de Soundcloud
  • Logotipo del British Museum
  • Logotipo de la Universidad de Chicago
  • Logotipo de UNESCO
  • Organización Mundial de la Salud
Adobe
Logotipo de Corewell Health
Logotipo de Ochsner
G2 logo
★★★★★
Más de 3.000 reseñas de cinco estrellas de Hootsuite en G2
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May 19, 2025
“Hootsuite has become the social-media command center we didn’t know we were missing.”
“Hootsuite’s unified calendar and drag-and-drop scheduler turn our sprawling lineup of community posts into a single, crystal-clear roadmap. The built-in approval workflow lets Executive Directors bless content with one c...”
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Shauna D.
Shauna D.
Social Media Specialist
The Springs Living LLC
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La herramienta de escucha social y análisis nº 1

Hootsuite es la plataforma de gestión de redes sociales con más reseñas del mundo. Y con miles de opiniones de cinco estrellas, nos hemos hecho con toda una vitrina de trofeos. Descubre por qué G2 nos clasifica como el número 1 en conjuntos de redes sociales, escucha social y análisis de redes sociales.

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Nuestros clientes nos adoran, y el sentimiento es mutuo

¿Cómo se puede definir Hootsuite? Según nuestros clientes: «un salvavidas», «un ahorro de tiempo», «un regalo» y «un agarre». Lee más reseñas de Hootsuite para ver lo que la gente tiene que decir sobre nosotros.

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Jun 2, 2025
“Todos los recursos para ayudarte a tener éxito”
“Los seminarios web, blogs y tendencias en redes sociales han sido muy valiosos para mi rol como gestor de redes sociales. Hootsuite es como un asistente personal que te ayuda a seguir las tendencias y análisis relevantes...”
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Judith B.
Diseñador gráfico y gestor de redes sociales
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