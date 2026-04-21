Herramientas gratuitas para redes sociales que te ayudarán a crecer online
Gestionar y hacer crecer tu marca en Internet es un trabajo difícil. Las herramientas gratuitas de Hootsuite para creadores y profesionales de redes sociales te ahorran tiempo y hacen que tu trabajo sea un poco más fácil. Asegúrate de marcar esta página como favorita y vuelve a menudo.
Generadores de pies de foto para redes sociales
Los pies de foto de redes sociales que consiguen parar el desplazamiento están a solo un clic de distancia.
Generador de subtítulos
¿Tienes poco tiempo? Utiliza la IA para obtener ayuda para escribir pies de foto para seis redes sociales diferentes, como Facebook, Twitter, LinkedIn y TikTok.
Generador de subtítulos de Instagram
Genera pies de foto de Instagram en segundos con este escritor de pies de foto de Instagram impulsado por IA.
Generador de tuits
Este generador de tuits basado en IA puede ayudarte a crear tuits virales para que tu fuente siga siendo emocionante.
Generador de publicaciones de LinkedIn
Este redactor de pies de foto con IA es la clave para ayudarte a convertirte en el próximo gran influencer o líder de opinión de LinkedIn.
Generador de pies de foto para publicaciones en Facebook
Completa tu calendario de contenido rápidamente con este generador de publicaciones de Facebook impulsado por IA. Sé creativo y escribe tu contenido en la mitad del tiempo.
Generador de hilos de
Meta
Las publicaciones de hilos virales están a solo unos clics. Usa este generador de publicaciones gratis para iniciar tu canal de hilos de inmediato.
Generador de descripciones de videos de YouTube
Consigue más visitas para tus vídeos y Shorts con este generador de descripciones de vídeos de YouTube.
Generador de títulos de YouTube
Publica títulos en YouTube que hagan que los usuarios quieran ralentizar su búsqueda con este práctico generador de descripciones de vídeos.
Generadores de hashtags de redes sociales
Conviértete en un superhéroe de los hashtags sin siquiera sudar.
Generador de hashtags
Acelera tus publicaciones en las redes sociales con este generador gratuito de hashtags para múltiples redes.
Generador de hashtags de Instagram
Dale a tus publicaciones, Reels e Historias un toque de magia viral con este generador de hashtags de Instagram.
Generador de hashtags de TikTok
Consigue más visualizaciones en ForYouPage y mucho más con este generador de hashtags de TikTok, perfecto para marcas y creadores.
Herramientas gratuitas de escucha social
Consulta lo que dice la gente sobre tu marca o sector, configura alertas para controlar las menciones y crea booleanos de búsqueda del siguiente nivel, todo gratis.
Generador booleano
Consigue términos de búsqueda booleanos expertos y personalizados para los vendedores con el generador de búsquedas booleanas gratuito de Hootsuite.
Analizador de sentimientos
Conoce la opinión de los clientes sobre tu marca o sobre un tema concreto con esta herramienta gratuita de análisis del sentimiento de marca.
Búsqueda de escucha social
Supervisa las menciones de marca y los hashtags con esta herramienta gratuita de búsqueda en redes sociales. Descubre los temas de moda, encuentra influentes y lánzate a los temas candentes.
Alertas de escucha social
No te pierdas ni una sola mención de tu marca, productos o palabras clave. Todo ello directamente en tu bandeja de entrada, de forma totalmente gratuita.
Generadores de nombres de usuario de redes sociales
Genera nombres de usuario que hagan que la gente quiera machacar el botón de seguir.
Generador de nombres de usuario
Inventa (o reinventa) tu personalidad en Internet con este generador de manijas basado en IA para redes sociales, foros, sitios de juegos y mucho más.
Generador de nombres de usuario de Instagram
Obtén una lista de ideas de nombres de Instagram en unos segundos. Es la herramienta perfecta para empresas o particulares que buscan triunfar en Insta.
Generador de nombres de usuario de TikTok
Aumenta tus posibilidades de volverte viral en TikTok con un nuevo y brillante nombre de usuario. Genera una lista de nombres de usuario de TikTok en segundos con esta herramienta.
