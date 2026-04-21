Cada herramienta gratuita de redes sociales funciona con su propia fórmula mágica. En algunos casos, esa fórmula mágica es la IA. En concreto, muchas de nuestras herramientas gratuitas utilizan la última versión del chatbot ChatGPT de procesamiento de lenguaje natural.

ChatGPT entiende las entradas humanas y es capaz de dar respuestas realmente impresionantes, parecidas a las humanas, lo que lo hace estupendo para ayudarte a escribir, hacer lluvias de ideas y elaborar estrategias.

La inteligencia artificial está muy bien, pero funciona mejor con la ayuda de humanos. La verdad es que la verdadera salsa secreta detrás de estas herramientas gratuitas nuestra experiencia de casi dos décadas en redes sociales. Muchas de nuestras herramientas de redes sociales se han desarrollado con la ayuda de los mejores profesionales de las redes sociales del sector.

Por ejemplo, nuestra calculadora de tasas de compromiso utiliza una fórmula personalizada desarrollada por nuestros profesionales de redes sociales internos. Conocen las métricas de las redes sociales al dedillo, así que tiene sentido que impregnen nuestras herramientas con sus conocimientos sociales para que tú también puedas beneficiarte.