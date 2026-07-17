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Tus redes sociales y herramientas de marketing más esenciales. Todo en una sola pestaña.

Vincula tus redes sociales, haz un seguimiento de las reseñas de Google e integra los datos de tu CRM directamente en tu panel de control. Hootsuite facilita el acceso a todo tu contenido y datos de marketing en redes sociales desde un solo lugar.

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Integraciones con redes sociales

Publica, programa, analiza e interactúa en tus redes sociales más utilizadas desde la plataforma Hootsuite.

Logotipo de Instagram

Instagram

Edita y planifica fotos, reels, carruseles e historias fácilmente.

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Facebook

Consigue más interacción y aumenta tus seguidores en Facebook.

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TikTok

Crece en TikTok programando vídeos y haciendo un seguimiento del rendimiento.

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Consigue más visualizaciones y ahorra tiempo gestionando tu contenido de vídeo.

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X (Twitter)

Mantente al corriente de las últimas conversaciones, tendencias y menciones de marcas.

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LinkedIn

Traza tu estrategia para alcanzar tu audiencia empresarial y desarrollarla.

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Threads

Publica, programa y redacta publicaciones de Hilos desde el panel de control de Hootsuite.

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Pinterest

Simplifica la forma en que recopilas nuevas ideas y te inspiras.

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WhatsApp

Recibe y responde a mensajes de WhatsApp en Hootsuite Inbox.

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Bluesky

Programa publicaciones en Bluesky y realiza un seguimiento de las menciones, descubre tendencias y encuentra influentes.

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Panel de control de análisis de redes sociales que muestra iconos de plataformas, métricas de crecimiento y opciones de menú para realizar un seguimiento de la interacción en múltiples canales

Haz seguimiento de las menciones, tendencias y conversaciones en más de 30 redes sociales

Con Hootsuite Listening, puedes buscar y monitorizar conversaciones y tendencias en más de 30 redes sociales y 150 millones de sitios web, además de imágenes, vídeos y podcasts.

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Aplicaciones e integraciones de terceros

Personaliza tu panel de control con más de 100 aplicaciones e integraciones. Administra sin problemas las redes sociales desde un eje central con aplicaciones de Hootsuite fáciles de instalar.

Logotipo de Perfil de Empresa de Google

Perfil de Empresa

Business

Monitoriza las reseñas del Perfil de Empresa de Google, envía mensajes directos a los clientes y publica actualizaciones en Hootsuite.

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Logotipo de Salesforce

Personal de Ventas

Vincula Salesforce y Hootsuite para ver tus mensajes de redes sociales en Salesforce y ofrecer un mejor servicio al cliente.

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Logo de monday.com

Monday.com

Planifica tu contenido sin esfuerzo con Monday.com, y, cuando llegue el momento de publicarlo, accede a tus tareas directamente en Hootsuite.

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Logotipo de Wrike

Wrike

Optimiza tu flujo de trabajo al acceder a tus tareas de Wrike directamente en el Planificador de Hootsuite. No es necesario copiar y pegar.

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Logotipo de Slack

Slack

Captura publicaciones de redes sociales, añade comentarios y compártelas con tu equipo en Slack.

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Logotipo de Proofpoint

Proofpoint

Asegúrate de que todas las publicaciones cumplan con las políticas de redes sociales de tu equipo con Proofpoint.

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Adobe Express logo

Adobe Express

Create images and videos in Adobe Express and add them to your posts without leaving the Hootsuite composer.

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Canva logo

Canva

Built into Hootsuite Composer: tap the Canva logo for customizable templates or pull in designs you've already made.

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Upfluence

Discover and manage influencer partnerships, then bring creator content straight into your Hootsuite publishing workflow.

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TrueLoyal logo

TrueLoyal

Turn loyal customers into advocates with UGC and rewards programs synced to your social engagement data.

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Bynder logo image

Bynder

Access your approved brand assets from Bynder's DAM directly in Hootsuite Composer, so every post stays on-brand.

