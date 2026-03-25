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Aumenta el alcance con un programador de Pinterest fácil de usar

Crea, programa y publica pines de Pinterest en varias cuentas o tableros a la vez. Publica en el momento adecuado, siempre (incluso si está fuera de la oficina o profundamente dormido).

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Programa pines de Pinterest con TODAS tus demás redes sociales en un solo lugar.

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Programa y analiza tus publicaciones de Pinterest en una sola pestaña

Ahorra horas programando pines de Pinterest

Ahorra tiempo programando y publicando pines directamente desde el panel de control de Hootsuite con el mejor programador de Pinterest. Observa cómo aparecerán tus pines en el feed y estrésate menos sabiendo que estás publicando en el mejor momento para tu audiencia.

Foto de dumplings en un plato con 2 popups que dicen «pin a la comida sana» y «publica ahora»

Crea y personaliza todos tus tableros de Pinterest

Sube directamente desde tus propios archivos multimedia preaprobados y configura los flujos de trabajo de aprobación para mantener tus pins de acuerdo con los valores de la marca. Además, puedes crear tableros secretos para proteger tu elegante estética de Pinterest.

imagen de un sándwich y albóndigas, con un botón emergente que dice «crear tablero»

Crea tu calendario de contenido de Pinterest rápidamente

Visualiza tus pines en una vista de calendario junto con el resto de tus publicaciones en redes sociales. Arrastra y suelta para rellenar huecos en tu agenda.

Ilustración de un feed de notificaciones con el logotipo de Pinterest y una imagen de albóndigas, junto con controles deslizantes de redes sociales

Nunca te quedes sin ideas con una lluvia de ideas mejorada por IA

Usa OwlyWriter AI para obtener nuevas ideas frescas para las publicaciones de Pinterest en cuestión de segundos. Incluso puedes usarlo para ayudarte a escribir un texto atractivo para tus pines.

Ideas para el post: throwback thursday y cuenta atrás
Integrar Pinterest junto con otras plataformas de redes sociales en Hootsuite es un cambio radical Con esta integración, Hootsuite es realmente la única herramienta de gestión que todos los profesionales de redes sociales necesitan adoptar y tener como parte de su área de trabajo&quot;.
Karen Freberg
University of Louisville

Estás en buena compañía con la herramienta de gestión de redes sociales n.º 1

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Hootsuite es el mejor producto de software n.º 1 de G2 en 2026

Nuestros clientes nos calificaron de líderes en múltiples categorías de G2 este año, lo que incluye "Mejores productos de software" y "Mejores productos de marketing. G2 es una de las mayores plataformas independientes de revisión de software y está impulsada por las opiniones verificadas de los clientes.

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