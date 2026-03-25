Aumenta el alcance con un programador de Pinterest fácil de usar
Crea, programa y publica pines de Pinterest en varias cuentas o tableros a la vez. Publica en el momento adecuado, siempre (incluso si está fuera de la oficina o profundamente dormido).
Programa pines de Pinterest con TODAS tus demás redes sociales en un solo lugar.
Programa y analiza tus publicaciones de Pinterest en una sola pestaña
Ahorra horas programando pines de Pinterest
Ahorra tiempo programando y publicando pines directamente desde el panel de control de Hootsuite con el mejor programador de Pinterest. Observa cómo aparecerán tus pines en el feed y estrésate menos sabiendo que estás publicando en el mejor momento para tu audiencia.
Crea y personaliza todos tus tableros de Pinterest
Sube directamente desde tus propios archivos multimedia preaprobados y configura los flujos de trabajo de aprobación para mantener tus pins de acuerdo con los valores de la marca. Además, puedes crear tableros secretos para proteger tu elegante estética de Pinterest.
Crea tu calendario de contenido de Pinterest rápidamente
Visualiza tus pines en una vista de calendario junto con el resto de tus publicaciones en redes sociales. Arrastra y suelta para rellenar huecos en tu agenda.
Nunca te quedes sin ideas con una lluvia de ideas mejorada por IA
Usa OwlyWriter AI para obtener nuevas ideas frescas para las publicaciones de Pinterest en cuestión de segundos. Incluso puedes usarlo para ayudarte a escribir un texto atractivo para tus pines.
Integrar Pinterest junto con otras plataformas de redes sociales en Hootsuite es un cambio radical Con esta integración, Hootsuite es realmente la única herramienta de gestión que todos los profesionales de redes sociales necesitan adoptar y tener como parte de su área de trabajo".
Hootsuite es el mejor producto de software n.º 1 de G2 en 2026
Nuestros clientes nos calificaron de líderes en múltiples categorías de G2 este año, lo que incluye "Mejores productos de software" y "Mejores productos de marketing. G2 es una de las mayores plataformas independientes de revisión de software y está impulsada por las opiniones verificadas de los clientes.