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Acquia logo

Acquia

Extend your Drupal-powered digital experience content into Hootsuite for coordinated social publishing.

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Logotipo de Panoramiq Insights

Panoramiq Insights

Consulta la actividad de tus cuentas, los datos demográficos de tus seguidores y la eficacia de tus publicaciones e historias en Instagram.

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Logotipo de Fedica

Fedica

Obtén información sobre tu público objetivo, incluida la ubicación y los intereses, con Fedica (anteriormente tweepsmap).

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Hootsuite Syndicator

Visualiza las fuentes RSS en tu panel de control de Hootsuite y compártelas en tus canales sociales.

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Logotipo de Vidyard

Vidyard

Comparte con facilidad vídeos de Vidyard en las redes sociales y crea nuevas grabaciones de pantalla desde el panel de control de Hootsuite.

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Logo de oneclick.bio

oneclick.bio

Crea enlaces en páginas de biografías con imágenes en las que se pueda hacer clic para Instagram y TikTok. Además, haz un seguimiento del rendimiento en Google Analytics.

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Logotipo de ReviewTrackers

ReviewTrackers

Monitoriza las reseñas de tu marca en 85 sitios web, incluidos Google+, Yelp, Facebook Reviews, BBB, TripAdvisor y OpenTable.

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Explora más de 100 integraciones

oneclickbio gratuito
Consigue oneclick.bio gratis con Hootsuite Enterprise
Oneclick.bio te permite crear páginas atractivas con imágenes en las que se puede hacer clic para las biografías de Instagram y TikTok.
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Panel de control de contenido de redes sociales que muestra tres publicaciones coloridas con recuentos de compartidos y botones de interacción sobre fondos llamativos

Aumenta el alcance social, la interacción y el porcentaje de clics con Parliament

Convierte a tus empleados en embajadores de tu marca y multiplica por ocho tu interacción en las redes sociales con Parliament, la herramienta de promoción por parte de los empleados mejor valorada.

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Publica desde cualquier lugar con la aplicación móvil de Hootsuite

Descarga la aplicación de Hootsuite para iPhone o Android para gestionar las redes sociales desde cualquier lugar. Redacta, programa o publica publicaciones al momento y responde a los mensajes o asígnalos a los miembros del equipo sobre la marcha. Además, con el modo oscuro le harás un favor a tu vista en esas largas jornadas de trabajo.

Código QR para descargar la aplicación móvil de Hootsuite en la Apple App Store

iPhone y iPad

Programa, edita y publica contenido desde tu iPhone o iPad.

Descargar
Código QR para obtener la aplicación móvil de Hootsuite en Google Play

Android

Mantente conectado con la aplicación Hootsuite para Android.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

Sí. Canva está integrado en el Redactor de Hootsuite, por lo que siempre está al alcance de tu mano. Toca el logotipo de Canva en el Redactor para descubrir cientos de plantillas personalizables. Añade imágenes o texto personalizado a las plantillas optimizadas para las publicaciones e historias del feed de Instagram, los anuncios y publicaciones de Facebook, las publicaciones de Twitter y más. Además, con la integración de Canva, podrás añadir archivos que ya hayas creado y guardado de forma nativa en Canva.

¡Sí! Crea imágenes y vídeos fácilmente en Adobe Express y, a continuación, añádelos sin problemas a tus publicaciones mientras redactas contenido en Hootsuite. Podrás introducir diseños existentes desde tu cuenta de Adobe Express o crear otros nuevos en el editor de Adobe Express, dentro del redactor de Hootsuite.

Hootsuite puede ayudarte a automatizar el contenido, los mensajes y mucho más en todos los canales sociales. Somos compatibles con Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, TikTok, YouTube, Threads, WhatsApp y Pinterest.

Más información.


Sí, Hootsuite es un socio oficial de Instagram. 

Sí. Todos los planes de Hootsuite incluyen la publicación, programación y redacción de contenidos para Threads.

Más información.

Sí. Si utilizas Asana para gestionar tus flujos de trabajo, te interesará añadirlo a tu panel de control de Hootsuite con nuestra integración de Asana.

