Hootsuite Advanced es ideal para marcas que quieren acelerar el crecimiento social con cuentas sociales ilimitadas, además de herramientas avanzadas de publicación, análisis, interacción y colaboración. Incluye todo lo que necesitas para que trabajar solo o en equipo sea aún más sencillo.



No hay límite en la cantidad de usuarios que puedes añadir a Hootsuite Advanced. Eso significa que es la herramienta ideal para pequeñas, medianas o grandes empresas y personas. Lo diseñamos para que sea escalable a tus necesidades. A medida que crezcas, y lo harás, siempre que tengas Hootsuite, crecerá contigo.

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