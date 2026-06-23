Impulsa rápidamente el crecimiento social con Hootsuite Advanced
Lleva tu estrategia social al siguiente nivel con Hootsuite Advanced, diseñado para los profesionales de las redes sociales que necesitáis avanzar más rápido, colaborar mejor y medir más allá de las métricas de vanidad.
¿Qué obtienes con Hootsuite Advanced?
Approval workflows
Review, approve, and publish content faster without sacrificing quality or compliance.
Enrutamiento de mensajes
Asigna automáticamente las conversaciones en función de las habilidades, la disponibilidad o la estructura del equipo.
Internal collaboration
Leave comments, chat with teammates, and coordinate work without switching between tools.
Powerful tools that drive real business results
Profundiza en lo que funciona para generar más valor de cada publicación en redes sociales.
Además, delega tareas a la IA y hazlo todo más rápido con herramientas de colaboración que ahorran tiempo.
Comprueba exactamente qué funciona para tu audiencia y demuestra valor con análisis potentes. Personaliza los informes con cientos de métricas que importan a tu equipo. Además, mide tu rendimiento en comparación con 20 competidores y tu sector en general.
Supervisa todo lo que la gente dice y piensa sobre tu marca, sector o un tema específico. Aumenta la interacción controlando los temas de moda, prediciendo las tendencias futuras antes de que exploten y profundizando en los datos demográficos de tu audiencia.
Ofrece una mejor experiencia al cliente y mantén tu bandeja de entrada ordenada con una bandeja de entrada unificada para todas tus cuentas sociales. Automatiza los mensajes directos con respuestas guardadas y automáticas, chatea con otros agentes, lleva un seguimiento de la información de los clientes y mucho más.
Configura flujos de trabajo de aprobación personalizados automatizados para que las personas adecuadas puedan aprobar el contenido más rápidamente. Además, asegúrate de que la persona más cualificada siempre responda a los mensajes y comentarios con asignaciones simplificadas en la bandeja de entrada y chats de equipo.
La gestión de las redes sociales y el aspecto analítico de esta aplicación son muy potentes. Proporciona una plataforma increíble para obtener información poderosa sobre la interacción y retención de clientes.
Desbloquea todo el potencial de tu marca con las herramientas de redes sociales más potentes del sector
Impulsa la interacción, el alcance, los seguidores y el reconocimiento de marca con un conjunto completo de herramientas de crecimiento. Todo está diseñado para ayudarte a desbloquear el máximo potencial de tu organización.
Crea contenido atractivo mucho más rápido con IA y plantillas
La herramienta de escritura de IA de Hootsuite crea pies de foto al instante, genera hashtags y transforma las últimas tendencias en publicaciones frescas. Reúne todo en segundos con las plantillas integradas de Canva, imágenes de stock gratuitas y una biblioteca de contenido donde puedes guardar tu contenido aprobado por tu marca.
Ofrece atención al cliente de primer nivel (y ahorra tiempo) con una bandeja de entrada automatizada para redes sociales
Responde a los mensajes más rápido y deleita a tus clientes con respuestas guardadas y automatizadas y encuestas de satisfacción del cliente. Asegúrate de obtener respuestas rápidas de los miembros más cualificados del equipo mediante enrutamiento basado en habilidades. Dale siempre a los agentes el contexto que necesitan con el chat interno, las notas y el historial de conversaciones.
Haz un seguimiento del rendimiento de cada publicación (y demuestra tu impacto)
Analiza los datos e informa sobre el rendimiento de tus redes sociales con análisis e informes personalizados. Consulta tus publicaciones más exitosas, sigue a un máximo de 20 competidores y descubre el momento exacto para publicar y obtener la mayor interacción. Además, comparte o exporta informes de la manera que mejor te funcione.
Monitoriza lo que la gente dice sobre tu marca o sector
Descubre lo que dice la gente (y qué opina) sobre tu marca con la escucha social. Busca en los últimos 30 días menciones de tu empresa, de tus competidores, de temas relevantes y de hashtags. Además, pronostica las tendencias futuras, encuentra a los influencers adecuados y resume montañas de datos con IA.
Aprovecha más cada dólar de publicidad
Gestiona tus contenidos de pago y orgánicos en un cómodo panel de control. Conoce qué anuncios generan la mayor interacción y conversiones al seguir el rendimiento de los anuncios junto con tus publicaciones orgánicas. Además, crea anuncios en redes sociales con IA y Canva en segundos y promociona o autopromociona tus publicaciones orgánicas con unos pocos clics.