Generador de nombres de usuario de YouTube
Haz que tu canal destaque con un nombre de usuario de YouTube fácil de recordar. Haz que esta herramienta prepare una lista de opciones en un instante.
Generadores de biografías de redes sociales
Una nueva biografía puede hacerte sentir como una persona completamente nueva.
Generador de biografías para redes sociales
Crea una biografía llamativa en cualquier red social con este útil creador de biografías para más de 15 redes.
Generador de biografías de Instagram
Actualiza tu perfil de Instagram con este generador rápido de biografías de Instagram. Funciona para cuentas empresariales y personales.
Generador de descripciones de canales de YouTube
Consigue más visitas, me gusta y suscriptores con este rápido y sencillo generador de descripciones de canales de YouTube.
herramientas de análisis de redes sociales
Adiós, juego de adivinanzas. Estas herramientas te ayudarán a descubrir cómo te estás desempeñando realmente en línea.
Calculadora de ROI de redes sociales
¿Quieres ver cuánto valor obtienes de cada publicación en las redes sociales? Prueba esta calculadora de retorno de la inversión gratuita.
Calculadora de porcentajes de interacción
Determina el ROI de tus redes sociales, mejora tu kit de medios y descubre qué publicaciones funcionan y cuáles necesitan trabajo.
Calculadora de porcentaje de interacción de Instagram
Evalúa rápidamente el rendimiento de una publicación en el feed, una historia o un hilo con esta calculadora de porcentaje de interacción de Instagram.
Calculadora de porcentaje de interacción de TikTok
Olvídate del cálculo mental. Simplemente introduce tus estadísticas de TikTok y nosotros haremos todos los cálculos por ti.
Calculadora de puntuación de Twitter
¿Quieres ver tu rendimiento en Twitter? Prueba nuestra herramienta de puntuación de interacción para ver cómo estás ahora.
Herramientas gratuitas de escucha social
Consulta lo que dice la gente sobre tu marca o sector, configura alertas para controlar las menciones y crea booleanos de búsqueda del siguiente nivel, todo gratis.
Herramienta de SEO para redes sociales
¿Quieres que tu contenido sea más fácil de descubrir en las redes sociales? Usa esta herramienta para mejorar tus pies de foto con facilidad de búsqueda.
Herramienta SEO para Instagram
Ayuda a los usuarios de Instagram a descubrir tu contenido con esta herramienta. Simplemente describe tu publicación y optimizará el título para la búsqueda.
Herramienta de SEO de TikTok
Atrae la atención en TikTok con subtítulos ricos en palabras clave adaptados a los resultados de búsqueda. Esta herramienta lo hará por ti.
Herramienta de SEO de TikTok
Atrae la atención en TikTok con subtítulos ricos en palabras clave adaptados a los resultados de búsqueda. Esta herramienta lo hará por ti.
Otras herramientas gratuitas
Estas son las herramientas que no pertenecen a ninguna otra categoría (los asesinos silenciosos, por así decirlo).
Social media trend
tracker
Instantly view what's trending on social media today with our free trend analysis tool. See trending topics by type, industry, and region.
Calculadora de salario de gestor de redes sociales
Descubre tu salario con esta rápida calculadora. Tan solo introduce tu salario y ¡listo! Poder de negociación instantáneo.
Traductor de emojis
Traduce de texto a emoji y de emoji a texto (incluido inglés, francés, español, italiano y alemán) con este traductor de emojis gratuito.
Generador de ideas para blogs
Conoce a tu nuevo amigo de intercambio de ideas en el blog. Te ayudará a crear rápidamente toneladas de temas geniales para publicaciones de blog.
Generador de ideas de contenido
Llena tu calendario de contenido sin esforzarte con este generador de ideas de contenido. Obtén ideas para publicaciones en redes sociales, entradas de blog, videos y más.
Generador de nombres de empresas
Crea al instante ideas de nombres de empresas memorables, pegadizas y rentables con este generador gratuito de nombres de empresas con IA.
Valoración de la madurez de las redes sociales
¿Cómo de buena es tu estrategia en las redes sociales? Este cuestionario de cinco minutos te clasificará en la escala de madurez de las redes sociales y te dará consejos personalizados sobre cómo mejorar.