Sí. Puedes usar Hootsuite para publicar y programar tuits. Hootsuite también cuenta con análisis de X para ayudarte a realizar un seguimiento de tu rendimiento en la aplicación y ver cuáles son los mejores momentos para tuitear en función de cuándo tu audiencia está más activa.

Más información.


Sí, los clientes de Hootsuite Enterprise pueden añadir la integración de Hootsuite con Salesforce para incorporar interacciones en redes sociales a Salesforce.

Sí. La aplicación Hootsuite Wrike es imprescindible para equipos y personas que utilizan Wrike para planificar contenido en redes sociales y desarrollar estrategias.

Sí. Puedes vincular rápidamente tu gestión de redes sociales y tu CRM con la aplicación Hootsuite para HubSpot. Crea campañas de marketing más eficaces añadiendo datos de interacción social a HubSpot y refinando los segmentos para llegar a la audiencia adecuada.

Sí. Hootsuite te permite publicar y programar publicaciones de LinkedIn junto con el contenido de tus otros canales de redes sociales. Consulta el mejor momento para publicar en LinkedIn, promociona tu contenido con mejor rendimiento y utiliza Hootsuite Analytics para medir tu rendimiento. 


Más información.

Sí. Olvídate de guardar todos tus archivos en el teléfono o el ordenador. Cloudview, la aplicación de Google Drive para Hootsuite, te permite añadir imágenes, archivos y vídeos a tus publicaciones en las redes sociales sin salir del panel de control de Hootsuite.

Sí. Puedes usar Hootsuite para crear, programar y publicar publicaciones, carruseles y Reels en el feed de Instagram. Además, gracias a Hootsuite Analytics, puedes hacer un seguimiento de tu rendimiento en toda la aplicación y ver exactamente cuándo publicar para conseguir la mayor interacción.

Más información.


Nota: necesitarás una cuenta Instagram para empresas para acceder a determinadas funciones de Hootsuite. No te preocupes, convertir tu cuenta personal de Instagram en una cuenta empresarial es fácil y gratis. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Sí. Instala la aplicación Slack para Hootsuite para colaborar mejor con los miembros del equipo en tus campañas y estrategias en las redes sociales. La aplicación Slack te permite seleccionar publicaciones, comentarios y mucho más para compartirlos rápidamente con tu equipo en Slack.


Sí. Puedes usar Hootsuite para crear, programar y publicar contenido en Facebook. Hootsuite también incluye herramientas de análisis exhaustivas de Facebook que te muestran el rendimiento de tu contenido y cuándo publicar en Facebook para obtener el mayor número de visitas. Con Hootsuite, puedes programar y publicar en perfiles, páginas y grupos de Facebook.

Más información.

Nota: para programar publicaciones en las páginas de Facebook, tienes que ser administrador o editor de la página. Para programar las publicaciones en los grupos de Facebook, tienes que ser administrador del grupo.


Hootsuite no se integra actualmente con Facebook Shops. ¿Quieres sugerirnos alguna función para incluirla en Hootsuite? ¡Escríbenos!

Sí. Hootsuite tiene una aplicación para el Perfil de Empresa en Google que te permite gestionar tu página de Perfil de Empresa en Google directamente desde el panel de control de Hootsuite. Con Hootsuite, puedes crear publicaciones y responder a reseñas desde una sola pestaña.


Más información.

Sí. Si ya tienes un acortador de enlaces de Bit.ly personalizado, un superadministrador puede añadirlo a Hootsuite para que tú y tu equipo lo uséis en el Redactor. Para habilitar un acortador externo, ponte en contacto con tu responsable del éxito del cliente. 


Psst… ¿Sabías que Hootsuite tiene su propio acortador de URL, Ow.ly, que proporciona información detallada sobre el tráfico de tus enlaces? ¡Pruébalo!

Hootsuite no se integra actualmente con Outlook. ¿Quieres sugerirnos alguna función para incluirla en Hootsuite? ¡Escríbenos!