Más funciones de Hootsuite Advanced
Hootsuite es más que una simple herramienta de publicación para múltiples redes. Es un motor todo-en-uno de rendimiento para redes sociales diseñado para ayudarte a ti y a tu equipo a agilizar toda tu estrategia.
Assign messages to teammates
Ensure every conversation has a clear owner. Assign messages to the right team members and collaborate on complex customer interactions with confidence.
Biblioteca de recursos y contenido
Guarda plantillas de publicaciones e imágenes aprobadas en Hootsuite para facilitar el acceso y la reutilización. ¿Necesitas contenido fresco? Obtén imágenes de stock gratuitas y GIF directamente desde tu panel de control de Hootsuite.
Enrutamiento automático de mensajes
Dirige automáticamente los mensajes a los agentes adecuados para que tus clientes reciban respuestas más rápidas de las personas más cualificadas.
Suspender publicaciones programadas
En caso de crisis o cambio de tendencias, puede suspender fácilmente las publicaciones programadas para evitar publicar algo insensible o inapropiado.
Compartir y exportar
Exporta tu calendario de contenido, informes de análisis, datos de la bandeja de entrada y mucho más fuera de Hootsuite. Además, comparte datos dentro de Hootsuite o a través de correo electrónico.
Encuestas de satisfacción del cliente
Recopila comentarios directos después de las interacciones con los clientes y realiza un seguimiento de la satisfacción a lo largo del tiempo para identificar oportunidades de mejora.
Todas las mejores marcas en las redes sociales usan Hootsuite
Descubre lo que Hootsuite puede hacer por ti
Cómo Stuckey's aumentó las ventas online en un 750 %
Descubre cómo una legendaria empresa estadounidense de caramelos utilizó Hootsuite para incrementar las ventas online en un 750 %.
Lee las reseñas de los clientes de Hootsuite
Nuestros clientes llaman a Hootsuite un "cambio radical" y un "salvavidas" por una razón.
Cómo Apricotton impulsó un aumento del 108 % en las ventas en dos semanas
Entérate de cómo una pequeña empresa usó Hootsuite para acelerar el crecimiento social a toda velocidad.
Frequently asked questions
Hootsuite Advanced es ideal para marcas que quieren acelerar el crecimiento social con cuentas sociales ilimitadas, además de herramientas avanzadas de publicación, análisis, interacción y colaboración. Incluye todo lo que necesitas para que trabajar solo o en equipo sea aún más sencillo.
No hay límite en la cantidad de usuarios que puedes añadir a Hootsuite Advanced. Eso significa que es la herramienta ideal para pequeñas, medianas o grandes empresas y personas. Lo diseñamos para que sea escalable a tus necesidades. A medida que crezcas, y lo harás, siempre que tengas Hootsuite, crecerá contigo.
¿Necesitas más opciones? Compara todos los planes de Hootsuite.
Hootsuite Advanced no es la herramienta adecuada para las empresas que prefieren un enfoque más práctico de la incorporación y la formación. ¿Te suena? ¡Enhorabuena, eres un buen candidato para Hootsuite Enterprise!
Si quieres mejorar con herramientas de redes sociales más robustas, como Hootsuite Amplify (promoción por parte de los empleados), escucha social impulsada por Talkwalker o herramientas de análisis del ROI de las redes sociales, deberías considerar Hootsuite Enterprise.
Ah, y las organizaciones que quieran aprovechar nuestra oferta de servicio al cliente Premier deberían tener una charla rápida con un representante de ventas sobre Hootsuite Enterprise. (Confía en nosotros, son muy agradables).
Hootsuite Advanced ofrece un conjunto completo de herramientas diseñadas para ahorrar tiempo y agilizar la gestión de redes sociales, especialmente para los equipos de redes sociales.
Los usuarios de Hootsuite Advanced obtenéis:
Herramientas de publicación: publicaciones programadas ilimitadas, redactor de contenido de redes sociales impulsado por IA, calendario de contenido de arrastrar y soltar que muestra todas las redes, horas recomendadas para publicar, redactor en bloque, generador de hashtags, herramienta de enlace en la biografía, suspensión de publicaciones programadas y más.