Calculadora de promoción por parte de empleados
Si te estás replanteando si la promoción por parte de los empleados es una inversión que merece la pena, utiliza esta calculadora para ver hasta dónde puedes llevar a tu marca.
Diccionario de redes sociales
Define términos y jerga del sector, desde "alcance orgánico" hasta "pausa milenial". Porque incluso los profesionales a veces pasan por alto las últimas palabras de moda.
Preguntas frecuentes
Las herramientas gratuitas de Hootsuite son una colección de prácticos ahorradores de tiempo que te harán la vida más fácil y te ayudarán a obtener mejores resultados en las redes sociales. Desde generadores de contenidos con inteligencia artificial hasta calculadoras de la tasa de participación, estos son los trucos de bolsillo que le ayudarán a brillar en Internet con menos esfuerzo.
Aquí encontrarás herramientas de inteligencia artificial gratuitas que te quitarán de encima una de las tareas más pesadas: escribir. Pueden generar pies de foto y hashtags en las redes sociales, proponer ideas para publicaciones e incluso escribir sus biografías en las redes sociales. Es como un par de manos adicionales para crear, planificar y optimizar tus publicaciones para que lleguen más lejos en las redes sociales.
Siempre estamos implementando herramientas gratuitas de gestión de redes sociales, así que asegúrate de marcar esta página como favorita (o mantenla abierta en la pestaña de tu navegador durante el resto del tiempo; no te vamos a juzgar).
Por desgracia, solo podemos darte un adelanto de todas las funciones de herramientas de Hootsuite en esta página. Para descubrir el verdadero potencial de lo que Hootsuite puede hacer por tu marca, tendrás que suscribirte a una prueba gratuita de Hootsuite. En la plataforma Hootsuite, tienes ideas ilimitadas de escritura y contenido de IA, para que puedas dedicar más tiempo a lo que más importa (¿quizás buscas «ideas» en TikTok?).
Cada herramienta gratuita de redes sociales funciona con su propia fórmula mágica. En algunos casos, esa fórmula mágica es la IA. En concreto, muchas de nuestras herramientas gratuitas utilizan la última versión del chatbot ChatGPT de procesamiento de lenguaje natural.
ChatGPT entiende las entradas humanas y es capaz de dar respuestas realmente impresionantes, parecidas a las humanas, lo que lo hace estupendo para ayudarte a escribir, hacer lluvias de ideas y elaborar estrategias.
La inteligencia artificial está muy bien, pero funciona mejor con la ayuda de humanos. La verdad es que la verdadera salsa secreta detrás de estas herramientas gratuitas nuestra experiencia de casi dos décadas en redes sociales. Muchas de nuestras herramientas de redes sociales se han desarrollado con la ayuda de los mejores profesionales de las redes sociales del sector.
Por ejemplo, nuestra calculadora de tasas de compromiso utiliza una fórmula personalizada desarrollada por nuestros profesionales de redes sociales internos. Conocen las métricas de las redes sociales al dedillo, así que tiene sentido que impregnen nuestras herramientas con sus conocimientos sociales para que tú también puedas beneficiarte.
Acabas de descubrir tu nueva arma secreta para las redes sociales, pero la plataforma Hootsuite es la herramienta definitiva para las redes sociales. Aporta ideas ilimitadas de contenido y escritura de IA a una pestaña junto con programación, análisis, gestión de la bandeja de entrada y escucha social. (Por eso, los profesionales de redes sociales califican a Hootsuite como la herramienta de gestión de redes sociales n.º 1, por cierto).
Puedes obtener una prueba gratuita de Hootsuite ahora mismo para reunir todas tus herramientas favoritas de gestión de redes sociales en un cómodo panel de control. Además, cuando te registres en Hootsuite, nunca tendrás que volver a escribir tus propias publicaciones. No hay límite en el número de leyendas e ideas que puedes generar con la IA OwlyWriter de Hootsuite. Así que adelante, deja que los robots se ocupen por ti.
Una docena de herramientas de redes sociales. Una pestaña.
Crece en las redes sociales a la mitad de tiempo. Hootsuite reúne la programación, el análisis, la automatización y la gestión de la bandeja de entrada en un solo panel de control.