Sí. Puedes conectar tu cuenta de Dropbox a Hootsuite para acceder fácilmente a tus archivos, imágenes y vídeos en la nube. Con la aplicación de Dropbox para Hootsuite, podrás obtener archivos de tu Dropbox para crear publicaciones de alta calidad en redes sociales desde cualquier parte.

Sí. Con la aplicación Shopview para Shopify podrás compartir productos de tus tiendas de Shopify en las redes sociales en un abrir y cerrar de ojos. Shopview te permite ver los productos de tus tiendas directamente en las columnas de Hootsuite, compartir atractivas publicaciones de productos con imágenes en todas tus redes sociales y mucho más.

Sí. Los usuarios de Hootsuite Advanced Analytics pueden conectar una cuenta de Google Analytics para realizar un mejor seguimiento del embudo completo del recorrido del cliente. Podrás hacer un seguimiento del contenido orgánico y de pago que genera las mejores conversiones en clientes potenciales o ingresos.


Más información.

Sí. Si quieres escuchar las menciones de la marca o los temas relevantes en Reddit, instala la aplicación Reddit para Hootsuite. Esta aplicación te permite configurar una columna para monitorizar las menciones de la marca en miles de subreddits para que nunca te pierdas conversaciones importantes.

Hootsuite no se integra actualmente con Glassdoor. ¿Quieres sugerirnos alguna función para incluirla en Hootsuite? ¡Escríbenos!

Aunque Hootsuite no dispone de una aplicación específica para Tripadvisor, puedes monitorizar y gestionar las reseñas de Tripadvisor desde tu panel de control si tienes una cuenta de ReviewTrackers. Instala la aplicación ReviewTrackers para supervisar docenas de sitios web de reseñas, incluido TripAdvisor, en un solo lugar.

Sí. La aplicación Monday.com para Hootsuite te ayuda a agilizar el flujo de trabajo en las redes sociales en dos de tus herramientas más utilizadas. Ofrece una sincronización de datos bidireccional para que puedas ver tus publicaciones programadas en Hootsuite y cambiar el momento en que se comparten las publicaciones directamente desde la pestaña de Monday.com.

Sí. Hootsuite proporciona herramientas para gestionar Pinterest junto al resto de tus redes sociales. Úsalo para crear y programar pines en todos tus tableros públicos, privados y compartidos.


Más información.

Sí. Hootsuite ofrece una forma sencilla de gestionar el contenido de YouTube junto a tus otros canales de redes sociales. Úsalo para programar los vídeos de YouTube para que se publiquen en el momento ideal, hacer un seguimiento de tus resultados en toda la plataforma o agilizar el flujo de trabajo de aprobación de vídeos.

Más información.


Sí. Puedes usar Hootsuite para publicar y programar TikToks. También es una herramienta estupenda si quieres saber cuál es el mejor momento para publicar vídeos de TikTok y aumentar tus probabilidades de hacerse virales. Con Hootsuite Analytics, podrás programar tus TikToks junto al resto de tus canales de redes sociales.

Más información.

Nota: para programar TikToks con Hootsuite, necesitarás tener una cuenta empresarial de TikTok. Convertir tu cuenta personal de TikTok en una cuenta empresarial es rápido y gratuito. Así es cómo.


¡Sí! Convierte las solicitudes de ayuda en las redes sociales en tickets de soporte combinando Hootsuite y Zendesk. Instala la aplicación Zendesk para Hootsuite para ver una columna de entradas de Zendesk en tu panel de control de Hootsuite y gestionarlas en un solo lugar.

Hootsuite no se integra actualmente con Feedly. Para ver fuentes RSS en tu panel de control, instala Hootsuite Syndicator. ¿Quieres sugerirnos alguna función para incluirla en Hootsuite? ¡Ponte en contacto!

Panel de control de redes sociales que muestra análisis de sentimiento, métricas de interacción y opciones de publicación con una persona con suéter naranja sosteniendo un portátil

Reúne todas las tareas de gestión de redes sociales en una sola pestaña

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