Bandeja de entrada unificada de redes sociales: bandeja de entrada de redes sociales multiplataforma que te permite responder a mensajes en Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) y WhatsApp; respuestas guardadas, respuestas automáticas, chats de equipo, ver si otros están respondiendo o planean hacerlo, buscar para encontrar conversaciones y palabras clave en mensajes o contactos, colisión de agentes, temas y automatizaciones de temas, y más.
Análisis detallado de redes sociales: informes con cientos de métricas de redes sociales, informes personalizables, evaluación comparativa competitiva, análisis de anuncios orgánicos y de pago, plantillas de informes y exportaciones de informes.
Herramientas de escucha social: análisis de sentimiento para ver cómo se siente la gente acerca de tu marca o un tema específico, las tendencias más candentes por sector, búsqueda rápida para monitorizar menciones, hashtags y temas.
Herramientas de flujo de trabajo: si has añadido más de un usuario a tu cuenta de Hootsuite Advanced, puedes acceder a herramientas de aprobación y flujo de trabajo como aprobaciones flexibles de publicaciones, asignación de mensajes directos a miembros del equipo, comentarios internos y mucho más.
Hootsuite Advanced incluye herramientas de análisis que revelan exactamente cómo maximizar la interacción y los ingresos de tus canales de redes sociales.
Con los análisis de Hootsuite, puedes:
Hacer un seguimiento de cientos de métricas de redes sociales de pago y orgánicas para Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, LinkedIn, Pinterest y YouTube.
Consultar el mejor momento para publicar según tu objetivo y red, y programar automáticamente las publicaciones para que se publiquen en ese momento.
Crear rápidamente plantillas detalladas e informes personalizables para que puedas presentar y visualizar datos de una manera que te funcione.
Comparar tu rendimiento con el de tus competidores. Los usuarios de Hootsuite Advanced podéis comparar cinco competidores a la vez.
Exportar informes en el formato que mejor te funcione, incluidos PDF, PowerPoint u hojas de cálculo (.csv o .xlsx) para compartir con otros.
Programar los informes por correo electrónico. Configura informes por correo electrónico recurrentes para seguir tu progreso.
Hacer un seguimiento de la productividad del inbox. Analiza los mensajes y las estadísticas del servicio de atención al cliente en Analytics. Haz seguimiento de la satisfacción del cliente, el volumen de conversaciones, el tiempo de gestión, las conversaciones resueltas y mucho más.
¿Qué funciones de escucha social incluye Hootsuite Advanced?
Lo mejor de Hootsuite Advanced es que no tienes que actualizar para obtener escucha social. Incluye herramientas que te ayudan a monitorizar las menciones y el sentimiento de la marca. Además, te ayudará a llenar tu calendario con contenido que realmente conecte con tu audiencia objetivo.
Con Hootsuite Standard, puedes monitorizar las menciones de marca y descubrir el sentimiento detrás de temas, eventos, temas y productos específicos.
Busca en los últimos 30 días menciones de tu marca, de tus competidores y de las tendencias, y compara cinco resultados de búsqueda.
Resume los resultados con IA. Olvídate de tener que revisar miles de menciones. La IA de escucha social patentada de Hootsuite condensa toda la información importante para ti.
Detecta automáticamente los picos de actividad para que puedas ver rápidamente cuándo se produce el mayor número de menciones de una marca y conocer las razones de ese aumento.
Analiza cómo se sienten las personas sobre tu marca y ciertos temas con el análisis de sentimientos.
Hootsuite Listening puede ayudarte a decidir qué publicar, encontrar influyentes e incluso aumentar la interacción.
Pronostica las tendencias y anticipa el futuro de las conversaciones sobre tu marca.
Sigue los temas principales con nubes de palabras que desglosan los temas relevantes sobre los que la gente publica en un formato fácil de leer.
Sigue los hashtags más usados en tu nicho para que tu contenido llegue a más personas y para obtener ideas sobre qué publicar.
Explora la demografía, incluidas las características de los usuarios y las ubicaciones geográficas, para descubrir quién es el más comprometido.
Encuentra influencers y descubre las mejores plataformas de redes sociales para tu nicho.
… ¡y mucho más!
Impulsa tu crecimiento con Hootsuite Advanced completamente gratis
¿Quieres acceso instantáneo a todas las funciones de Hootsuite Advanced? Prueba Hootsuite gratis. Sin condiciones.